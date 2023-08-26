Відомий льотчик Джус загинув в авіатрощі на Житомирщині (оновлено)
Пішов з життя відомий пілот з позивним "Джус". Він та ще двоє льотчиків загинули внаслідок зіткнення двох українських навчальних літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.
Серед загиблих - відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "JUICE"", - йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора повідомили, що за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).
"Причини катастрофи встановлюються. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.
Про загибель Джуса його друзі та знайомі пишуть на його сторінці у фейсбуці.
"Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", - пише Павло Поцелуєв.
"Ти був настільки прогресивним, сучасним, всебічно розвинутим, так органічно виглядав разом з американцями, що іноді здавалось, що ти швидше американський шпигун, що вивчив українську) або людина з майбутнього, з України майбутнього, яка давно вступила в НАТО, і відправила в напів-совкове минуле своїх кращих людей", - згадує Дмитро Воробйов.
Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29.
З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.
В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.
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Розбивався винищувач - 1-2 труни, бомбардувальник - кілька трун...
Просто напишите в гугле "bfm dogfight" и посмотрите хотя бы картинки манёвров на учениях....
а потом не задавайте глупых вопросов, как так они столкнулись в огромном пространстве
Мабуть зрадники які співпрацюють з окупантами і створили поломки в літаках
Бо досвідчений пілот при справному літаку не зможе просто так попасти в авіакатастрофу
Окупантам така аварія вигідна тим щоб показати заходу
Ось дивіться ваші пілоти
Бездарні не вміють літати на старих літаках а ви їх хочете навчити на нових
Бо окупант працює і руками українських громадян які за гроші ладні на все
А пілотам Взагалі Заборонити спілкуватися с пресою та ділитися своїм життям в соцсетях
Вічна пам'ять Герою!
Царствие небесное.
Друже Джус, як же так ...
Поки не знайшла відео, не знаю, чи є якийсь репортаж.
Але думаю, що, напевне, не можна поки оприлюднювати.
От нафіга такі шоу до всіляких дат? А останнє ще й під час війни...
Вічна пам'ять, Callsign Juice. 😪😪😪
Наразі причина катастрофи невідома.🙁
Прямо над хатами, але жодної не зачепили: нові подробиці авіакатастрофи на ЖитомирщиніСубота, 26 серпня 2023, 18:49
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-08-26/na-zhitomirschine-stolknulis-ukrainskie-mig29-vse-podrobnosti-o-katastrofe/303517 Українські винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном, після чого впали за межами населеного пункту на Житомирщині.
Подробиці авіакатастрофи https://www.facebook.com/100003734820659/posts/pfbid0Yo19mvDfanGWTHWrwdWePF8mkWZHwLWYZcD5HqUss4mMZZcczz9PKVkTSnc2TTqdl/ оприлюднила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.
З її слів, про авіакатастрофу, в якій загинули досвідчені українські пілоти, вона дізналася ще увечері 25 серпня. Очевидці трагедії розповіли, що винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном в момент, коли проводилися дитячі змагання.
Читайте також: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-08-26/aviakatastrofa-v-jitomirskoy-oblasti-stali-izvestnyi-novyie-detali-gibeli-pilotov/303531 Авіакатастрофа на Житомирщині: стали відомі нові деталі загибелі пілотів
Сюмар розповіла, що українські пілоти вирішили відтягнути палаючі літаки подалі від населеного пункту, щоб запобігти загибели цивільних осіб.
"Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили… Неймовірна важка втрата неймовірно мужніх воїнів пілотів і потрібних машин… Вічна памʼять Героям, що були героями в небі, а тепер триматимуть його прямо там… Завжди", - резюмувала Сюмар, оприлюднюючи нові подробиці авіакатастрофи на Житомирщині.
"Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання. Вони відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні… Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили".
ps й вкоте вже несила бачити (суто випадково) неголену мармизу у зелених спортивних кальсонах та самовдоволене їбало дєрьмака!! як хочеться, аби бодай один калібр, один благословенний кинжал таки влучив куди треба!!!!!!!!
Гарні льотчики на вагу золота, тим паче зараз в Україні....
Чи не кремляндія прибирає наших військових спецалістів.