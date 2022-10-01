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Монголия готова выдавать вид на жительство всем обратившимся гражданам РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

монголія

Монголия заявила, что готова выдавать разрешения на проживание всем обращающимся за ними россиянам.

Руководитель иммиграционного агентства Монголии Нергуин Ууганбаяр не уточнил срок действия разрешений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. По его словам, на прошлой неделе через пограничный город Алтанбулаг в страну въехали 6268 россиян.

Россияне могут въезжать в Монголию без визы и оставаться в течение 30 дней, а затем просить о продлении пребывания.

Казахстан сообщил, что после заявления Путина в страну прибыли 98 тысяч россиян.

Читайте также: После заявления Путина об аннексии оккупированных территорий следует ожидать обострения на фронте, - нардеп "Голоса" Рахманин

На Кавказе на границе с Грузией выстроилась огромная очередь из российских автомобилей. Грузия заявила, что ежедневно прибывало около 10 тысяч россиян – это вдвое больше, чем в предыдущий средний показатель.

Финляндия закрыла свою границу для большинства российских посетителей, хотя есть некоторые исключения, например, для воссоединения семей и работы. Ранее такой шаг сделали Польша и страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва.

Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

Читайте также: Еврокомиссия выпустила официальные указания странам ЕС по выдаче виз россиянам: просит применять строгий подход к оценке обоснованности поездки

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области и планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Открыта горячая линия для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежище убегающим от мобилизации гражданам России. В то же время в Испании и Германии готовы принять убегающих от мобилизации россиян. Ирландия тоже над этим размышляет.

Смотрите также: Сотни россиян провожают мобилизованных на железнодорожном перроне в городе Усть-Кут. ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
в "Родную говень"
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01.10.2022 16:03
+39
Все вірно - орда до орди ...
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01.10.2022 16:01
+28
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01.10.2022 16:06
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Все вірно - орда до орди ...
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01.10.2022 16:01 Ответить
в "Родную говень"
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01.10.2022 16:03 Ответить
Великолепно. Время вернуться домой. Но все же называть кацапское дерьмо за орду я бы не стал. Это же оскорбление для орды, в которую не надо записывать это бухое стадо полных рабов и проституток, просто рабов высшего сорта, таких терпил человечество еще не видело. А монголы, например, когда бандиты разграбили какого-то фермера-животновода, то приехали большим числом человек и жестко опустили этих бандитов (чеченцы там были по-моему). Больше те туда не лезли. Так шо монголы будут трахать русских Наташек, а с Ванек за полгода-год просто высосут все деньги, которые те взяли с собой и получат от продажи своей квартиры таким же Ванькам. Ведь можно неограниченно много задирать цену за сдачу квартиры, а кацапы не могут вообще нарушить закон никоим образом и на этом можно играть.
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01.10.2022 16:09 Ответить
Якути, буряти, тувинці, калмики - це монгольські народи, або монголи.
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01.10.2022 23:00 Ответить
Орда в монголів - це упорядкована армія, в якій були розвинуті дисципліна і субординація. Від цього поняття пішов "орднунг" (нім.), та і "порядок", "уряд" - можливо, теж. До біглих в жаху кацапів "орда" не має ніякого відношення.
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01.10.2022 16:49 Ответить
Слово "ordnung" пошло от латинского "ordo", от прото-италийского *ordn, изначально означавшее ряды нитей на ткацком станке. Слово орда - от тюркского ordu, что значит "шатёр, лагерь". Не обязательно разводить фоменоквщину на пустом месте.
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01.10.2022 17:06 Ответить
А потом там все эти понаехавшие устроят русский мир.
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01.10.2022 16:03 Ответить
Хуже, начнут тырить печеных тарбоганов.
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01.10.2022 16:06 Ответить
Моноло-татарское наследие сваливает восвояси, в родную говень. Да здравствует Киевская Русь!
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01.10.2022 16:03 Ответить
Не київська. Не було окремих "русєй". Уся територія України -це і є Русь.
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01.10.2022 16:24 Ответить
Так, це поняття вигадали раша історики, щоб виглядало так, що була "Київська Русь" і ще новгородські, московські. Але в усіх літописах навіть рязанці і суздальці писали "їдемо у Русь", коли їхали у Київ чи Чернігів. Русь тільки одна!
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01.10.2022 16:44 Ответить
Так !!! І ніяк інакше !
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01.10.2022 16:49 Ответить
Нашествие...
Теперь двести лет будут стенать монголы под русской пятою.
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01.10.2022 16:04 Ответить
Это называется, возвращение на Родину заблудших сынов.
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01.10.2022 16:04 Ответить
Напевно Чінгісхан якось реінкарнувався чи перевтілився і збирає нову орду з своїх нащадків.
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01.10.2022 16:26 Ответить
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01.10.2022 16:06 Ответить
Слово "гастарбайтер" заиграло новыми красками....
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01.10.2022 16:06 Ответить
Для раша-баранов, в Монголії, раздольє
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01.10.2022 17:44 Ответить
Монголія велика - всі помістяться.
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01.10.2022 16:08 Ответить
Они ошибочно думают что поднимут бабла на приезжих, но они не понимают что пускают к себе свиней. Которые засрут монгольские степи, потом будут не рады.

