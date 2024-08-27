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Новости Война
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Лукашенко заявил, что ему предлагают встать на сторону Украины в войне против РФ

Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы предлагает отвернуться от РФ и стать на сторону Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил во время Республиканского педагогического совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко заявляет, что ему якобы "подбрасывают со стороны" предложения "плюнуть на эту Россию" и "отвернуться" от нее. По его словам, принять такие предложения Беларусь не может "на 99%".

"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - сказал самопровозглашенный президент РБ.

Читайте также: Лукашенко говорит, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, а ВСУ продвинулись на 30-35 км в Курской области

В то же время белорусский диктатор не сказал, кто именно предлагает ему вышеупомянутые идеи.

Он также добавил, что страна живет "в сверхсложное время". Также Лукашенко заявил, что нужно "развернуть" Беларусь с запада на восток.

"Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава Богу, у нас это получается, но это тяжелая работа", - добавил нелегитимный президент РБ.

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Автор: 

Лукашенко Александр (3611) россия (95402)


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Топ комментарии
+31
от *****... і тут один процент собі про запас лишає
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27.08.2024 18:30
+18
***** пішов ******* бульбаш!!!!!!
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27.08.2024 18:28
+17
Ціну собі набиває. Знову бабло буде просити у *****.
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27.08.2024 18:48
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татаров пропонує
стріляти чеченців
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27.08.2024 18:28 Ответить
просто бульбі мало пропонують
99% що він би погодився якби запропонували щосб вагоме - наприклад стати президентом росії, як він давно мріє - а путіна розжалувати до "хенерала"
мстивий лука не може простити ліліпутіну що той йому навіть звання полкана до сих пір не присвоїв...
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27.08.2024 19:00 Ответить
та пообіцяти, що визнають вибори на бульбостані і він типа президент справжній, а не самохванець, як зараз, і все продасть.
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27.08.2024 20:17 Ответить
***** пішов ******* бульбаш!!!!!!
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27.08.2024 18:28 Ответить
от *****... і тут один процент собі про запас лишає
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27.08.2024 18:30 Ответить
це 1% дозволить не стати лукашеску
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27.08.2024 18:38 Ответить
Це він натякає, що запропонованої йому суми мало, це всього 1 відсоток від забаганок, треба піднімати в сто раз )) Торг почався, зійдуться десь по середині ))
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27.08.2024 20:15 Ответить
натяк пуйлу, що 99% типа за нього, але 1% може бути таким, що не зможе відмовитись, а йому треба влада і захист від переслідувань, йому і сім'ї, а це йому можуть пообіцяти і навіть гарантувати, але гарантії теж мають умови
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27.08.2024 20:19 Ответить
На **я він Україні в*рався? Хай собі сидить тихо і нікому не заважає.
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27.08.2024 18:31 Ответить
Сам бульбофюрер - нахєр Україні не здався.

Але є і інші міркування.

Довжина кордону України з білорусією - 1084 км.
Довжина кордону білорусії з засрашкою - 959 км.

Вже для ЗСУ на 125 км менше захищати.

А ще - навіть якщо засрашка вирішить там напасти - воювати доведеться не в українських містах, а в білоруських лісах. Після цих 2.5 років - білорусів взагалі не жаль. Вони там квіточки в дула поліцаям засовували, коли ті на них сечу бульбофюрера лили у вигляді "божої роси" - зглотнули диктатора, дали ще один поштовх і можливість *****.
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27.08.2024 20:49 Ответить
Чувак каже: я відкритий для пропозицій на 99% дорого.
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27.08.2024 18:31 Ответить
Зовсім ******** старий картопенпюрер і за сумістництвом *******.
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27.08.2024 18:32 Ответить
Eto netu sekret sto u Belorus vsego jest 3000 profesionalnix vojsk drugije jest prizyvniki ix uroven dumaju poniaten,no kak bi ocen vazni igrok
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27.08.2024 18:33 Ответить
1% залишив, щоб в будь який момент таки смачно та на всі 100% плюнуть на рашку!
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27.08.2024 18:33 Ответить
Це називається на однопу прутні сидить плотненько, а за інший тримається легенько. Щоб коли різко скинуть, було за що вхопитися.
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27.08.2024 18:39 Ответить
"Вазьмітє мєня, ну вазьмітє мєня" - нова інтерпретація? 🤔 У Єлєни Воробєй виходить краще. 😊 Хоча можлияо це натяк Заходу і одночасний шантаж пуцина?
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27.08.2024 18:34 Ответить
рятуй картопляну сраку і погоджуйся
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27.08.2024 18:34 Ответить
союзничок ипать-тарахтеть.
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27.08.2024 18:35 Ответить
В' ЮН .
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27.08.2024 18:35 Ответить
Вусата шльондра "лягли і просять"?
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27.08.2024 18:36 Ответить
воин картофельніх полей....
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27.08.2024 18:37 Ответить
warrior of the potato fields
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27.08.2024 18:41 Ответить
Боже, якi гарнi сусiди в Украiни - РБ, РФ, Польща, Венгри, Румуни!!! 💩
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27.08.2024 18:40 Ответить
Та кому воно бреше? Йому пропонують! "Пеніс в ротову порожнину" хіба що можуть запропонувати! Дебіл маразматичний!
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27.08.2024 18:41 Ответить
о ачєрєдная вєрсія о крепкам картошикє...
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27.08.2024 18:41 Ответить
Вот и торги начались
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27.08.2024 18:44 Ответить
Приставай на пропозицію. Не пожалкуєш.
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27.08.2024 18:45 Ответить
Це його ЗЕбуїн покусав чи йєрмак поцілував?
Збирається такий собі клуб огранічєно-лєгітімних в.о. і...грають в карманий більярд один одному в штанях і ліплять умняки один перед іншими. Стратєгі, блдь.
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27.08.2024 18:46 Ответить
Взагалі незрозуміло, про кого, хто і про що тут кому казав...гм...але тенденція позитивна, складається враження.
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27.08.2024 18:47 Ответить
Та він навіть не бульбофюрер!
Він брехлива бульбокурва
А зараз ще й пропозицію стати раком за мішок картоплі отримала
На підтвердження свого реноме
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27.08.2024 18:47 Ответить
Ціну собі набиває. Знову бабло буде просити у *****.
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27.08.2024 18:48 Ответить
Шурік набиває собі ціну. Як дешева потаскушка,яка на пропозицію завчено відповідає: я нє такая,я жду трамвая!
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27.08.2024 18:50 Ответить
Бульбофюрер перед ****** собі ціну набиває
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27.08.2024 18:50 Ответить
За результатами опитування КМІС, серед лідерів 4-х іноземних держав, українці більше довіряють самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, але противників у Лукашенка в Україні більше, ніж симпатиків.

