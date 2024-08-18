Якщо війська НАТО введуть в Україну - це буде третя світова війна, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вбачає небезпеку початку третьої світової війни в разі введення військ НАТО в Україну.
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1", цитує білоруське держагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
"Можливість "покласти" Росію. Україна цього не зробить. А хто? Захід. НАТО. Ми це бачимо з Путіним, що до цього можуть уже відкрито долучитися (ось просто навіть не ховаючи це) натовські війська. Ось прямо з'єднаннями увійдуть. Зараз вони зброю туди постачають, найманців, колишніх військових уже, щоб вони літали на F-16 там і так далі. Це вже є. А ось операції спланувати й руками натовців здійснити з території України...", - стверджує самопроголошений президент Білорусі.
За словами Лукашенка, якщо в Україні будуть війська НАТО - це третя світова війна.
"Тому що потім буде застосована і тактична, і стратегічна ядерна зброя, і відповідь буде миттєва і моторошна. Вони ж це теж розуміють, і ми це розуміємо. Тому треба сісти за стіл переговорів", - додав він.
На його думку, якщо не сісти за стіл переговорів, то це все закінчиться "знищенням України".
"Якщо буде ось так, як під Курськом, це буде ескалація, яка закінчиться знищенням України. Імперію цю ще ніхто не перемагав, і не переможе Росію. Яке НАТО тут впорається? У американців одна політика - Європу зіштовхнути з Росією. Нехай б'ються. А вони потім будуть розбиратися на Сході з китайцями", - додав білоруський диктатор.
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У ********** кожен день стверджують що росія воює з НАТО.
Знов соУпадєніє?!!!
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;
3. митьєвий, блискавичний вступ України в НАТО та ЕС, з розміщенням на її території військових баз союзників НАТО, насамперед США, В.Британії, Канади, Франції, в тому числі з ядерною зброєю !!!
уже ідьот ?
.....ах....ідіот...
Рипнулися ж у 1922 шмат України на халяву відхопить,а тоді глянув,що це марудне діло,і більше не ліз.Допомагає прутіну,бо боїться,що той зовсім білорашу анексує,от і корчить із себе стратега.
І Білорусь також - нема дурних здихати за ******.
* рішення ради безпеки про інтервенцію на суверенну територію;
* указ і виступ ***** щодо "от, рада безпеки виявила інтервенцію, владою, даною народом ставлю ультиматум інтервентам - геть в 12годинний строк, інакше - ТЯЗ";
* мінімум 5 ударів "веєром" по сумській області, по гіпотетичним "базам підготовки та постачання інтервенції".
Тепер, через майже 2 тижні - пізно пити боржомі. Весь світ побачив, що ***** обісрався реально піднімати рівень "ескалації" на наступний рівень. Свідченням цьому є введення режиму КТО (контр-террористичної операції) в Курській області...
Коротше, в ***** по ляжкам потекло коричневе. Ніякої третьої світової не буде...
Були і більш брехливі. Але ніколи такі дикі і жорстокі.
Бульбашна та кацапська пропаганда вже котрий рік з НАТО воюють.
А, як до реальною війни з НАТО, то пердяча кишка одразу здулася.
Якщо Україна вдарить по військових об'ектах всередині рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна здійснить авіа-наліт на масцкву, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна атакує військові об'екти на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна ... на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Лука, стули пельку, бо - ніх#я не буде.
2022 - вторая армия в мире
2023 - вторая армия в Украине
2024 - вторая армия на расее
Щоправда, час важко вгадати, коли це станеться. Наприклад, коли переможе популіст Трамп - цей час пересунеться мінімум на 4 роки.
Звісно Україна, з півмільйонним військом, та НАТО з 3'300'000 вояків прям от ЗДРИГНУЛИСЬ від погроз бєлоросійського диктатора, який має.... 6 бригад. Це 20'000 війська. Причому цієї весни та літа він віддав половину бронетехнікі та артилерії з діючих частин *****, бо в того виснаження по техніці (з діючих, бо з баз зберігання підновлено та віддано ВСЕ ще в 2022 році, якщо хтось не знає).
Дегенерат!