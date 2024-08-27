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F-16 збили деякі ракети під час останньої масованої атаки РФ по Україні, - Зеленський

Зеленський заявив про залучення F-16 до збиття ракет 26 серпня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони за допомогою західних винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки у понеділок, 26 серпня.

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"F-16 - це дуже добрий результат, чимало про це говорили. Уже в межах величезної російської ракетної атаки (26 серпня, - ред.) ми за допомогою F-16 збили деякі ракети. Ми дякуємо партнерам, що надали нам ці винищувачі", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна не має багато винищувачів F-16 і отриманих наразі недостатньо.

"Ми маємо пропозиції до США і все залежить від їхнього дозволу", - резюмував глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) F16 F-16 (669)


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нове улюблене слово зе-*******: ДЕЯКІ. замість ПОТУЖНО
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27.08.2024 15:19 Відповісти
потужно буде далi))
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27.08.2024 15:22 Відповісти
росiйська розвiдка така: "шо делаецца?!!"
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27.08.2024 15:54 Відповісти
 
 