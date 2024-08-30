Путин получил гарантии, что Монголия не арестует его по ордеру МКС, - Bloomberg

Российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Визит 3 сентября станет первым визитом Путина в страну-члена МКС с момента выдачи ордера на арест в марте прошлого года в связи с похищением детей с оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, который регулирует деятельность суда, обязана выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

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"У нас такой проблемы нет", - заявил в пятницу спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать, предоставила ли Монголия гарантии, что она не будет выполнять ордер МУС.

В Bloomberg отметили, что официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы относительно комментария по поводу визита Путина.

Однако в пятницу МИД Монголии встретилось с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит Путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе 1939 года против японских войск.

"Риска ареста Путина нет. Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая сторона дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-либо из членов делегации не будет задержан", - сказал Сергей Марков, политический консультант, близкий к Кремлю.

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Ранее сообщалось, что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС.