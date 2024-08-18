Если войска НАТО введут в Украину – это будет третья мировая война, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко видит опасность начала третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО в Украину.
Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", цитирует белорусское госагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Мы это видим с Путиным, что к этому могут уже открыто приобщиться (вот просто даже не скрывая это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть. А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины...", - утверждает самопровозглашенный президент Беларуси.
По словам Лукашенко, если в Украине будут войска НАТО - это третья мировая война.
"Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров", - добавил он.
По его мнению, если не сесть за стол переговоров, то это все закончится "уничтожением Украины".
"Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал, и не победит Россию. Какое НАТО здесь справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пусть дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", - добавил белорусский диктатор.
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У ********** кожен день стверджують що росія воює з НАТО.
Знов соУпадєніє?!!!
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;
3. митьєвий, блискавичний вступ України в НАТО та ЕС, з розміщенням на її території військових баз союзників НАТО, насамперед США, В.Британії, Канади, Франції, в тому числі з ядерною зброєю !!!
уже ідьот ?
.....ах....ідіот...
Рипнулися ж у 1922 шмат України на халяву відхопить,а тоді глянув,що це марудне діло,і більше не ліз.Допомагає прутіну,бо боїться,що той зовсім білорашу анексує,от і корчить із себе стратега.
І Білорусь також - нема дурних здихати за ******.
* рішення ради безпеки про інтервенцію на суверенну територію;
* указ і виступ ***** щодо "от, рада безпеки виявила інтервенцію, владою, даною народом ставлю ультиматум інтервентам - геть в 12годинний строк, інакше - ТЯЗ";
* мінімум 5 ударів "веєром" по сумській області, по гіпотетичним "базам підготовки та постачання інтервенції".
Тепер, через майже 2 тижні - пізно пити боржомі. Весь світ побачив, що ***** обісрався реально піднімати рівень "ескалації" на наступний рівень. Свідченням цьому є введення режиму КТО (контр-террористичної операції) в Курській області...
Коротше, в ***** по ляжкам потекло коричневе. Ніякої третьої світової не буде...
Були і більш брехливі. Але ніколи такі дикі і жорстокі.
Бульбашна та кацапська пропаганда вже котрий рік з НАТО воюють.
А, як до реальною війни з НАТО, то пердяча кишка одразу здулася.
Якщо Україна вдарить по військових об'ектах всередині рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна здійснить авіа-наліт на масцкву, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна атакує військові об'екти на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна ... на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Лука, стули пельку, бо - ніх#я не буде.
2022 - вторая армия в мире
2023 - вторая армия в Украине
2024 - вторая армия на расее
Щоправда, час важко вгадати, коли це станеться. Наприклад, коли переможе популіст Трамп - цей час пересунеться мінімум на 4 роки.
Звісно Україна, з півмільйонним військом, та НАТО з 3'300'000 вояків прям от ЗДРИГНУЛИСЬ від погроз бєлоросійського диктатора, який має.... 6 бригад. Це 20'000 війська. Причому цієї весни та літа він віддав половину бронетехнікі та артилерії з діючих частин *****, бо в того виснаження по техніці (з діючих, бо з баз зберігання підновлено та віддано ВСЕ ще в 2022 році, якщо хтось не знає).
Дегенерат!