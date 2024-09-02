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Решение правительства Монголии не арестовывать Путина нанесло удар по МКС и системе международного уголовного права

Російський диктатор Володимир Путін (фото ілюстративне)

Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права, тем что решило не арестовывать российского диктатора Владимира Путина. МИД будет работать, чтобы это имело последствия для Улан-Батора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления", - заявил представитель министерства закородонних дел Георгий Тихий.

По его словам, ведомство будет работать с партнерами над тем, "чтобы это имело последствия для Улан-Батора".

Смотрите также: Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать. ВИДЕО

Что предшествовало?

Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Читайте также: Диалог с Путиным на сегодняшний день является пустым и бессодержательным, - Зеленский

Автор: 

арест (10455) МИД (6940) путин владимир (31237) Монголия (43) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+61
Захід з його законами і імпотентними організаціями вже давно став посміховиськом для всього світу
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02.09.2024 21:19
+57
а тепер джек пот - пята стаття уставу НАТО працює так само як оцей от ордер..
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02.09.2024 21:20
+29
і прибалти, схоже, це розуміють
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02.09.2024 21:21
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Монголи тупо не зрозуміли, хто то був взагалі. )
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02.09.2024 21:18 Ответить
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02.09.2024 21:45 Ответить
Монголи тупо не зрозуміли
+++
Да что тут предлагать… А то пишут, пишут… конгресс, немцы римские статуты какие-то… голова пухнет
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02.09.2024 22:20 Ответить
Захід з його законами і імпотентними організаціями вже давно став посміховиськом для всього світу
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02.09.2024 21:19 Ответить
Так усе правильно написав- добро повинно мати кулаки, бо зло ніколи не почує слова. Мені подобається із біблії,яку для бідних переписали. Коли Ісуса вдарили по щоці( у ті часи так робили, коли хтось казав неправду чи образу), він відповів- доведи, що я збрехав і я підставою іншу, а якщо ти навів поклеп- то я тобі дам ляпаса. Цей варіант дуже добре знають в Ізраїлі - бо вони мають прямий переклад з арамейської, ми маємо переклад на грецьку і так далі. До чого це я- поки киздюлей не будуть давати сковорідкам з ушами і тюрбанам вони будуть налити, бо зло розуміє лише одно- силу правди.
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02.09.2024 22:02 Ответить
а тепер джек пот - пята стаття уставу НАТО працює так само як оцей от ордер..
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02.09.2024 21:20 Ответить
і прибалти, схоже, це розуміють
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02.09.2024 21:21 Ответить
Не прибалти, а балтійці.
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03.09.2024 00:08 Ответить
пробачте, але не "прибалти", а "страни Балтії"... Але взагалі згоден з Вашою думкою...
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03.09.2024 00:54 Ответить
Країни 😀
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03.09.2024 07:48 Ответить
Не знаю стосовно "джекпоту", але те що кацапи саме на це сподіваються впевнений. Тепер очікуємо напад на маленьку і слабку країну НАТО. Без цього кацапам для підтвердження "вялічія" ніяк.
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02.09.2024 22:39 Ответить
Інакше й бути не могло, адже Монголія - один із давніх вассалів кремля. Тим більш, що лисий зварьований дідуган якусь подачку запропонує, звісно - не на шару.
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02.09.2024 21:23 Ответить
Монголія вже давно в сфері впливу Китаю. Її можна навіть вважати китайською колонією, або китайською провінцією.
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02.09.2024 22:41 Ответить
.. монголи... прапращури кацапів!! Населення Монголії 3.4 міліона ! Здається вони враховують і поголів*я баранів...))) І Монголія... це та ж бурятія ! Нічим не відрізняється від смердячої кацапії! Тому нічого дивного!
