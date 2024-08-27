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Новини Війна
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Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ

Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від РФ й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це самопроголошений президент Білорусі заявив під час Республіканської педагогічної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лукашенко заявляє, що йому нібито "підкидають з боку" пропозиції "плюнути на цю Росію" та "відвернутися" від неї. За його словами, прийняти такі пропозиції Білорусь не може "на 99%".

"Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%", - сказав самопроголошений президент РБ.

Читайте також: Лукашенко каже, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі, а ЗСУ просунулися на 30-35 км у Курській області

Водночас білоруський диктатор не сказав, хто саме пропонує йому вищезгадані ідеї.

Він також додав, що країна живе "в надскладний час". Також Лукашенко заявив, що потрібно "розвернути" Білорусь із заходу на схід.

"Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава Богу, у нас це виходить, але це важка робота", - додав нелегітимний президент РБ.

Читайте також: Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) росія (64984)


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Топ коментарі
+31
от *****... і тут один процент собі про запас лишає
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27.08.2024 18:30
+18
***** пішов ******* бульбаш!!!!!!
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27.08.2024 18:28
+17
Ціну собі набиває. Знову бабло буде просити у *****.
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27.08.2024 18:48
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27.08.2024 18:28 Відповісти
просто бульбі мало пропонують
99% що він би погодився якби запропонували щосб вагоме - наприклад стати президентом росії, як він давно мріє - а путіна розжалувати до "хенерала"
мстивий лука не може простити ліліпутіну що той йому навіть звання полкана до сих пір не присвоїв...
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27.08.2024 19:00 Відповісти
та пообіцяти, що визнають вибори на бульбостані і він типа президент справжній, а не самохванець, як зараз, і все продасть.
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27.08.2024 20:17 Відповісти
***** пішов ******* бульбаш!!!!!!
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27.08.2024 18:28 Відповісти
от *****... і тут один процент собі про запас лишає
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27.08.2024 18:30 Відповісти
це 1% дозволить не стати лукашеску
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27.08.2024 18:38 Відповісти
Це він натякає, що запропонованої йому суми мало, це всього 1 відсоток від забаганок, треба піднімати в сто раз )) Торг почався, зійдуться десь по середині ))
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27.08.2024 20:15 Відповісти
натяк пуйлу, що 99% типа за нього, але 1% може бути таким, що не зможе відмовитись, а йому треба влада і захист від переслідувань, йому і сім'ї, а це йому можуть пообіцяти і навіть гарантувати, але гарантії теж мають умови
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27.08.2024 20:19 Відповісти
На **я він Україні в*рався? Хай собі сидить тихо і нікому не заважає.
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27.08.2024 18:31 Відповісти
Сам бульбофюрер - нахєр Україні не здався.

Але є і інші міркування.

Довжина кордону України з білорусією - 1084 км.
Довжина кордону білорусії з засрашкою - 959 км.

Вже для ЗСУ на 125 км менше захищати.

А ще - навіть якщо засрашка вирішить там напасти - воювати доведеться не в українських містах, а в білоруських лісах. Після цих 2.5 років - білорусів взагалі не жаль. Вони там квіточки в дула поліцаям засовували, коли ті на них сечу бульбофюрера лили у вигляді "божої роси" - зглотнули диктатора, дали ще один поштовх і можливість *****.
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27.08.2024 20:49 Відповісти
Чувак каже: я відкритий для пропозицій на 99% дорого.
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27.08.2024 18:31 Відповісти
Зовсім ******** старий картопенпюрер і за сумістництвом *******.
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27.08.2024 18:32 Відповісти
Eto netu sekret sto u Belorus vsego jest 3000 profesionalnix vojsk drugije jest prizyvniki ix uroven dumaju poniaten,no kak bi ocen vazni igrok
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27.08.2024 18:33 Відповісти
1% залишив, щоб в будь який момент таки смачно та на всі 100% плюнуть на рашку!
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27.08.2024 18:33 Відповісти
Це називається на однопу прутні сидить плотненько, а за інший тримається легенько. Щоб коли різко скинуть, було за що вхопитися.
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27.08.2024 18:39 Відповісти
"Вазьмітє мєня, ну вазьмітє мєня" - нова інтерпретація? 🤔 У Єлєни Воробєй виходить краще. 😊 Хоча можлияо це натяк Заходу і одночасний шантаж пуцина?
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27.08.2024 18:34 Відповісти
рятуй картопляну сраку і погоджуйся
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27.08.2024 18:34 Відповісти
союзничок ипать-тарахтеть.
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27.08.2024 18:35 Відповісти
В' ЮН .
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27.08.2024 18:35 Відповісти
Вусата шльондра "лягли і просять"?
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27.08.2024 18:36 Відповісти
воин картофельніх полей....
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27.08.2024 18:37 Відповісти
warrior of the potato fields
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27.08.2024 18:41 Відповісти
Боже, якi гарнi сусiди в Украiни - РБ, РФ, Польща, Венгри, Румуни!!! 💩
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27.08.2024 18:40 Відповісти
Та кому воно бреше? Йому пропонують! "Пеніс в ротову порожнину" хіба що можуть запропонувати! Дебіл маразматичний!
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27.08.2024 18:41 Відповісти
о ачєрєдная вєрсія о крепкам картошикє...
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27.08.2024 18:41 Відповісти
Вот и торги начались
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27.08.2024 18:44 Відповісти
Приставай на пропозицію. Не пожалкуєш.
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27.08.2024 18:45 Відповісти
Це його ЗЕбуїн покусав чи йєрмак поцілував?
Збирається такий собі клуб огранічєно-лєгітімних в.о. і...грають в карманий більярд один одному в штанях і ліплять умняки один перед іншими. Стратєгі, блдь.
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27.08.2024 18:46 Відповісти
Взагалі незрозуміло, про кого, хто і про що тут кому казав...гм...але тенденція позитивна, складається враження.
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27.08.2024 18:47 Відповісти
Та він навіть не бульбофюрер!
Він брехлива бульбокурва
А зараз ще й пропозицію стати раком за мішок картоплі отримала
На підтвердження свого реноме
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27.08.2024 18:47 Відповісти
Ціну собі набиває. Знову бабло буде просити у *****.
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27.08.2024 18:48 Відповісти
Шурік набиває собі ціну. Як дешева потаскушка,яка на пропозицію завчено відповідає: я нє такая,я жду трамвая!
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27.08.2024 18:50 Відповісти
Бульбофюрер перед ****** собі ціну набиває
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27.08.2024 18:50 Відповісти
За результатами опитування КМІС, серед лідерів 4-х іноземних держав, українці більше довіряють самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, але противників у Лукашенка в Україні більше, ніж симпатиків.

