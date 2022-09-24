Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації
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Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Тетяна Тать
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+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+19 Зэлэный_Змий
показати весь коментар21.09.2022 12:07
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- Кацапські лібєрали, сер!
мокшане сами страну слепили, сами на диване советовали как и кого убивать в Украине а теперь потоком попрут в страны Балтии
пустят их к людям - пустят туда заодно и русский мир.
Брати Капранови
@BratyKapranovy
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2 ч
Короткий зміст виступу:
Не хотіли іти воювати за гроші?
Тоді підете задарма.
Что это, признаки недомыслия или общая деградация Европы?
Не хочуть війни, нехай валять рейх зсередини.