PS Когда то в деревне держали свиней в хлеву, сколько не убирай, там было грязно и воняло. Представляю взять тех свиней, и перевезти, поселить у себя в квартире, в городе. Это же ******, в помойку превратили бы человеческое жилище. Вот так же и русня=свиньи.
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01.10.2022 16:08 Ответить
Свині дуже чистплотні. Їм потрібно просто щодня (2 р/ день) суху чисту підстилку ( солому, кукурудзиння), а туалет у нього в куточку, в одному місці, щоб ви знали. Треба бачити, як воно, поївши, розкидає рильцем суху соломку і лягає. Мама приносила тазик з їдою, порожнє забирала, мила і на сонці тазик висихав. А тримати закислене корито в хліві і докидати кожен раз неправильно, їжа закисає. Якщо тримати скотину в бруді, нечищену, тоді запах. Свинка просто їсть з апетитом, захланно, некрасиво, бо кастрована, звірський апетит, шлунок розтягнений. Їсть, так, чвакає. Бідні тварини, скалічені на догоду двоногим
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01.10.2022 16:27 Ответить
Последний раз старики держали свиней лет 15 назад, я не упрекаю бабку и деда которых уже нет, за то в какой чистоте они держали хлев, на сколько им это было под силу. Помню что ещё это говно на огород раскидывали, а другие жители в селе до сих пор так делают. А сейчас на той земле всё перестроено, бездушная дача, без животных, хоть и комфортная но мне было бы приятней приезжать на старый домик в деревне. Плюч ещё недавно смотрел "Ведьмак", вот кадр.))) Ну короче русня=грязные животные!
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01.10.2022 17:19 Ответить
какие ещё "старики" ты кацап что ли?
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01.10.2022 20:07 Ответить
Где логическая связь в том что я имея ввиду деда и бабку, я написал "старики" - и это должно означать что я кацап? Я вообще то разговариваю на украинском, а печатаю на русском, так привык за многие годы в интернете.
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01.10.2022 21:32 Ответить
Да, дорогой, именно это и означает что ты не этнический украинец. В іншому не переймайся, я теж той самий не етнічний українець.
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01.10.2022 21:45 Ответить
Если ты имеешь ввиду, что у меня какие то предки смешались с разных стран, то сомневаюсь. Я слышал только про прадедов/баб, про тех кто старее нет - (прапрапра). Про тех моих предков кто жил в 19 веке, уже нету таких стариков которые расскажут. Есть ещё несколько старых фоток - украинцы, нищета, глиняные дома, Житомирская область., нихера не кавказцы или чурки, или обеспеченные европейцы. Все ходили в украинские школы, никто не мигрировавший из рашки. И фамилия украинская. Сам я в школе ознакомился с нашей украинской культурой - Шевченко, Франко, Леся Украинка.
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01.10.2022 23:16 Ответить
нищета это твои мозги, брехунок. мои предки были селянами до революции, кому ты паришь мозги?
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01.10.2022 23:35 Ответить
***** мне это надо? Реально фотках все убогие, нищие, у меня ещё одна хата сохранилась, не развалилась, глиняная, с соломенным утеплением. Снаружи на стены какие то по палки связанные, и солома запихана, я хз как это сделали. А насчёт революции мне говорили, что когда то большевики пришли в деревню, и панское поместье разрушили. Вместо того что себе что то смародёрить, всё ломали, жгли, наверняка там были классные вещи, которые сейчас можно дорого толкнуть как антиквариат.
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02.10.2022 02:33 Ответить
Просто так, языком почесать. Но я то знаю, что в нищете жили только те кто не работал или потерял кормильца.
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02.10.2022 13:14 Ответить
Сам базаришь за предков селян, и тут же про достаточный уровень жизни. Вот теперь ты *******, фантазируешь что возможности достижений того времени, такие же как сейчас. Сколько не работай, нечего было особо покупать, не было технологий, евроремонтов, телевизоров, холодильников. Так же не было такого обилия профессий, где можно было заработать больше и потом понтоваться что остальные быдло, просто работать не хотят. Можно было пахать сутками на огороде, иметь всегда овощи в погребе, но не более. И сколько бы золотых не нажили твои предки))) они носили примерно такую же одежду как и мои, потому что не было такого развития в Украине. Это паны могли ездить в Париж, жировать. То есть ты утверждаешь, что такие дома как на фото, в начале 20 века, были не у всех украинцев в селе, а только у нищих, которые не хотели работать? Это поодинокие дома, а ***** работящие, имели кирпичные особняки, с газом, водой, канализацией, вместо побелки утеплённый фасад, на крыше черепица.))) А во времена голодомора, твои богатые, работящие предки, отдали бы всё золото ради еды, которую одинаково для всех не было где достать.
