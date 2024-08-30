Путин поздравил Лукашенко телеграммой и подарил высшую награду РФ
Российский диктатор Владимир Путин по случаю 70 дня рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметил его орденом апостола Андрея Первозванного. Это - высшая государственная награда в РФ.
Об этом говорится в указе Путина, цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
В документе указано, что Лукашенко награжден за "заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Беларусью, укреплении дружеских связей между народами и большой личный вклад и эффективную деятельность союзного государства".
Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.
"Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и в дальнейшем делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества", - говорится в поздравлении российского диктатора.
Путин заявил, что Лукашенко является "настоящим патриотом своей страны, который последовательно отстаивает ее интересы на международной арене".
Также он назвал его "мудрым политиком, способным принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых простых ситуациях".
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Ось РЕАЛЬНА причина чому бульба НЕ поважає куйла
монголо-татари.... пля
Андрея ПервопрестольногоАлександра Первоклубневого с бантом и с закруткой в виде колесного трактора МТЗ на спине.
Почетно,хуле.
Лікарі збрехати не дадуть!
але в сані щє є мапа, у плешивого і тоі нема....
Дарвін сказав. Дарвіну вірити можна. 👍
І сказал п.дріла:
Мянє любімая х.ло
Ящо ордян ня даріла..
-Лежить на солці кверху пузов
-полуЕСЕР полуфашист
-Герой радянського союзу
-Гамаль Абдель Насер
-на все насер!!
Белоруссия - старое советское название, которое не соответствует официальному сегодняшнему. Я или ошибаюсь (может они кроме красного флага и название уже старое вернули в Конституцию), или путяра троллит своего коллегу в указе . . .
втратили біларуси гідність, але не всі не всі...
повк Кастуся Калиновського дає надію!