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Новини Війна
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Діалог із Путіним на сьогодні є порожнім та беззмістовним, - Зеленський

Зеленський про перемовини із Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним на сьогодні є порожнім.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Із Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні - порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий дипломатично немов, але віддати йому 30% нашої землі", - зазначив він.

Зеленський додав, що Курська операція "дуже сильно допомогла" Україні.

"Щоб кількість голосів щодо цієї теми стала меншою", - додав президент.

Читайте: F-16 збили деякі ракети під час останньої масованої атаки РФ по Україні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) путін володимир (23767)


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Топ коментарі
+4
Чого підра путіна написали з великої літери? Худоба більше поваги має, чим та істота, ви пишете з великої літери істоту, яка кожного дня вбиває українців!
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27.08.2024 15:27
+4
В очко йому зазирни. Або просто закінчи цю війну в своїй голові. Чи ти барига на крові?
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27.08.2024 15:36
+3
Ти подивись путіну в очі, ти сам цього хотів !!!
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27.08.2024 15:31
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Діалог із Путіним на сьогодні є порожнім та беззмістовним, - Зеленський ,бо фуйло бажає вбити татарова за чеченців
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27.08.2024 15:26 Відповісти
не хутин.а *****
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27.08.2024 15:26 Відповісти
Чого підра путіна написали з великої літери? Худоба більше поваги має, чим та істота, ви пишете з великої літери істоту, яка кожного дня вбиває українців!
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27.08.2024 15:27 Відповісти
Журналістські стандарти вимагають дотримуватися правил української мови. Тож навіть якщо персонаж вкрай огидний, всеодно імʼя пишуть з великої букви. Але ми з вами не журналісти і керівника Північної Нігерії можна називати ******.
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27.08.2024 15:38 Відповісти
Ти подивись путіну в очі, ти сам цього хотів !!!
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27.08.2024 15:31 Відповісти
Тут можна погодитись ,не може бути жодних перемовин з цим міжнародни злочинцем ,найбільшим терористом яий убив понад сто тисяч українців, який живе ментально в середньовіччі з цим виродком може говорити хіба що гаазький трибунал.
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27.08.2024 15:33 Відповісти
А допоміг тому покидьку Зеленський.
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27.08.2024 16:07 Відповісти
В очко йому зазирни. Або просто закінчи цю війну в своїй голові. Чи ти барига на крові?
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27.08.2024 15:36 Відповісти
"я хатєл пасматрєть єму в глаза, но вдруг увидєл шірінку..." додав президент зеленський
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27.08.2024 15:38 Відповісти
А як же подивитися в очко ху.лу і умереть от счастя?
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27.08.2024 16:49 Відповісти
 
 