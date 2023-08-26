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Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине (обновлено)

джус

Ушел из жизни известный пилот с позывным Джус. СМИ утверждают, что он и еще два летчика погибли в результате столкновения двух украинских учебных самолетов вечером 25 августа в Житомирской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.

Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной "JUICE"", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области возбуждено уголовное производство. Предварительная квалификация – нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).

"Причины катастрофы устанавливаются. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

О гибели Джуса его друзья и знакомые пишут на его странице в фейсбуке.

"Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - пишет Павел Поцелуев.

"Ты был настолько прогрессивным, современным, всесторонне развитым, так органично выглядел вместе с американцами, что иногда казалось, что ты скорее американский шпион, выучивший украинский) или человек из будущего, из Украины будущего, давно вступившего в НАТО, и отправила в полу-совковое прошлое своих лучших людей",- вспоминает Дмитрий Воробьев.

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Джус (Андрей Пильщиков) служил лётчиком истребителя МиГ-29.

С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

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В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.

Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 01
Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 02
Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 03

Автор: 

авиация (2822) смерть (9214) Воздушные силы (2262)


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Топ комментарии
+67
це дуже важка втрата для України . Вічна Слава Герою !
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26.08.2023 15:39
+63
це не піздєц!!!!
це загибель трох пілотів
це питання, *****!!!!!!
яка **** допустила два навчальні літаки в один простір???????
як таке могло статися?????
без образ...
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26.08.2023 16:10
+57
Це піздец…
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26.08.2023 15:36
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Страница 2 из 2
це один з них. але, це вже не важливо
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26.08.2023 16:19 Ответить
Джус був одним з привидів Києва, були ще два героя України Андрій Люташин і Степан Тарабалка, вони загинули ще на початку війни.... Той хто заходив в хвіст з низької висоти то Тарабалка на рахунку якого 40 літаків .... В Люташина не памятаю скільки точно
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26.08.2023 17:06 Ответить
Як можна зіткнутияс в повітрі. Це навіть не двох- це трьох - вимірний прстір. Ухилитися можна не лільки вправо-вліво але й вгору-вниз. невже мало місця?
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26.08.2023 16:08 Ответить
Буває всяке у буденний день. Але що робили досвідчені пілоти у тилу на початку св'яткування Дня Авіації під час ведення бойових дій на сході України?
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27.08.2023 20:47 Ответить
Напруга...страшенна.Вічна пам'ять синам України....
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26.08.2023 16:09 Ответить
🙏🙏🙏😰
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26.08.2023 17:28 Ответить
Дуже сумно... І дуже погано....
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26.08.2023 16:10 Ответить
І, головне, дуже дивно.
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26.08.2023 16:57 Ответить
жах
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26.08.2023 16:12 Ответить
Моє раннє дитинство (кінець 50-х минулого сторіччя) пройшло на Житомирщині у військовому містечку поруч з льотовищем. Той час запам'ятався ревом авіадвигунів... і якимось безперервним ланцюгом похорон. Через все містечко, з оркестром, на вантажівках з відкинутими бортами. Переважно у закритих трунах.

Розбивався винищувач - 1-2 труни, бомбардувальник - кілька трун...
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26.08.2023 16:18 Ответить
Знаю, де це.
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26.08.2023 17:56 Ответить
Знаєте льотовище, яяке я описав, чи знаєте, де сталася авіатроща?
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26.08.2023 21:53 Ответить
руководителя полетов и те кто ставил задания надо бы допросить
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26.08.2023 16:23 Ответить
та мабуть без тебе там розберуться.
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26.08.2023 16:25 Ответить
и без тебе тоже ..
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26.08.2023 17:05 Ответить
літак в літак ...мда що за віражі виконували
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26.08.2023 16:28 Ответить
Для всех особо одарённых в коментах, кто не понимает "ДА КАК ТАК? ЗРАДАА!!!!!" я не буду сильно распинаться.

