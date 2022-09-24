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На окупованій Луганщині "мобілізація" не часткова, забирають всіх, кого можуть знайти, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,окупація

Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, рашисти забирають абсолютно всіх чоловіків… яких можуть знайти. Росіяни зариваються та підтягують резерви з боку Сватового та Троїцького.

Рашисти в поганому настрої через провалену "моГілізацію", "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної путіним "часткової пакетизації" в росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Гайдая, звільнена від окупантів Білогорівка пепребуває під постійними ворожими обстрілами.

Також читайте: Окупанти насильно вивезли жителів двох населених пунктів на Луганщині вглиб тимчасово окупованої території, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
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22.09.2022 11:07
+5
До 14 года даунбассеры и лугандоны блеяли, что кормят всю Украину. А теперь будут удобрять наш чернозем и кормить червей.
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22.09.2022 11:16
+5
В мене у хрещеної зять виїхав від мобілізації в Крим вже давно, разом з її дочкою.. Ахаха, тепер сподіваюся його там відправлять на могилізацію.
А тих, хто сидів на окупованих територіях і не йшов в ЗСУ, також тепер могилізують схоже до армії орків.

Може вони навмисно там лишалися, щоб почекати поки їх візьмуть в оркоармію, видадуть зброю, щоб перестріляти усіх орків, як троянські коники, а наші потім зайдуть і все легко звільнять?))
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22.09.2022 11:26
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22.09.2022 11:07 Відповісти
понятно что таких пленных обменивать не будут, да и никто кроме рашки не захочет, просто шоб наказать за сдачу "мосинки" и трусов в плен к НАТО, или что они там скажут, может уже с мембарцами воюют и звездами смерти?
странно просто как совки Днепр перешли все таки, ведь "материал" был почти такой же - на ствол, иди стреляй, да не туда, а вот комиссара видишь - отсюда и в обратную сторону до обеда беги и верещи что засралина и смерть Муссолини
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22.09.2022 11:09 Відповісти
операция "обнулизация"...
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22.09.2022 11:10 Відповісти
Хутин включая мясорубку для фарша из рабов . Ну шо , кацапи, 20 лет правления страной идиотом Вас удовлетворило ? Кто там поддерживал убийства украинцев - вперёд в фарш
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22.09.2022 11:10 Відповісти
До 14 года даунбассеры и лугандоны блеяли, что кормят всю Украину. А теперь будут удобрять наш чернозем и кормить червей.
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22.09.2022 11:16 Відповісти
В мене у хрещеної зять виїхав від мобілізації в Крим вже давно, разом з її дочкою.. Ахаха, тепер сподіваюся його там відправлять на могилізацію.
А тих, хто сидів на окупованих територіях і не йшов в ЗСУ, також тепер могилізують схоже до армії орків.

Може вони навмисно там лишалися, щоб почекати поки їх візьмуть в оркоармію, видадуть зброю, щоб перестріляти усіх орків, як троянські коники, а наші потім зайдуть і все легко звільнять?))
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22.09.2022 11:26 Відповісти
лугандон не московія. Хоча там теж почнуть гребти скільки зможуть. Часткова мобілізація це щось на зразок спеціальна операція-( мобілізація-війна).
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22.09.2022 11:27 Відповісти
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22.09.2022 12:21 Відповісти
Да не может быть частичной мобилизации, мобилизация либо есть, либо нет, вот и все, остальное для рашистких идиотов.
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22.09.2022 12:25 Відповісти
 
 