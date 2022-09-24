УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11813 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
135 207 356
Путін (21440) мобілізація (1456)

Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що про це Путін оголосив у своєму зверненні:

"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід".

Також читайте: Путін йде на політичний ризик, сподіваючись створити більше бойової сили, - Британська розвідка

Він зазначив, що мобілізовані перед відправкою в частині обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду війни в Україні, яку Путін називає "спеціальною військовою операцією".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+102
Буряти закінчились?
показати весь коментар
21.09.2022 09:12
+87
Могилізація усієї русні почалася. путін таки обі@рався та й обі@цявся. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.09.2022 09:13
+77
ой, а что у ***** такой план был изначально? все идет по плану
показати весь коментар
21.09.2022 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Это хорошо, а не хреново - мобилизация 100 лет назад привела к убийству сцаря, и потом, вы не сильно удивитесь, если узнаете что автоматами сейчас практически не воюют?
показати весь коментар
21.09.2022 13:39 Відповісти
передавимо всіх вас сук вузькоглазих потних...
орда вонюча...
показати весь коментар
21.09.2022 11:43 Відповісти
24.02 було б страшнувато... дуже стремно. а зараз хочется побажати ЗСУ гарного полювання
показати весь коментар
21.09.2022 11:48 Відповісти
****!! Что он мелет?
Россияне кто Вами правит!?
Врать на весь Мир
Все расказал о России за свое время правление
показати весь коментар
21.09.2022 11:57 Відповісти
тварі кацапськи- вас тільки лінивий не **********...
показати весь коментар
21.09.2022 11:58 Відповісти
Ху@ ло , це Небензя номер два - співають кремлівські фашисти по одній методичці 😡
показати весь коментар
21.09.2022 12:01 Відповісти
ЭТОМУ ПЛЕШИВОМУ НЕОНАЦИСТУ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОЖЕТ
показати весь коментар
21.09.2022 12:14 Відповісти
ДА ПРИКОНЧИТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ ЭТОГО БРЕХЛИВОГО УШЛЕПКА
показати весь коментар
21.09.2022 12:25 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 12:26 Відповісти
Ненавижу кацапов. Выродки ничего общего с человечеством не имеют - это паразиты которых нужно уничтожать без милиграма сожаления.
показати весь коментар
21.09.2022 12:33 Відповісти
Мацква та сант ленінград повинні бути зрівняні із землею. За Алеппо, за Грозний, за Маріуполь за кожне місто та село, за кожну пролиту кров
показати весь коментар
21.09.2022 13:41 Відповісти
скучно, вова. гівно ти, а не гитлер.
показати весь коментар
21.09.2022 12:42 Відповісти
пакеты приготовь.*******.
показати весь коментар
21.09.2022 12:47 Відповісти
Не понимаю почему эту мобилизацию называют частичной? Обычная полная мобилизация, просто 1-й этап
показати весь коментар
21.09.2022 12:53 Відповісти
щоб орки стрункими рядами під ружжо йшли
показати весь коментар
21.09.2022 13:38 Відповісти
Чтобы каждый кацап думал, что его это не коснется.
показати весь коментар
21.09.2022 13:47 Відповісти
І знову на...ово: мобілізація-то повна). Росіяни як тварини в зоопарку - можна їм впарити будь-яку "дічь".
показати весь коментар
21.09.2022 13:22 Відповісти
А Путіна і Шойгу дітей мобілізують?!
показати весь коментар
21.09.2022 13:28 Відповісти
Короткий зміст виступу: Не хотіли іти воювати за гроші?

