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Путин получил гарантии, что Монголия не арестует его по ордеру МКС, - Bloomberg

Путіна запевнили, що Монголія його не арештує за ордером МКС

Российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Визит 3 сентября станет первым визитом Путина в страну-члена МКС с момента выдачи ордера на арест в марте прошлого года в связи с похищением детей с оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, который регулирует деятельность суда, обязана выполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

Также читайте: Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС

"У нас такой проблемы нет", - заявил в пятницу спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать, предоставила ли Монголия гарантии, что она не будет выполнять ордер МУС.

В Bloomberg отметили, что официальные представители администрации президента, премьер-министра и министерства иностранных дел Монголии не сразу ответили на запросы относительно комментария по поводу визита Путина.

Однако в пятницу МИД Монголии встретилось с представителями многочисленных иностранных посольств. На ней они объяснили, что визит Путина формально связан с празднованием 85-й годовщины битвы на Халх-Голе 1939 года против японских войск.

"Риска ареста Путина нет. Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая сторона дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-либо из членов делегации не будет задержан", - сказал Сергей Марков, политический консультант, близкий к Кремлю.

Также читайте: Монголия готова выдавать вид на жительство всем обратившимся гражданам РФ

Ранее сообщалось, что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС.

Автор: 

арест (10454) путин владимир (31231) Монголия (43)


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Топ комментарии
+31
Значить той римський статут профанація і люба країна має право його розглядати на свій розсуд....
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30.08.2024 16:27
+24
якщо лиш один прецедент спрацює - далі почне поступово кататись де завгодно...
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30.08.2024 16:26
+21
снайперська пара спасе світ
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30.08.2024 16:25
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снайперська пара спасе світ
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30.08.2024 16:25 Ответить
За миллиард долларов - выстроится очередь из лучших снайперов
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30.08.2024 16:36 Ответить
за 0$ черга буде більша
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30.08.2024 18:17 Ответить
Ше одна країна підітреться римським статутом...
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30.08.2024 16:39 Ответить
Нічого, нічого-пуйло теж гарантії "обіссяв". Ще побачимо, а вдруг??
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30.08.2024 17:19 Ответить
або палач з сокирою
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30.08.2024 18:15 Ответить
чи fpv розрахунок))
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30.08.2024 20:12 Ответить
якщо лиш один прецедент спрацює - далі почне поступово кататись де завгодно...
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30.08.2024 16:26 Ответить
Значить той римський статут профанація і люба країна має право його розглядати на свій розсуд....
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30.08.2024 16:27 Ответить
Мабуть буде теж саме як з ООН та недоЧервонім хрестом.
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30.08.2024 18:43 Ответить
Як же ця паскуда боїтся за свою погану шкуру ,ти труслива нікчемна істота ,терорист який воює з мирним населенням ,коли ти падло вже здохнеш ,наскільки світ став би чистіший ?
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30.08.2024 16:27 Ответить
Тоді Монголію потрібно виключити з держав - членів МКС ще до візиту пуйла
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30.08.2024 16:32 Ответить
у всіх скрізь є гарантії окрім України навіть у воєнних злочинців , тільки в України їх
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30.08.2024 16:32 Ответить
Ото було б сміху аби Хан з'явився в Улан-Баторі і потрусив ордером!! Обдєланий лідор уходив би кіньми в сторону китайського кордону... А Хан підняв би рєпу...
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30.08.2024 16:37 Ответить
****** поїхав просити новий ярлик, з новим дозволом на правління московитами-рабами Монгольської Орди!! Петруччо московський, свого часу, щось заартачився…
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30.08.2024 16:37 Ответить
Та так,тільки ярлик на газову трубу по бувшій Орді.
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30.08.2024 21:23 Ответить
Досить вже скиглити про аршти путіна. *******! Це казка для придурків.
Ви не здатні арештувати тих агентів раші, що сидять у ВР і показують *** українцям через екран.
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30.08.2024 16:38 Ответить
Це означає , що всі хрєн дожили на ті римськіугоди , ЭС, ООН, магате, і всі занепокоєння та стурбованість зажравшихся тєрпвл з США та ЄС Світовий порядок вже перезавантажується Майбутнє ЄС та США, Канади це злидні та ніщєта
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30.08.2024 16:39 Ответить
виключити Монголію із кріїн участників Римського статуту. Як кажуть "слегка беременная".
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30.08.2024 16:39 Ответить
У відповідь на інтерв'ю Путіна, де він виправдовував агресію проти України "історичними землями Росії", екс-президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж опублікував у Twitter карту Монгольської імперії.

