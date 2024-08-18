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Новости Война
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Если войска НАТО введут в Украину – это будет третья мировая война, - Лукашенко

Лукашенко про війська НАТО в Україні

Белорусский диктатор Александр Лукашенко видит опасность начала третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО в Украину.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", цитирует белорусское госагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Возможность "положить" Россию. Украина этого не сделает. А кто? Запад. НАТО. Мы это видим с Путиным, что к этому могут уже открыто приобщиться (вот просто даже не скрывая это) натовские войска. Вот прямо соединениями войдут. Сейчас они оружие туда поставляют, наемников, бывших военных уже, чтобы они летали на F-16 там и так далее. Это уже есть. А вот операции спланировать и руками натовцев осуществить с территории Украины...", - утверждает самопровозглашенный президент Беларуси.

По словам Лукашенко, если в Украине будут войска НАТО - это третья мировая война.

"Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем. Поэтому надо сесть за стол переговоров", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция Украины на Курщине - попытка толкнуть РФ на применение ядерного оружия, - Лукашенко

По его мнению, если не сесть за стол переговоров, то это все закончится "уничтожением Украины".

"Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал, и не победит Россию. Какое НАТО здесь справится? У американцев одна политика - Европу столкнуть с Россией. Пусть дерутся. А они потом будут разбираться на Востоке с китайцами", - добавил белорусский диктатор.

Также читайте: Давайте сядем за стол переговоров и закончим "драчку" в Украине. Она никому не нужна, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) НАТО (9968)


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Топ комментарии
+28
Та йди нахрен, дегенерат. Задовбав кукурікати. Шльондра **********.
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18.08.2024 12:54
+25
Третя світова уже йде! І у ній приймає участь купа держав Поки що - тільки зброєю!
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18.08.2024 12:55
+24
Ого! - роздухарився - клімакс?
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18.08.2024 12:54
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Ого! - роздухарився - клімакс?
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18.08.2024 12:54 Ответить
Нічого не зрозумів - кацапська пропаганда БРЕШЕ?
У ********** кожен день стверджують що росія воює з НАТО.
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18.08.2024 13:13 Ответить
Як би ж то - зброя тільки натівська
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18.08.2024 13:15 Ответить
Ти з минулого століття?
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18.08.2024 13:32 Ответить
и дарт вейдер,атвичаю!
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18.08.2024 14:53 Ответить
НАТО! Годі ховатись в Україні! Тебе вже росіяни викрили. Час робити в Раші денаціфікацію і демілітарізацію(денуклірізацію)
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18.08.2024 16:01 Ответить
Рептілоїди з Нібіру. Можливо в союзі з анунаками.
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18.08.2024 16:44 Ответить
Просто у ресурсу сьогодні в меню деруни
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18.08.2024 13:41 Ответить
Та йди нахрен, дегенерат. Задовбав кукурікати. Шльондра **********.
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18.08.2024 12:54 Ответить
Третя світова уже йде! І у ній приймає участь купа держав Поки що - тільки зброєю!
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18.08.2024 12:55 Ответить
Ого, цього драника пуйло раком поставив і зсадив по самі гланди, розверещався.
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18.08.2024 12:55 Ответить
та це вам з путей буде просто швидкий кирдик..а не війна..не блефуй..ти свлє вже теж доживаєш..війни не буде..вас с мокшанієй нато пережує і виплюне за три дні..
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18.08.2024 12:56 Ответить
А хто заявляв що Україна впаде за чотири дні, падло ти чокнуте!
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18.08.2024 12:56 Ответить
Порахував би краще, скільки "червоних ліній" вже перейдено!
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18.08.2024 12:56 Ответить
В нього вже мабуть карти замальовані червоним, а зверху ще й коричневим. Ото воно і скавчить.
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18.08.2024 12:59 Ответить
Все ж припікає, мабуть, *****. Лука не просто так тут про перемовини патякає.
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18.08.2024 12:56 Ответить
Поки в раші було непогано все - наш зє волав за кордони91. Коли на раше стало поганенько - зє волає за "справедливий мир".
Знов соУпадєніє?!!!
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18.08.2024 13:03 Ответить
то не хай йдуть на перевмовини тільки на умовах України:
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;



