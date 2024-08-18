Если войска НАТО введут в Украину – это будет третья мировая война, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко видит опасность начала третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО в Украину.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", цитирует белорусское госагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Мы это видим с Путиным, что к этому могут уже открыто приобщиться (вот просто даже не скрывая это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть. А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины...", - утверждает самопровозглашенный президент Беларуси.

По словам Лукашенко, если в Украине будут войска НАТО - это третья мировая война.

"Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров", - добавил он.

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По его мнению, если не сесть за стол переговоров, то это все закончится "уничтожением Украины".

"Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал, и не победит Россию. Какое НАТО здесь справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пусть дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", - добавил белорусский диктатор.

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