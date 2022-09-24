Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації, - Каллас

Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації, про яку оголосив 21 вересня Володимир Путін.

Про це прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми приймаємо у себе українських біженців. Кожен громадянин відповідальний за діяння його країни, і громадяни Росії не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни", - сказала Каллас.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.