Лукашенко заявил, что ему предлагают встать на сторону Украины в войне против РФ
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы предлагает отвернуться от РФ и стать на сторону Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил во время Республиканского педагогического совета, сообщает Цензор.НЕТ.
Лукашенко заявляет, что ему якобы "подбрасывают со стороны" предложения "плюнуть на эту Россию" и "отвернуться" от нее. По его словам, принять такие предложения Беларусь не может "на 99%".
"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - сказал самопровозглашенный президент РБ.
В то же время белорусский диктатор не сказал, кто именно предлагает ему вышеупомянутые идеи.
Он также добавил, что страна живет "в сверхсложное время". Также Лукашенко заявил, что нужно "развернуть" Беларусь с запада на восток.
"Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава Богу, у нас это получается, но это тяжелая работа", - добавил нелегитимный президент РБ.
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стріляти чеченців
99% що він би погодився якби запропонували щосб вагоме - наприклад стати президентом росії, як він давно мріє - а путіна розжалувати до "хенерала"
мстивий лука не може простити ліліпутіну що той йому навіть звання полкана до сих пір не присвоїв...
Але є і інші міркування.
Довжина кордону України з білорусією - 1084 км.
Довжина кордону білорусії з засрашкою - 959 км.
Вже для ЗСУ на 125 км менше захищати.
А ще - навіть якщо засрашка вирішить там напасти - воювати доведеться не в українських містах, а в білоруських лісах. Після цих 2.5 років - білорусів взагалі не жаль. Вони там квіточки в дула поліцаям засовували, коли ті на них сечу бульбофюрера лили у вигляді "божої роси" - зглотнули диктатора, дали ще один поштовх і можливість *****.
Збирається такий собі клуб огранічєно-лєгітімних в.о. і...грають в карманий більярд один одному в штанях і ліплять умняки один перед іншими. Стратєгі, блдь.
Він брехлива бульбокурва
А зараз ще й пропозицію стати раком за мішок картоплі отримала
На підтвердження свого реноме
Джерело: результати http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1&fbclid=************************************************************* опитування КМІС
Дослівно: "Серед списку лідерів, найбільше респондентів - 36% - довіряють Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.
Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%".
Деталі: При цьому найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна - 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс - -65,4%).
(В. Высоцкий)
Я до того, що, схоже, стара вусата шльондра почала вибовкувати те, що йому його ГШ, після віддачі всієї важкої зброї зі зберігання та більшої частини з діючих бригад, радить.
Бо очевидно, що в засрашки - виснаження по техніці (якщо навіть з бєларусії все вигребли) і економіка починає дуже "рипіти". Україна ознак "обвалу" не подає - задкує потроху аж на одному напрямку - Покровську, розвалюючи кожен день більше тисячі кацапів та сотню-другу одиниць техніки (яку кацапи з такою ж швидкістю відновлювати гарантовано не в змозі). Тож продовжувати закидати оборонців України "м'ясом" - це гарантовано самовбивчо.