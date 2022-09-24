Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО
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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що про це Путін оголосив у своєму зверненні:
"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід".
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Він зазначив, що мобілізовані перед відправкою в частині обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду війни в Україні, яку Путін називає "спеціальною військовою операцією".
Топ коментарі
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орда вонюча...
Россияне кто Вами правит!?
Врать на весь Мир
Все расказал о России за свое время правление
Тоді підете задарма, тупі кацапи !
И второе если неонацисты обстреливают ЗАЭС, а не РФ террорисиы , то почему не заглушить станцию ведь она под контролем РФ?-ответ потому, что роза ветров может повернуться в другую сторону, что и требовалось доказать, что те кто обстреливают ядерные объекты они же их делают согласно прогнозу розы ветров .
И третье великий лидер РФ не упомянул про Будапештский меморандум по которому Ураина отказалась от третьего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от всех ядерных держав и выгодополучателей в том числе и РФ, который РФ и растоптала, а теперь угрожает уже в ядерными средствами, Украине - это тоже сделали неонацисты и бомбили ракетами калибр Бабин Яр в Киеве это тоде неонацисты.?
-Угрозы применения ядерных катастроф и средств и это не блеф, перекладывание ответственности за бойню - терористическую войну , разрушение и гибель тысяч , а может в будущем и миллины людей на Запад и неонацистов тоесть на Украину и он это свято верит что Украина это неонацисты которые пытают и бомбят Донбасс.
Все рейсы на сегодня москва Стамбул проданы). Последний вагон, последнего уходящего поезда. С момента объявления могилизации в z-рейхе, скрепные не могут уехать из страны без разрешения военных комиссаров.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится