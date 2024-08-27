Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від РФ й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це самопроголошений президент Білорусі заявив під час Республіканської педагогічної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лукашенко заявляє, що йому нібито "підкидають з боку" пропозиції "плюнути на цю Росію" та "відвернутися" від неї. За його словами, прийняти такі пропозиції Білорусь не може "на 99%".

"Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%", - сказав самопроголошений президент РБ.

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Водночас білоруський диктатор не сказав, хто саме пропонує йому вищезгадані ідеї.

Він також додав, що країна живе "в надскладний час". Також Лукашенко заявив, що потрібно "розвернути" Білорусь із заходу на схід.

"Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава Богу, у нас це виходить, але це важка робота", - додав нелегітимний президент РБ.

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