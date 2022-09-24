Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації, - Каллас
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Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації, про яку оголосив 21 вересня Володимир Путін.
Про це прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми приймаємо у себе українських біженців. Кожен громадянин відповідальний за діяння його країни, і громадяни Росії не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни", - сказала Каллас.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
Естонці, ви - молодці!
Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації
це якийсь неправильний перекладач з естонської...
у мене перекладено :- "русскій" -значить НА..УЙ !!
Ви багато зробили для нас. Дякуємо вам!
Ми розіб'ємо орків, але допоможіть нам отримати з Європи і США танки, більше артилерії і, особливо, РСЗО радіусом дії 300 км!
Кожний додатковий день війни - це загиблі цивільні люди, зруйновані міста і села.
Треба прискорити перемогу над кацапським Мордором!
Було би набагато кепсько, якби Росія оголосила мобілізацію ще 24лютого.... Тоді б наступала і РЕГУЛЯРНА АРМІЯ і АРМІЯ РУССКІХ МОБІКІВ...Не впевнений, що країна таку б навалу витримала.....
А зараз є надія, що буде простіше для ЗСУ...Тим більше ЛЕНДЛІЗ на носі...