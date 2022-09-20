Оголошення загальної мобілізації - це буде значний удар по режиму Путіна, - Скібіцький
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Оголошення загальної мобілізації в РФ буде значним ударом по режиму путіна. Згідно з опитуванням, війну підтримують переважно росіяни старше 50 років, молодь йти воювати не хоче.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post
"Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана "спеціальна операція" Путіна не досягла результату і те, що йде реальна війна. Крім того, оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у РФ", - зазначив він.
Скібіцький зауважив, що лідер кпрф зюганов й інші російські політичні діячі почали заявляти про необхідність оголошення війни та мобілізації, аргументуючи це тим, що йдеться про війну не просто з Україною, а з НАТО і США.
Водночас на думку Скібіцького, оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку Україні, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.
"Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", - відзначив Скібіцький.
Також він нагадав, що питання мобілізації обговорюється керівництвом Росії з самого початку війни. Після втрат особливо у Київській, Чернігівській областях і на півдні України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси і компенсувати втрати. Було сформовано так звані добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, залучено ті ж самі приватні військові компанії, потім пішло формування третього армійського корпусу – створення нових об’єднань збройних сил РФ. Пізніше з’явився указ президента путіна стосовно збільшення чисельності збройних сил до 137 тис. військовослужбовців – це все спрямовано на те, щоб поповнювати ресурси та продовжувати подальші активні бойові дії.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Стакан
Але дуже небагато кацапів, готові йти воювати.
Бо одне діло, ляпати щось на камеру, а зовсім інше - реально здохнути.
Отже будут загрібати тих, хто НЕ хоче.
Пообщался бы ты, Скибицкий, с рабсеянами на форумах и пабликах - узнал бы что они и политику Пу поддерживают, и не против полноценной войны с Украиной, и сами ждут полноценной мобилизации, поскольку им уже внушили что они воюют с НАТО.
Может быть реально из них воевать пойдут процентов 20%, но и это очень много.
Там в башках у русских творится полный бардак: они не в силах сложить дважды два и сделать правильные выводы. Типичный диалог с русским ватником (а таких там тьма):
- Зачем же вы напали на Украину ?
- Ну превентивный удар же, нельзя подпускать НАТО к своим границам !
- Так у вас скоро НАТО будет в 20 км от Питера.
- Это другое, и вообще демилитаризация же !
- Так сейчас у Украины гораздо больше оружия, и очень злого. чем было к началу войны.
- Да ты короче ципсошник с методичкой, хохол гребанный (это при том что мой русский лучше чем у половины самих русских).
Понятно что это все фантазии, и так никогда не случится, но вроде как в медицине \ философии есть позиция, что когда 90% организма отказало - лучше делать эвтаназию, оставшиеся 10% не живут, а существуют. Россия - этот самый организм, у которого 90% сгнило, их надо окружить колючей проволокой и поселить в резервации. И русский язык отобрать, они недостойны =)
Ну или просто стратегически давить на них (и их союзников) чтобы война стала для них слишком дорогой.
дадуть бушлат і калаш в руки і підуть воювати. Не будьте наївні, війна продовжується,
кацапам ініциативу віддавати ніколи не можна
youtube.com/watch?v=1LT2kWv1B2U