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02.10.2022 16:28 Ответить
. Сколько не работай, нечего было особо покупать, не было технологий, евроремонтов, телевизоров, холодильников.
==
Спустись на землю, брехун, это сейчас нечего покупать - все продукты, вещи, технологии и материалы поддельные, от которых рак и преждевременная смерть. Каждый третий - раковый больной.У моего деда был нормальный новый дом, который он построил за 2 месяца вместе с братьями.Холодильник не нужден был в принципе, мясо и яйца во дворе гуляют. Повторяю, нищета - это нищий склад ума, когда человек не желает ни учиться ни работать, живёт всю жизнь в развалинах, а потом жалуется на всё и всех. Ну поскули ещё.
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02.10.2022 18:36 Ответить
Если ты про достаток жратвы, огорода, домашнего скота, то это было. А дома и имущество предков, дома построенные ещё в 19 веке, или начале 20 без фундамента, сейчас уже почти все развалились. А уже у дедов, да были нормальные кирпичные. Всю жизнь в развалинах жили почти все, потому что развитие ещё не дошло до такого уровня как сейчас, и дома были примерно такие как на фото, только раз в год могли побелить, разрисовать, подремонтировать. И потом появились некоторые работы в сёлах, комбайнёры, трактористы, доярки. Не нужно мне ******* что, вместо ежедневной работы по хозяйству, все ездили в город в библиотеку, читать книги и повышать квалификацию, и становились айтишниками, зарабатывали тысячи долларов, и насмехались с нищих односельчан, которые не повышали квалификацию. ******** уже что мои предки - "ледаче бидло лежало не печі", пока умные соседи выбрали работу с большей зарплатой, и заработали на три новых "возика" с конями. Люди в сёлах жили примерно одинаково. Вспомни школьный предмет "Українську літературу", как описовали жизнь Леся, Шевченко. Так же можно спросить сейчас у стариков кому за 80, спросить возжелали ли их родители учиться, развились до самой богатой хаты на селе, поднялись по карьерной лестнице выше чем пастухи... Может хоть один не нищий ум))) из села, желающий учиться, в 20-тых годах научился собирать первые автомобили Форды, и полетел в Америку на заработки. Заработал столько, что про него потомки на "цензоре" будут писать что умница, а все остальные ленивое быдло? НЕТ! Не было такого разнообразия, обилия, и селяне не знали и никогда не видели что такое Форд. Золото и ювелирку, могли себе позволить зажиточные городские жители, хозяева каких то лавок. Наши "пра" и "прапра", жили примерно как на фото, повторюсь, ни ***** клеймить тут на ленивых и скудоумных. Например в 1933 работай хоть до упаду, здоровье потратишь, а имущества не нагребёшь, хотя тогда еда была ценнее золота. Даже таксистом на коне с возом, что бы брать деньги с односельчан, сидеть на жoпе возить, а не пахать в поле, никто не мог такого организовать. Возможности появились уже позже. Произошла индустриализация. Я не фанат совка, а ******** ненавижу, но до современности не было никакого среднего класса! Я вижу дворянин вообще *****. Сначала написал что я вру что украинец, потом что мои предки были ленивые и тупые. Ну похрюкай ещё.
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03.10.2022 00:40 Ответить
В каждом твоём слове брехня. И ноешь ты потому что сам ни на что не выучился, доходов нормальных нет и как следствие - вечная нервозность, а теперь всех вокруг поливаешь грязью и бредом про нищету. В общине моего деда все жили в достатке и приличных домах, а вот чем твои предки занимались, что ты такой нытик вырос, это понятно - бездельем или тупой малоквалифицированной работой, которой обучать детей смысла нет.
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03.10.2022 01:14 Ответить
***** мне ныть, просто ты всё перекручиваешь, и клевещешь, вот я и аргументирую.

