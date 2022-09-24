У 39 російських містах затримали вже понад 1300 людей на мітингах проти мобілізації на війну
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Російські силовики затримали вже понад 1300 людей за участь у мітингах, які пройшли по всій країні після оголошння президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал "ОВД-Інфо".
Зазначається, що 21 вересня мітинги проходили у 39 містах РФ.
"Станом на 10:00 22 вересня, затримано вже понад 1321 особу", - йдеться у повідомленні.
Переважна більшість затримань відбулася в двох найбільших містах Росії: принаймні 530 зафіксовано в Москві та понад 470 у Санкт-Петербурзі. Інших затримали у великих містах, включаючи Челябінськ, Єкатеринбург, Красноярськ, Уфу, Краснодар та Іркутськ.
Топ коментарі
+8 arye z.
показати весь коментар22.09.2022 10:34
+7 Пупочный войлок
показати весь коментар22.09.2022 10:29
+7 Артм Воронцов
показати весь коментар22.09.2022 10:31
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Вона почали протестувати лише тоді, коли виникла загроза, що на цю війну пошлють їх самих.
При тому, що тепер вже існує реальна загроза, що твоєго сина чи чоловіка заберуть на смерть, не більше і не меньше.
Фіг з ними, з чоловіками, вони повєсток бояться отримати на мітингу і валізи в Грузію пакують замість того, щоб засунути ті повєсткі комусь в сраку. Але жінки? Ваших чоловіків гонять на бійню, виходьте, вам нічого окрім адміністративки не загрожує поки що. Покажіть як вас багато і що ви, росіяни, проти!
Ні.
Ну ні, то й ні.