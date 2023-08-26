Відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині (оновлено)

Пішов з життя відомий пілот з позивним "Джус". Він та ще двоє льотчиків загинули внаслідок зіткнення двох українських навчальних літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.

Серед загиблих - відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "JUICE"", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

"Причини катастрофи встановлюються. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Про загибель Джуса його друзі та знайомі пишуть на його сторінці у фейсбуці.

"Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", - пише Павло Поцелуєв.

"Ти був настільки прогресивним, сучасним, всебічно розвинутим, так органічно виглядав разом з американцями, що іноді здавалось, що ти швидше американський шпигун, що вивчив українську) або людина з майбутнього, з України майбутнього, яка давно вступила в НАТО, і відправила в напів-совкове минуле своїх кращих людей", - згадує Дмитро Воробйов.

Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29.

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З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.

В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.





