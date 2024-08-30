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Путин поздравил Лукашенко телеграммой и подарил высшую награду РФ

Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою у РФ

Российский диктатор Владимир Путин по случаю 70 дня рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметил его орденом апостола Андрея Первозванного. Это - высшая государственная награда в РФ.

Об этом говорится в указе Путина, цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что Лукашенко награжден за "заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Беларусью, укреплении дружеских связей между народами и большой личный вклад и эффективную деятельность союзного государства".

Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою у РФ

Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

"Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и в дальнейшем делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества", - говорится в поздравлении российского диктатора.

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Путин заявил, что Лукашенко является "настоящим патриотом своей страны, который последовательно отстаивает ее интересы на международной арене".

Также он назвал его "мудрым политиком, способным принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых простых ситуациях".

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Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+16
А що, Андрій Первозванний бував на болотах? Так само як і Володимир Великий ті болота не хрестив. Не мають своєї історії - тирять чужу.
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30.08.2024 11:22
+8
Нехай бульбафюрер запхне цей орден собі в дупу.
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30.08.2024 11:20
+8
сатанист нагородив сатаниста орденом святого...
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30.08.2024 11:23
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Нехай бульбафюрер запхне цей орден собі в дупу.
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30.08.2024 11:20 Ответить
Непойняв - знову бульбі хенерала НЕ дали?
Ось РЕАЛЬНА причина чому бульба НЕ поважає куйла
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30.08.2024 13:02 Ответить
найвища нагорода в рашці "Орден Новічка, посмертно"

монголо-татари.... пля
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30.08.2024 15:00 Ответить
Иому не жалко - він собі ше намалює
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30.08.2024 11:20 Ответить
А що, Андрій Первозванний бував на болотах? Так само як і Володимир Великий ті болота не хрестив. Не мають своєї історії - тирять чужу.
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30.08.2024 11:22 Ответить
Так, ще й на яких болотах, Біблію треба знати не тільки як минуле, а й з повитухою бабцею ШИФРА, тобто відкриту часовим шифром: - мешкав аж в Архангельську, але вже здав одежу, знав про те, що ***** нападе на Україну, і не він один такий ще тоді, коли *****м не пахло(1982р). Є одне "але", той же Путін з числа тих же "апостолів" зборища сатанинського, бо в ті часи носив шкуру Лука, так вказує Откровення. Чому так? Тому, що змій, який звабив Адама з Евою сказав про них: - "всі мною звабитесь" та вчив їх бути "ловцями людей" -аферистами, що граючи на людських слабкостях та пороках виманюють чи відбирають бажане. Ради цього й доми соплів, тобто молитви, бо не треба бігати, бабці принесуть останнє. Закон вказує, що якби Ной не послухав БОГА та не став будувати ковчег(витяг руки з сраки), а й далі нив про спасіння, то булькнув би як весь Адамів світ.
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30.08.2024 13:15 Ответить
сатанист нагородив сатаниста орденом святого...
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30.08.2024 11:23 Ответить
Рибалки
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30.08.2024 11:24 Ответить
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30.08.2024 11:28 Ответить
А треба було нагородити орденом Святої Картоплі
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30.08.2024 11:24 Ответить
За збитий шахед.
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30.08.2024 11:24 Ответить
Значить ***** сподобалось чк смоктав бульбофюрер
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30.08.2024 11:24 Ответить
Апостіл Андрій Первозваний, почувши таку звістку виматюкався у Раю, після чого його потужно знудило.
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30.08.2024 11:25 Ответить
ми теж іноді картопельку в лушпайках варимо...
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30.08.2024 11:26 Ответить
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30.08.2024 11:26 Ответить
Орден Андрея Первопрестольного Александра Первоклубневого с бантом и с закруткой в виде колесного трактора МТЗ на спине.
Почетно,хуле.
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30.08.2024 11:29 Ответить
два долдона - саня і вова один одного нагорождають...
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30.08.2024 11:30 Ответить
Саме так венеричні хвороби й поширюються.
Лікарі збрехати не дадуть!
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30.08.2024 13:58 Ответить
в них там своя собачя свадьба,
але в сані щє є мапа, у плешивого і тоі нема....
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30.08.2024 14:04 Ответить
Каддафі у дупу загнали черенок від лопати, чую, що білороському фюреру запхають цей орден у дупу та затрамбують бульбою.
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30.08.2024 11:30 Ответить
Взагалі-то на Андрія робили збитки і цього св'ятого сприймали як не сповна розуму звідки і з'явилось "божевільний" . Так-що робіть висновки ким є для пуйла бульбофюрер.
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30.08.2024 11:36 Ответить
ВСІ люди еволюціонували від божевільної мавпи. Це тобі для розуміння людської природи.
Дарвін сказав. Дарвіну вірити можна. 👍
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30.08.2024 13:04 Ответить
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку (с)
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30.08.2024 11:50 Ответить
"вертухай хвалит петуха" 🤣
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30.08.2024 13:06 Ответить
П.дар к п.дару прішол
І сказал п.дріла:
Мянє любімая х.ло
Ящо ордян ня даріла..
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30.08.2024 11:51 Ответить
А золотые лапти с бриллинтовыми застежками зажал?
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30.08.2024 12:08 Ответить
Два хуцпіста кагебіста
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30.08.2024 12:09 Ответить
пам'ятаю таке,совкове:
-Лежить на солці кверху пузов
-полуЕСЕР полуфашист
-Герой радянського союзу
-Гамаль Абдель Насер
-на все насер!!
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30.08.2024 12:36 Ответить
******* самозванный!
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30.08.2024 12:46 Ответить
..Как и Сталин в 1940-м году поздравил Гитлера со взятием Франции..
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30.08.2024 14:17 Ответить
Мне кажется, официальное название страны - Республика Беларусь, а не Республика Белоруссия.
Белоруссия - старое советское название, которое не соответствует официальному сегодняшнему. Я или ошибаюсь (может они кроме красного флага и название уже старое вернули в Конституцию), или путяра троллит своего коллегу в указе . . .
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30.08.2024 14:54 Ответить
Це не важливо. На Мінську назву країни постійно переписують, в залежності ві настроїв кремліського фюрера.
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30.08.2024 15:21 Ответить
кацапська беларуська область це так зараз обзивається.
втратили біларуси гідність, але не всі не всі...
повк Кастуся Калиновського дає надію!
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30.08.2024 20:04 Ответить
Щоб ви здохли якнайшвидше
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30.08.2024 20:40 Ответить
 
 