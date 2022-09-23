Президент Фінляндії Нііністе про псевдореферендуми: Путін пішов ва-банк, на кону - майбутнє РФ

Президент Фінляндії Сауле Нііністе вважає, що рішенням провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України Володимир Путін ризикує майбутнім та економікою Росії.

Про це Нііністе сказав на пресконференції на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Зараз ми в ситуації, коли Путін, послуговуючись терміном з покеру, пішов ва-банк, і грати в такий спосіб украй ризиковано. Під ва-банком я маю на увазі, приміром, майбутнє і економічне майбутнє Росії", – зазначив він.

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Фінський президент додав, що так звані "референдуми" на окупованих українських територіях навіть не можна так називати: "Вони мають на меті створити квазіюридичний статус, який надасть квазіюридичні права для вторгнення в ці території".

Нііністе також наголосив, що під час перебування в ООН не помітив зменшення підтримки України.