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Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Еще больше мужчин призывного возраста начали уезжать из России в Финляндию после того, как местные власти объявили о частичной мобилизации для участия в войне в Украине.

Об этом в комментарии Helsingin Sanomat рассказал глава консульского департамента Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Оно (число приезжих) значительно возросло. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", – сказал он.

Представитель финского МИД добавил, что в ближайшее время, когда частичная мобилизация в России полностью заработает, количество желающих уехать россиян увеличится.

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Таннер добавил, что консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ.

Как известно, Финляндия продолжает выдавать туристические визы для граждан России, несмотря на то, что некоторые члены ЕС приостановили эту процедуру из соображений национальной безопасности.

В то же время, финская оппозиция требует от правительства немедленно принять решение об ограничении на въезд для россиян в свете последних событий.
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Топ комментарии
+103
Вопрос, который очень волнует русских

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21.09.2022 18:56
+55
Настроения русских про мобилизацию в Украину

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21.09.2022 19:00
+35
По правильному, Запад должен объявить сегодня о поставке штук 40 Химарсов, Х Абрамсов и Леопардов и др. звучных вещей. Для поднятия боевого духа российских призывников.
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21.09.2022 18:59
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БегутЪ )
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21.09.2022 19:19 Ответить
фіни вони ж повільнііііі,вони заборонять в'їзд коли кацапів там буде як бліх у вуличного собаки)
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21.09.2022 19:22 Ответить
Як у Фінляндію? Вона же майже однією ногою в НАТО?
Чи НАТО вже не становить небезпеки для путінських жополизів?
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21.09.2022 19:24 Ответить
беженцы... спринтеры - ***** гнать нужно
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21.09.2022 19:24 Ответить
а как же великая необъятная рассея?!
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21.09.2022 19:29 Ответить
В феврале под Киевом стояли многокилометровые танковые колонны красно-коричневой Москаль-Орды.
Кацапсино-фашистская нечисть готовила форму для парада в Киеве.
Спустя 7 месяцев, у границ стоят многокилометровые очереди бегущего из Орды кацапсинового поголовья.
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21.09.2022 19:32 Ответить
Там ще черги в Монголію - буряти тікають)))
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21.09.2022 19:34 Ответить
А буряти бегут? Все бегут!
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21.09.2022 20:36 Ответить
Ааааа...аа...аа ШО СЛУЧІЛОСЬ? Хто ето сделал????
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21.09.2022 19:34 Ответить
Беги, Чмоня, беги! 😆
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21.09.2022 19:37 Ответить
азербайджанские вс с буквоой "Z". Азербайджан всегда был с россией

https://vk.com/video-17452458_456251064
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21.09.2022 19:41 Ответить
Нет, дадя, Азербайджан всегда был с Украиной.
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21.09.2022 19:50 Ответить
""
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21.09.2022 19:50 Ответить
Сразу выучили по несколько финских слов - мы знаем и чтим финский язык и культуру.
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21.09.2022 20:08 Ответить
Оце нашим у Фінляндії пощастило, тер будуть жити як в окупації майже....довкола одні рашисти.
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21.09.2022 20:18 Ответить
кстати да пистец какая проблема может быть там же женщины с детьми в основном - может кацапов будут в гетто селить?
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21.09.2022 21:38 Ответить
Закрывайте кордон!
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21.09.2022 20:21 Ответить
А чего финны их принимают? Пусть мочат русню и забирают Кареллию.
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21.09.2022 20:34 Ответить
Канібалізація наросії в дії
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21.09.2022 20:39 Ответить
Вторгнення в країну НАТО...
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21.09.2022 20:45 Ответить
Доречі і в Грузію черга не меньша...
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21.09.2022 20:47 Ответить
Фіни, нащо вам це стадо в своїй країні? Приїдуть і загадять усе.
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21.09.2022 20:47 Ответить
Не думав, що фіни тупі та страждають склерозом, а виходить так воно і є. А потомі кацапські виродки зроблять із себе жерт типу вони ну ніяк до війни непричетні і будуть просити притулок. Європейці дісно недалекоглядні та й трохи тупуваті зі своєю толерантність.
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21.09.2022 20:58 Ответить
они просто не пуганные идиоты и очень жадные до кацапской налички валюты
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21.09.2022 22:26 Ответить
непуганные
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21.09.2022 23:17 Ответить
Ні, ну ви подивіться що це за Стокгольмський синдром? Чечню розїбали - чечени кохають росію і росіян! В Фінів віджали півкраїни - пускають до себе! Грузин мало не знищили - пускають до себе! Угорців придушували - кохають рашку!
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21.09.2022 21:11 Ответить
руZZкіє,
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21.09.2022 21:25 Ответить
це вже після Сталінграда, але ще перед Курською дугою....
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21.09.2022 21:26 Ответить
От фінам "свєзло так свєзло!"
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22.09.2022 00:42 Ответить
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