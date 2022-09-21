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Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что об этом Путин объявил в своем обращении:
"Призову на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".
Он отметил, что мобилизованные перед отправкой в части будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта войны в Украине, которую Путин называет "специальной военной операцией".
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орда вонюча...
Россияне кто Вами правит!?
Врать на весь Мир
Все расказал о России за свое время правление
Тоді підете задарма, тупі кацапи !
И второе если неонацисты обстреливают ЗАЭС, а не РФ террорисиы , то почему не заглушить станцию ведь она под контролем РФ?-ответ потому, что роза ветров может повернуться в другую сторону, что и требовалось доказать, что те кто обстреливают ядерные объекты они же их делают согласно прогнозу розы ветров .
И третье великий лидер РФ не упомянул про Будапештский меморандум по которому Ураина отказалась от третьего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от всех ядерных держав и выгодополучателей в том числе и РФ, который РФ и растоптала, а теперь угрожает уже в ядерными средствами, Украине - это тоже сделали неонацисты и бомбили ракетами калибр Бабин Яр в Киеве это тоде неонацисты.?
-Угрозы применения ядерных катастроф и средств и это не блеф, перекладывание ответственности за бойню - терористическую войну , разрушение и гибель тысяч , а может в будущем и миллины людей на Запад и неонацистов тоесть на Украину и он это свято верит что Украина это неонацисты которые пытают и бомбят Донбасс.
Все рейсы на сегодня москва Стамбул проданы). Последний вагон, последнего уходящего поезда. С момента объявления могилизации в z-рейхе, скрепные не могут уехать из страны без разрешения военных комиссаров.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится