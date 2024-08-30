Путин поздравил Лукашенко телеграммой и подарил высшую награду РФ

Российский диктатор Владимир Путин по случаю 70 дня рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметил его орденом апостола Андрея Первозванного. Это - высшая государственная награда в РФ.

Об этом говорится в указе Путина, цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что Лукашенко награжден за "заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Беларусью, укреплении дружеских связей между народами и большой личный вклад и эффективную деятельность союзного государства".

Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

"Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и в дальнейшем делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества", - говорится в поздравлении российского диктатора.

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Путин заявил, что Лукашенко является "настоящим патриотом своей страны, который последовательно отстаивает ее интересы на международной арене".

Также он назвал его "мудрым политиком, способным принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых простых ситуациях".

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