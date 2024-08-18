УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4721 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 950 81

Якщо війська НАТО введуть в Україну - це буде третя світова війна, - Лукашенко

Лукашенко про війська НАТО в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вбачає небезпеку початку третьої світової війни в разі введення військ НАТО в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1", цитує білоруське держагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Можливість "покласти" Росію. Україна цього не зробить. А хто? Захід. НАТО. Ми це бачимо з Путіним, що до цього можуть уже відкрито долучитися (ось просто навіть не ховаючи це) натовські війська. Ось прямо з'єднаннями увійдуть. Зараз вони зброю туди постачають, найманців, колишніх військових уже, щоб вони літали на F-16 там і так далі. Це вже є. А ось операції спланувати й руками натовців здійснити з території України...", - стверджує самопроголошений президент Білорусі. 

За словами Лукашенка, якщо в Україні будуть війська НАТО - це третя світова війна.

"Тому що потім буде застосована і тактична, і стратегічна ядерна зброя, і відповідь буде миттєва і моторошна. Вони ж це теж розуміють, і ми це розуміємо. Тому треба сісти за стіл переговорів", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко 

На його думку, якщо не сісти за стіл переговорів, то це все закінчиться "знищенням України".

"Якщо буде ось так, як під Курськом, це буде ескалація, яка закінчиться знищенням України. Імперію цю ще ніхто не перемагав, і не переможе Росію. Яке НАТО тут впорається? У американців одна політика - Європу зіштовхнути з Росією. Нехай б'ються. А вони потім будуть розбиратися на Сході з китайцями", - додав білоруський диктатор.

Також читайте: Сядьмо за стіл переговорів та закінчимо "драчку" в Україні. Вона нікому не потрібна, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) НАТО (6429)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Та йди нахрен, дегенерат. Задовбав кукурікати. Шльондра **********.
показати весь коментар
18.08.2024 12:54
+25
Третя світова уже йде! І у ній приймає участь купа держав Поки що - тільки зброєю!
показати весь коментар
18.08.2024 12:55
+24
Ого! - роздухарився - клімакс?
показати весь коментар
18.08.2024 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого! - роздухарився - клімакс?
показати весь коментар
18.08.2024 12:54 Відповісти
Нічого не зрозумів - кацапська пропаганда БРЕШЕ?
У ********** кожен день стверджують що росія воює з НАТО.
показати весь коментар
18.08.2024 13:13 Відповісти
Як би ж то - зброя тільки натівська
показати весь коментар
18.08.2024 13:15 Відповісти
Ти з минулого століття?
показати весь коментар
18.08.2024 13:32 Відповісти
и дарт вейдер,атвичаю!
показати весь коментар
18.08.2024 14:53 Відповісти
НАТО! Годі ховатись в Україні! Тебе вже росіяни викрили. Час робити в Раші денаціфікацію і демілітарізацію(денуклірізацію)
показати весь коментар
18.08.2024 16:01 Відповісти
Рептілоїди з Нібіру. Можливо в союзі з анунаками.
показати весь коментар
18.08.2024 16:44 Відповісти
Просто у ресурсу сьогодні в меню деруни
показати весь коментар
18.08.2024 13:41 Відповісти
Та йди нахрен, дегенерат. Задовбав кукурікати. Шльондра **********.
показати весь коментар
18.08.2024 12:54 Відповісти
Третя світова уже йде! І у ній приймає участь купа держав Поки що - тільки зброєю!
показати весь коментар
18.08.2024 12:55 Відповісти
Ого, цього драника пуйло раком поставив і зсадив по самі гланди, розверещався.
показати весь коментар
18.08.2024 12:55 Відповісти
та це вам з путей буде просто швидкий кирдик..а не війна..не блефуй..ти свлє вже теж доживаєш..війни не буде..вас с мокшанієй нато пережує і виплюне за три дні..
показати весь коментар
18.08.2024 12:56 Відповісти
А хто заявляв що Україна впаде за чотири дні, падло ти чокнуте!
показати весь коментар
18.08.2024 12:56 Відповісти
Порахував би краще, скільки "червоних ліній" вже перейдено!
показати весь коментар
18.08.2024 12:56 Відповісти
В нього вже мабуть карти замальовані червоним, а зверху ще й коричневим. Ото воно і скавчить.
показати весь коментар
18.08.2024 12:59 Відповісти
Все ж припікає, мабуть, *****. Лука не просто так тут про перемовини патякає.
показати весь коментар
18.08.2024 12:56 Відповісти
Поки в раші було непогано все - наш зє волав за кордони91. Коли на раше стало поганенько - зє волає за "справедливий мир".
Знов соУпадєніє?!!!
показати весь коментар
18.08.2024 13:03 Відповісти
то не хай йдуть на перевмовини тільки на умовах України:
1. звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів України станом 1991 рік;
2. Виплата паРашею Ху*ло репарацій та контрибуцій за 10 років війни, сотні тисяч загиблих, в якості контрибуцій можемо забрати усі території УНР 1918 року, т.о. паРашею та бульбофюрією: Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР;



