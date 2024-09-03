Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент: У Європарламенті звернулися до Борреля

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, заступник голови комісії ЄП із закордонних справ Урмас Пает заявив, що Монголія має історичну можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто маємо виконати вимогу Міжнародного кримінального суду - заарештувати злочинця Путіна і доправити його в Гаагу. Якщо Монголія не виконає своїх обов'язків члена МКС, Європейський Союз має надіслати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", - наголосив він.

У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала Путіну.

"Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент та відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", - зазначили вони.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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