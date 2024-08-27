Лукашенко заявил, что ему предлагают встать на сторону Украины в войне против РФ

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы предлагает отвернуться от РФ и стать на сторону Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил во время Республиканского педагогического совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко заявляет, что ему якобы "подбрасывают со стороны" предложения "плюнуть на эту Россию" и "отвернуться" от нее. По его словам, принять такие предложения Беларусь не может "на 99%".

"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - сказал самопровозглашенный президент РБ.

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В то же время белорусский диктатор не сказал, кто именно предлагает ему вышеупомянутые идеи.

Он также добавил, что страна живет "в сверхсложное время". Также Лукашенко заявил, что нужно "развернуть" Беларусь с запада на восток.

"Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава Богу, у нас это получается, но это тяжелая работа", - добавил нелегитимный президент РБ.

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