3. митьєвий, блискавичний вступ України в НАТО та ЕС, з розміщенням на її території військових баз союзників НАТО, насамперед США, В.Британії, Канади, Франції, в тому числі з ядерною зброєю !!!
показати весь коментар
18.08.2024 13:11 Відповісти
тільки вату вигнати подалі ... і ще в ********** забрати МАЗ та Мозирський нафтопереробний завод .. ну и ще щось .. вони те ж повинні сплачувати репарації за надання доступу РОВ через свою територію!
показати весь коментар
18.08.2024 13:35 Відповісти
бульбо-фюрію взагалі можна поділити між УКраїною, Польщею, Литвою ...
показати весь коментар
18.08.2024 13:54 Відповісти
не дуже згоден )) потрібно і сябрам залишити щось для них - територі, мову, віру, культуру, спадщину ))
показати весь коментар
18.08.2024 16:28 Відповісти
мови в них як такої вже немає - 95% "бяларусов" разгаваріват на сруцком язіке ... віри також немає - так звана "бпц" філія кацапської філілії нквд/кгб/фсб - "рпц" !!!
показати весь коментар
18.08.2024 16:44 Відповісти
є в них мова, нажаль більше ії носіїв в еміграції ... Томос Петро допомои отримати )) спочатку в нас вигнати московитського попа )) в нас теж 80% вишевати до 22 року на россійській калякали... бо тоді ж їх лідер-какаяразніцінакакомєзикегаварить так казав ))
показати весь коментар
18.08.2024 16:47 Відповісти
Картопляний очкує втратити владу
показати весь коментар
18.08.2024 12:59 Відповісти
Сиди бульбофюрер смокчи у ***** піпетку і не вАняй!
показати весь коментар
18.08.2024 12:59 Відповісти
А що залишиться від Белоросі і твоїх синів? Раіоактивний попіл в кращому випадку.
показати весь коментар
18.08.2024 12:59 Відповісти
Не вийде з колєнькі ким чен ина.
показати весь коментар
18.08.2024 13:01 Відповісти
Який пельмень з попелу у маленькому паперовому стаканчику?!!
показати весь коментар
18.08.2024 13:07 Відповісти
Шось Луку пропердолило ніпадєцкі. Краще йди картоплю копай, зараз сезон.
показати весь коментар
18.08.2024 13:00 Відповісти
Пропердолило *****,яке змушує свою повію бульбафюрера тявкати кацапські тухлі мантри. А на ці мантри вже давно пох.
показати весь коментар
18.08.2024 13:05 Відповісти
Ну ж всі вже 3й рік воють з натівцями)
показати весь коментар
18.08.2024 13:00 Відповісти
Намагання коричневі лінії перетворити на червоні...
показати весь коментар
18.08.2024 13:02 Відповісти
Странно. руzпропаганда волает что воюет с войсками НАТО, а бульба утверждает - что НАТО еще не ввели.
показати весь коментар
18.08.2024 13:03 Відповісти
Так це не самодіяльність деруна, це так путін про перемиря просить
показати весь коментар
18.08.2024 13:04 Відповісти
Доп..листя, тарган, сам х..ло тобі влаштує "ядерку" - вгостить полонієм.
показати весь коментар
18.08.2024 13:04 Відповісти
Не буде. Буде прорив в ********* чумаданчику. І вдавлення бульбою.
показати весь коментар
18.08.2024 13:05 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2024 13:06 Відповісти
Так може й цього вони бажають, спровокувавши нападом на Україну?
