Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", – йдеться в повідомленні.

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