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02.09.2024 21:23 Ответить
Відрізняється і дуже сильно. Китайці там вже багато чого набудували.
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02.09.2024 22:42 Ответить
... мова не про набудували!! Мова, що буряти ментально нічим від монголів не відрізняються! Однаково тваринний світ.... Він і у гарній кошарі може жити! Але так і залишиться на рівні тварини...
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02.09.2024 23:32 Ответить
Можна бути щасливою і порядною людиною і в кошарі. Нормальні буряти цілими селами замість мобілізації втекли до Монголії. Місцеві буддисти їх там прийняли. І, до речі, в тих "кошарах" які я бачив по ютюбу ******** техніки аж занадто...
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03.09.2024 00:25 Ответить
... невже Буча...та Ірпінь, куди втекли нормальні буряти цілими ротами , це Монголія? Щось нічого не чутно було, про спротив і небажання воювати в Україні. Ціх нормальних паскуд зараз повний Маріуполь... Це теж Монголія? Я давненько був в Улан-Баторі... Років 7 тому! Не думаю...що за сім років радянський (по всьому) Улан Батор вийшов з кошари. Ви були у ютубівському Улан-Баторі?! Так чому ця вузкоока мразота диувалася унітазам та асфальту в українськіх селах? Не треба розповідати казки про нормальних бурятів !! Цю гидоту треба знищувати. А дії Монголії стосовно Римського статусу яскравий приклад... що барани завжди будуть баранами... А там вся країна БАРАНИ... Доречі у Бучі спілкувалися з полоненим бурятом (вивозили його для зьомок для ТВ). Воно навіть не чуло, що є така країна Україна. Воно приїхало (освобождать захваченную украинцами РОССИЮ
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03.09.2024 01:03 Ответить
Бурятів в самій Бурятії до початку війни було всього 268 тисяч, а от панаєхавшіх кацапів там було під 700 тисяч (61% населення). Нам немає ніякої різниці якого сорту і кольору окупанти з Бурятії. Більшість мобілізованих звідти це кацапи і калмики. Зараз втеча в Монголію набула масового характеру. Вже відомі випадки пограбування і вбивства "своошників" в Бурятії. Там, як всюди не всі обдовбані пропагандою.
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03.09.2024 01:55 Ответить
.. так вбивства і пограбування СВОшників в бурятії це спротив і помста???!! Просто у смердячого бурята , який вбивав в Україні з*явилися грошики. Пару мільонів для нього, як для Вас особистий будинок у центрі Лондону. А поруч, такий же смердячий бурят і без грошиків! От Вам пограбування та вбивство...))) Чи то може голожопий бурят протестує проти війни в Україні? Не всі обдовбані пропагандою? Та 99 відсотків цієї падалі і близько не знають, де та Україна. Ім похер ваша пропаганда. Там посжрать...поспать та посрать..це ГОЛОВНЕ в житті! І біжать вони в Монголію. ( якщо це правда) не по політичним мотивам! Пожрати в Монголії можна безкоштовно...бо і там і там вузькоокі барани. А от про більшість мобілізованих в бурятії кацапів... та ще й калмиків... ( ...місто Еліста, це за Байкалом, в бурятії??) це Ви насмішили!! То кацапи..які живуть у бурятії виключно з плоскими рилами і вузькими очима? Чи по Київщині бігали такі ..вузькоокі кацапи? А зараз сотні бурятів у Маріуполі Монголію щукають?
А про процент кацапів там? Так у нас вся лугандонія у більшості кацапорила. Допомогло ісконним руЗьким це зараз? Чи не кацапія знищує Донбас..який на 90 відсотків заселений рузькоговорящими?
Мене б дуже задовольнило, щоб з 268 тисяч бурятів... 265 тисяч утилізували в Україні. А дві тисячі хай би бігали у кошарах. Також у бурятських калмиків з бурятськими кацапами... І хай вони подохнуть і в Монголії..і в Маріуполі всі... БЕЗ ВИНЯТКУ!!!
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03.09.2024 08:59 Ответить
"Понаехвших" які не захочуть повернутись доведеться вбити. Всіх. Разом з самками і виплодом. Я особисто відчуваю найбільшу зневагу до тувинців. Оце тварюки так тварюки! За рівнем озвіріння буряти в порівнянні з тувинцями "піонери в коротких штанцях"...
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03.09.2024 09:11 Ответить
правнука решили не арестовывать))))
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02.09.2024 21:26 Ответить
Удар по МКС та системі міжнародного кримінального права завдало "Безпрецедентні спроби тиску на МКС щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта, а також трьох лідерів ХАМАС - Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії."