Просто напишите в гугле "bfm dogfight" и посмотрите хотя бы картинки манёвров на учениях....
а потом не задавайте глупых вопросов, как так они столкнулись в огромном пространстве
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26.08.2023 16:28 Ответить
лучше бы это все делать в боях такие сближения а на тренировках всегда надо перестраховываться выбирать вираже по проще..
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26.08.2023 17:07 Ответить
а может быть если не ошибка пилотов то какой то косяк неисправность в самом самолете?
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26.08.2023 17:12 Ответить
Чого ж иого не направили на ф - 16
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26.08.2023 16:29 Ответить
бред собачий - направили стоят через границу и даже садились на наши аэродромы - но это не выход - кроме пилотов еще нужно "куча всего" и деньги огромные на обслуживание
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26.08.2023 17:14 Ответить
Игнат , где катапульты ?
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26.08.2023 16:31 Ответить
Дійсно не зрозуміло, при падінні це що одразу труна, без способів катапультуватися☹️
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26.08.2023 16:44 Ответить
В цих літаках відсутні катапульти !!
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26.08.2023 19:49 Ответить
В учбових???
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26.08.2023 22:08 Ответить
На L-39 є катапульти
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26.08.2023 22:29 Ответить
Ці досвідчені пілоти мали вчитися на f-16
Мабуть зрадники які співпрацюють з окупантами і створили поломки в літаках
Бо досвідчений пілот при справному літаку не зможе просто так попасти в авіакатастрофу
Окупантам така аварія вигідна тим щоб показати заходу
Ось дивіться ваші пілоти
Бездарні не вміють літати на старих літаках а ви їх хочете навчити на нових
Бо окупант працює і руками українських громадян які за гроші ладні на все
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26.08.2023 16:41 Ответить
Ось Тому на мою думку Вся інформація по пілотам повинна бути под грфом Секретно.
А пілотам Взагалі Заборонити спілкуватися с пресою та ділитися своїм життям в соцсетях
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26.08.2023 19:15 Ответить
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26.08.2023 16:43 Ответить
🙏🙏🙏🥀😰
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26.08.2023 17:31 Ответить
День авиации. Решили кому то/перед кем то показать класс. Не получилось. Знать бы кто там наблюдал. ****, война идет, а они шоу устраивают, Чернигова было мало?. А летчиков жаль, они и так на вес золота.
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26.08.2023 16:49 Ответить
Це авіація. Таке трапляється. Сумно. Велика біда. Вічна пам'ять.
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26.08.2023 16:50 Ответить
Передивився майже всі інтерв'ю в ютубі з Джусом: як українські так і закордонні. В одному з них, журналістка спитала: "що ви будете робити у день Перемоги?". На що Джус відповів: " Плакати. За всіма своїми побратимами, які загинули і не дожили до цього дня".

Вічна пам'ять Герою!
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26.08.2023 16:56 Ответить
Я теж плакатиму ... навзрид ...
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26.08.2023 17:58 Ответить
Я то думав що він один з перших сяде на f-16, а вийшло..........!!!!! Спочивай з миром Джус, ти один з "привідів" Києва!!!! Слава тобі Герою!!!! Яка велика втрата!!!!
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26.08.2023 16:57 Ответить
Я їзжу на велосипеді і бачу як у нас їздять на машинах. Повне ігнорування мене як велосипедиста. Обганяють по трасі впритул до руля на великій швидкості, практично ніхто не включає поворот при обгоні. Лиш би понтоватись і привозноситись. То що буде як таких людей посалити на літак?
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26.08.2023 17:03 Ответить
не пропускають, виїзжають з бічної дороги, і видавлюють з дороги коли я но головній
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26.08.2023 17:08 Ответить
наши убогие дороги это беда бич украинцев - многие отвыкают от хороших и просторных дорог а когда попадают на свободное место начинают "летать" не имея навыков или хороших авто
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26.08.2023 17:19 Ответить
да еще и выполняли "боевое задание" на учебных? что-то тут не чисто
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26.08.2023 17:20 Ответить
Схоже що комусь аж надто не хочеться, щоб в Україні на озброєнні з"явилися літаки Ф16, бо літаки без пілотів це просто залізо. А щоб підготувати пілота рівня "Джуса" потрібні мільйони доларів, та мінімум років 10 сил, нервів, зусиль десятків людей. Дуже не віриться, що це просто випадковість. "Джусу" та його загиблим побратимам світла пам"ять та глибока шана .... Тепер головне не призначити стрілочників, а саме розібратися в справжніх причинах катастрофи і бажано для цього підключити не лише технічні служби та експертів, а й нашу конррозвідку.
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26.08.2023 17:25 Ответить
Три. Целых три опытных пилота в один день. Плохой день. Неважно, диверсия это или просто *************, это тяжёлая потеря.
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26.08.2023 17:26 Ответить
Да уж...Как-то слушал интервью этого Джуса. Удивился даже, что такие люди у нас в Украине существуют. Он даже не то, чтобы грамотный, умный, профессиональный, патриотичный. Он вообще другой, будто-бы с другой планеты. Надеялся, что он будет пилотировать F-16. А вон оно как получилось.
Царствие небесное.
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26.08.2023 17:53 Ответить
не викриті ********** консерви постаралися, в інше не вірю, СБУ погано працює
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26.08.2023 17:54 Ответить
Господи, як страшно боляче ...