3. митьєвий, блискавичний вступ України в НАТО та ЕС, з розміщенням на її території військових баз союзників НАТО, насамперед США, В.Британії, Канади, Франції, в тому числі з ядерною зброєю !!!
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18.08.2024 13:11 Ответить
тільки вату вигнати подалі ... і ще в ********** забрати МАЗ та Мозирський нафтопереробний завод .. ну и ще щось .. вони те ж повинні сплачувати репарації за надання доступу РОВ через свою територію!
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18.08.2024 13:35 Ответить
бульбо-фюрію взагалі можна поділити між УКраїною, Польщею, Литвою ...
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18.08.2024 13:54 Ответить
не дуже згоден )) потрібно і сябрам залишити щось для них - територі, мову, віру, культуру, спадщину ))
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18.08.2024 16:28 Ответить
мови в них як такої вже немає - 95% "бяларусов" разгаваріват на сруцком язіке ... віри також немає - так звана "бпц" філія кацапської філілії нквд/кгб/фсб - "рпц" !!!
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18.08.2024 16:44 Ответить
є в них мова, нажаль більше ії носіїв в еміграції ... Томос Петро допомои отримати )) спочатку в нас вигнати московитського попа )) в нас теж 80% вишевати до 22 року на россійській калякали... бо тоді ж їх лідер-какаяразніцінакакомєзикегаварить так казав ))
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18.08.2024 16:47 Ответить
Картопляний очкує втратити владу
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18.08.2024 12:59 Ответить
Сиди бульбофюрер смокчи у ***** піпетку і не вАняй!
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18.08.2024 12:59 Ответить
А що залишиться від Белоросі і твоїх синів? Раіоактивний попіл в кращому випадку.
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18.08.2024 12:59 Ответить
Не вийде з колєнькі ким чен ина.
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18.08.2024 13:01 Ответить
Який пельмень з попелу у маленькому паперовому стаканчику?!!
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18.08.2024 13:07 Ответить
Шось Луку пропердолило ніпадєцкі. Краще йди картоплю копай, зараз сезон.
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18.08.2024 13:00 Ответить
Пропердолило *****,яке змушує свою повію бульбафюрера тявкати кацапські тухлі мантри. А на ці мантри вже давно пох.
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18.08.2024 13:05 Ответить
Ну ж всі вже 3й рік воють з натівцями)
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18.08.2024 13:00 Ответить
Намагання коричневі лінії перетворити на червоні...
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18.08.2024 13:02 Ответить
Странно. руzпропаганда волает что воюет с войсками НАТО, а бульба утверждает - что НАТО еще не ввели.
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18.08.2024 13:03 Ответить
Так це не самодіяльність деруна, це так путін про перемиря просить
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18.08.2024 13:04 Ответить
Доп..листя, тарган, сам х..ло тобі влаштує "ядерку" - вгостить полонієм.
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18.08.2024 13:04 Ответить
Не буде. Буде прорив в ********* чумаданчику. І вдавлення бульбою.
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18.08.2024 13:05 Ответить
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18.08.2024 13:06 Ответить
Так може й цього вони бажають, спровокувавши нападом на Україну?
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18.08.2024 13:07 Ответить
Если введут войска НАТО, не будет никакой третьей мировой. Но и никто не будет их вводить. Слишком большой риск что операция провалится и мыльный пузырь НАТО лопнет окончательно.
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18.08.2024 13:07 Ответить
за НАТО сумніви є..що мильний пузирь..а от росія-велика параша..роздуте вялічиє..вже бачимо сьогодні..ні ******** зброї..ні тактики..ні розуму..все в великій дупі..бензоколонка з тупим деградованим поселенням..і пастухом путлером..якого все життя чмирили..який добрався до влади..і хоче показати себе суперменом..а вийшло як і раніше=чмо..уйло
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18.08.2024 13:15 Ответить
Росія сильніша за НАТО?
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18.08.2024 13:16 Ответить
В Украине да. Мудрость Запада в том, что в такую войну они никогда не ввяжутся.
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18.08.2024 13:22 Ответить
третя світова ?
уже ідьот ?
.....ах....ідіот...
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18.08.2024 13:07 Ответить
***** дав методічкі Бульбашу шоб той їх виголосив і налякав усіх
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18.08.2024 13:09 Ответить
Лука не дурень,він все розуміє,але так каже,бо прутін звелів.
Рипнулися ж у 1922 шмат України на халяву відхопить,а тоді глянув,що це марудне діло,і більше не ліз.Допомагає прутіну,бо боїться,що той зовсім білорашу анексує,от і корчить із себе стратега.
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18.08.2024 13:10 Ответить
Старі імпотенти ***** і крохмаленфюрер відчувають, що скоро здохнуть і мріють потягнути за собою в могилу якмога більше людей. Не можуть зжитися з думкою, що багато людей будуть святкувати їх смерть.
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18.08.2024 13:11 Ответить
Старий придурок не розуміє, що Росія хоче жити як Європа.
І Білорусь також - нема дурних здихати за ******.
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18.08.2024 13:19 Ответить
Скільки вже було тих казок про червоні лінії і третю світову але поки основним покупцем орківських ресурсів та постачальником збройних технологій є західні країни або їх компанії ніякої третьої світової не буде
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18.08.2024 13:22 Ответить
Мировая война это значит 2 условных стороны, пол мира на одной, пол мира на другой. А кто за рашку впишится? Китай не впишится, Индия тем более, и так будет Иран, Северная Корея и Рашка? Это 1% а не 50%. Бред.
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18.08.2024 13:22 Ответить
З початком операції в Курській області шанси на початок світової війни стрімко зменшувались з кожним днем, який пройшов, а ***** не розпочав процедуру підготовки до застосування ТЯЗ. Бо один з правильних способів:
* рішення ради безпеки про інтервенцію на суверенну територію;
* указ і виступ ***** щодо "от, рада безпеки виявила інтервенцію, владою, даною народом ставлю ультиматум інтервентам - геть в 12годинний строк, інакше - ТЯЗ";
* мінімум 5 ударів "веєром" по сумській області, по гіпотетичним "базам підготовки та постачання інтервенції".

