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Новини Війна
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Путін надіслав Кім Чен Ину табун коней як оплату за снаряди для ударів по Україні

чен,путін,кім,ин

Президент Росії Владімір Путін надіслав керівнику Північної Кореї Кім Чен Ину 24 коней породи орловський рисак. Табун із 19 жеребців та 5 кобил був відправлений залізницею з Приморського краю через пункт пропуску "Хасан".

Про це пише The Sunday Times, передає The Moscow Times.

За даними Россільгоспнагляду, перед цим коні пройшли карантин. і всіх їх чипували, щоб унеможливити підміну та підтвердити чистоту походження.

Порода орловський рисак – улюблена у Кіма. Путін не вперше дарує йому таких коней – 2022 року до Пхеньяна привезли 30 скакунів. Керівник Північної Кореї регулярно фотографується на них верхи, а деравне Корейське центральне інформаційне агентство випускало сюжет про те, як Кім, що осідлав білого коня, піднявся на найвищу гору Корейського півострова Пектусан (2744 метри).

Згідно з офіційними торговими звітами, у період з 2020 по 2023 рік КНДР витратила щонайменше $600 тис. на породистих коней із Росії.

Нова партія рисаків є частиною оплати за артилерійські снаряди, які КНДР поставляє Росії для розв'язаної проти України війни, повідомляють сеульські ЗМІ. За даними військової розвідки Південної Кореї, із середини 2022 року Пхеньян відправив Москві 13 тис. контейнерів із озброєнням, у тому числі 6 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм. Половину поставок було проведено після лютого цього року.

У червні цього року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

Раніше повідомлялося, що Росія подарувала КНДР супутник для трансляції північнокорейського телебачення.

До того стало відомо, що росіянам запустять пасажирські поїзди до Північної Кореї.

У лютому цього року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Згодом Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.

Автор: 

КНДР (109) путін володимир (1053) росія (14184) Кім Чен Ин (13)


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Топ коментарі
+41
Так вот куда Лавров делся...
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02.09.2024 08:49
+15
Раша настолько огромная страна, что когда в Москве 8 утра, то за Уралом всё ещё 18 век
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02.09.2024 09:00
+13
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02.09.2024 09:27
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Так вот куда Лавров делся...
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02.09.2024 08:49 Відповісти
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02.09.2024 08:51 Відповісти
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02.09.2024 09:27 Відповісти
Кім Чєн Ин і Кон Чєн Ий-малочниє братья...
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02.09.2024 08:49 Відповісти
Ага... по батькам та дідам - всі смоктали сталінську сісю.
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02.09.2024 08:54 Відповісти
3 млн снарядів цього року а нам чеська ініціатива спромоглася поставити 100 тис - за таку кількість могли б і чучело диплимованого коня збагрити
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02.09.2024 08:54 Відповісти
Табун коней відправили у якості їжі?!?!
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02.09.2024 08:58 Відповісти
Путін не вперше дарує йому таких коней

Ну бо всіх попередніх зжер. Он яка пикка - хоч цуценят товчи...
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02.09.2024 08:59 Відповісти
Пика там це ознака високого статусу . Для Кіма це як уніформа. Він єдиний товстун на всю Північну Корею.
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02.09.2024 09:11 Відповісти
То від емменталю, який бідняга ин пожирає у необмежених кількостях 😂
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02.09.2024 10:28 Відповісти
Навряд чи це так, але все одно смішно.
Ну хоч поїсть хомяк
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02.09.2024 08:59 Відповісти
Продасть арабам за 3 ціни
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02.09.2024 09:04 Відповісти
Действительно смешно, тупо и как-то очень по диктаторски.
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02.09.2024 09:31 Відповісти
Це не диктаторська! Це просто "східна дика деспотія"! Це не тільки після І та ІІ Світових війн країни демократичного світу відроджували сільське господарство та промисловість розвивали інфраструктуру держави - підвищуючи рівень життя народу Це робилося і раніше А деспотії зупиняються в феодалізмі - навіть якщо вони вже літають літаками та користуються Інтернет! Бо деспотії завжди проводять грань між "вибраними" та "бидлом"!
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02.09.2024 10:16 Відповісти
Раша настолько огромная страна, что когда в Москве 8 утра, то за Уралом всё ещё 18 век
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02.09.2024 09:00 Відповісти
Раша по своей сути, жестокости и политике находится в эпохе мрачного средневековья.
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02.09.2024 09:29 Відповісти
Взагалі, навіть дивно. Країна багата природними ресурсами, могла б бути цивілізаційним і економічним центром Євразії, а перетворилася на мракобісну фашистську клоаку.
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02.09.2024 12:00 Відповісти
Так что и москва не то что в 18 веке, а где-то в 16-ом.
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02.09.2024 09:33 Відповісти
Корейців з казахами переплутав? Кімам креще смакують цуцики.
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02.09.2024 09:16 Відповісти
Так вот куда Лавров делся.
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02.09.2024 09:27 Відповісти
тих 30, які путін подарував у 22-му році, Ын вже зжер.
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02.09.2024 09:41 Відповісти
дурний фуйло
Кім Сунь Висунь жре тільки собак
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02.09.2024 09:44 Відповісти
Коніна смачна, смачніша за собачатину. Мабуть...
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02.09.2024 09:55 Відповісти
Лавруха очолив табун, але підкови здерли ще до кордону - "укаталі сівку крутиє горкі" - "дяка" х%йла за роки "верхи".
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02.09.2024 10:27 Відповісти
"Загнаних конєй прістрєлівают. А потом сьєдают."

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02.09.2024 11:43 Відповісти
Корейці їдять собак, а не коней.
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02.09.2024 14:20 Відповісти
Ки их за неделю съест,собаки там закончились 30 лет назад,непонятно,это гуманитарная продуктовая помощь или предоплата за ракеты?
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02.09.2024 18:22 Відповісти

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