Джерело: результати http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1&fbclid=************************************************************* опитування КМІС

Дослівно: "Серед списку лідерів, найбільше респондентів - 36% - довіряють Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%".

Деталі: При цьому найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна - 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс - -65,4%).
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27.08.2024 18:52 Відповісти
Якщо припустити що це опитування від КМІС відповідає дійсності і майже 15 % українців довіряють прутіну, то мабуть щось негаразд з тими «українцями».
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27.08.2024 20:51 Відповісти
Ви б дату опитування вказали - що б людей не лякати.
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27.08.2024 21:42 Відповісти
але єто кремль --владзимир владзимирович это я ваш ************ из рэспублики ********* лукашенко-- шо мне делать??? мне картошку капать надо . мне от НАТО надо вас ..защыщать и ещо карты хачу паказать аткуда ЗСУ гатовят нападзение . мне мабуць буде мандец . мне страшно падумаць что со мной будець --- в ответ лукашенко услышал .. не сцы григорич . сядем усе .. если раньше на фонарях не повесят
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27.08.2024 19:01 Відповісти
Хто може довіряти цьому покидьку? Сьогодні вночі група шахедив летіла вздовж кордону с РБ від Гомеля до Мозиру,потім напроти ровенщини зайшла через кордон на об'єкти енергетики.Пусть дякує,шо ще пязди не дали за ці фокуси,торгун сраний.
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27.08.2024 19:05 Відповісти
Колхозник цену себе набивает, в глазах Путина. Вот прощелыга..., а один хер повесят.
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27.08.2024 19:10 Відповісти
Мда, тут вже і галоперідол безсилий!
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27.08.2024 19:12 Відповісти
Якщо б вусатий не став би диктатором, то став би гарним письменником фантастом, чи пацієнтом психлікарні
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27.08.2024 19:21 Відповісти
Походу таракану тоже дали аргентинской муки
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27.08.2024 19:28 Відповісти
Небось, картошку все мы уважаем...

(В. Высоцкий)
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27.08.2024 19:33 Відповісти
Настало врємя окуітєльних історій
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27.08.2024 19:33 Відповісти
Политические труппы---какие бы они не были уже трупами---смерть свою политическую чуют великолепно! На 99%! Но 1% этот оставил про запас. Крови на тебе много---гнида из радгоспу!
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27.08.2024 19:52 Відповісти
Дурний ти драник... Краще б переметнувся на сторону цивілізації, а то намастить ***** тобі труселя новічком, і закопає, як картоплю.
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27.08.2024 19:53 Відповісти
Он грибов обожрался
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27.08.2024 19:53 Відповісти
шльондра
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27.08.2024 19:59 Відповісти
Чергова бредятина! Бульбофюрер місце на лаві підсудних в Гаазі вже собі давно забронював!
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27.08.2024 20:34 Відповісти
иди ***** феерический ***********!
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27.08.2024 20:48 Відповісти
За такого потужного діректора колхозу змагаються всі лідери світу!
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27.08.2024 20:54 Відповісти
Що у розумного на умі, то у дурня на ...

Я до того, що, схоже, стара вусата шльондра почала вибовкувати те, що йому його ГШ, після віддачі всієї важкої зброї зі зберігання та більшої частини з діючих бригад, радить.

Бо очевидно, що в засрашки - виснаження по техніці (якщо навіть з бєларусії все вигребли) і економіка починає дуже "рипіти". Україна ознак "обвалу" не подає - задкує потроху аж на одному напрямку - Покровську, розвалюючи кожен день більше тисячі кацапів та сотню-другу одиниць техніки (яку кацапи з такою ж швидкістю відновлювати гарантовано не в змозі). Тож продовжувати закидати оборонців України "м'ясом" - це гарантовано самовбивчо.
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27.08.2024 20:58 Відповісти
Гарячій, савсєм бєлий !...
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27.08.2024 21:30 Відповісти
Та ти шоооо ?!!!
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27.08.2024 22:00 Відповісти
Кому цей старий хрунь потрібний ?
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27.08.2024 22:09 Відповісти
Хитёр бобёр!
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28.08.2024 10:22 Відповісти
ТАК СОГЛАШАЙСЯ ДУРЕНЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО !)
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28.08.2024 11:07 Відповісти
 
 