Твои за коммунизм агитировали пропагандисты поганые, предатели Украины!!! За это и жили. Общество ***** баринов, ****** тут, и людей oбсирaeт. Домом он понтуeтся.))) Гарвард закончили и вернулись в Украину, фабрику открыли. Хотя бы один аргумент написал, ато сидит в хрущёвке и басни про великий ум сочиняет. Тебе же что то доказать как русне, про 8 лет ещё напиши. У одного из моих было более 10 косарей советских рублей на книжке, и я же тут не **********. Только я писал про тех кто ещё старее, жили раньше, и тех кого я не видел. У меня приличный кирпичный дом построенный в 50-тых годах, уже лет 10 как снесён, и по тому адресу, перестроено всё по современному, и в то же время на другом участке никто не трогает глиняный дом которому уже более 100 лет. Он как памятка архитектуры, который чудом ещё держится, сам скоро развалится. Колорит достатка и нищеты на двух участках. Что нужно было и второй развалить, что бы правду скрыть. Правду не скрыть, раньше были такие дома, такая жизнь!
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03.10.2022 01:56 Ответить
Все було. Справжні дерев'яні меблі, будинки, землю купляли: працювали, хазяйство, поле. Пасіки, шкілки з сортовими саджанцями...в піст навіть їли смачно: гриби, пироги з квасолею, сушенина всяка, своє м'ясо і молоко і курка. То совєтська пропаганда: " дали освіту всім безплатну! лампочку ілліча провели!" Мої дід з бабою і платно могли б вивчити маму, якби було платне, але прийшли, забрали все, світ закрили, голови задурили
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02.10.2022 20:40 Ответить
При совке норковая шапка и пальто считались более солидной одеждой. А сейчас люди воспримут одетого в такое за бомжа. Мои тоже на зберкнижку на откладывали тысячи, но это было за долго после 1917. Мудак сверху сначала начал писать что я ******** из разных рас украинец, без унаследования украинской нации. А я начал писать что слышал только про предков "пра", которые жили в начале 20 века.
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03.10.2022 00:55 Ответить
До 17 так, на Житомирщині...Мої жили нормально, в достатку до 39. Будинки, сади, поля, пасіки. Тирнета не було. Але тоді ні в кого не було. Книжку читали. Вчили математику, фізику, вчили досконально, інформатики не було. А от логіка була, вчили. А за совєтів уже не вчили. Шили плаття у модистки, журнали модні були. Їздили до Лодзя чи Кракова. Дівка не могла два рази до церкви одягати те саме плаття, шилось нове. Матерія була шерсть, сукно, нейлону не було. Але в одному магазині (у "жида', я прошу пробачення, так говорилося тоді, бо тримали магазини жиди, то не було образливе) можна було купити і підкладку і лисячий комір "з блискітками", що з'їла міль за совєтів, бо треба було перебиратися, навіть "маленький ланцюжок для вішалки". А тоді прийшли совєти, принесли всім радість, щастя, совєцький союз, дім забрали, одягнули в гуньку, розметали, на Сибір, повідбирали все. А там, де були совєти, через річку, снопи були тоненькі і півкопи від вітру перехняблювалися, то була Хмельниччина через річку, всі сміялися з таких хазяїв. До 39-го. СССР у кожного свій....
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03.10.2022 02:19 Ответить
