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Новини
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Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент: У Європарламенті звернулися до Борреля

У Європарламенті закликали Борреля відреагувати на рішення Монголії прийняти у себе Путіна

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, заступник голови комісії ЄП із закордонних справ Урмас Пает заявив, що Монголія має історичну можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто маємо виконати вимогу Міжнародного кримінального суду - заарештувати злочинця Путіна і доправити його в Гаагу. Якщо Монголія не виконає своїх обов'язків члена МКС, Європейський Союз має надіслати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", - наголосив він.

У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала Путіну.

"Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент та відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", - зазначили вони.

Читайте: Рішення уряду Монголії не арештовувати Путіна завдало удару по МКС та системі міжнародного кримінального права

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Також читайте: Путін надіслав Кім Чен Ину табун коней як оплату за снаряди для ударів по Україні

Автор: 

путін володимир (23787) Монголія (42) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
він і в угорщину вільно приїде, не арештують його там
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03.09.2024 15:02
+11
Монголи-чули? Вам можуть послати чіткий сигнал, якщо не заарештуєте *****. Тремтіть.
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03.09.2024 15:09
+9
Виходить, що та монголія клала на той міжнародний ордер
на арешт птн-пнх!
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03.09.2024 15:05
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він і в угорщину вільно приїде, не арештують його там
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03.09.2024 15:02 Відповісти
Вибачаюсь - кудою саме ліліпутін може приїхати в Угорщину - якою дорогою?
Варіант у нього лише літаком над територією НАТО - думаєте він стане ризикувати?
літак легко можуть посадити примусово десь у Румунії.
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03.09.2024 15:09 Відповісти
та й у дєрьмозеки в бункері він би по старшобратські сухої мівіни на брудершафт міг погризти, без всяких наслідків. коли б тайно туди потрапив на запрошення кой-шо перетерти ))
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03.09.2024 15:12 Відповісти
манголів галімих треба звідусіль виключити. щоб тільки тугрики мали і на кониках трюхали
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03.09.2024 15:03 Відповісти
Виходить, що та монголія клала на той міжнародний ордер
на арешт птн-пнх!
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03.09.2024 15:05 Відповісти
Монголи-чули? Вам можуть послати чіткий сигнал, якщо не заарештуєте *****. Тремтіть.
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03.09.2024 15:09 Відповісти
що ви хочете з Монголії? там ще вічноживий Чингізхан.. вони до Римського права мають такє ж відношення як як путлєр до адекватної людини
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03.09.2024 15:19 Відповісти
Борель порядок наведе
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03.09.2024 15:23 Відповісти
Фіго з Орбаном, мабуть, тех чекають з нетерпінням, на прибуття воєнного злочинця прутіна, до них в гості!!
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03.09.2024 15:30 Відповісти
Чого можна чекати від азіатів ,якщо навіть європейці не виконують свої обіцянки.
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03.09.2024 15:32 Відповісти
Така вона,укр.суч.журналістика.
Добре,що підписаний на твіттерянського суддю 😎
"Щодо відмови Монголії від арешту путіна за ордером МКС: Римський Статут дає право ухилитися від виконання прохань суду, якщо вони призведуть до порушення існуючих раніше договірних зобов'язань щодо іншої держави, або державного чи дипломатичного імунітету (ст. 97-98 Статуту).🤷‍♂️"
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03.09.2024 15:37 Відповісти
А ордер на арешт путіна це було що,"прохання" МКС?
Чи вимога, обовʼязкова до виконання країнами, які ратифікували Римський статут?
Хіба суд "просить" виконавчу владу виконати прийняте судом рішення?
Яка міжнародна інституція має право тлумачення статей Римського статуту?
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03.09.2024 15:49 Відповісти
Саме ПРОХАННЯ ,А не ВИМОГА.
Не будьте схожі на бовдурів,що ********** будапештським меморандумом,не прочитавши його текст.
Зміст статуту доступний.Прочитайте,й переконаєтесь.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
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03.09.2024 16:21 Відповісти
бьють не по тексту а по пиці
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03.09.2024 16:38 Відповісти
це цитата від тарганів у його голові?
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03.09.2024 16:26 Відповісти
Прочитайте 97,чи 98 статтю,то й дізнаєтесь.
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03.09.2024 16:36 Відповісти
а який тоді взагалі сенс в існуванні такого імпотентного суду, який типу... "ПРОСИТЬ", а якщо нє, то нє, то хто йому винен???? ЦЕ ФІКЦІЯ, А НЕ СУД!
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03.09.2024 18:52 Відповісти
Якщо їх не покарати, все подумають що захід вже не той, або виявився не чим здавався. Диктат цивілізованого світу впаде і буде хаос.
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03.09.2024 15:38 Відповісти
Стурбованість висловлять? З тих зібрань нема ніякого сенсу на жаль. Посміховисько та й годі
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03.09.2024 15:56 Відповісти
2024.05.12. Нуланд: Попытки сделать "исторически централизованные" Китай и Россию частью западной системы были ошибкой. Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Запад ошибочно пытался объединить орду и Китай в единый глобальный порядок, от которого выиграли бы все стороны.

Кацапоординська орда - це зборище диких племен цапомордих жовтошкірих вузькооких людожерів, без національної ідентичності, без власної мови, без віри та без Батьківщини, які не стали ані народами ані націями, та ніколи вже ними не станутЬ, яких треба знищувати ще до їхнього народження.

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03.09.2024 16:00 Відповісти
настав кінець цивілізації, тепер настав час грубої сили та диктатури, запасайтесь попкорном ядерною зброєю.
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03.09.2024 16:14 Відповісти
Римській статут це для наркош, смердів і всяких нищебродів, а для запакованих чел з імунітетом він до сраки.
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03.09.2024 16:28 Відповісти
КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ ОЗАБОЧЕННОСТИ
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03.09.2024 17:18 Відповісти
"и плеванто на законо"
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03.09.2024 17:40 Відповісти
Неприємно ж вийшло..... Вимазали у гівні всі такі блискучі гламурні міжнародні організації.. такі наче потужні здавалося
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03.09.2024 18:43 Відповісти
"...чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів" - АХАХАХАХАХАХАХ!!!!!

ЯДЕРКУ ЇМ ПОШЛІТЬ!!! Хоча яка може бути ядерка в ЄС? ЄС - повністю безхребетне і безсиле утворення, яке може тільки бла-бла-бла-балакати....
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03.09.2024 18:50 Відповісти
 
 