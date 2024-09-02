Решение правительства Монголии не арестовывать Путина нанесло удар по МКС и системе международного уголовного права

Правительство Монголии нанесло удар по Международному уголовному суду и системе международного уголовного права, тем что решило не арестовывать российского диктатора Владимира Путина. МИД будет работать, чтобы это имело последствия для Улан-Батора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления", - заявил представитель министерства закородонних дел Георгий Тихий.

По его словам, ведомство будет работать с партнерами над тем, "чтобы это имело последствия для Улан-Батора".

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Что предшествовало?

Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

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