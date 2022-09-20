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Держдума РФ ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" та "воєнний час"
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Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", "збройний конфлікт".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Проєкт закону вперше вводить до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
Відповідний законопроєкт після розгляду Думою у другому читанні було одночасно ухвалено й у третьому, остаточному, читанні.
Топ коментарі
+11 saimansay
показати весь коментар20.09.2022 14:33
+10 18c49ed2
показати весь коментар20.09.2022 14:30
+10 Sergiy Popov 0cd1d9d3
показати весь коментар20.09.2022 14:31
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Будь ласка, зачекайте...
И сразу все мокшане радостно побежать мобилизироватся, и узнавать где же их танки давно уничтоженные в Украине.
А у 1991 му - здавалося - що може стати і нормальною країною ...
Північна Корея , у порівнянні , буде здаватися демократичною країною
Готовы ли росияне - НЕТ.
есть ли танки и снаряды для "большой" войны - НЕТ.
В чем суть?
Другого выхода в голове путлера - НЕТ.
давно-давно у Крокодилі була карикарура на США - гігантська м'ясорубка, в неї закидують людей й отримують фарш..ото наразі доречна ілюстрація мокши..
Набирают всех подряд - зеки, бомжи, пациенты ПНД
Сейчас за студентов взялись.
Партия Единая Росия внесла проект закона о том, что студенты, которые решат идти на войну, получат академотпуск с сохранением всех своих прав на дальнейшее обучение(если вернутся, конечно).
А самый главный резерв пополнения живой силы почему то не видят - это сама партия Единая Россия
Такое мнение он высказал на инновационной выставке Innofood в Сочи, где были бургеры с котлетой из концентрата личинки мух черной львинки!
- Через полгода войны до Кремля с запозданием дошло понимание того, что воевать тогда, когда ленд-лиз идет тебе и тогда, когда ленд-лиз идет твоему противнику, это две разные войны.
Кто поддержал россию при последнем голосовании в ООН по украинской войне?
Эритрея, Сирия, Никарагуа, Венесуела, Куба, еще пара-тройка "передовых и развитых стран".
Эти "союзники" ничего не дадут.
Эти ждут, чтобы им дали.
--По-тихому внести ********** поправки ко второму чтению проходного законопроекта
--Принять во втором чтении без единого вопроса
--Через 30 секунд принять в третьем чтении без единого вопроса
За Путина, за Родину, как диды против фошиздов?
блін, треба рова десь вже копати, бо передавати трупаки в наших рефрежираторах тупо..