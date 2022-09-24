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Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
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затримання (4145) мітинг (731) Росія (47217) мобілізація (1458)

У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

протест,росія

Російські силовики затримали вже понад 1300 людей за участь у мітингах, які пройшли по всій країні після оголошння президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  портал "ОВД-Інфо".

Зазначається, що 21 вересня мітинги проходили у 39 містах РФ.

"Станом на 10:00 22 вересня, затримано вже понад 1321 особу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат. ФОТОрепортаж

Переважна більшість затримань відбулася в двох найбільших містах Росії: принаймні 530 зафіксовано в Москві та понад 470 у Санкт-Петербурзі. Інших затримали у великих містах, включаючи Челябінськ, Єкатеринбург, Красноярськ, Уфу, Краснодар та Іркутськ.
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Топ коментарі
+8
Вони, ці протестанти, звісно молодці. Не побоялися та вийшли на вулиці. Але дуже засмучує той факт, що коли росія підло напала на Україну, на вулиці вони не виходили і проти війни не протестували.
Вона почали протестувати лише тоді, коли виникла загроза, що на цю війну пошлють їх самих.
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22.09.2022 10:34
+7
Не "затримали", а "мобілізували".
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22.09.2022 10:29
+7
***** і не один відділок ще не згорів.... відчувається рабське коріння....
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22.09.2022 10:31
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Не "затримали", а "мобілізували".
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22.09.2022 10:29 Відповісти
МелкоВАТА...
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22.09.2022 10:29 Відповісти
***** і не один відділок ще не згорів.... відчувається рабське коріння....
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22.09.2022 10:31 Відповісти
Ну, если выходить против следствия, а не против причины, тогда результаты известны заранее.
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22.09.2022 10:32 Відповісти
Вони, ці протестанти, звісно молодці. Не побоялися та вийшли на вулиці. Але дуже засмучує той факт, що коли росія підло напала на Україну, на вулиці вони не виходили і проти війни не протестували.
Вона почали протестувати лише тоді, коли виникла загроза, що на цю війну пошлють їх самих.
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22.09.2022 10:34 Відповісти
Ну і чесно кажучі на 140 мільйонів - півтори тисячі -це не просто ніщо, це НІЩО.
При тому, що тепер вже існує реальна загроза, що твоєго сина чи чоловіка заберуть на смерть, не більше і не меньше.
Фіг з ними, з чоловіками, вони повєсток бояться отримати на мітингу і валізи в Грузію пакують замість того, щоб засунути ті повєсткі комусь в сраку. Але жінки? Ваших чоловіків гонять на бійню, виходьте, вам нічого окрім адміністративки не загрожує поки що. Покажіть як вас багато і що ви, росіяни, проти!
Ні.
Ну ні, то й ні.
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22.09.2022 12:12 Відповісти
Це воєнкому і роботи не буде : мітингуєш - на війну !
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22.09.2022 10:36 Відповісти
Ого як багато! (ні)
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22.09.2022 10:42 Відповісти
если их отправят воевать то они же и развернут оружие против всех пославших.
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22.09.2022 10:46 Відповісти
да фіг там вони шось розвернуть... максімум шо вони можуть зробити - здатися. А це та ще задача - добігти до наших так, шоб ні наші ні їхні не застрелили.
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22.09.2022 11:10 Відповісти
Залишилось набарати 288 700.
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22.09.2022 10:50 Відповісти
Эти протестанты хоть по-честному говoрят, что они не против войны, а только против МОБИЛИЗАЦИИ.
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22.09.2022 12:31 Відповісти
 
 