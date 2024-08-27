Диалог с Путиным на сегодняшний день является пустым и бессодержательным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным на сегодня является пустым.
Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.
"С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня - пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов дипломатически как бы, но отдать ему 30% нашей земли", - отметил он.
Зеленский добавил, что Курская операция "очень сильно помогла" Украине.
"Чтобы количество голосов по этой теме стало меньше", - добавил президент.
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