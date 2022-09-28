УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13151 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Мобілізація в РФ
1 058 5
війна (56174) Крим (12753) окупація (5818) мобілізація (1443)

Для жителів окупованого Криму, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила "гарячу лінію" для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Якщо ви отримали повістку з військкомату, вас примусово мобілізували або у вас є відомості про інших примусово мобілізованих осіб – надсилайте інформацію до прокуратури автономії. Для цього функціонує гаряча лінія + 38 (096) 700 1600, у тому числі в месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp і Signal. Також інформацію можна надіслати електронною поштою [email protected] та [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура рекомендує жителям окупованого півострова за можливості "в будь-який спосіб залишити територію Криму, ухилитися від отримання повісток та походів у військкомати".

"Якщо вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових, не робіть дій, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Адже, в такому разі, ви відповідатимете за свої дії, як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово. За найменшої нагоди здавайтеся в полон Збройним силам України", - зазначили в прокуратурі АРК.

Також там додали, що якщо кримчанин добровільно приєднається до ЗС Росії та візьме участь у війні проти України, його дії будуть кваліфіковані як "злочин проти основ національної безпеки" України.

Також читайте: Пєсков про можливість продовження війни після "референдумів": Як мінімум потрібно "звільнити" всю Донеччину

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2022 14:04 Відповісти
А як весело починалось.
показати весь коментар
28.09.2022 14:12 Відповісти
цікаво ,а як прокуратура буде визначати факт злочину добровільно він приєднався чи ні,?
показати весь коментар
28.09.2022 14:31 Відповісти
А звiльняти свою землю вiд кацапiв вони не хочуть? Чи чекають, коли це зроблять украинськi воiни ?
показати весь коментар
28.09.2022 14:41 Відповісти
Правильно, Крым це Україна. І в Криму живуть багато проукраїнських кримчан. Знаю, оскільки і сам раніше жив у Криму.
показати весь коментар
28.09.2022 16:43 Відповісти
 
 