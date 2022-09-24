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Латвія (857) мобілізація (1456) Рінкевич Едгар (143)

Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рінкевич,едгар

Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", –  йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+29
все правильно
мокшане сами страну слепили, сами на диване советовали как и кого убивать в Украине а теперь потоком попрут в страны Балтии
пустят их к людям - пустят туда заодно и русский мир.
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21.09.2022 12:07
+21
Латиши-усім без виключення кацапським свиням не потрібно давати візи...Не грайтесь з лайном шоб не догратись...
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21.09.2022 12:07
+19
- Беррімор, що це за вой на болотах?
- Кацапські лібєрали, сер!
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21.09.2022 12:07
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- Беррімор, що це за вой на болотах?
- Кацапські лібєрали, сер!
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21.09.2022 12:07 Відповісти
- nakroiti ih zalpom Himarsa , Беррімор .
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21.09.2022 12:12 Відповісти
Виявляється влада у Латвії - "путіністи" і противники НАТО!
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21.09.2022 12:45 Відповісти
все правильно
мокшане сами страну слепили, сами на диване советовали как и кого убивать в Украине а теперь потоком попрут в страны Балтии
пустят их к людям - пустят туда заодно и русский мир.
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21.09.2022 12:07 Відповісти
дарма, я б розігрував в інтернеті "картку дезертира"
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21.09.2022 14:10 Відповісти
Латиши-усім без виключення кацапським свиням не потрібно давати візи...Не грайтесь з лайном шоб не догратись...
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21.09.2022 12:07 Відповісти
v ramkah zakonov starajemsa
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21.09.2022 12:10 Відповісти
розумію бо цивілізовані народи дотримуються законів але для кацапських вбивць терористів гвалтівників... мають бути виключення...
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21.09.2022 12:14 Відповісти
ja sgoden s vami....ale...🤬 vse sho mogu - ce progolosuvati za cevo hlopca na foto.
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21.09.2022 12:15 Відповісти
їм візи готують ЗСУ. В пекло .
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21.09.2022 12:08 Відповісти
То безвіз!
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21.09.2022 12:35 Відповісти
i pravilna - pustj sami razhlebivajut to dermo sho svarili .
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21.09.2022 12:09 Відповісти
Коло замкнулося ! Хай іде служити!
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21.09.2022 12:11 Відповісти
Хто підтримав росію в ООН? В ті 7 країн нехай і їздять.
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21.09.2022 12:16 Відповісти
chomu ? oni zhe hoteli severnuju koreju u sebe - vot pustj sidjat na bolotah. netreba im ehati nikudi.🤬
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21.09.2022 12:19 Відповісти


Брати Капранови

@BratyKapranovy

·

2 ч

Короткий зміст виступу:

Не хотіли іти воювати за гроші?

Тоді підете задарма.
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21.09.2022 12:20 Відповісти
Так наоборот надо давать.
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21.09.2022 12:26 Відповісти
zachem ? sami nehotite datj ?
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21.09.2022 12:31 Відповісти
А пока что европейские политики в задумчивости: аннулировать или нет выданные ранее шенгенские визы рабсиянам? Не обидит ли это их?

Что это, признаки недомыслия или общая деградация Европы?
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21.09.2022 12:30 Відповісти
ce nazivajetsa zakonodavstvo i instituti to sho vam eto nenravitsa - ce ponjatno , ale tak eto pracue.
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21.09.2022 12:33 Відповісти
Увы. Они будут выдавать визы даже тем бурятам, которые убивали, насиловали… И будут доказывать: «они же люди, им надо показать как надо жить и они исправятся». Гнилость так называемых демократий и их продажных политиков погубит (уже погубили?) Европу.
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21.09.2022 12:36 Відповісти
nebudut esli bude predjavlena informacija pro ih zlodejanija - ce vopros k UA ne k EU poki shto.
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21.09.2022 12:38 Відповісти
путєн сказал в морг значит в морг 😆
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21.09.2022 12:33 Відповісти
Правильно. Для чого вам ще один канал поступлення диверсантів, легендованих як "ухилянти"?
Не хочуть війни, нехай валять рейх зсередини.
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21.09.2022 12:33 Відповісти
Правильно! Хай воюють у москві с росгвардією та ху?лом, ніж втікати за кордон. Ненавидять увесь світ, а коли стає гаряче у лаптестані, то замість навести там лад, бігуть до "ворогів".
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21.09.2022 12:34 Відповісти
Вже в Грузію черги 20 км автівок на кордонах.
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21.09.2022 12:35 Відповісти
Мені знайомий з місця розповідав ще кілька міс тому їх там вже було більше ніж грузинів,взагалі подивіться на країни які мають велику кількість кацапів у себе -це біда на роки.
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21.09.2022 12:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1572512947188146176
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21.09.2022 13:05 Відповісти
uzhe v refrizheratore...mog esho riboi prikinutsa
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21.09.2022 14:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1572554309296066562
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21.09.2022 15:21 Відповісти
А громадян України, які за великі гроші ухилилися від мобілізації і досі виїжджають, не заборонять?
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21.09.2022 14:27 Відповісти
 
 