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війна (56406) Росія (47208) Фінляндія (764) мобілізація (1456)

Росіяни масово їдуть у Фінляндію після оголошення часткової мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ще більше чоловіків призовного віку почали виїжджати з Росії до Фінляндії після того, як місцева влада оголосила про часткову мобілізацію для участі у війні в Україні.

Про це в коментарі Helsingin Sanomat розповів глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Воно (число приїжджих) значно зросло. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне", – сказав він.

Представник фінського МЗС додав, що найближчим часом, коли часткова мобілізація в Росії повністю запрацює, кількість охочих виїхати росіян лише збільшиться.

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Таннер додав, що консульський департамент МЗС Фінляндії наразі аналізує наслідки оголошення часткової мобілізації в РФ.

Як відомо, Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян Росії попри те, що деякі члени ЄС призупинили цю процедуру з міркувань національної безпеки.

Водночас фінська опозиція вимагає від уряду негайно ухвалити рішення про обмеження на в’їзд для росіян у світлі останніх подій.
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Топ коментарі
+103
Вопрос, который очень волнует русских

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21.09.2022 18:56
+55
Настроения русских про мобилизацию в Украину

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21.09.2022 19:00
+35
По правильному, Запад должен объявить сегодня о поставке штук 40 Химарсов, Х Абрамсов и Леопардов и др. звучных вещей. Для поднятия боевого духа российских призывников.
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21.09.2022 18:59
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БегутЪ )
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21.09.2022 19:19 Відповісти
фіни вони ж повільнііііі,вони заборонять в'їзд коли кацапів там буде як бліх у вуличного собаки)
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21.09.2022 19:22 Відповісти
Як у Фінляндію? Вона же майже однією ногою в НАТО?
Чи НАТО вже не становить небезпеки для путінських жополизів?
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21.09.2022 19:24 Відповісти
беженцы... спринтеры - ***** гнать нужно
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21.09.2022 19:24 Відповісти
а как же великая необъятная рассея?!
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21.09.2022 19:29 Відповісти
В феврале под Киевом стояли многокилометровые танковые колонны красно-коричневой Москаль-Орды.
Кацапсино-фашистская нечисть готовила форму для парада в Киеве.
Спустя 7 месяцев, у границ стоят многокилометровые очереди бегущего из Орды кацапсинового поголовья.
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Там ще черги в Монголію - буряти тікають)))
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21.09.2022 19:34 Відповісти
А буряти бегут? Все бегут!
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21.09.2022 20:36 Відповісти
Ааааа...аа...аа ШО СЛУЧІЛОСЬ? Хто ето сделал????
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21.09.2022 19:34 Відповісти
Беги, Чмоня, беги! 😆
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21.09.2022 19:37 Відповісти
азербайджанские вс с буквоой "Z". Азербайджан всегда был с россией

https://vk.com/video-17452458_456251064
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21.09.2022 19:41 Відповісти
Нет, дадя, Азербайджан всегда был с Украиной.
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21.09.2022 19:50 Відповісти
""
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21.09.2022 19:50 Відповісти
Сразу выучили по несколько финских слов - мы знаем и чтим финский язык и культуру.
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21.09.2022 20:08 Відповісти
Оце нашим у Фінляндії пощастило, тер будуть жити як в окупації майже....довкола одні рашисти.
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21.09.2022 20:18 Відповісти
кстати да пистец какая проблема может быть там же женщины с детьми в основном - может кацапов будут в гетто селить?
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21.09.2022 21:38 Відповісти
Закрывайте кордон!
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21.09.2022 20:21 Відповісти
А чего финны их принимают? Пусть мочат русню и забирают Кареллию.
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21.09.2022 20:34 Відповісти
Канібалізація наросії в дії
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21.09.2022 20:39 Відповісти
Вторгнення в країну НАТО...
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21.09.2022 20:45 Відповісти
Доречі і в Грузію черга не меньша...
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21.09.2022 20:47 Відповісти
Фіни, нащо вам це стадо в своїй країні? Приїдуть і загадять усе.
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21.09.2022 20:47 Відповісти
Не думав, що фіни тупі та страждають склерозом, а виходить так воно і є. А потомі кацапські виродки зроблять із себе жерт типу вони ну ніяк до війни непричетні і будуть просити притулок. Європейці дісно недалекоглядні та й трохи тупуваті зі своєю толерантність.
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21.09.2022 20:58 Відповісти
они просто не пуганные идиоты и очень жадные до кацапской налички валюты
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21.09.2022 22:26 Відповісти
непуганные
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21.09.2022 23:17 Відповісти
Ні, ну ви подивіться що це за Стокгольмський синдром? Чечню розїбали - чечени кохають росію і росіян! В Фінів віджали півкраїни - пускають до себе! Грузин мало не знищили - пускають до себе! Угорців придушували - кохають рашку!
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21.09.2022 21:11 Відповісти
руZZкіє,
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21.09.2022 21:25 Відповісти
це вже після Сталінграда, але ще перед Курською дугою....
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21.09.2022 21:26 Відповісти
От фінам "свєзло так свєзло!"
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22.09.2022 00:42 Відповісти
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