Що говорити, руські як поприходили, то в нічних сорочках польських шлюб брали. Бо не бачили такої краси в жизні. А ми, внуки моєї баби, вже істинно вірували в комунізм, кумачем обвивалися, вря кричали. Майтків не було, дівка труси не мала де купити, але вірили в ссср. Але тридцять років України! А у тих не було 30 років незалежності, вря кричать, сссру хочуть.
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03.10.2022 02:35 Ответить
Багато слів, але повірте, вонь у свинячому хліві - то совєцький союз, то від недостатку, недостатку ...всього. В нормі свині, як на Багамах, чисті та рожеві
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03.10.2022 02:45 Ответить
Молодец, что живёшь в достатку, убираешь за своими свиньями. Или нанимаешь лакеев за большие деньги, что бы у них каждый день убирали. Я никогда не имел своих свиней, и не задумывался что убранство хлева такой же понтовый статус как, как и ремонт в человеческом жилище. Оказывается когда я уже давно приезжал в гости в село, и мне воняло в хлеву, потому что два старых человеческих тела ухаживали за хозяйством уже так, на сколько хватало сил. Это автоматически принижало мой материальный статус, среди других комментаторов "цензор нет", которые уверенны в том что умеют читать психологический портрет по комментариям. На столько уверенны в том что это удалось, как русские в своей правоте.
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03.10.2022 04:38 Ответить
Не надо сердиться, все нормально. Живу в чудесной хрущевке, все прекрасно, но бомбят ее. А японцьі живут в пеналах. Просто в ссср плохо бьіло и людям и свинкам
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03.10.2022 08:18 Ответить
Он в жизни ничему не научился, дохода хватает лишь кое как выжить, поэтому нервничает.
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03.10.2022 11:13 Ответить
Він не винен! (не винна). Його предки з 1917 року під совєтами! З 1917, а не з 1939, ні, скоріше з 1947-49. Звідти все і погляди на життя та на світ. Не могло бути в СССРі достатку, система така. Лиш через річку ( через границю) - а снопи вже тоненькі і пшениця ріденька
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03.10.2022 15:00 Ответить
Ваши дедушка с бабушкой, честь им и хвала, не лежали на боку, работали, не обижайте предков! Но колбаска и сальце були, бо українець не лінтяй. Ну може воняло там трохи з хлівця, не переживайте. Найкращі найпахучіші квіти ростуть з навозу.
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03.10.2022 15:06 Ответить
Дуже прошу, не порівнюйте кацапню зі свинками. Свинки досить пристойні тваринки... А от про кацапню - цього вже й не промовиш...
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01.10.2022 16:55 Ответить
Ось свині на Багамах. Усе чисте. Як порівняти з місцями, де розташовувалися кацапи, так помийка та сміття - це там, де кацапи, і це саме їх не можна пускати в свій дім
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01.10.2022 17:11 Ответить
Свині чисті, то люди нечупари від ліні
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02.10.2022 20:42 Ответить
З орди прийшли, до орди й пішли.
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01.10.2022 16:09 Ответить
Скрєпно, чо! Наступна КНДР?

