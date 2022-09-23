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Президент Фінляндії Нііністе про псевдореферендуми: Путін пішов ва-банк, на кону - майбутнє РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,нііністе

Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає, що рішенням провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України Володимир Путін ризикує майбутнім та економікою Росії.

Про це Нііністе сказав на пресконференції на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Зараз ми в ситуації, коли Путін, послуговуючись терміном з покеру, пішов ва-банк, і грати в такий спосіб украй ризиковано. Під ва-банком я маю на увазі, приміром, майбутнє і економічне майбутнє Росії", – зазначив він.

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Фінський президент додав, що так звані "референдуми" на окупованих українських територіях навіть не можна так називати: "Вони мають на меті створити квазіюридичний статус, який надасть квазіюридичні права для вторгнення в ці території".

Нііністе також наголосив, що під час перебування в ООН не помітив зменшення підтримки України.
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Топ коментарі
+21
х*йло пошел не ва-банк. х*йло идет нах и очень быстро
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21.09.2022 00:06
+19
Всі ми будемо Дуже раді, якщо кацапія розвалиться а її економіка крякне востаннє... перед здохом.
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21.09.2022 00:05
+17
Не жилось вам спокойно, да? Нефтедоллары, сверхдоходы, олимпиады, чемпионаты, турпоездки, относительная свобода. Земли не хватало. 17.5 млн квадратных километров было мало, захотелось чужой.
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21.09.2022 00:48
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Всі ми будемо Дуже раді, якщо кацапія розвалиться а її економіка крякне востаннє... перед здохом.
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21.09.2022 00:05 Відповісти
какой еще ва-банк? туалетная бумага это а не ва-банк после референдумов
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21.09.2022 00:27 Відповісти
х*йло пошел не ва-банк. х*йло идет нах и очень быстро
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21.09.2022 00:06 Відповісти
так у квазімодо всі його діяння квазі........))
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21.09.2022 00:06 Відповісти
финляндия лучше б меньше демагогию разводила, а закрыла границы для кацапов.
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21.09.2022 00:07 Відповісти
Як ми?
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21.09.2022 00:07 Відповісти
не сыпьте соль на рану. Не я этого дебила выбирал.
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21.09.2022 00:10 Відповісти
Советовать другим как им следует поступать в то время, как у тебя дома бардак - это очень по-русски.
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21.09.2022 00:13 Відповісти
Дуже влучно, згоден. А якщо ще й комєнт російською то впевненість що коментатор - москалик стає майже стовідсотковою.
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21.09.2022 07:32 Відповісти
В нас закриті.
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21.09.2022 00:25 Відповісти
Та ви шо?
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21.09.2022 00:41 Відповісти
Так. З 1 липня діє візовий режим. У Державній прикордонній службі зауважили, що навіть наявність візи не гарантує громадянам росії безперешкодного перетину кордону на в'їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством.
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21.09.2022 00:57 Відповісти
по факту действует визовый режим, как и в финляндии. А по уму границы от орков должны быть закрыты наглухо. Пусть сидят в своем вольере.
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21.09.2022 01:07 Відповісти
Ти справді думаєш, що кацап може зараз десь отримати нашу візу?
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21.09.2022 01:23 Відповісти
хз...с нашими придурками я ничему не удивлюсь.
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21.09.2022 01:32 Відповісти
у вас в кацапии очень много придурков а ты еще и косишь под него
скоро ядерный удар - тiкай бiгом у бункер
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21.09.2022 01:38 Відповісти
Ти чимось кращий за дурня , пишучи таку херню українцю ? Три дні як Цензор побачило а вже пір"я на сраці розставило (( Тут дехто такий як ти , вумний , нещодавно іржав із іранських безпілотників , тепер ти про ядерний удар поіржи , будеш шашличникові пара ))
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21.09.2022 03:58 Відповісти
он такой же украинец как ты папа римский ты хоть читаешь что он пишет этот бот или ты тоже из его шоблы?
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21.09.2022 05:16 Відповісти
І правильно робиш ! Не тільки візу - громадянство на блюдечкові кацапському пропагандону ! А тим хто у ЗСУ з 2014 - зась громадянства ((
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21.09.2022 04:00 Відповісти
А чому ж з 2014 року людям, які воювали за Україну, у 2014 році не надається громадянство ?
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21.09.2022 06:49 Відповісти
ну давайте в це "по факту" будеміо вірити....
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21.09.2022 06:56 Відповісти
Так у нас закрыты, во всяком случае те, которые контролируются государством. Нужна виза, а посольства нету и в третьих странах виз не даю
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21.09.2022 00:20 Відповісти
Так она и хочет закрыть в отличие от Франции , Венгрии, Сербии и Германии.
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21.09.2022 06:46 Відповісти
Фінляндія і сама в 39му кацапню поставила на чотири ласти, а зараз, перебуваючі за степ від НАТО, тим паче поставить зайвоскрепанутих в локтеколінну позу.
тому слова шановного пана Президента Фінляндії Сауле Нііністе заслуговують на велику увагу...
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21.09.2022 00:09 Відповісти
Так! А ще фінам треба Карелію повернути!
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21.09.2022 00:15 Відповісти
https://donpatriot.news/.../realniy-portret-putina...



DONPATRIOT.NEWS


Реальний портрет путіна написав російський художник
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21.09.2022 00:12 Відповісти
Він вже багато років американський.
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21.09.2022 00:18 Відповісти
на сейчас, единственный выход для рф выйти из этой ситуации это внезапная смерть путина
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21.09.2022 00:13 Відповісти
Там замість нього вже черга стоїть таких самих сектантів.
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21.09.2022 00:16 Відповісти
Вот и отлично. Будут заняты. А Белгородская Народная Республика тем временем ...
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21.09.2022 00:33 Відповісти
А ***** *****!
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21.09.2022 00:15 Відповісти
Пуйло так далеко залізло в нірку, що ходу назад немає. Розвернутися ні, долізти до кінця ні, а тому буде хрюкати і залякувати, щоб його витягнули, обмили і забули вбивства і руйнування величезної європейської країни. Дулю йому і пенделя, щоб ще залізло далі. Сам вибирав цей шлях.
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21.09.2022 00:17 Відповісти
Воно пішло вішатись
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21.09.2022 00:33 Відповісти
Не жилось вам спокойно, да? Нефтедоллары, сверхдоходы, олимпиады, чемпионаты, турпоездки, относительная свобода. Земли не хватало. 17.5 млн квадратных километров было мало, захотелось чужой.
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21.09.2022 00:48 Відповісти
путин, иди на *** !
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21.09.2022 01:25 Відповісти
***** пошел на-хуй, пользуясь квазипокерными терминами.
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21.09.2022 02:26 Відповісти
Хмм - "майбутне рф"...
Ці слова взагалі можна застосовувати в одному реченні?
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21.09.2022 06:47 Відповісти
У РФ нема майбутнего.
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21.09.2022 07:06 Відповісти
РабZeя закончилась 18 лет назад... когда хмырь КГБшный перестрелял детей в Беслане и их родителей,бабушков и дедушков...,не жалел никого...
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21.09.2022 08:51 Відповісти
Советское КГБ и идеологический отдел ЦК кпSS коверкало историю с ног на голову и наоборот...так что в Википедии 70% информации туфта полная...
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21.09.2022 08:56 Відповісти
какой там ва-банк.идет *********** ***** и пускай утопиться в путлербурге падло................................................................
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21.09.2022 09:16 Відповісти
саме час заявити про відновлення теріторіальної цілостності в межах 1939 р
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21.09.2022 13:09 Відповісти
 
 