Тепер, через майже 2 тижні - пізно пити боржомі. Весь світ побачив, що ***** обісрався реально піднімати рівень "ескалації" на наступний рівень. Свідченням цьому є введення режиму КТО (контр-террористичної операції) в Курській області...

Коротше, в ***** по ляжкам потекло коричневе. Ніякої третьої світової не буде...
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18.08.2024 16:30 Ответить
Були в історії і більш дикі та жорстокі народи, ніж расія. Але ніколи одночасно такі брехливі.
Були і більш брехливі. Але ніколи такі дикі і жорстокі.
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18.08.2024 13:24 Ответить
У гітлера теж були спокуси. До кінця війни. Використати хімічну зброю. Але він від такої ідеї відмовився і не згадував ніколи, навіть, коли вже не вилазив з бункеру. Старі лукашок та ***** - це ідіоти, які не мають нічого, що може довести потужність "постсоцкраїн", які вони будують вже 30 років.
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18.08.2024 13:25 Ответить
А якщо НАТО ввійде у Білорусь, третя світова буде? Вангую, шо ні. 😊
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18.08.2024 13:29 Ответить
А що таке? Сцикотно?

Бульбашна та кацапська пропаганда вже котрий рік з НАТО воюють.
А, як до реальною війни з НАТО, то пердяча кишка одразу здулася.
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18.08.2024 13:30 Ответить
Нехай гад повзучий зозповість, як білоруси разом з кацапами, розстрілювали чернігівчан у 22-му році.
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18.08.2024 13:32 Ответить
"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем і за підтримки США і Заходу як непрощенний акт агресії і терору", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї. https://espreso.tv/svit-ssha-peredali-zelenskomu-astronomichni-obsyagi-letalnoi-zbroi-u-kndr-zayavili-shcho-vvazhatimut-vtorgnennya-ukraini-v-rosiyu-aktom-teroru
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18.08.2024 13:37 Ответить
а вас повесят
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18.08.2024 14:52 Ответить
Хитрозачесаное ничтожество
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18.08.2024 13:41 Ответить
Ты же старый маразматик вместе с ****** уже 10 лет визжишь что в Украине воюют войска НАТО
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18.08.2024 13:50 Ответить
Обидва дідусі сильно видать трухають.
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18.08.2024 13:52 Ответить
Якщо Україна вдарить по Криму, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна вдарить по військових об'ектах всередині рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна здійснить авіа-наліт на масцкву, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна атакує військові об'екти на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна ... на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Лука, стули пельку, бо - ніх#я не буде.
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18.08.2024 13:53 Ответить
ну шо ти блд драник в політиці розумієш
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18.08.2024 13:55 Ответить
Хронология военно-комических сил расеи:
2022 - вторая армия в мире
2023 - вторая армия в Украине
2024 - вторая армия на расее
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18.08.2024 14:02 Ответить
Старые совковые упыри - попробуйте отипаться от Украины, может и войск НАТО здесь не будет.
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18.08.2024 14:16 Ответить
А ТРЕТЬЕМ КТО БУДЕТ !? БЕЛАРУСЬ !?)
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18.08.2024 14:24 Ответить
Ні злочинець будеш сидіти разом з світовим терористом путіном в гаазькому трибуналі