Не розумію я московитів: така територія, що ховайся де схочеш! В Сибіру, в тайзі хто їх шукати буде? Чого вони лізуть до тих, кого зневажають та вважають ворогами? Щоб потім скиглити що руzких ніде не *******?
ДБЛ! (с)
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01.10.2022 16:09 Ответить
КЛАС!
хай орки там вчать монголів говорити російською

там навряд толстоєвський прокатить
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01.10.2022 16:09 Ответить
Ну якщо монголи хочуть, щоб кацапи зжерли всіх їхніх коней і поперевертали юрти…
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01.10.2022 16:10 Ответить
Олена Микитяк

Це навряд, і мову вивчать, і працювати не на самих гарних роботах доведеться бо грошикі швидко закінчаться (мільонери не в Монголію драпають), а будуть бикувати - дуже швидко заправлять у рідну говєнь.
Монголія не надто толерантна, як країни ЄС, допомогу (пособие) місяцями-роками платити не будуть.
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01.10.2022 17:26 Ответить
буйнопомешанные совсем недавно с афганцев смеялись
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01.10.2022 16:10 Ответить
Монголія зараз стрімко розвивається і потребує людей з технічною освітою. Таких серед монголів поки що бракує. Я навіть впевнений що саме там мобіки стануть "гастарбайтерами" і знайдуть "радниє стєпі".
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01.10.2022 16:11 Ответить
Возвращение в родную говень
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01.10.2022 16:11 Ответить
Получается,что после Германии и Израиля наконец-то и Монголия объявила Закон о репатриации. И даже документа о бабушке-еврейке, зачеркнуто, монголке не требують. И так по морде лица видно. Свои.
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01.10.2022 16:13 Ответить
"Еду я на родину,пусть кричат- уродина,а она нам нравится,хоть и не красавица,к сволочи доверчива,ну а к нам- тра-ля-ля... (с)
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01.10.2022 16:20 Ответить
Улан-Батор наш получите аж на бегом
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01.10.2022 16:20 Ответить
УСІ КОМЕНТАРІ - БІМБА
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01.10.2022 16:23 Ответить
Монголи такі - а на історичну батьківщину чому не біжите?
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01.10.2022 16:23 Ответить
В принципе, эта новая алия научит монголов срать не прямо в степной ковыль, а копать ямки и делать над ними будки из пивных ящиков. Цивилизация на марше.
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01.10.2022 16:27 Ответить
Монголія дасть дозвіл на в"їзд,забезпечить юртами і баранами з розрахунку одна юрта на п"ять руських і п"ять баранів на одного...
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01.10.2022 16:31 Ответить
Русский мир пришёл на родину Тамерлана
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01.10.2022 16:42 Ответить
Тамерлан цей дух породив. То ж нічого дивного.
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01.10.2022 16:46 Ответить
Хан Батый ждёт крыс путлера и своего сына Александра типа Невского...Иго вернулось .уряя..🤣🤣🤣
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01.10.2022 16:46 Ответить
Трусливые пи/арасы. Выкормили упыря, теперь сами разбегаются по свету, как тараканы по кухне, а нам разгребать.
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01.10.2022 16:47 Ответить
Улан-Батор говорите..?так это ж наш концлагерь...Зуллус-Орда Ханты Мансийск и прочие чукчи...якуто-бурячтии, это что берлога в Тайге дремучей...Маша и Медведь нарожали Шариковых что Китай отдыхаеть...🤣🤣🤣
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01.10.2022 16:51 Ответить
Вчера ты сидел в ресторане в Москве, а сегодня в Чойбалсане в юрте отдыхаешь, вот такие метаморфозы 😁😁
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01.10.2022 16:51 Ответить
Я там с родителями 8 лет прожил,самое место где можно угробить здоровье.
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01.10.2022 16:52 Ответить
Для чого взагалі приймають громадян Росії в різні країни щоб вони там розповсюджували Русский мир ? Україна стикнулася з такими людьми які проживають на території України а ******* Росію
Погано що в Україні раніше не виявили і не знищили цих людей
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01.10.2022 16:52 Ответить
Нещодавно заходив на Гугл-карти, дивився які в них маленькі міста - сплош юрти стоять на ділянках. Кацапії там саме місце . Головне, щоб самогон було з чого гнати
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01.10.2022 16:54 Ответить
В Монголии им самое место. ( бывал в этом аду еще при СССР ,там кстати до сих пор кириллица )
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01.10.2022 17:00 Ответить
Нарешті це лайно повертається туди звідки воно повилазило... Майже 1000 років чекали
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01.10.2022 17:01 Ответить

