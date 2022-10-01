Монголія готова видавати дозволи на проживання всім громадянам РФ, які звернуться

Монголія заявила, що готова видавати дозволи на проживання всім росіянам, які по них звертаються.

Керівник імміграційного агентства Монголії Нергуін Ууганбаяр не уточнив термін дії дозволів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. За його словами, минулого тижня через прикордонне місто Алтанбулаг до країн в'їхали 6 268 росіян.

Росіяни можуть в'їжджати в Монголію без візи і залишатися протягом 30 днів, а потім просити про продовження перебування.

Казахстан повідомив, що після заяви Путіна до країни прибуло 98 тисяч росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни умисно ускладнюють виїзд українських біженців до Естонії, - старійшина волості Сетомаа Кудре

На Кавказі на кордоні з Грузією вишикувалася величезна черга з російських автомобілів. Грузія заявила, що щодня прибували близько 10 тисяч росіян - це вдвічі більше, ніж у попередній середній показник.

Фінляндія закрила свій кордон для більшості російських відвідувачів, хоча є деякі винятки - наприклад, для возз’єднання сімей і роботи. Раніше такий крок зробили Польща та країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Також читайте: Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Читайте також: Росіяни умисно ускладнюють виїзд українських біженців до Естонії, - старійшина волості Сетомаа Кудре