показати весь коментар
18.08.2024 13:07 Відповісти
Если введут войска НАТО, не будет никакой третьей мировой. Но и никто не будет их вводить. Слишком большой риск что операция провалится и мыльный пузырь НАТО лопнет окончательно.
показати весь коментар
18.08.2024 13:07 Відповісти
за НАТО сумніви є..що мильний пузирь..а от росія-велика параша..роздуте вялічиє..вже бачимо сьогодні..ні ******** зброї..ні тактики..ні розуму..все в великій дупі..бензоколонка з тупим деградованим поселенням..і пастухом путлером..якого все життя чмирили..який добрався до влади..і хоче показати себе суперменом..а вийшло як і раніше=чмо..уйло
показати весь коментар
18.08.2024 13:15 Відповісти
Росія сильніша за НАТО?
показати весь коментар
18.08.2024 13:16 Відповісти
В Украине да. Мудрость Запада в том, что в такую войну они никогда не ввяжутся.
показати весь коментар
18.08.2024 13:22 Відповісти
третя світова ?
уже ідьот ?
.....ах....ідіот...
показати весь коментар
18.08.2024 13:07 Відповісти
***** дав методічкі Бульбашу шоб той їх виголосив і налякав усіх
показати весь коментар
18.08.2024 13:09 Відповісти
Лука не дурень,він все розуміє,але так каже,бо прутін звелів.
Рипнулися ж у 1922 шмат України на халяву відхопить,а тоді глянув,що це марудне діло,і більше не ліз.Допомагає прутіну,бо боїться,що той зовсім білорашу анексує,от і корчить із себе стратега.
показати весь коментар
18.08.2024 13:10 Відповісти
Старі імпотенти ***** і крохмаленфюрер відчувають, що скоро здохнуть і мріють потягнути за собою в могилу якмога більше людей. Не можуть зжитися з думкою, що багато людей будуть святкувати їх смерть.
показати весь коментар
18.08.2024 13:11 Відповісти
Старий придурок не розуміє, що Росія хоче жити як Європа.
І Білорусь також - нема дурних здихати за ******.
показати весь коментар
18.08.2024 13:19 Відповісти
Скільки вже було тих казок про червоні лінії і третю світову але поки основним покупцем орківських ресурсів та постачальником збройних технологій є західні країни або їх компанії ніякої третьої світової не буде
показати весь коментар
18.08.2024 13:22 Відповісти
Мировая война это значит 2 условных стороны, пол мира на одной, пол мира на другой. А кто за рашку впишится? Китай не впишится, Индия тем более, и так будет Иран, Северная Корея и Рашка? Это 1% а не 50%. Бред.
показати весь коментар
18.08.2024 13:22 Відповісти
З початком операції в Курській області шанси на початок світової війни стрімко зменшувались з кожним днем, який пройшов, а ***** не розпочав процедуру підготовки до застосування ТЯЗ. Бо один з правильних способів:
* рішення ради безпеки про інтервенцію на суверенну територію;
* указ і виступ ***** щодо "от, рада безпеки виявила інтервенцію, владою, даною народом ставлю ультиматум інтервентам - геть в 12годинний строк, інакше - ТЯЗ";
* мінімум 5 ударів "веєром" по сумській області, по гіпотетичним "базам підготовки та постачання інтервенції".

