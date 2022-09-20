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Держдума РФ ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" та "воєнний час"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація

Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", "збройний конфлікт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Проєкт закону вперше вводить до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Відповідний законопроєкт після розгляду Думою у другому читанні було одночасно ухвалено й у третьому, остаточному, читанні.

Читайте: Оголошення загальної мобілізації - це буде значний удар по режиму Путіна, - Скібіцький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Рано или поздно это случится.
И сразу все мокшане радостно побежать мобилизироватся, и узнавать где же их танки давно уничтоженные в Украине.
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20.09.2022 14:33
+10
Там не только понятия, а и новые увеличенные сроки и новые наказания. ***** готовится объявить мобилизацию и войну вместо СВО.
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20.09.2022 14:30
+10
короче готовят россиянцев к всеобщей мобилизации-с чем я их и поздравляю,доболтались перед телевизором...
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20.09.2022 14:31
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Там не только понятия, а и новые увеличенные сроки и новые наказания. ***** готовится объявить мобилизацию и войну вместо СВО.
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20.09.2022 14:30 Відповісти
Рано или поздно это случится.
И сразу все мокшане радостно побежать мобилизироватся, и узнавать где же их танки давно уничтоженные в Украине.
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20.09.2022 14:33 Відповісти
Это случится сразу после 7 октября. Недофюрер хочет отметить свой юбилей в спокойной обстановке. Интересно, какие "подарки" преподнесут ему бойцы ЗСУ.
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20.09.2022 15:19 Відповісти
Н-да ...
А у 1991 му - здавалося - що може стати і нормальною країною ...
Північна Корея , у порівнянні , буде здаватися демократичною країною
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20.09.2022 14:38 Відповісти
А ты я смотрю в курсе изменений в законодательстве русни)
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20.09.2022 14:39 Відповісти
короче готовят россиянцев к всеобщей мобилизации-с чем я их и поздравляю,доболтались перед телевизором...
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20.09.2022 14:31 Відповісти
план понятен - референдум, мобилизация, война с Украиной за "новые териттории".
Готовы ли росияне - НЕТ.
есть ли танки и снаряды для "большой" войны - НЕТ.
В чем суть?
Другого выхода в голове путлера - НЕТ.
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20.09.2022 14:37 Відповісти
бо м'яса у мокшан дофіга..он ще путлєрюгенд є..

давно-давно у Крокодилі була карикарура на США - гігантська м'ясорубка, в неї закидують людей й отримують фарш..ото наразі доречна ілюстрація мокши..
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20.09.2022 14:42 Відповісти
Это пределенным образом добавит кацапам вяличия и уверенности в завтрашнем ДНЕ!
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20.09.2022 14:34 Відповісти
Хочуть досягти "завтрашнє ДНО" вже сьогодні...
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20.09.2022 19:54 Відповісти
Если это не всеобщая мобилизация, тогда что?
Набирают всех подряд - зеки, бомжи, пациенты ПНД
Сейчас за студентов взялись.
Партия Единая Росия внесла проект закона о том, что студенты, которые решат идти на войну, получат академотпуск с сохранением всех своих прав на дальнейшее обучение(если вернутся, конечно).
А самый главный резерв пополнения живой силы почему то не видят - это сама партия Единая Россия
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20.09.2022 14:34 Відповісти
этих всех надо одеть, накорпить, вооружить. Русская экономика ничего этого сделать не в состоянии... Это все НЕИЗБЕЖНО кончиться развалом россии и НАСТОЯЩЕЙ гражданской войной на россии. Один простой вопрос, - что они будут жрать? Во ВМВ американцы присылали тушонку, которую "благодарные" едоки называли "второй фронт", - кто им сейчас пришлет тушонку? Северная Корея? дебилы (с)
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20.09.2022 14:38 Відповісти
Вице-премьер Мантуров предложил россиянам «поработать с ментальностью» и приучаться есть личинки мух

Такое мнение он высказал на инновационной выставке Innofood в Сочи, где были бургеры с котлетой из концентрата личинки мух черной львинки!
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20.09.2022 14:43 Відповісти
Писал уже здесь.
- Через полгода войны до Кремля с запозданием дошло понимание того, что воевать тогда, когда ленд-лиз идет тебе и тогда, когда ленд-лиз идет твоему противнику, это две разные войны.
Кто поддержал россию при последнем голосовании в ООН по украинской войне?
Эритрея, Сирия, Никарагуа, Венесуела, Куба, еще пара-тройка "передовых и развитых стран".
Эти "союзники" ничего не дадут.
Эти ждут, чтобы им дали.
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20.09.2022 14:45 Відповісти
Ну, Иранские беспилотники, тем не менее, уже используются на полную катушку. Расслабляться нам нельзя.
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20.09.2022 14:48 Відповісти
если бы плешивый "любитель истории" прочитал бы хоть одну книжку по истории ПМВ, то никогда бы сделал такой глупости, как мобилизация... Но не в коня корм=) Эх, яблочко, куда ты котишься, ...
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20.09.2022 14:35 Відповісти
даша гуськова @daguskova
--По-тихому внести ********** поправки ко второму чтению проходного законопроекта
--Принять во втором чтении без единого вопроса
--Через 30 секунд принять в третьем чтении без единого вопроса
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20.09.2022 14:36 Відповісти
Ну, что, русня, которые "вне политики", либреалы-космополиты, хипстеры-тиктокеры?
За Путина, за Родину, как диды против фошиздов?
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20.09.2022 14:38 Відповісти
... за Фридмана, за Урусманова, за Ротеберга... Ура!!!!!!!!!!
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20.09.2022 17:11 Відповісти
виробники пакетів для сміття піднімуться
блін, треба рова десь вже копати, бо передавати трупаки в наших рефрежираторах тупо..
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20.09.2022 14:39 Відповісти
Таки, накличуть на себе біду.
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20.09.2022 14:42 Відповісти
СССР сдох☠️ от Дебилизма,рабZeя сдохне от Идиотизма...☠️
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20.09.2022 14:43 Відповісти
Суды тройки. Штрафбатальоны. Заградотряды. ГУЛАГ. Тоже пора узаконить.
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20.09.2022 14:44 Відповісти
Приходите, русские, мы вас тут похороним столько, что Афган и Чечня покажутся вам небольшими акциями гражданского неповиновения. Будут вам тут и сталинград и курская дуга и Цусима вместе взятые. Убъем сотни тысяч русских, бурятов, кадыровцев и прочей нечисти.
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20.09.2022 14:51 Відповісти
Дай Бог! Я тільки "ЗА"! Щоб навіть згадки про них не залишилося на болотах...
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20.09.2022 19:58 Відповісти
Побільше скрєп і гайки закрутити, рабсіянці таке *******.
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20.09.2022 15:14 Відповісти
Мобилизацию надо называть утилизацией.
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20.09.2022 15:38 Відповісти
В мордоре мобилизация = депутинизация, демилитаризация, деимпериализация.
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20.09.2022 16:05 Відповісти
Заготовка мяса
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20.09.2022 16:34 Відповісти
Повторюсь. Плешивый лубянский ублюдок играет в давно устаревшую игру с нулевой суммой, где выигрыш одного игрока возможен только за счёт проигрыша второго. Играет он в эту тупую гэбешную игру со всем остальным миром. В результате останется кто-то один. Весь мир проиграть не может. Это залог нашей неизбежной победы. Но цена кровавого выигрыша очень велика.......
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20.09.2022 18:21 Відповісти
 
 