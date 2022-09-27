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Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фінляндія

Єврокомісія розробляє рекомендації для країн ЄС щодо надання притулку росіянам, які біжать від "часткової мобілізації", оголошеної у РФ 21 вересня.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, для отримання притулку недостатньо просто приїхати на кордон ЄС - необхідно подати офіційне клопотання про притулок. Ситуацію із припливом російських мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС у Єврокомісії назвали стабільною.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядатимуть звернення про притулок від громадян РФ, які тікають від мобілізації, - Білий дім

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Також читайте: Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію "Хочу жить" щодо здачі в полон телефонують не лише мобілізовані росіяни, а й ті, кого ще не мобілізували у РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Звиваються ЄС і США , переживають за пасивних орків ,нехай ******** до турків , іранців , талібів , єгиптян і решти "цивілізованного " світу .
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27.09.2022 15:36
+8
Хитрі ж наперстки сидять в Кремлі

Походу захват Заходу Росією почався

Операція Мобілізація
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27.09.2022 15:40
+7
нужно им обязательно назначить пособия и обеспечить питанием и бесплатным жильем
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27.09.2022 15:35
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нужно им обязательно назначить пособия и обеспечить питанием и бесплатным жильем
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27.09.2022 15:35 Відповісти
Хитрі ж наперстки сидять в Кремлі

Походу захват Заходу Росією почався

Операція Мобілізація
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27.09.2022 15:40 Відповісти
Звиваються ЄС і США , переживають за пасивних орків ,нехай ******** до турків , іранців , талібів , єгиптян і решти "цивілізованного " світу .
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27.09.2022 15:36 Відповісти
Грузины правильно сделали, если это правда про то, что беглецов пропускают через полиграф, задавая 3 вопроса - про отношение к агрессии против Грузии 2008 года, оккупации Крыма и так называемой "сво" - если россиянец поддерживает какие-то из этих преступлений РФ - разворачивают назад.
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27.09.2022 15:37 Відповісти
Вашингтонский Обком
@_Fashington
·
10 хв
В России продолжается мобилизация

https://twitter.com/_Fashington/status/1574738078958522368
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27.09.2022 15:40 Відповісти
Давайте розробляйте. Скоро почнуть ті "біжинці" верещати про утиск прав і покличуть путіна їх визволяти.
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27.09.2022 15:41 Відповісти
Так, в ЄС вже і так вже повно цього язичницького "населения", скоро будуть вимагати російську "другою державною"
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27.09.2022 15:57 Відповісти
Hmmm, prichom tut jazichniki? Oni djavolopoklonniki!!! Nastojashtie jazichniki protiv orkov putina *****! Prostoi primer, eto vishivanka s starimi zashtitnimi znakami jazicchnikov, mnogie iznix sovpodajut nashimi Latvija simbolami.
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27.09.2022 16:07 Відповісти
Язичницьких вірувань і культів є безліч, і вони можуть бути діаметрально протилежними з точки зору гуманізму і культів. Говорячи "русскоязычники" я маю на увазі язичницьке поклоніння таким символам, як "великий и могучий русский язык", "третій Рим", "единая и неделимая", і звичайно поклоніння "вождю" - леніну, сталіну, нині путлеру.
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28.09.2022 17:40 Відповісти
Є хороше прислів'я - пусти свиню під стіл так вона зразу на стіл.
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27.09.2022 15:44 Відповісти
Eto vkljuchaetca xitraja eirobirokratija kotoruju dovolno trudno budet oboiti roSSijskim orkam. Zajavlenaja proceura takova, chto kak roSSijanin popitaetca ejo nachat, tak srazu evo vichisljat i otpravit na mobilizaciju, tagze u granici mogut takix zabirat...
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27.09.2022 15:45 Відповісти
тобто рашисти щей жертви
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27.09.2022 16:05 Відповісти
Це сама дурна пропозиція. Приймати в ЕС дезертирів. Якщо ці люди проти режиму путіна то мали б це показати ще до мобілізації. А наразі це звичайні покидьки які аплодували фуйлу увесь час допоки це не торкнулося їх самих безпосередньо. Бо лячно йти та вмирати за імперськість особисто. А не ваньком с дєрєвні. Хай тепер одержують зброю та повертають її проти кремля. Якраз є шанс. А так на шию праклятим гєйрапєйсам лізуть, курви.
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27.09.2022 16:13 Відповісти
Ви ще підселите російських мужиків у ті готелі та квартири в яких живуть українські біженки з дітьми.
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27.09.2022 17:01 Відповісти
европейцы и американцы какие то не пуганные идиоты - уровень аналитики упал до плинтуса ..
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27.09.2022 18:33 Відповісти
Ну шо тут скажеш.
По ходу судячи з усього для Європи - так само як і для рашистського поупа - і справді немає різниці між катом і замученою жертвою. Можете собі уявити, щоб в другу світову війну німцям, що зигували і радісно вищали під казки про убер алєс і титульну націю, надавали "притулок" країни, які німці обіцяли стерти з лиця землі? А тут - будь ласка, заїзжайте, живіть на здоров'ячко.
Ви вже зовсім там довбанулись зі своєю толерастією? Ще може поселіть їх в одному приміщенні з українськими жінками і дітьми, які від них тікали світ за очі? Шедеврально, *****, просто шедеврально.
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27.09.2022 17:12 Відповісти
да нет - они просто тупые и не пуганные - не могут просчитать последствия даже на пол шага вперед
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27.09.2022 18:35 Відповісти
Скоро в Україні буде легше сховатись від кацапів, ніж в Європі. В нас їх хоча б можна легально п**дити, а там ні.
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27.09.2022 18:08 Відповісти
Там тоже можна... Але щоб ніхто не бачив
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27.09.2022 23:32 Відповісти
 
 