Діалог із Путіним на сьогодні є порожнім та беззмістовним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним на сьогодні є порожнім.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Із Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні - порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий дипломатично немов, але віддати йому 30% нашої землі", - зазначив він.

Зеленський додав, що Курська операція "дуже сильно допомогла" Україні.

"Щоб кількість голосів щодо цієї теми стала меншою", - додав президент.

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