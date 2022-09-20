УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 336 30
війна (56365) розвідка (3618) Росія (47196) мобілізація (1454) Скібіцький (262)

Оголошення загальної мобілізації - це буде значний удар по режиму Путіна, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скібіцький

Оголошення загальної мобілізації в РФ буде значним ударом по режиму путіна. Згідно з опитуванням, війну підтримують переважно росіяни старше 50 років, молодь йти воювати не хоче.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post

"Оголошення загальної мобілізації – це буде значний удар по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана "спеціальна операція" Путіна не досягла результату і те, що йде реальна війна. Крім того, оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у РФ", - зазначив він.

Скібіцький зауважив, що лідер кпрф зюганов й інші російські політичні діячі почали заявляти про необхідність оголошення війни та мобілізації, аргументуючи це тим, що йдеться про війну не просто з Україною, а з НАТО і США.

Водночас на думку Скібіцького, оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку Україні, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії пропонують давати до 10 років колонії за здачу в полон та відмову від участі у бойових діях під час воєнного стану (оновлено)

"Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", - відзначив Скібіцький.

Також він нагадав, що питання мобілізації обговорюється керівництвом Росії з самого початку війни. Після втрат особливо у Київській, Чернігівській областях і на півдні України, вони почали застосовувати різні підходи для того, щоб поповнювати свої ресурси і компенсувати втрати. Було сформовано так звані добровольчі батальйони, батальйони з резервістів, залучено ті ж самі приватні військові компанії, потім пішло формування третього армійського корпусу – створення нових об’єднань збройних сил РФ. Пізніше з’явився указ президента путіна стосовно збільшення чисельності збройних сил до 137 тис. військовослужбовців – це все спрямовано на те, щоб поповнювати ресурси та продовжувати подальші активні бойові дії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ты еще ***** скажи что есть хорошие русские. Ударом будет, ага, как бы не так. ДА они мечтают нас убивать там, токо разреши
показати весь коментар
20.09.2022 14:05
+6
На болотах вже виють, шо підуть воювати тільки після того як туди підуть діти тих депутатів які ці закони приймали.
показати весь коментар
20.09.2022 14:05
+5
ЗСУ його четвертували.
показати весь коментар
20.09.2022 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты еще ***** скажи что есть хорошие русские. Ударом будет, ага, как бы не так. ДА они мечтают нас убивать там, токо разреши
показати весь коментар
20.09.2022 14:05 Відповісти
Хороших немає-є ті які не хочуть війни з українцями.Бо жити хочуть а не в мішках лежати і смердіти в рефрежираторах.
показати весь коментар
20.09.2022 14:08 Відповісти
А що чи хто їм зараз заважає? Стільки "бажаючих", що вже зеків гребуть.
показати весь коментар
20.09.2022 14:11 Відповісти
Лично дядя вова ***** должен отдать приказ идти в последний бой. так не пойдут без приказа
показати весь коментар
20.09.2022 14:16 Відповісти
коли є підлога маккартні, то правильно буде й "валька підлога стакана" )))
показати весь коментар
20.09.2022 14:22 Відповісти
валька підлога склянки-так правильно.Під сумнівом ще погоняло валька.
показати весь коментар
20.09.2022 14:30 Відповісти
склянка то таке загальне поняття. стакан теж є.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стакан
показати весь коментар
20.09.2022 14:44 Відповісти
Зеки це ще не дно бо є ще психлікарні https://www.ukr.net/source/kriminal-tv-467.htmlhttps://www.ukr.net/source/kriminal-tv-467.html
показати весь коментар
20.09.2022 15:18 Відповісти
Дуже багато кацапів, які гавкають про те, що нас треба вбивати і вони перші це готові робити.
Але дуже небагато кацапів, готові йти воювати.
Бо одне діло, ляпати щось на камеру, а зовсім інше - реально здохнути.
показати весь коментар
20.09.2022 15:17 Відповісти
На болотах вже виють, шо підуть воювати тільки після того як туди підуть діти тих депутатів які ці закони приймали.
показати весь коментар
20.09.2022 14:05 Відповісти
виють то виють, але як тільки мобілізацію оголосять, то у чергу з пʼятниці швидко вишикуються. це ж раби
показати весь коментар
20.09.2022 14:08 Відповісти
як би так було то не набирали б по тюрмах зеків.
показати весь коментар
20.09.2022 14:10 Відповісти
це сьогодні, а завтра зеки скінчаться і прийде черга ґлубіннаво народа
показати весь коментар
20.09.2022 14:13 Відповісти
А буряти не глубінний нароТ?
показати весь коментар
20.09.2022 14:22 Відповісти
Це тубільці із знищеною самоповагою, раби рабів.
показати весь коментар
20.09.2022 15:22 Відповісти
Доречі, а що з цим 3-м армійським корпусом? Хто що чув?
показати весь коментар
20.09.2022 14:05 Відповісти
ЗСУ його четвертували.
показати весь коментар
20.09.2022 14:07 Відповісти
Укрепил состав 200-ой армии
показати весь коментар
20.09.2022 14:14 Відповісти
але це все одно не означає, що ***** на це не піде. Піде ще й як
показати весь коментар
20.09.2022 14:07 Відповісти
Ніякого удару не буде, а навпаки, будуть плакатися, що їх вбивають злі бандерівці і всіх заставлять йти "Вставай орда агромная"!
показати весь коментар
20.09.2022 14:08 Відповісти
Запровадження загальної мобілізації - страшний гіморой для пуйла, бо як вже казалось, по своїй натурі він - сибарит, лінивець і боягуз. Боїться, що оголошення війни Україні і мобілізації в пітьмі призведе до втрати влади фсб і його особистої на користь генералітету і гру гш рф.
показати весь коментар
20.09.2022 14:11 Відповісти
У кацапни мобилизация уже давно идет. Выгребают всех, кто может автомат в руках держать. Точно так, как у кацапов не было карантина, но была самоизоляция. Принцип один и тот же. Кацапы очень любят жить в розовых очках, даже когда по макушку в дерьме. Обычная подмена понятий.
показати весь коментар
20.09.2022 14:12 Відповісти
Хто з кацапів хотів воювати - той вже воює.

