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Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время"
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Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", "вооруженный конфликт".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Проект закона впервые вводит в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
Соответствующий законопроект после рассмотрения Думой во втором чтении был сразу принят и в третьем, окончательном, чтении.
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+11 saimansay
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+10 18c49ed2
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+10 Sergiy Popov 0cd1d9d3
показать весь комментарий20.09.2022 14:31
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Пожалуйста, подождите...
И сразу все мокшане радостно побежать мобилизироватся, и узнавать где же их танки давно уничтоженные в Украине.
А у 1991 му - здавалося - що може стати і нормальною країною ...
Північна Корея , у порівнянні , буде здаватися демократичною країною
Готовы ли росияне - НЕТ.
есть ли танки и снаряды для "большой" войны - НЕТ.
В чем суть?
Другого выхода в голове путлера - НЕТ.
давно-давно у Крокодилі була карикарура на США - гігантська м'ясорубка, в неї закидують людей й отримують фарш..ото наразі доречна ілюстрація мокши..
Набирают всех подряд - зеки, бомжи, пациенты ПНД
Сейчас за студентов взялись.
Партия Единая Росия внесла проект закона о том, что студенты, которые решат идти на войну, получат академотпуск с сохранением всех своих прав на дальнейшее обучение(если вернутся, конечно).
А самый главный резерв пополнения живой силы почему то не видят - это сама партия Единая Россия
Такое мнение он высказал на инновационной выставке Innofood в Сочи, где были бургеры с котлетой из концентрата личинки мух черной львинки!
- Через полгода войны до Кремля с запозданием дошло понимание того, что воевать тогда, когда ленд-лиз идет тебе и тогда, когда ленд-лиз идет твоему противнику, это две разные войны.
Кто поддержал россию при последнем голосовании в ООН по украинской войне?
Эритрея, Сирия, Никарагуа, Венесуела, Куба, еще пара-тройка "передовых и развитых стран".
Эти "союзники" ничего не дадут.
Эти ждут, чтобы им дали.
--По-тихому внести ********** поправки ко второму чтению проходного законопроекта
--Принять во втором чтении без единого вопроса
--Через 30 секунд принять в третьем чтении без единого вопроса
За Путина, за Родину, как диды против фошиздов?
блін, треба рова десь вже копати, бо передавати трупаки в наших рефрежираторах тупо..