беженцы из маасковскага улуса, вас всех приглашает ваша митрополия.))
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01.10.2022 17:01 Ответить
Ну это по сути и есть их родина, смесь финаугорских племен с монголо татарами, перми, мери, мокши и др.срань, подордынци, сгонять этот козломордый скот туда, а территорию поделить между исконными владельцами...
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01.10.2022 17:05 Ответить
...та хай собі, там унітазів нема
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01.10.2022 17:05 Ответить
Клас. Мрія життя - отаборитись в монголії )))
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01.10.2022 17:07 Ответить
Блудні сини вертаються додому..
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01.10.2022 17:07 Ответить
Правильно. На родные *****, где монголо-татарам и место. Миф о "славянском народе" в виде кацапни будет развеян.👍
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01.10.2022 17:09 Ответить
Татаро-монгольское иго, готово оказать гуманитарную помощь всем россиянам сбежавшим от *****. Назад в средневековье!
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01.10.2022 17:11 Ответить
Поголів'я коней в Монголії у 3 рази більше, ніж кількість населення. Буде робота кацапам - кобил *****...
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01.10.2022 17:12 Ответить
Буряти шваль, яку тільки там і приймуть. Але потім вони будуть знущатись над вами, бо така їх звіряча суть.
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01.10.2022 17:19 Ответить
Да? А срашка не надумает "денацифицировать" монгольских нацистов? Хотя, куда там - некем и нечем уже..
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01.10.2022 17:30 Ответить
Русня или как вас там, россияне, впрочем вас, как отбросы человечества не называй, дерьмо лучше пахнуть не будет. Так вот, ваш удел отныне - мыть отхожие места монголов. История развивается по спирали, украинское козачество воспряло, а вы возвращаетесь на свою историческую родину и займётесь своим привычным делом - выпасом баранов, доением кобыл и собиранием сухого говна для заварки чай и готовки на нём тухлой ослятины.
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01.10.2022 17:35 Ответить
алені вони....
забьемо і цих - налаштовані хлопці.
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01.10.2022 17:38 Ответить
Наконец-то касапы вернутся домой...
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01.10.2022 18:12 Ответить
Монголія готова видавати дозволи на проживання всім громадянам РФ, які звернуться

за умови

викристання після перетину кордону традиційних для Монголії транспорту та житла

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01.10.2022 18:18 Ответить
монголия-проститутка,убогий народ,хуесосы путлеровские.ну и т.д.
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01.10.2022 19:07 Ответить
Епічненько...)))
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01.10.2022 19:19 Ответить
Прально всіх кацапів на ментально-историчну батьківщину!
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01.10.2022 20:12 Ответить
Колись Бодров старший за уполномочием Тін Пу зняв фільм про Чингізхана. Він після втечі з китайської тюрми відкочував до північних монголів, тоді буряти так називались, сколотив орду і по дорозі на грабунок вони приєднували менші орди, і кинулись на захід. Після краху Дранг нахт вест, вони триста років вчи няли набіги на кетайців, послідовно там верховодили орди хакасів,баргузинів, останніми були алтайці. Того то знаменита китайська стіна така довга і була надто висока, її на кониках не могли обійти. А тепер втікають до родичів, З Тін Пу їм не подорозі, далеко їхати на грабунок, і там точно порвуть. До речі, лаптеногі 600 років не могли прочитати ярлики, які брали у Золотої орди. А потім виявилось, що писали їх по уйгурські, Чінгізхан був звідти.
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01.10.2022 20:36 Ответить
собратья их по орде!
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01.10.2022 21:42 Ответить
Совок никак не мог перетянуть монголов из феодализма в социализм, даже через космонавта гуррагчу. А теперь монголы своим кровным "братьям" решили отплатить с полна - перетянуть обратно в юрты. Они даже барона фон Унгерна помнят...
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02.10.2022 00:55 Ответить
 
 