Отже будут загрібати тих, хто НЕ хоче.
показати весь коментар
20.09.2022 14:15 Відповісти
Еще один теоретик.

Пообщался бы ты, Скибицкий, с рабсеянами на форумах и пабликах - узнал бы что они и политику Пу поддерживают, и не против полноценной войны с Украиной, и сами ждут полноценной мобилизации, поскольку им уже внушили что они воюют с НАТО.

Может быть реально из них воевать пойдут процентов 20%, но и это очень много.

Там в башках у русских творится полный бардак: они не в силах сложить дважды два и сделать правильные выводы. Типичный диалог с русским ватником (а таких там тьма):

- Зачем же вы напали на Украину ?
- Ну превентивный удар же, нельзя подпускать НАТО к своим границам !
- Так у вас скоро НАТО будет в 20 км от Питера.
- Это другое, и вообще демилитаризация же !
- Так сейчас у Украины гораздо больше оружия, и очень злого. чем было к началу войны.
- Да ты короче ципсошник с методичкой, хохол гребанный (это при том что мой русский лучше чем у половины самих русских).

Понятно что это все фантазии, и так никогда не случится, но вроде как в медицине \ философии есть позиция, что когда 90% организма отказало - лучше делать эвтаназию, оставшиеся 10% не живут, а существуют. Россия - этот самый организм, у которого 90% сгнило, их надо окружить колючей проволокой и поселить в резервации. И русский язык отобрать, они недостойны =)

Ну или просто стратегически давить на них (и их союзников) чтобы война стала для них слишком дорогой.
показати весь коментар
20.09.2022 14:16 Відповісти
Хай повертаються до своїх угрофінських мов - ерзянській, мокшанської, іжорській та інших.
показати весь коментар
20.09.2022 14:29 Відповісти
"И русский язык отобрать". Авжеж! Відібрати його в малоросів, і викинути на)(*й за парєбрік.
показати весь коментар
20.09.2022 16:37 Відповісти
Так кремль обявит войну НАТО и США? Или они только на словах будут рассказывать что воюют с НАТО в Украине, периодически повизгивая что они покажут НАТО кузькину мать, после каждой помощи нам оружием.
показати весь коментар
20.09.2022 14:19 Відповісти
Кого ви смішите - молоді кацапи, старі кацапи будуть робити те що їм каже начальнік.
дадуть бушлат і калаш в руки і підуть воювати. Не будьте наївні, війна продовжується,
кацапам ініциативу віддавати ніколи не можна
показати весь коментар
20.09.2022 14:28 Відповісти
Ми бачили,хто в них воює,коли хлопці їх взяли в полон....беруть з бідних сільських сімей...
показати весь коментар
20.09.2022 14:32 Відповісти
А пачіму на барьбу с украінскім фашізмом нє абьявляют мабілізацію в сінагогє?
youtube.com/watch?v=1LT2kWv1B2U
показати весь коментар
20.09.2022 14:32 Відповісти
 
 