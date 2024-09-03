Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент: У Європарламенті звернулися до Борреля
У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Так, заступник голови комісії ЄП із закордонних справ Урмас Пает заявив, що Монголія має історичну можливість стати гарантом міжнародного права.
"Ми просто маємо виконати вимогу Міжнародного кримінального суду - заарештувати злочинця Путіна і доправити його в Гаагу. Якщо Монголія не виконає своїх обов'язків члена МКС, Європейський Союз має надіслати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", - наголосив він.
У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала Путіну.
"Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент та відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", - зазначили вони.
Візит Путіна до Монголії
Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.
Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.
Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.
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Варіант у нього лише літаком над територією НАТО - думаєте він стане ризикувати?
літак легко можуть посадити примусово десь у Румунії.
на арешт птн-пнх!
Добре,що підписаний на твіттерянського суддю 😎
"Щодо відмови Монголії від арешту путіна за ордером МКС: Римський Статут дає право ухилитися від виконання прохань суду, якщо вони призведуть до порушення існуючих раніше договірних зобов'язань щодо іншої держави, або державного чи дипломатичного імунітету (ст. 97-98 Статуту).🤷♂️"
Чи вимога, обовʼязкова до виконання країнами, які ратифікували Римський статут?
Хіба суд "просить" виконавчу владу виконати прийняте судом рішення?
Яка міжнародна інституція має право тлумачення статей Римського статуту?
Не будьте схожі на бовдурів,що ********** будапештським меморандумом,не прочитавши його текст.
Зміст статуту доступний.Прочитайте,й переконаєтесь.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
Кацапоординська орда - це зборище диких племен цапомордих жовтошкірих вузькооких людожерів, без національної ідентичності, без власної мови, без віри та без Батьківщини, які не стали ані народами ані націями, та ніколи вже ними не станутЬ, яких треба знищувати ще до їхнього народження.
попкорномядерною зброєю.
ЯДЕРКУ ЇМ ПОШЛІТЬ!!! Хоча яка може бути ядерка в ЄС? ЄС - повністю безхребетне і безсиле утворення, яке може тільки бла-бла-бла-балакати....