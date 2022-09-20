РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3459 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 977 30
Госдума (1251) Россия (91250) мобилизация (1611)

Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мобілізація

Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", "вооруженный конфликт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Проект закона впервые вводит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Соответствующий законопроект после рассмотрения Думой во втором чтении был сразу принят и в третьем, окончательном, чтении.

Читайте также: В России людей, подписавших контракты на охрану атомных станций, отправляют на войну, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Рано или поздно это случится.
И сразу все мокшане радостно побежать мобилизироватся, и узнавать где же их танки давно уничтоженные в Украине.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:33
+10
Там не только понятия, а и новые увеличенные сроки и новые наказания. ***** готовится объявить мобилизацию и войну вместо СВО.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:30
+10
короче готовят россиянцев к всеобщей мобилизации-с чем я их и поздравляю,доболтались перед телевизором...
показать весь комментарий
20.09.2022 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там не только понятия, а и новые увеличенные сроки и новые наказания. ***** готовится объявить мобилизацию и войну вместо СВО.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:30 Ответить
Рано или поздно это случится.
И сразу все мокшане радостно побежать мобилизироватся, и узнавать где же их танки давно уничтоженные в Украине.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:33 Ответить
Это случится сразу после 7 октября. Недофюрер хочет отметить свой юбилей в спокойной обстановке. Интересно, какие "подарки" преподнесут ему бойцы ЗСУ.
показать весь комментарий
20.09.2022 15:19 Ответить
Н-да ...
А у 1991 му - здавалося - що може стати і нормальною країною ...
Північна Корея , у порівнянні , буде здаватися демократичною країною
показать весь комментарий
20.09.2022 14:38 Ответить
А ты я смотрю в курсе изменений в законодательстве русни)
показать весь комментарий
20.09.2022 14:39 Ответить
короче готовят россиянцев к всеобщей мобилизации-с чем я их и поздравляю,доболтались перед телевизором...
показать весь комментарий
20.09.2022 14:31 Ответить
план понятен - референдум, мобилизация, война с Украиной за "новые териттории".
Готовы ли росияне - НЕТ.
есть ли танки и снаряды для "большой" войны - НЕТ.
В чем суть?
Другого выхода в голове путлера - НЕТ.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:37 Ответить
бо м'яса у мокшан дофіга..он ще путлєрюгенд є..

давно-давно у Крокодилі була карикарура на США - гігантська м'ясорубка, в неї закидують людей й отримують фарш..ото наразі доречна ілюстрація мокши..
показать весь комментарий
20.09.2022 14:42 Ответить
Это пределенным образом добавит кацапам вяличия и уверенности в завтрашнем ДНЕ!
показать весь комментарий
20.09.2022 14:34 Ответить
Хочуть досягти "завтрашнє ДНО" вже сьогодні...
показать весь комментарий
20.09.2022 19:54 Ответить
Если это не всеобщая мобилизация, тогда что?
Набирают всех подряд - зеки, бомжи, пациенты ПНД
Сейчас за студентов взялись.
Партия Единая Росия внесла проект закона о том, что студенты, которые решат идти на войну, получат академотпуск с сохранением всех своих прав на дальнейшее обучение(если вернутся, конечно).
А самый главный резерв пополнения живой силы почему то не видят - это сама партия Единая Россия
показать весь комментарий
20.09.2022 14:34 Ответить
этих всех надо одеть, накорпить, вооружить. Русская экономика ничего этого сделать не в состоянии... Это все НЕИЗБЕЖНО кончиться развалом россии и НАСТОЯЩЕЙ гражданской войной на россии. Один простой вопрос, - что они будут жрать? Во ВМВ американцы присылали тушонку, которую "благодарные" едоки называли "второй фронт", - кто им сейчас пришлет тушонку? Северная Корея? дебилы (с)
показать весь комментарий
20.09.2022 14:38 Ответить
Вице-премьер Мантуров предложил россиянам «поработать с ментальностью» и приучаться есть личинки мух

Такое мнение он высказал на инновационной выставке Innofood в Сочи, где были бургеры с котлетой из концентрата личинки мух черной львинки!
показать весь комментарий
20.09.2022 14:43 Ответить
Писал уже здесь.
- Через полгода войны до Кремля с запозданием дошло понимание того, что воевать тогда, когда ленд-лиз идет тебе и тогда, когда ленд-лиз идет твоему противнику, это две разные войны.
Кто поддержал россию при последнем голосовании в ООН по украинской войне?
Эритрея, Сирия, Никарагуа, Венесуела, Куба, еще пара-тройка "передовых и развитых стран".
Эти "союзники" ничего не дадут.
Эти ждут, чтобы им дали.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:45 Ответить
Ну, Иранские беспилотники, тем не менее, уже используются на полную катушку. Расслабляться нам нельзя.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:48 Ответить
если бы плешивый "любитель истории" прочитал бы хоть одну книжку по истории ПМВ, то никогда бы сделал такой глупости, как мобилизация... Но не в коня корм=) Эх, яблочко, куда ты котишься, ...
показать весь комментарий
20.09.2022 14:35 Ответить
даша гуськова @daguskova
--По-тихому внести ********** поправки ко второму чтению проходного законопроекта
--Принять во втором чтении без единого вопроса
--Через 30 секунд принять в третьем чтении без единого вопроса
показать весь комментарий
20.09.2022 14:36 Ответить
Ну, что, русня, которые "вне политики", либреалы-космополиты, хипстеры-тиктокеры?
За Путина, за Родину, как диды против фошиздов?
показать весь комментарий
20.09.2022 14:38 Ответить
... за Фридмана, за Урусманова, за Ротеберга... Ура!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.09.2022 17:11 Ответить
виробники пакетів для сміття піднімуться
блін, треба рова десь вже копати, бо передавати трупаки в наших рефрежираторах тупо..
показать весь комментарий
20.09.2022 14:39 Ответить
Таки, накличуть на себе біду.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:42 Ответить
СССР сдох☠️ от Дебилизма,рабZeя сдохне от Идиотизма...☠️
показать весь комментарий
20.09.2022 14:43 Ответить
Суды тройки. Штрафбатальоны. Заградотряды. ГУЛАГ. Тоже пора узаконить.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:44 Ответить
Приходите, русские, мы вас тут похороним столько, что Афган и Чечня покажутся вам небольшими акциями гражданского неповиновения. Будут вам тут и сталинград и курская дуга и Цусима вместе взятые. Убъем сотни тысяч русских, бурятов, кадыровцев и прочей нечисти.
показать весь комментарий
20.09.2022 14:51 Ответить
Дай Бог! Я тільки "ЗА"! Щоб навіть згадки про них не залишилося на болотах...
показать весь комментарий
20.09.2022 19:58 Ответить
Побільше скрєп і гайки закрутити, рабсіянці таке *******.
показать весь комментарий
20.09.2022 15:14 Ответить
Мобилизацию надо называть утилизацией.
показать весь комментарий
20.09.2022 15:38 Ответить
В мордоре мобилизация = депутинизация, демилитаризация, деимпериализация.
показать весь комментарий
20.09.2022 16:05 Ответить
Заготовка мяса
показать весь комментарий
20.09.2022 16:34 Ответить
Повторюсь. Плешивый лубянский ублюдок играет в давно устаревшую игру с нулевой суммой, где выигрыш одного игрока возможен только за счёт проигрыша второго. Играет он в эту тупую гэбешную игру со всем остальным миром. В результате останется кто-то один. Весь мир проиграть не может. Это залог нашей неизбежной победы. Но цена кровавого выигрыша очень велика.......
показать весь комментарий
20.09.2022 18:21 Ответить
 
 