Тепер, через майже 2 тижні - пізно пити боржомі. Весь світ побачив, що ***** обісрався реально піднімати рівень "ескалації" на наступний рівень. Свідченням цьому є введення режиму КТО (контр-террористичної операції) в Курській області...

Коротше, в ***** по ляжкам потекло коричневе. Ніякої третьої світової не буде...
показати весь коментар
18.08.2024 16:30 Відповісти
Були в історії і більш дикі та жорстокі народи, ніж расія. Але ніколи одночасно такі брехливі.
Були і більш брехливі. Але ніколи такі дикі і жорстокі.
показати весь коментар
18.08.2024 13:24 Відповісти
У гітлера теж були спокуси. До кінця війни. Використати хімічну зброю. Але він від такої ідеї відмовився і не згадував ніколи, навіть, коли вже не вилазив з бункеру. Старі лукашок та ***** - це ідіоти, які не мають нічого, що може довести потужність "постсоцкраїн", які вони будують вже 30 років.
показати весь коментар
18.08.2024 13:25 Відповісти
А якщо НАТО ввійде у Білорусь, третя світова буде? Вангую, шо ні. 😊
показати весь коментар
18.08.2024 13:29 Відповісти
А що таке? Сцикотно?

Бульбашна та кацапська пропаганда вже котрий рік з НАТО воюють.
А, як до реальною війни з НАТО, то пердяча кишка одразу здулася.
показати весь коментар
18.08.2024 13:30 Відповісти
Нехай гад повзучий зозповість, як білоруси разом з кацапами, розстрілювали чернігівчан у 22-му році.
показати весь коментар
18.08.2024 13:32 Відповісти
"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем і за підтримки США і Заходу як непрощенний акт агресії і терору", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї. https://espreso.tv/svit-ssha-peredali-zelenskomu-astronomichni-obsyagi-letalnoi-zbroi-u-kndr-zayavili-shcho-vvazhatimut-vtorgnennya-ukraini-v-rosiyu-aktom-teroru
показати весь коментар
18.08.2024 13:37 Відповісти
а вас повесят
показати весь коментар
18.08.2024 14:52 Відповісти
Хитрозачесаное ничтожество
показати весь коментар
18.08.2024 13:41 Відповісти
Ты же старый маразматик вместе с ****** уже 10 лет визжишь что в Украине воюют войска НАТО
показати весь коментар
18.08.2024 13:50 Відповісти
Обидва дідусі сильно видать трухають.
показати весь коментар
18.08.2024 13:52 Відповісти
Якщо Україна вдарить по Криму, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна вдарить по військових об'ектах всередині рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна здійснить авіа-наліт на масцкву, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна атакує військові об'екти на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Якщо Україна ... на території рф, то буде,... - ніх#я не буде.
Лука, стули пельку, бо - ніх#я не буде.
показати весь коментар
18.08.2024 13:53 Відповісти
ну шо ти блд драник в політиці розумієш
показати весь коментар
18.08.2024 13:55 Відповісти
Хронология военно-комических сил расеи:
2022 - вторая армия в мире
2023 - вторая армия в Украине
2024 - вторая армия на расее
показати весь коментар
18.08.2024 14:02 Відповісти
Старые совковые упыри - попробуйте отипаться от Украины, может и войск НАТО здесь не будет.
показати весь коментар
18.08.2024 14:16 Відповісти
А ТРЕТЬЕМ КТО БУДЕТ !? БЕЛАРУСЬ !?)
показати весь коментар
18.08.2024 14:24 Відповісти
Ні злочинець будеш сидіти разом з світовим терористом путіном в гаазькому трибуналі
показати весь коментар
