"Я піднімуся на F-16 замість нього, добре?" - мати загиблого пілота Джуса сіла за штурвал винищувача. ВIДЕО

25 серпня, за рік після загибелі українського пілота Андрія Пільщикова (Джуса), мати пілота сіла за штурвал винищувача F-16, на якому так мріяв літати її син. Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відповідне відео.

"На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова", - зазначив Олещук.

"… На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені Штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли", - додав Олещук.





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Нагадаємо, відомий льотчик Андрій Пільщиков (Джус) загинув в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня 2023 року. Унаслідок трагедії загинули також двоє інших пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України - В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.