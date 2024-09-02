Решение правительства Монголии не арестовывать Путина нанесло удар по МКС и системе международного уголовного права
Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права, тем что решило не арестовывать российского диктатора Владимира Путина. МИД будет работать, чтобы это имело последствия для Улан-Батора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления", - заявил представитель министерства закородонних дел Георгий Тихий.
По его словам, ведомство будет работать с партнерами над тем, "чтобы это имело последствия для Улан-Батора".
Что предшествовало?
Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.
Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
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Да что тут предлагать… А то пишут, пишут…
конгресс, немцыримские статуты какие-то… голова пухнет
А про процент кацапів там? Так у нас вся лугандонія у більшості кацапорила. Допомогло ісконним руЗьким це зараз? Чи не кацапія знищує Донбас..який на 90 відсотків заселений рузькоговорящими?
Мене б дуже задовольнило, щоб з 268 тисяч бурятів... 265 тисяч утилізували в Україні. А дві тисячі хай би бігали у кошарах. Також у бурятських калмиків з бурятськими кацапами... І хай вони подохнуть і в Монголії..і в Маріуполі всі... БЕЗ ВИНЯТКУ!!!
МКС звинувачує обидві сторони у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів під час нинішньої війни в секторі Газа. Це рішення було піддано різкій критиці в Ізраїлі, США та низці країн ЄС.
УСЬО - США не може й пікинути проти Монголії...
Ні... це Монголія...
Це сон...
Це Сі...
Прийом *** русі...
І чемодан при ньом...
Із купою лайна беценно...го...
Всі голі...
Постановка мезонсцени...
На його думку, якщо КНР і збирається "напасти та анексувати" Тайвань, то точно не заради територіальної цілісності. "Якщо це робиться заради територіальної цілісності, то чому Китай не повертає з Росії землі, які були передані за Айгунським договором? Росія зараз у найслабшому становищі, чи не так? Ви можете попросити Росію віддати землю, але ви цього не робите.
Наші хлопці повернувшись з полону розказували які тортури з нuмu робuлu a predставнuкu червоного хресту булu прuсутні прu цому і ржалu .
п.с.Завдяки такому "розголосу"за кордоном досі не знають навіть про подвиг Мацієвського , якого було вбито за "Слава Україні", а ці кадри мали б облетіти весь світ і білборди розставлені усюди.
Війна продемонструвала Who is who так би мовити.
Навіть нікчемна «Ліга Націй» спромоглася позбавити членства двох агресорів: нацистську Німеччину та срср!
А наступниця ООН не здатна навіть на це…
В этом случае ордер на арест формально нарушен не будет.
Шукаючи позитив. ***** в своєму стилі прощупує. Такий стиль бува приводить до того, що як їбане струмом.
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Moskva delenda est
що всі міжнародні організаціі ООН,НАТО,СУД.. це фуфло
Хто і як забезпечує примусове виконання рішень МКС?
"Захоплення літака глави іноземної держави-нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище закону, ніхто не знаходиться поза досяжністю санкцій США», - заявив телеканалу CNN один з американських чиновників.
Китай похлопотав?
а вся реальність полягає в тому, що в кого ядерка, того і "право"!
ось коли МКС ***** ядеркою по сатанинському кремлю, тоді буде і в МКС право.....
але проблема: в МКС НЕМА ЯДЕРКИ!
Світ заслуговує на 3ю світову на всі 100%