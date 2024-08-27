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Новости Война
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Диалог с Путиным на сегодняшний день является пустым и бессодержательным, - Зеленский

Зеленський про перемовини із Путіним

Президент Владимир Зеленский заявил, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным на сегодня является пустым.

Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

"С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня - пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов дипломатически как бы, но отдать ему 30% нашей земли", - отметил он.

Зеленский добавил, что Курская операция "очень сильно помогла" Украине.

"Чтобы количество голосов по этой теме стало меньше", - добавил президент.

Также читайте: Рейтинг Путина среди россиян рекордно упал на фоне наступления ВСУ в Курской области, - росСМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) путин владимир (31219)


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Топ комментарии
+4
Чого підра путіна написали з великої літери? Худоба більше поваги має, чим та істота, ви пишете з великої літери істоту, яка кожного дня вбиває українців!
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27.08.2024 15:27
+4
В очко йому зазирни. Або просто закінчи цю війну в своїй голові. Чи ти барига на крові?
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27.08.2024 15:36
+3
Ти подивись путіну в очі, ти сам цього хотів !!!
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27.08.2024 15:31
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Діалог із Путіним на сьогодні є порожнім та беззмістовним, - Зеленський ,бо фуйло бажає вбити татарова за чеченців
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27.08.2024 15:26 Ответить
не хутин.а *****
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27.08.2024 15:26 Ответить
Чого підра путіна написали з великої літери? Худоба більше поваги має, чим та істота, ви пишете з великої літери істоту, яка кожного дня вбиває українців!
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27.08.2024 15:27 Ответить
Журналістські стандарти вимагають дотримуватися правил української мови. Тож навіть якщо персонаж вкрай огидний, всеодно імʼя пишуть з великої букви. Але ми з вами не журналісти і керівника Північної Нігерії можна називати ******.
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27.08.2024 15:38 Ответить
Ти подивись путіну в очі, ти сам цього хотів !!!
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27.08.2024 15:31 Ответить
Тут можна погодитись ,не може бути жодних перемовин з цим міжнародни злочинцем ,найбільшим терористом яий убив понад сто тисяч українців, який живе ментально в середньовіччі з цим виродком може говорити хіба що гаазький трибунал.
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27.08.2024 15:33 Ответить
А допоміг тому покидьку Зеленський.
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27.08.2024 16:07 Ответить
В очко йому зазирни. Або просто закінчи цю війну в своїй голові. Чи ти барига на крові?
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27.08.2024 15:36 Ответить
"я хатєл пасматрєть єму в глаза, но вдруг увидєл шірінку..." додав президент зеленський
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27.08.2024 15:38 Ответить
А як же подивитися в очко ху.лу і умереть от счастя?
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27.08.2024 16:49 Ответить
 
 