На карті видно, що ******* територія Росії протягом кількох століть входила до складу Монгольської імперії.

"Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація", - підписав карту Елбегдорж.

Таким чином він натякнув, що імперські амбіції небезпечні, а Монголія, на відміну від Росії, не використовує свою історію для виправдання агресії.

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30.08.2024 16:40 Ответить
і толку. Приймає його в гості
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31.08.2024 02:22 Ответить
Подумайте самі , в Монголії тільки 2 кордони з Китаєм і москальщиною . Яким чином вона зможе передати путіна в Гаагу ?
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30.08.2024 16:41 Ответить
Значить Гаагу треба перевезти в Монголію..
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30.08.2024 16:45 Ответить
Літаком
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30.08.2024 17:26 Ответить
Теж мені, квадратура кола! Переслати в трьох посилках!
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30.08.2024 17:30 Ответить
Спочатку світ положив хер на напад на Грузію, потім на анексію Криму та будапештський меморандум, потім на вторгнення на Донбас, далі на повнмашстабне вторгнення, то чому б не положити такий же хер на Римський статут? Висновок, всі ці ООНи, меморандуми, статути і т.д. не більше як фількина грамота. В світі править сила і бабло, бабло і сила. На жаль...
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30.08.2024 16:44 Ответить
Так і є. А будь-які міжнародні угоди просто символічні та тимчасові.
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30.08.2024 16:53 Ответить
Я би погодився тільки виключно з "символічні".
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30.08.2024 18:09 Ответить
Це так.
Міжнародне право зруйновано.
Та ще й куколди сидять при владі замість рішучих наполеонів
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30.08.2024 17:04 Ответить
Так було і буде ЗАВЖДИ!
А переможці пишуть історію
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30.08.2024 18:26 Ответить
У Монголії є шанс стати відомою,багатою і центром туризму.Я перша поїду подивитись на арештованого х@ла,щоб плюнути йому в харю
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30.08.2024 16:47 Ответить
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30.08.2024 17:27 Ответить
Нах його арештовувати?, застрелити як собаку при спробі втечі.
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30.08.2024 16:50 Ответить
Татаров з Малюком вже виїхали до Монголії
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30.08.2024 17:28 Ответить
Ні. Туди поїхали т.з. прєзідєнт дєрьмак та носій його чімаданчіка буратінка.
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30.08.2024 18:06 Ответить
А може це падло згадає історію Золотої орди ?де вся теперішня росія понад триста років включно з московією були частиної монголо татарської орди.
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30.08.2024 16:51 Ответить
А мулi, монгол монголу око не виклюе.

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30.08.2024 17:00 Ответить
Головний найобщик планети повірив шо його не ********?
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30.08.2024 17:01 Ответить
походу, очередной ярлык у монголов очередное ***** уже "вылизало" и уже получило заочно, по почте... кацапские холопы ***** счастливы
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30.08.2024 17:11 Ответить
міжнародні домовленості, договори вже мало працюють, гарантії дає лише ядерний арсенал - новий світ
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30.08.2024 17:20 Ответить
Тоесть рымским статутом тоже можно жопу подтереть как и будапештским меморандумом и остальными международными законами?
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30.08.2024 17:45 Ответить
Все эти международные организации и их законы - фигня на постном масле. Россия плевала и продолжает этим заниматься. Пора и нам поступать так же.
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30.08.2024 17:48 Ответить
Монголам тре дати пуйлу такі самі "залізні" гарантії, які нам давав пуйло та *****та, що його оточує та базікає з телевізорів перед 24.02.2022 року.
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30.08.2024 18:02 Ответить
Класика: "Ми з тобою одної крові. Ти і я..."
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30.08.2024 18:36 Ответить
Наступний вояж буде до племен Амазонки?
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30.08.2024 18:20 Ответить
а від Короля всіх кілерів гарантії нема, тому ховайся падло, залишилось недовго
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30.08.2024 18:23 Ответить
фуйло покаже всім злочинцям як треба поводитись
з ордером Міжнародного кримінального суду-
прилюдно висратись на той ордер
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30.08.2024 19:37 Ответить
Ну хорошо, могут не арестовывать, пусть хотя бы уничтожат эту мразь.
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30.08.2024 20:02 Ответить
Світ перекинувся до гри дригом
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30.08.2024 20:40 Ответить
 
 