Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине (обновлено)

Ушел из жизни известный пилот с позывным Джус. СМИ утверждают, что он и еще два летчика погибли в результате столкновения двух украинских учебных самолетов вечером 25 августа в Житомирской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.

Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной "JUICE"", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области возбуждено уголовное производство. Предварительная квалификация – нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

"Причины катастрофы устанавливаются. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

О гибели Джуса его друзья и знакомые пишут на его странице в фейсбуке.

"Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - пишет Павел Поцелуев.

"Ты был настолько прогрессивным, современным, всесторонне развитым, так органично выглядел вместе с американцами, что иногда казалось, что ты скорее американский шпион, выучивший украинский) или человек из будущего, из Украины будущего, давно вступившего в НАТО, и отправила в полу-совковое прошлое своих лучших людей",- вспоминает Дмитрий Воробьев.

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Джус (Андрей Пильщиков) служил лётчиком истребителя МиГ-29.

С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

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В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.





