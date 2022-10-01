Монголия готова выдавать вид на жительство всем обратившимся гражданам РФ
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Монголия заявила, что готова выдавать разрешения на проживание всем обращающимся за ними россиянам.
Руководитель иммиграционного агентства Монголии Нергуин Ууганбаяр не уточнил срок действия разрешений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. По его словам, на прошлой неделе через пограничный город Алтанбулаг в страну въехали 6268 россиян.
Россияне могут въезжать в Монголию без визы и оставаться в течение 30 дней, а затем просить о продлении пребывания.
Казахстан сообщил, что после заявления Путина в страну прибыли 98 тысяч россиян.
На Кавказе на границе с Грузией выстроилась огромная очередь из российских автомобилей. Грузия заявила, что ежедневно прибывало около 10 тысяч россиян – это вдвое больше, чем в предыдущий средний показатель.
Финляндия закрыла свою границу для большинства российских посетителей, хотя есть некоторые исключения, например, для воссоединения семей и работы. Ранее такой шаг сделали Польша и страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва.
Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области и планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Открыта горячая линия для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию.
По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.
Мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежище убегающим от мобилизации гражданам России. В то же время в Испании и Германии готовы принять убегающих от мобилизации россиян. Ирландия тоже над этим размышляет.
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Теперь двести лет будут стенать монголы под русской пятою.
PS Когда то в деревне держали свиней в хлеву, сколько не убирай, там было грязно и воняло. Представляю взять тех свиней, и перевезти, поселить у себя в квартире, в городе. Это же ******, в помойку превратили бы человеческое жилище. Вот так же и русня=свиньи.
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Спустись на землю, брехун, это сейчас нечего покупать - все продукты, вещи, технологии и материалы поддельные, от которых рак и преждевременная смерть. Каждый третий - раковый больной.У моего деда был нормальный новый дом, который он построил за 2 месяца вместе с братьями.Холодильник не нужден был в принципе, мясо и яйца во дворе гуляют. Повторяю, нищета - это нищий склад ума, когда человек не желает ни учиться ни работать, живёт всю жизнь в развалинах, а потом жалуется на всё и всех. Ну поскули ещё.
Твои за коммунизм агитировали пропагандисты поганые, предатели Украины!!! За это и жили. Общество ***** баринов, ****** тут, и людей oбсирaeт. Домом он понтуeтся.))) Гарвард закончили и вернулись в Украину, фабрику открыли. Хотя бы один аргумент написал, ато сидит в хрущёвке и басни про великий ум сочиняет. Тебе же что то доказать как русне, про 8 лет ещё напиши. У одного из моих было более 10 косарей советских рублей на книжке, и я же тут не **********. Только я писал про тех кто ещё старее, жили раньше, и тех кого я не видел. У меня приличный кирпичный дом построенный в 50-тых годах, уже лет 10 как снесён, и по тому адресу, перестроено всё по современному, и в то же время на другом участке никто не трогает глиняный дом которому уже более 100 лет. Он как памятка архитектуры, который чудом ещё держится, сам скоро развалится. Колорит достатка и нищеты на двух участках. Что нужно было и второй развалить, что бы правду скрыть. Правду не скрыть, раньше были такие дома, такая жизнь!
Не розумію я московитів: така територія, що ховайся де схочеш! В Сибіру, в тайзі хто їх шукати буде? Чого вони лізуть до тих, кого зневажають та вважають ворогами? Щоб потім скиглити що руzких ніде не *******?
ДБЛ! (с)
хай орки там вчать монголів говорити російською
там навряд толстоєвський прокатить
Це навряд, і мову вивчать, і працювати не на самих гарних роботах доведеться бо грошикі швидко закінчаться (мільонери не в Монголію драпають), а будуть бикувати - дуже швидко заправлять у рідну говєнь.
Монголія не надто толерантна, як країни ЄС, допомогу (пособие) місяцями-роками платити не будуть.
Погано що в Україні раніше не виявили і не знищили цих людей
беженцы из маасковскага улуса, вас всех приглашает ваша митрополия.))
забьемо і цих - налаштовані хлопці.
за умови
викристання після перетину кордону традиційних для Монголії транспорту та житла