МКС звинувачує обидві сторони у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів під час нинішньої війни в секторі Газа. Це рішення було піддано різкій критиці в Ізраїлі, США та низці країн ЄС.
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02.09.2024 21:26 Ответить
Знайшли до кого апелювати з приводу права, до монголів!!!! Бу-га-га-га, ой тупіііі…
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02.09.2024 21:28 Ответить
Чувак на етнічну батьківщину приїхав, ностальгія замучила, а його цькують за це...
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02.09.2024 21:31 Ответить
17 липня 1998 міжнародне співтовариство досягло історичного рубежу, коли 120 держав підписало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83 Римський статут - правову основу для створення постійного міжнародного кримінального суду, 21 країна утрималася від голосування. Сімома країнами, які проголосували проти договору, були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Лівія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катар , та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Сполучені Штати Ємену .
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02.09.2024 21:31 Ответить
Попри те, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 уряд США підписав Римський статут у 2000 році, вже 2002 року він відкликав свій підпис. Спочатку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Білл Клінтон , підписуючи документ, пояснив, що США не збираються ратифікувати Римський статут, доки в повній мірі не ознайомляться з діяльністю МКС. Згодом адміністрація Буша-молодшого, маючи на меті захист власних військовослужбовців, взагалі відмовилась від участі в Римському статуті, назвавши його таким, що порушує національні інтереси та суверенітет США. Окрім того, у 2002 році був ухвалений спеціальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2 Закон про захист американських військовослужбовців , котрий дозволив застосування військової сили для визволення будь-якого американського громадянина, або громадян країн союзників США, затриманих на території будь-якої держави Водночас, США уклали низку двосторонніх угод, в котрих зобов'язали відповідні держави не видавати підозрюваних американських громадян Міжнародному кримінальному суду; у разі порушення цих домовленостей США припинять надавати військову допомогу та будь-яку іншу підтримку...

УСЬО - США не може й пікинути проти Монголії...
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02.09.2024 21:34 Ответить
грьобана імітація світового цивілізаційно-правового облаштування відносин країн у світі ! А ХТОСЬ ДО СОВІСТІ ПАРТНЕРІВ СТУКАЄ? ДЖІСЬОМОК та ДЖІДВАДЦЯТОК... та не дай боже яких вітрів у світі супер держав та їхніх порядків , то воїнів України засудять аби не отримувати зайвих мігрантів , що обʼєднаються зі своїми сімʼями котрі вже посвіту
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02.09.2024 21:40 Ответить
Теперь можно все документы подписанные Монголией засунуть ей в жопу. Они ни копейки доверия не стоят после того как Монголия в одностороннем порядке разорвала договор с МКС который сама и подписала
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02.09.2024 21:31 Ответить
Теперь вообще ВСЕ документы можно засунуть в жопу.Перейдена та черта,которая как-то,что-то регулировала,сдерживала,ограничивала.
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02.09.2024 21:42 Ответить
а она и раньше была перейдена. Забрали 3ий потенциал оружия в мире за пустые обещания, тихо слились, а сейчас еще и глумятся. Дать ракету на 100 или 130 км? 10 танков или 16 и т.д.
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03.09.2024 00:07 Ответить
Це почесна варта, чи вже конвой?

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02.09.2024 21:33 Ответить
Якісь півні, і одна курка…
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02.09.2024 22:31 Ответить
МУС, як i ООН, це просто паперова органiзацiя!
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02.09.2024 21:35 Ответить
Неужели, были идиоты, которые надеялись что его "арестуют"?
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02.09.2024 21:36 Ответить
Гівнолія?
Ні... це Монголія...
Це сон...
Це Сі...
Прийом *** русі...
І чемодан при ньом...
Із купою лайна беценно...го...

Всі голі...

Постановка мезонсцени...
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02.09.2024 21:37 Ответить
Написяли МКС в глаза. Вы бы их хоть выгнали для вида, а то совсем нехорошо получается.
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02.09.2024 21:40 Ответить
До монголів приїхала ксерокопія пуйла . Кому воно потрібне ?
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02.09.2024 21:41 Ответить
МУС ідеальний роботодавець. За шалені зп видає укази, що мають значення як казки про карлсон.
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02.09.2024 21:43 Ответить
Куди котиться світ, безсилі куколди об яких кожен день витирають ноги, тепер ще й монголія, країна з трьох міліонів
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02.09.2024 21:44 Ответить
пастухів.
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02.09.2024 21:46 Ответить
А чому судді МКС не приїхали зараз в Монголію виїздним засіданням, та не арештували злочинця?
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02.09.2024 21:46 Ответить
Монголія не має виходу до моря і межує лише з Росією та Китаєм, що ускладнило б процес доставки Путіна до Гааги в випадку його арешту та видачі.
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02.09.2024 21:53 Ответить
Китай має відібрати у Росії Далекий Схід, оскільки він претендує на землі Тайваню. З такою заявою виступив президент Тайваню Лай Цінде.

