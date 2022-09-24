На окупованій Луганщині "мобілізація" не часткова, забирають всіх, кого можуть знайти, - Гайдай
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Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, рашисти забирають абсолютно всіх чоловіків… яких можуть знайти. Росіяни зариваються та підтягують резерви з боку Сватового та Троїцького.
Рашисти в поганому настрої через провалену "моГілізацію", "гарматного м‘яса" майже немає, чекають на поповнення після оголошеної путіним "часткової пакетизації" в росії", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за словами Гайдая, звільнена від окупантів Білогорівка пепребуває під постійними ворожими обстрілами.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар22.09.2022 11:07
+5 Alex Tiger
показати весь коментар22.09.2022 11:16
+5 Евгений Агро
показати весь коментар22.09.2022 11:26
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Будь ласка, зачекайте...
странно просто как совки Днепр перешли все таки, ведь "материал" был почти такой же - на ствол, иди стреляй, да не туда, а вот комиссара видишь - отсюда и в обратную сторону до обеда беги и верещи что засралина и смерть Муссолини
А тих, хто сидів на окупованих територіях і не йшов в ЗСУ, також тепер могилізують схоже до армії орків.
Може вони навмисно там лишалися, щоб почекати поки їх візьмуть в оркоармію, видадуть зброю, щоб перестріляти усіх орків, як троянські коники, а наші потім зайдуть і все легко звільнять?))