18.08.2024 14:28 Відповісти
зайдуть, зайдуть згодом на ЛБЗ військові частини окремих країн НАТО з числа вірних союзників України. Зайдуть, коли будуть пересуненні чергові відповідні "красні лінії *****".
Щоправда, час важко вгадати, коли це станеться. Наприклад, коли переможе популіст Трамп - цей час пересунеться мінімум на 4 роки.
показати весь коментар
18.08.2024 14:36 Відповісти
Не,ну начальник сказл,начальник сказал!)))
показати весь коментар
18.08.2024 14:50 Відповісти
Хто цікаво буде воювати за радистів і бульбопідарів? Світова ))))
показати весь коментар
18.08.2024 14:54 Відповісти
"бульбенфюрер ".Третю світову війну рашистський вбивця розпочав з окупації українського Криму. Ще у 2014 році потрібно це було розказувати рашистському мерзотнику "трупіну".Наступ у 22 році рашиста з території "бульборусії" на Україну , зробив і її безпосередньою співучасницею світового злочину "трупіна" , а "лукуфюрера співучасником вбивства українського народу.Потвора білоруський кат.котрий причащається кровюукраїнського народу з рук рашистського ката і вбивці українського народу - "трупіна"
показати весь коментар
18.08.2024 15:17 Відповісти
І зайдуть,ПРИДУРОК!!,як тільки ОКДБ прийме участь,не забув,що і Білорусь задіяна в війні в Україні,ще прийдеться нести відповідальність за перетин кордону русофашистами з території Білорусі як тобі,придурку,так і твоєму народові!!!
показати весь коментар
18.08.2024 15:28 Відповісти
кто бы этому усатому уроду бульбу в пасть затолкал
показати весь коментар
18.08.2024 15:50 Відповісти
Третьою світової не буде. Всі тільки чекають доки рашка нарешті сконає і все буде як раніше.
показати весь коментар
18.08.2024 15:52 Відповісти
Тобто , какцаапський уй в роті не заважає? Мудло вусате.
показати весь коментар
18.08.2024 15:55 Відповісти
Ну що тут можна сказати- дебіл,пляя...
показати весь коментар
18.08.2024 16:01 Відповісти
Буде весело, якщо ті потішні Бацькіни війська приєднаються до полку Каліновського. І Білорусь стане справді незалежною
показати весь коментар
18.08.2024 16:04 Відповісти
Полк Калиновського через невеличкий час буде вкомплектований та матиме більше техніки, ніж вся армія бєлорашиї. Бо бульбофюрер вже з діючих частин віддає ***** бронетехніку та арту. Тож буде не приєднання, а поглинання дрібних піхотних частин великою моторизованої/механізованою.
показати весь коментар
18.08.2024 16:19 Відповісти
Дегенерат...

Звісно Україна, з півмільйонним військом, та НАТО з 3'300'000 вояків прям от ЗДРИГНУЛИСЬ від погроз бєлоросійського диктатора, який має.... 6 бригад. Це 20'000 війська. Причому цієї весни та літа він віддав половину бронетехнікі та артилерії з діючих частин *****, бо в того виснаження по техніці (з діючих, бо з баз зберігання підновлено та віддано ВСЕ ще в 2022 році, якщо хтось не знає).

Дегенерат!
показати весь коментар
18.08.2024 16:17 Відповісти
не буде, не сци, тарган *******. заїбашать вас із ****** та все на цьому скінчиться ....
показати весь коментар
18.08.2024 17:10 Відповісти
Будуть дранікі!! Тому чіпсам у камуфляжі бажано сидіти тихо
показати весь коментар
18.08.2024 21:53 Відповісти
Сашко, яка третя світова? Рососія з НАТО? За 3 години все буде покінчено. Погоджуюсь: - разом з Білоруссю за 4 години.
показати весь коментар
19.08.2024 07:47 Відповісти
 
 