Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"

Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", "вооруженный конфликт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Проект закона впервые вводит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Соответствующий законопроект после рассмотрения Думой во втором чтении был сразу принят и в третьем, окончательном, чтении.

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