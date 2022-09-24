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Новини За кордономВійна в Україні Війна Мобілізація в РФ
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Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації, - Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кордон,росія,естонія

Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації, про яку оголосив 21 вересня Володимир Путін.

Про це прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми приймаємо у себе українських біженців. Кожен громадянин відповідальний за діяння його країни, і громадяни Росії не виняток. Тому ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни", - сказала Каллас.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

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При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Тобто російською "мовою" я переможу буде - я пабєжу.
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22.09.2022 13:52
+10
Ой, а хто це такий в кутку в сльозах, гівні і з кокошніком на потилиці? Це русскій лібєрал тікає від мобілізації .
Естонці, ви - молодці!
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22.09.2022 13:55
+6
Эстонии респект!
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22.09.2022 13:57
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Знову на часі: Русская освободительная армия (РОА, - название одного из наиболее крупных вооружённых формирований, созданных руководством нацистской Украины из числа изменивших присяге российских военнопленных в 2014 -2022 гг.
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22.09.2022 13:50 Відповісти
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22.09.2022 13:56 Відповісти
WTF?
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22.09.2022 14:22 Відповісти
Тобто російською "мовою" я переможу буде - я пабєжу.
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22.09.2022 13:52 Відповісти
Це глибока таємниця!
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22.09.2022 13:54 Відповісти
Правильно буде "побежду" або "победю". Тільки яка нахрінь нам різниця, все одно їм не світить, ні перше ні друге, ні третє.
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22.09.2022 13:59 Відповісти
Эстония, я вас просто люблю
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22.09.2022 13:53 Відповісти
Ой, а хто це такий в кутку в сльозах, гівні і з кокошніком на потилиці? Це русскій лібєрал тікає від мобілізації .
Естонці, ви - молодці!
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22.09.2022 13:55 Відповісти
Як мудро вони вирішили.
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22.09.2022 13:56 Відповісти
Эстонии респект!
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22.09.2022 13:57 Відповісти

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22.09.2022 14:01 Відповісти
воно б то і можна було б їх сховати, щоб в Україну менше їхало, але ж, з іншого боку це такі потвори, що через рік почнуть волати "тут наша зьемля" і "наш рюзький мир". Тому, гнати взаший, як чумних! Звідусіль! Або ховати глибоко-глибоко! І щоб не вилізли!!!
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22.09.2022 14:22 Відповісти
Були б справжні чоловіки, то не по Естоніях би розбігались би, а йшли з коктелями молотова на свого карлика плешивого та на коператив Озеро, щоб навіки позбутись тих "мобілізацій". Сцикуни!
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22.09.2022 14:25 Відповісти
Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації

це якийсь неправильний перекладач з естонської...

у мене перекладено :- "русскій" -значить НА..УЙ !!
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22.09.2022 14:26 Відповісти
Е, ні, так діло не піде - ви в себе цю кашу заварили, тепер в себе її і їжте, смачного!

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22.09.2022 14:33 Відповісти
Шановні друзі Естонці!
Ви багато зробили для нас. Дякуємо вам!
Ми розіб'ємо орків, але допоможіть нам отримати з Європи і США танки, більше артилерії і, особливо, РСЗО радіусом дії 300 км!
Кожний додатковий день війни - це загиблі цивільні люди, зруйновані міста і села.
Треба прискорити перемогу над кацапським Мордором!
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22.09.2022 14:40 Відповісти
Ну да, лучше пусть идут в Украину убивать людей. так что ли?
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22.09.2022 14:49 Відповісти
Другий день на росії скажена паніка....це добре, що розуміють, що їх в Україні масово утилізують...

Було би набагато кепсько, якби Росія оголосила мобілізацію ще 24лютого.... Тоді б наступала і РЕГУЛЯРНА АРМІЯ і АРМІЯ РУССКІХ МОБІКІВ...Не впевнений, що країна таку б навалу витримала.....
А зараз є надія, що буде простіше для ЗСУ...Тим більше ЛЕНДЛІЗ на носі...
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22.09.2022 14:52 Відповісти
 
 