На його думку, якщо КНР і збирається "напасти та анексувати" Тайвань, то точно не заради територіальної цілісності. "Якщо це робиться заради територіальної цілісності, то чому Китай не повертає з Росії землі, які були передані за Айгунським договором? Росія зараз у найслабшому становищі, чи не так? Ви можете попросити Росію віддати землю, але ви цього не робите.
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02.09.2024 22:01 Ответить
Згідно з Айгунським договором, укладеним між Російською імперією та імперією Цин у 1858 році, кордон двох країн був закріплений по річці Амур. В результаті території ******** Амурської області і частково Хабаровського краю увійшли до складу Російської імперії. Наступний, Пекінський договір 1860 року закріпив за Росією майбутній Приморський край.
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02.09.2024 22:05 Ответить
і без цього вони б його не заарештували
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03.09.2024 00:08 Ответить
Усі цивілізовані країни мають розірвати дипломатичні відносини з монголією, як з поплічником тероризму
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02.09.2024 21:50 Ответить
Коли вже зрозумієте, що міжнародного права же не існує! Існує лише сила ядерної зброї! Українське суспільство невиліковно хворе на дитячу наївність.
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02.09.2024 21:52 Ответить
Не існує ніякої "сили ядерної зброї" , існує міф про всемогутність ядерки , який ті хто нею володіє з усих сил намагаються підтримувати .Цей міф точно такий самий як міф про міжнародне право , просто у іншій інтерпретації . Не задумувалися чому після 1945 ту "всемогутню" більше ніде не застосовували , невже тому що тих хто нею обладав гуманізм загриз ? ((
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02.09.2024 22:08 Ответить
Якесь ***** похерило всю систему міжнародної безпеки.
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02.09.2024 21:53 Ответить
Висловлять глибоку стурбованість. Тобто, насрали на міжнародні закони. Якщо міжнародне право не функціонує, для чого країни валять туди внески?Таке враження, ніби рашка понатикувала своїх агентів скрізь в міжнародні інституції, заправляє усім, а ми ще й платимо їм за це, як дурники.
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02.09.2024 21:55 Ответить
А так воно і є . Подивіться на Міжнародній Кровавuй хрест що повністю куплений россію.
Наші хлопці повернувшись з полону розказували які тортури з нuмu робuлu a predставнuкu червоного хресту булu прuсутні прu цому і ржалu .
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03.09.2024 02:32 Ответить
Про це заявляв Орест Грицюк , військовополонений..." коли до військовополонених приїжджали російські представники Червоного Хреста наших хлопців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео" ТОді чому такий факт не був промовлений батьками полонених і Золкіним на зустрічі з МКЧХ?????Чому ми завжди мовчимо, як гречкосії? По всьому світу повинні розлітатись кадри знущань, катувань, які ми чуємо і бачимо, але не чує світ? В нас немає ким перекладати відео, звернення, сайти? Це що за ганьба? Із-за тупих і невчених владників ми явно програємо у питаннях гласності російських злочинів. У нас весь народ повинен вільно розмовляти англійською і доносити про це всім, а не мекати, як на зустрічі з батьками. Добре, що російську шнель вивчили, невідомо, для чого.
п.с.Завдяки такому "розголосу"за кордоном досі не знають навіть про подвиг Мацієвського , якого було вбито за "Слава Україні", а ці кадри мали б облетіти весь світ і білборди розставлені усюди.
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03.09.2024 06:17 Ответить
Практично всі міжнародні інституції показали себе бутафорією.
Війна продемонструвала Who is who так би мовити.
Навіть нікчемна «Ліга Націй» спромоглася позбавити членства двох агресорів: нацистську Німеччину та срср!
А наступниця ООН не здатна навіть на це…
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02.09.2024 21:57 Ответить
Німеччину не позбавляли. Лише совок.
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03.09.2024 03:14 Ответить
Если не хотят арестовывать хйло, то его можно не выпускать обратно из Монголии.
В этом случае ордер на арест формально нарушен не будет.
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02.09.2024 21:57 Ответить
Ну от допустим арештувала б монголія *****. І як його потім везти в Гаагу? Через кацапську підарацію чи через китай? Повітряний простір відкриють для конвойного літака?
Шукаючи позитив. ***** в своєму стилі прощупує. Такий стиль бува приводить до того, що як їбане струмом.

