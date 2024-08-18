Якщо війська НАТО введуть в Україну - це буде третя світова війна, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вбачає небезпеку початку третьої світової війни в разі введення військ НАТО в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1", цитує білоруське держагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Можливість "покласти" Росію. Україна цього не зробить. А хто? Захід. НАТО. Ми це бачимо з Путіним, що до цього можуть уже відкрито долучитися (ось просто навіть не ховаючи це) натовські війська. Ось прямо з'єднаннями увійдуть. Зараз вони зброю туди постачають, найманців, колишніх військових уже, щоб вони літали на F-16 там і так далі. Це вже є. А ось операції спланувати й руками натовців здійснити з території України...", - стверджує самопроголошений президент Білорусі.

За словами Лукашенка, якщо в Україні будуть війська НАТО - це третя світова війна.

"Тому що потім буде застосована і тактична, і стратегічна ядерна зброя, і відповідь буде миттєва і моторошна. Вони ж це теж розуміють, і ми це розуміємо. Тому треба сісти за стіл переговорів", - додав він.

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На його думку, якщо не сісти за стіл переговорів, то це все закінчиться "знищенням України".

"Якщо буде ось так, як під Курськом, це буде ескалація, яка закінчиться знищенням України. Імперію цю ще ніхто не перемагав, і не переможе Росію. Яке НАТО тут впорається? У американців одна політика - Європу зіштовхнути з Росією. Нехай б'ються. А вони потім будуть розбиратися на Сході з китайцями", - додав білоруський диктатор.

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