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18.08.2024 14:28 Ответить
зайдуть, зайдуть згодом на ЛБЗ військові частини окремих країн НАТО з числа вірних союзників України. Зайдуть, коли будуть пересуненні чергові відповідні "красні лінії *****".
Щоправда, час важко вгадати, коли це станеться. Наприклад, коли переможе популіст Трамп - цей час пересунеться мінімум на 4 роки.
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18.08.2024 14:36 Ответить
Не,ну начальник сказл,начальник сказал!)))
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18.08.2024 14:50 Ответить
Хто цікаво буде воювати за радистів і бульбопідарів? Світова ))))
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18.08.2024 14:54 Ответить
"бульбенфюрер ".Третю світову війну рашистський вбивця розпочав з окупації українського Криму. Ще у 2014 році потрібно це було розказувати рашистському мерзотнику "трупіну".Наступ у 22 році рашиста з території "бульборусії" на Україну , зробив і її безпосередньою співучасницею світового злочину "трупіна" , а "лукуфюрера співучасником вбивства українського народу.Потвора білоруський кат.котрий причащається кровюукраїнського народу з рук рашистського ката і вбивці українського народу - "трупіна"
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18.08.2024 15:17 Ответить
І зайдуть,ПРИДУРОК!!,як тільки ОКДБ прийме участь,не забув,що і Білорусь задіяна в війні в Україні,ще прийдеться нести відповідальність за перетин кордону русофашистами з території Білорусі як тобі,придурку,так і твоєму народові!!!
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18.08.2024 15:28 Ответить
кто бы этому усатому уроду бульбу в пасть затолкал
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18.08.2024 15:50 Ответить
Третьою світової не буде. Всі тільки чекають доки рашка нарешті сконає і все буде як раніше.
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18.08.2024 15:52 Ответить
Тобто , какцаапський уй в роті не заважає? Мудло вусате.
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18.08.2024 15:55 Ответить
Ну що тут можна сказати- дебіл,пляя...
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18.08.2024 16:01 Ответить
Буде весело, якщо ті потішні Бацькіни війська приєднаються до полку Каліновського. І Білорусь стане справді незалежною
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18.08.2024 16:04 Ответить
Полк Калиновського через невеличкий час буде вкомплектований та матиме більше техніки, ніж вся армія бєлорашиї. Бо бульбофюрер вже з діючих частин віддає ***** бронетехніку та арту. Тож буде не приєднання, а поглинання дрібних піхотних частин великою моторизованої/механізованою.
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18.08.2024 16:19 Ответить
Дегенерат...

Звісно Україна, з півмільйонним військом, та НАТО з 3'300'000 вояків прям от ЗДРИГНУЛИСЬ від погроз бєлоросійського диктатора, який має.... 6 бригад. Це 20'000 війська. Причому цієї весни та літа він віддав половину бронетехнікі та артилерії з діючих частин *****, бо в того виснаження по техніці (з діючих, бо з баз зберігання підновлено та віддано ВСЕ ще в 2022 році, якщо хтось не знає).

Дегенерат!
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18.08.2024 16:17 Ответить
не буде, не сци, тарган *******. заїбашать вас із ****** та все на цьому скінчиться ....
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18.08.2024 17:10 Ответить
Будуть дранікі!! Тому чіпсам у камуфляжі бажано сидіти тихо
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18.08.2024 21:53 Ответить
Сашко, яка третя світова? Рососія з НАТО? За 3 години все буде покінчено. Погоджуюсь: - разом з Білоруссю за 4 години.
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19.08.2024 07:47 Ответить
 
 