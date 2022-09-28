Для жителів окупованого Криму, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію, - прокуратура

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила "гарячу лінію" для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Якщо ви отримали повістку з військкомату, вас примусово мобілізували або у вас є відомості про інших примусово мобілізованих осіб – надсилайте інформацію до прокуратури автономії. Для цього функціонує гаряча лінія + 38 (096) 700 1600, у тому числі в месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp і Signal. Також інформацію можна надіслати електронною поштою [email protected] та [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура рекомендує жителям окупованого півострова за можливості "в будь-який спосіб залишити територію Криму, ухилитися від отримання повісток та походів у військкомати".

"Якщо вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових, не робіть дій, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Адже, в такому разі, ви відповідатимете за свої дії, як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово. За найменшої нагоди здавайтеся в полон Збройним силам України", - зазначили в прокуратурі АРК.

Також там додали, що якщо кримчанин добровільно приєднається до ЗС Росії та візьме участь у війні проти України, його дії будуть кваліфіковані як "злочин проти основ національної безпеки" України.

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