Путін надіслав Кім Чен Ину табун коней як оплату за снаряди для ударів по Україні

Президент Росії Владімір Путін надіслав керівнику Північної Кореї Кім Чен Ину 24 коней породи орловський рисак. Табун із 19 жеребців та 5 кобил був відправлений залізницею з Приморського краю через пункт пропуску "Хасан".

Про це пише The Sunday Times, передає The Moscow Times.

За даними Россільгоспнагляду, перед цим коні пройшли карантин. і всіх їх чипували, щоб унеможливити підміну та підтвердити чистоту походження.

Порода орловський рисак – улюблена у Кіма. Путін не вперше дарує йому таких коней – 2022 року до Пхеньяна привезли 30 скакунів. Керівник Північної Кореї регулярно фотографується на них верхи, а деравне Корейське центральне інформаційне агентство випускало сюжет про те, як Кім, що осідлав білого коня, піднявся на найвищу гору Корейського півострова Пектусан (2744 метри).

Згідно з офіційними торговими звітами, у період з 2020 по 2023 рік КНДР витратила щонайменше $600 тис. на породистих коней із Росії.

Нова партія рисаків є частиною оплати за артилерійські снаряди, які КНДР поставляє Росії для розв'язаної проти України війни, повідомляють сеульські ЗМІ. За даними військової розвідки Південної Кореї, із середини 2022 року Пхеньян відправив Москві 13 тис. контейнерів із озброєнням, у тому числі 6 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм. Половину поставок було проведено після лютого цього року.

У червні цього року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

Раніше повідомлялося, що Росія подарувала КНДР супутник для трансляції північнокорейського телебачення.

До того стало відомо, що росіянам запустять пасажирські поїзди до Північної Кореї.

У лютому цього року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Згодом Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.