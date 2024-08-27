Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ
Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від РФ й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.
Про це самопроголошений президент Білорусі заявив під час Республіканської педагогічної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лукашенко заявляє, що йому нібито "підкидають з боку" пропозиції "плюнути на цю Росію" та "відвернутися" від неї. За його словами, прийняти такі пропозиції Білорусь не може "на 99%".
"Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%", - сказав самопроголошений президент РБ.
Водночас білоруський диктатор не сказав, хто саме пропонує йому вищезгадані ідеї.
Він також додав, що країна живе "в надскладний час". Також Лукашенко заявив, що потрібно "розвернути" Білорусь із заходу на схід.
"Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава Богу, у нас це виходить, але це важка робота", - додав нелегітимний президент РБ.
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стріляти чеченців
99% що він би погодився якби запропонували щосб вагоме - наприклад стати президентом росії, як він давно мріє - а путіна розжалувати до "хенерала"
мстивий лука не може простити ліліпутіну що той йому навіть звання полкана до сих пір не присвоїв...
Але є і інші міркування.
Довжина кордону України з білорусією - 1084 км.
Довжина кордону білорусії з засрашкою - 959 км.
Вже для ЗСУ на 125 км менше захищати.
А ще - навіть якщо засрашка вирішить там напасти - воювати доведеться не в українських містах, а в білоруських лісах. Після цих 2.5 років - білорусів взагалі не жаль. Вони там квіточки в дула поліцаям засовували, коли ті на них сечу бульбофюрера лили у вигляді "божої роси" - зглотнули диктатора, дали ще один поштовх і можливість *****.
Збирається такий собі клуб огранічєно-лєгітімних в.о. і...грають в карманий більярд один одному в штанях і ліплять умняки один перед іншими. Стратєгі, блдь.
Він брехлива бульбокурва
А зараз ще й пропозицію стати раком за мішок картоплі отримала
На підтвердження свого реноме
Джерело: результати http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1&fbclid=************************************************************* опитування КМІС
Дослівно: "Серед списку лідерів, найбільше респондентів - 36% - довіряють Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.
Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють - 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%".
Деталі: При цьому найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна - 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс - -65,4%).
(В. Высоцкий)
Я до того, що, схоже, стара вусата шльондра почала вибовкувати те, що йому його ГШ, після віддачі всієї важкої зброї зі зберігання та більшої частини з діючих бригад, радить.
Бо очевидно, що в засрашки - виснаження по техніці (якщо навіть з бєларусії все вигребли) і економіка починає дуже "рипіти". Україна ознак "обвалу" не подає - задкує потроху аж на одному напрямку - Покровську, розвалюючи кожен день більше тисячі кацапів та сотню-другу одиниць техніки (яку кацапи з такою ж швидкістю відновлювати гарантовано не в змозі). Тож продовжувати закидати оборонців України "м'ясом" - це гарантовано самовбивчо.