Монголія готова видавати дозволи на проживання всім громадянам РФ, які звернуться
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Монголія заявила, що готова видавати дозволи на проживання всім росіянам, які по них звертаються.
Керівник імміграційного агентства Монголії Нергуін Ууганбаяр не уточнив термін дії дозволів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. За його словами, минулого тижня через прикордонне місто Алтанбулаг до країн в'їхали 6 268 росіян.
Росіяни можуть в'їжджати в Монголію без візи і залишатися протягом 30 днів, а потім просити про продовження перебування.
Казахстан повідомив, що після заяви Путіна до країни прибуло 98 тисяч росіян.
На Кавказі на кордоні з Грузією вишикувалася величезна черга з російських автомобілів. Грузія заявила, що щодня прибували близько 10 тисяч росіян - це вдвічі більше, ніж у попередній середній показник.
Фінляндія закрила свій кордон для більшості російських відвідувачів, хоча є деякі винятки - наприклад, для возз’єднання сімей і роботи. Раніше такий крок зробили Польща та країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.
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Теперь двести лет будут стенать монголы под русской пятою.
PS Когда то в деревне держали свиней в хлеву, сколько не убирай, там было грязно и воняло. Представляю взять тех свиней, и перевезти, поселить у себя в квартире, в городе. Это же ******, в помойку превратили бы человеческое жилище. Вот так же и русня=свиньи.
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Спустись на землю, брехун, это сейчас нечего покупать - все продукты, вещи, технологии и материалы поддельные, от которых рак и преждевременная смерть. Каждый третий - раковый больной.У моего деда был нормальный новый дом, который он построил за 2 месяца вместе с братьями.Холодильник не нужден был в принципе, мясо и яйца во дворе гуляют. Повторяю, нищета - это нищий склад ума, когда человек не желает ни учиться ни работать, живёт всю жизнь в развалинах, а потом жалуется на всё и всех. Ну поскули ещё.
Твои за коммунизм агитировали пропагандисты поганые, предатели Украины!!! За это и жили. Общество ***** баринов, ****** тут, и людей oбсирaeт. Домом он понтуeтся.))) Гарвард закончили и вернулись в Украину, фабрику открыли. Хотя бы один аргумент написал, ато сидит в хрущёвке и басни про великий ум сочиняет. Тебе же что то доказать как русне, про 8 лет ещё напиши. У одного из моих было более 10 косарей советских рублей на книжке, и я же тут не **********. Только я писал про тех кто ещё старее, жили раньше, и тех кого я не видел. У меня приличный кирпичный дом построенный в 50-тых годах, уже лет 10 как снесён, и по тому адресу, перестроено всё по современному, и в то же время на другом участке никто не трогает глиняный дом которому уже более 100 лет. Он как памятка архитектуры, который чудом ещё держится, сам скоро развалится. Колорит достатка и нищеты на двух участках. Что нужно было и второй развалить, что бы правду скрыть. Правду не скрыть, раньше были такие дома, такая жизнь!
Не розумію я московитів: така територія, що ховайся де схочеш! В Сибіру, в тайзі хто їх шукати буде? Чого вони лізуть до тих, кого зневажають та вважають ворогами? Щоб потім скиглити що руzких ніде не *******?
ДБЛ! (с)
хай орки там вчать монголів говорити російською
там навряд толстоєвський прокатить
Це навряд, і мову вивчать, і працювати не на самих гарних роботах доведеться бо грошикі швидко закінчаться (мільонери не в Монголію драпають), а будуть бикувати - дуже швидко заправлять у рідну говєнь.
Монголія не надто толерантна, як країни ЄС, допомогу (пособие) місяцями-роками платити не будуть.
Погано що в Україні раніше не виявили і не знищили цих людей
беженцы из маасковскага улуса, вас всех приглашает ваша митрополия.))
забьемо і цих - налаштовані хлопці.
за умови
викристання після перетину кордону традиційних для Монголії транспорту та житла