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Новини
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У МКС нагадали, що Монголія зобов’язана арештувати Путіна під час його візиту до країни

У МКС нагадали, що Монголія зобов’язана арештувати Путіна під час його візиту до країни

У Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Про це сказав речник МКС Фаді ель-Абдалла у коментарі BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд покладається на те, що держави-учасниці, серед них і Монголія, "виконують його рішення" та "мають зобов'язання співпрацювати" із Судом.

Зокрема, це стосується і виконання ордерів на арешт.

Однак речник МКС додав, що судді Міжнародного кримінального суду розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку його підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

Читайте також: Швейцарія не виключає участі Путіна в майбутніх конференціях щодо миру в Україні, незважаючи на ордер МКС на його арешт, - Амгерд

Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Читайте також: Путін отримав гарантії, що Монголія не заарештує його за ордером МКС, - Bloomberg

Автор: 

арешт (2520) путін володимир (23773) Монголія (41) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+5
А що буде якщо не арештує? А нічого
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30.08.2024 20:11
+5
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30.08.2024 20:22
+3
Пусть МКС посылает свою группу захвата узкоглазую. А монголы они или не монголы потом разберемся. В крайнем случае, извинятся.
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30.08.2024 20:12
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А що буде якщо не арештує? А нічого
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30.08.2024 20:11 Відповісти
треба звинуватити відповідальних осіб у Монголії в пособництві та приховуванні військового злочинця
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30.08.2024 21:51 Відповісти
Для цього потрібні яйця, вони відсохли. У всіх і одразу
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30.08.2024 22:58 Відповісти
Пусть МКС посылает свою группу захвата узкоглазую. А монголы они или не монголы потом разберемся. В крайнем случае, извинятся.
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30.08.2024 20:12 Відповісти
Уххххх
Сама Монголія зобов'язанна ахах ))
Єдиний плюс цієї країни в цій ситуації, що вони в себе прихистили сєпарів з північної московії
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30.08.2024 20:15 Відповісти
поляки на власною територією рашистського дрона збити не годні, дзюрять в сподні, а монголи вам путинга забуцигарять..., мрійники. Цікаво, як це вони собі уявляють?
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30.08.2024 20:18 Відповісти
По-любому, Утiну додатковий чемодан знадобиться!
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30.08.2024 20:20 Відповісти
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30.08.2024 20:22 Відповісти
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30.08.2024 20:22 Відповісти
хай беззубий МКС готується смачно відсмоктати в монголоїдів, коли обнулений карлик пукін-шаломов все-таки приїде і вони його не заарештують....
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30.08.2024 20:26 Відповісти
Як же Монголія заарештує свого історичного васала
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30.08.2024 20:34 Відповісти
А уявіть просто якщо арештує , да тут цензор ляже просто
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30.08.2024 20:46 Відповісти
Не заарештуе, тодi МКС випише ордер "за протiвление суду" вже на монгольського лiдора!
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30.08.2024 20:47 Відповісти
Пусть с позором изгоняют оттудова. И из всех других международных организаций. Плюс штраф немалый.
Ну я понимаю, что этого не будет, а жаль. Совершил нарушение - получил санкции. Но мир давно скатился в помойку.
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30.08.2024 20:48 Відповісти
срав фуйло на ордер
та сцяв на суд
коли нам не дають бити по хремлю
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30.08.2024 20:50 Відповісти
У Монголии есть шанс стать круче Франции.
Там арестовали какого-то Дурова, а эти могут стать круче Франции - арестовать путина.
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30.08.2024 20:52 Відповісти
це історичний щанс. І вони його прос*ть
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31.08.2024 01:52 Відповісти
Совок допоміг Монголії отримати незалежність від Китаю. За це монголи лизатимуть лапті кацапам ще довго. Міжнародному правововому устрою срака. Окурок може їхати до своїх праотців небоячись арешту.
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30.08.2024 21:00 Відповісти
Уникальная страна. Со времён походов Чингисхана не воевали не с кем по крупному. Глухомань, провинция, мяса валом, кумыса тоже. Что ещё надо? Полностью под Китаем---и правильно. А шперик едет нос утереть западу и Риму со своим судом. Вот и весь сюжет. Может потом и во Вьетнам рванёт. там все его роста. До 80 лет продержится. Не всегда частая смена власти плохо, бывает что и хорошо.
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30.08.2024 21:53 Відповісти
Всё равно тройник поедет.
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31.08.2024 00:37 Відповісти
Типочки не расдуплились еще что их суды гуманные в мире тотаоитаризма уже не работают. Может через лет 10 раздуплятся что нужно действовать силой а не уговорами против гопников
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31.08.2024 00:40 Відповісти
Чергова імпотентна контора .
А для пуйла це така собі перевірочка на сцикливість.
Потім почнуть інші. " А що - Монголії можна не заарештовувати, а нам не можна?"
Так він скоро і в США приїде.
Хоча зробити дуже просто - не запрошувати.
Тим більше - нах він Монголії потрібен. Газопровід в Кітай не буде, коніну він не їсть . А більше там нічого немає.
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31.08.2024 09:00 Відповісти
 
 