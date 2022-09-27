Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ
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Єврокомісія розробляє рекомендації для країн ЄС щодо надання притулку росіянам, які біжать від "часткової мобілізації", оголошеної у РФ 21 вересня.
Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, для отримання притулку недостатньо просто приїхати на кордон ЄС - необхідно подати офіційне клопотання про притулок. Ситуацію із припливом російських мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС у Єврокомісії назвали стабільною.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.
Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію "Хочу жить" щодо здачі в полон телефонують не лише мобілізовані росіяни, а й ті, кого ще не мобілізували у РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Походу захват Заходу Росією почався
Операція Мобілізація
@_Fashington
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10 хв
В России продолжается мобилизация
https://twitter.com/_Fashington/status/1574738078958522368
По ходу судячи з усього для Європи - так само як і для рашистського поупа - і справді немає різниці між катом і замученою жертвою. Можете собі уявити, щоб в другу світову війну німцям, що зигували і радісно вищали під казки про убер алєс і титульну націю, надавали "притулок" країни, які німці обіцяли стерти з лиця землі? А тут - будь ласка, заїзжайте, живіть на здоров'ячко.
Ви вже зовсім там довбанулись зі своєю толерастією? Ще може поселіть їх в одному приміщенні з українськими жінками і дітьми, які від них тікали світ за очі? Шедеврально, *****, просто шедеврально.