____
Moskva delenda est
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02.09.2024 22:02 Ответить
можна не везти. Посадити там у тюрму і хай сидить.
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03.09.2024 00:09 Ответить
Це той суд, що іноді просить більше доказів про злочини (уйла в Україні та іноді вагається в достатності доказової бази? Тоді моя відповідь мксам така сама як і оонам, а саме 🤮🤮🤮🤮🤮
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02.09.2024 22:08 Ответить
фуйло показав
що всі міжнародні організаціі ООН,НАТО,СУД.. це фуфло
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02.09.2024 22:09 Ответить
міжнародного права не існує для тих,хто має ядерний арсенал
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02.09.2024 22:12 Ответить
це ви про монголію?🙃
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02.09.2024 22:45 Ответить
це я про росію і інших
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03.09.2024 15:48 Ответить
Який може бути удар по мертвому тілу!
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02.09.2024 22:35 Ответить
Хто і як захистить Монголію у разі, якщо у разі виконання Монголією рішення МКС, Монголії загрожуватимуть вторгненням держави - терористи, озброєні ЗМУ?
Хто і як забезпечує примусове виконання рішень МКС?
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02.09.2024 22:42 Ответить
Додатковий доказ того, що міжнародне право то пустий звук. Треба такі «міжнародні установи» на кшталт МУС, ООНЧервоний Хрест негайно розформувати. То тільки попил грошей. Тільки прямі міждержавні договори сяк, так можуть спрацювати
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02.09.2024 22:44 Ответить
Потому что никакого "международного права" не существует в природе. В это верят только старые сельские идиоты. Дебелизор - зло.
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02.09.2024 22:52 Ответить
США конфіскували літак президента Венесуели Мадуро (борт №1) який знаходився в Домініканській Республіці.

"Захоплення літака глави іноземної держави-нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище закону, ніхто не знаходиться поза досяжністю санкцій США», - заявив телеканалу CNN один з американських чиновників.
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02.09.2024 22:45 Ответить
Монголи - це такі вузькоглазі долбо..би , які по підручникам Історії СРСР перескочили з феодалізму в соціалізм. І вирішили ратифікувати статут МКС , щоб напевно показати, що вони ніби цивілізований народ. Але тут їх як долбо..бів підставили і тим самим одним махом вони довели , який вони "цивілізований" недонарод. Їхнє місце тепер далеко в одному місці. Ратифікували статут МКС і на нього "смачно" насрали. ЗА ТАКЕ ТРЕБА КАРАТИ ВЖЕ. Може піти ланцюгова реакція. І тоді ті судді в балахонах своїх в Гаазі будуть виглядати ЖАЛЮГІДНО -і це ще слабо сказано
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02.09.2024 22:55 Ответить
Путін поїхав туди по радянську зброю?
Китай похлопотав?
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02.09.2024 23:21 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХААХАХХА!!!!! ось і все міжнародне "право".....
а вся реальність полягає в тому, що в кого ядерка, того і "право"!

ось коли МКС ***** ядеркою по сатанинському кремлю, тоді буде і в МКС право.....

але проблема: в МКС НЕМА ЯДЕРКИ!
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03.09.2024 00:09 Ответить
при слабкому сенільному президенті сша ще не то буде
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03.09.2024 00:10 Ответить
Знову виявилося, що "якщо дуже хочеться, то можна" попри всі закони, бумажки, підписи та поважне надування щок? Та не може ж бути, ніколи такого не було і осьо знову.
Світ заслуговує на 3ю світову на всі 100%
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03.09.2024 00:16 Ответить
 
 