Тоді підете задарма, тупі кацапи !
показати весь коментар
21.09.2022 13:35 Відповісти
Чому такий сумний, паскуда?
показати весь коментар
21.09.2022 13:37 Відповісти
А теперь будем посмотреть, шо запоёт кацапское быдло на ********** мобилизацию. Идиоты. Запасаемся попкорном
показати весь коментар
21.09.2022 13:38 Відповісти
Та ніяк... більшість диванних патріотів буде радіти, що не потрапило до тих 300к. Вони і так проковтнули "логіку" про те, що "втрати рф 5 з чимось тисяч" (але при цьому мобілізують 300к). Це стадо, воно буде ковтати все мовчки.
показати весь коментар
21.09.2022 15:38 Відповісти
Да, забыла пожелать ЗСУ счастливой охоты. Кацапы должны подохнуть
показати весь коментар
21.09.2022 13:39 Відповісти
Смысл всего сказанного - "Астанавитесь, бежать от ВСУ низя, а то тюрма!"
показати весь коментар
21.09.2022 13:41 Відповісти
От орки дурні. Такої хвігні я ще ніколи не чув а їм - норм
показати весь коментар
21.09.2022 13:47 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 13:55 Відповісти
Оно же переляканое и обосранное.
показати весь коментар
21.09.2022 13:56 Відповісти
реально у него морда крысы
показати весь коментар
21.09.2022 15:56 Відповісти
Пуйло ведет рф верной дорогой в пропасть
показати весь коментар
21.09.2022 14:03 Відповісти
Маразматик Путин бубнит про защиту суверенитета после того как сам же напал и наделали его солдаты Мариуполь,могилы в изюме и трупы мирняка в бучи,да кто на тебя нападал,карлик?
показати весь коментар
21.09.2022 14:29 Відповісти
Слухаю цього дурилу і щось не розумію, якщо Пуйло розпочав збройну агресію проти України із захоплення Кримської Автономної республіки 20.02.2014, а Янукович перейшов на бік ворога і втік до Пуйла лише 23.02.2014, то хто вчинив т.з. "державний переворот". І шо це за такий "державний переворот", при якому законодавчий орган влади - Верховна Рада залишився без змін.
показати весь коментар
21.09.2022 14:56 Відповісти
це їм не допоможе. хіба менше плодитися будуть
показати весь коментар
21.09.2022 15:36 Відповісти
Ну да неонацисты это те которые пытали людей в Луганской, Донецкой, Харькрвских областях, а что то про Киевскую и Черниговскую и Сумскую области не сказал да и про Изюм и друоие города Харьковской области где после освобожбения были обнаружены в каждом городе пыточные и тысячи убитых и замученых , а по жилым кварталам Мариуполя, Харькова, Черниговп, Краматорска, Криваого рога и других городов скидывали бомбы и ракеты и все это делали неонацисты и Запад , тогда возникает простой вопрос от куда эти неонацисты взялись когда до 24 февраля небыло убитых в Буче, Изюме,Мариуполе, и других городах,случайно это сделали не те кто перешел границу 24.02.2022 по приказу великого кормчего РФ?
И второе если неонацисты обстреливают ЗАЭС, а не РФ террорисиы , то почему не заглушить станцию ведь она под контролем РФ?-ответ потому, что роза ветров может повернуться в другую сторону, что и требовалось доказать, что те кто обстреливают ядерные объекты они же их делают согласно прогнозу розы ветров .
И третье великий лидер РФ не упомянул про Будапештский меморандум по которому Ураина отказалась от третьего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от всех ядерных держав и выгодополучателей в том числе и РФ, который РФ и растоптала, а теперь угрожает уже в ядерными средствами, Украине - это тоже сделали неонацисты и бомбили ракетами калибр Бабин Яр в Киеве это тоде неонацисты.?
-Угрозы применения ядерных катастроф и средств и это не блеф, перекладывание ответственности за бойню - терористическую войну , разрушение и гибель тысяч , а может в будущем и миллины людей на Запад и неонацистов тоесть на Украину и он это свято верит что Украина это неонацисты которые пытают и бомбят Донбасс.
показати весь коментар
21.09.2022 15:46 Відповісти
Самый сок 2

Все рейсы на сегодня москва Стамбул проданы). Последний вагон, последнего уходящего поезда. С момента объявления могилизации в z-рейхе, скрепные не могут уехать из страны без разрешения военных комиссаров.
показати весь коментар
21.09.2022 15:53 Відповісти
Путин все настойчивее ставит россиян перед очевидным выбором: либо народ замочит *****, либо ***** замочит народ. Решение о мобилизации многократно ускорит его бесславный конец.
показати весь коментар
21.09.2022 16:06 Відповісти
росіяни, беріть зброю і розвертайтесь на москву, змітайте кремлівську банду, яка вас посилає на смерть
показати весь коментар
21.09.2022 16:10 Відповісти
Яке воно кончене... йой
показати весь коментар
21.09.2022 16:19 Відповісти
да, правда - это не блеф, это блювотина рашистская, ************.
показати весь коментар
21.09.2022 16:41 Відповісти
Це АГОНІЯ путінського режиму
показати весь коментар
21.09.2022 16:42 Відповісти
смог выдержать бред этого двуногого животного ровно три минуты . интересно из окружения ***** и депутатов госдуры много намобилизуют или буряты . якуты . нанайцы . чуваши и прочие нацмэны поедут на фарш 200 воевать за яхты и дворцы ***** . гундяева . пригожина . тимченка . ротенберга и прочих новых фашистов
показати весь коментар
21.09.2022 16:51 Відповісти
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится
показати весь коментар
21.09.2022 16:59 Відповісти
А з ким московія воює? Яка мобілізація без оголошення війни? Спецоперація - не війна.
показати весь коментар
21.09.2022 17:10 Відповісти
Цей бред не можливо слухати взагалі... Фу Голова розболілась і тошнить. Ця моль ще щось там п...ть. До кінця не змогла дослухати. Все перекрутив.
показати весь коментар
21.09.2022 18:41 Відповісти
Сейчас кацапам шанс....либо они нация с яйцами которая разорвет ***** в клочки с его дуполизами, либо это безвольное стадо баранов, которых они ведут на бойню!
показати весь коментар
21.09.2022 19:37 Відповісти
Стадо рабів.... без варіантів.
показати весь коментар
21.09.2022 20:17 Відповісти
"часткова"
показати весь коментар
21.09.2022 19:42 Відповісти
Даже тут соврать сумел. Частичная )
показати весь коментар
21.09.2022 19:44 Відповісти
300к рабов по ладе
показати весь коментар
21.09.2022 19:48 Відповісти
***** й є *****... цинічне, брехливе, мерзотне.
показати весь коментар
21.09.2022 20:16 Відповісти
Йпаний людоед ****.
показати весь коментар
21.09.2022 20:48 Відповісти
Поскольку 300 тысяч на росии обуть нереально мы станем живыми свидетелями крайне необычной обуви у бумбарашей
показати весь коментар
21.09.2022 23:46 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 