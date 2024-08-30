У МКС нагадали, що Монголія зобов’язана арештувати Путіна під час його візиту до країни

У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Про це сказав речник МКС Фаді ель-Абдалла у коментарі BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд покладається на те, що держави-учасниці, серед них і Монголія, "виконують його рішення" та "мають зобов'язання співпрацювати" із Судом.

Зокрема, це стосується і виконання ордерів на арешт.

Однак речник МКС додав, що судді Міжнародного кримінального суду розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку його підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

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Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

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