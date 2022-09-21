Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что об этом Путин объявил в своем обращении:

"Призову на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

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Он отметил, что мобилизованные перед отправкой в части будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта войны в Украине, которую Путин называет "специальной военной операцией".