Джерело: результати http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1&fbclid=************************************************************* опитування КМІС

Дослівно: "Серед списку лідерів, найбільше респондентів - 36% - довіряють Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%".

Деталі: При цьому найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна - 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс - -65,4%).
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27.08.2024 18:52 Ответить
Якщо припустити що це опитування від КМІС відповідає дійсності і майже 15 % українців довіряють прутіну, то мабуть щось негаразд з тими «українцями».
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27.08.2024 20:51 Ответить
Ви б дату опитування вказали - що б людей не лякати.
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27.08.2024 21:42 Ответить
але єто кремль --владзимир владзимирович это я ваш ************ из рэспублики ********* лукашенко-- шо мне делать??? мне картошку капать надо . мне от НАТО надо вас ..защыщать и ещо карты хачу паказать аткуда ЗСУ гатовят нападзение . мне мабуць буде мандец . мне страшно падумаць что со мной будець --- в ответ лукашенко услышал .. не сцы григорич . сядем усе .. если раньше на фонарях не повесят
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27.08.2024 19:01 Ответить
Хто може довіряти цьому покидьку? Сьогодні вночі група шахедив летіла вздовж кордону с РБ від Гомеля до Мозиру,потім напроти ровенщини зайшла через кордон на об'єкти енергетики.Пусть дякує,шо ще пязди не дали за ці фокуси,торгун сраний.
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27.08.2024 19:05 Ответить
Колхозник цену себе набивает, в глазах Путина. Вот прощелыга..., а один хер повесят.
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27.08.2024 19:10 Ответить
Мда, тут вже і галоперідол безсилий!
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27.08.2024 19:12 Ответить
Якщо б вусатий не став би диктатором, то став би гарним письменником фантастом, чи пацієнтом психлікарні
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27.08.2024 19:21 Ответить
Походу таракану тоже дали аргентинской муки
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27.08.2024 19:28 Ответить
Небось, картошку все мы уважаем...

(В. Высоцкий)
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27.08.2024 19:33 Ответить
Настало врємя окуітєльних історій
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27.08.2024 19:33 Ответить
Политические труппы---какие бы они не были уже трупами---смерть свою политическую чуют великолепно! На 99%! Но 1% этот оставил про запас. Крови на тебе много---гнида из радгоспу!
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27.08.2024 19:52 Ответить
Дурний ти драник... Краще б переметнувся на сторону цивілізації, а то намастить ***** тобі труселя новічком, і закопає, як картоплю.
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27.08.2024 19:53 Ответить
Он грибов обожрался
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27.08.2024 19:53 Ответить
шльондра
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27.08.2024 19:59 Ответить
Чергова бредятина! Бульбофюрер місце на лаві підсудних в Гаазі вже собі давно забронював!
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27.08.2024 20:34 Ответить
иди ***** феерический ***********!
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27.08.2024 20:48 Ответить
За такого потужного діректора колхозу змагаються всі лідери світу!
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27.08.2024 20:54 Ответить
Що у розумного на умі, то у дурня на ...

Я до того, що, схоже, стара вусата шльондра почала вибовкувати те, що йому його ГШ, після віддачі всієї важкої зброї зі зберігання та більшої частини з діючих бригад, радить.

Бо очевидно, що в засрашки - виснаження по техніці (якщо навіть з бєларусії все вигребли) і економіка починає дуже "рипіти". Україна ознак "обвалу" не подає - задкує потроху аж на одному напрямку - Покровську, розвалюючи кожен день більше тисячі кацапів та сотню-другу одиниць техніки (яку кацапи з такою ж швидкістю відновлювати гарантовано не в змозі). Тож продовжувати закидати оборонців України "м'ясом" - це гарантовано самовбивчо.
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27.08.2024 20:58 Ответить
Гарячій, савсєм бєлий !...
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27.08.2024 21:30 Ответить
Та ти шоооо ?!!!
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27.08.2024 22:00 Ответить
Кому цей старий хрунь потрібний ?
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27.08.2024 22:09 Ответить
Хитёр бобёр!
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28.08.2024 10:22 Ответить
ТАК СОГЛАШАЙСЯ ДУРЕНЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО !)
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28.08.2024 11:07 Ответить
 
 