Друже Джус, як же так ...
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26.08.2023 17:59 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі полеглих воїнів Андрія "Джуса" та двох його побратимів до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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26.08.2023 18:06 Ответить
Все може бути. Минулого року в США на виставці авіації періоду Другої Світової зіткнулися два літаки, якими керували ветерани з десятками років досвіду. Трагедії, нажаль, трапляються.
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26.08.2023 18:54 Ответить
Берегти таких пілотів потрібно, зовсім мало залишилось, другій клас, першого не отримав, бо керівництво держави думало не про підготовку пілотів, про інше, а тепер бігають як курка з яйцем, ... дайте F - 16...
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26.08.2023 19:01 Ответить
Київ та інші міста не виглядають зараз як Алеппо саме завдяки таким як Джус та колегам ракетникам ППО. Вічного польоту.
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26.08.2023 19:20 Ответить
День авіації,Житомирщина,Л-39-згадався Скнилів! Сподіваюсь бойове завдання,від якого пілоти не могли відмовитись, не було "приватним показом"! Вічна пам'ять і Слава Героям!
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26.08.2023 19:31 Ответить
Це сталося вчора. Повідомляють, що там були присутні журналісти Суспільне Житомир.
Поки не знайшла відео, не знаю, чи є якийсь репортаж.

Але думаю, що, напевне, не можна поки оприлюднювати.
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26.08.2023 21:24 Ответить
Згадалася авіатроща на Скнилівському аеродромі. Здається також у день авіації ЗСУ.
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26.08.2023 19:35 Ответить
"Скнилівська трагедія - авіакатастрофа, що трапилася під час святкування 60-ї річниці 14 авіаційного корпусу Військово-Повітряних сил України на Скнилівському аеродромі 27 липня 2002 року. Унаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинуло 77 осіб (серед них 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих є найбільшою катастрофою в історії авіаційних шоу."
От нафіга такі шоу до всіляких дат? А останнє ще й під час війни...
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26.08.2023 23:52 Ответить
Це трагедія для всієі країни ,40- ї бригади тактичної авіації , та родини нашого пілота !!

Вічна пам'ять, Callsign Juice. 😪😪😪
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26.08.2023 19:39 Ответить
25 серпня у Каліфорнії поблизу авіабази морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго під час тренувального польоту https://espreso.tv/u-kalifornii-rozbivsya-vinishchuvach-f-18 розбився винищувач F/A-18 Hornet.

Наразі причина катастрофи невідома.🙁
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26.08.2023 19:50 Ответить
Не верзіть дурниць! Проблема не в дорогах, проблема у хамстві, тому що багато українців безвідповідальні, не поважають інших людей. Але це абсолютно не стосується до військових пілотів.
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26.08.2023 19:55 Ответить
Честь, Слава і вічна пам'ять Героям! Простіть нас...
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26.08.2023 20:00 Ответить
Не надо устраивать показательные бои перед командующим! Командира полка под суд, "зрителям" - уведомление о несоответствии. Б***ь, цирка захотелось!
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26.08.2023 20:14 Ответить
Пекучий біль... Честь і вічна пам'ять Героям!..
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26.08.2023 20:17 Ответить
треба припинити брати інтерв'ю у військових та льотчиків і т.д. Не вірю що ці смерті є випадковість. багато разів бачила наприклад брали у бійця інтерв'ю а потім невдовзі його було вбито. Тиша повинна бути в інформаційному простірі коли справа стосується військових та льотчиків а в україні якась війна онлайн всі про все роpповідають та показують. Щось я ніколи не бачила щоб інтервьо з військовими які безпосетредньо приймають участь в бойових діях транслювалося по всім каналам в сполучених штатах . Тільки після перемоги та і то обмежено таке повинно бути. А може і взагалі ні допоки військовий ще на службі.
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26.08.2023 20:20 Ответить
Та шоу присвячені до календарних дат треба припинити. У нас безкоштовне паливо для літаків, танків, бронетехніки із землі гейзерами б'є?
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27.08.2023 00:04 Ответить
Я в такі "випадковості" не вірю - пам'ятайте хто "керює" сьогодні Україною!
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26.08.2023 20:27 Ответить
Ось свіжа інфа:
Прямо над хатами, але жодної не зачепили: нові подробиці авіакатастрофи на ЖитомирщиніСубота, 26 серпня 2023, 18:49

https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-08-26/na-zhitomirschine-stolknulis-ukrainskie-mig29-vse-podrobnosti-o-katastrofe/303517 Українські винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном, після чого впали за межами населеного пункту на Житомирщині.

Подробиці авіакатастрофи https://www.facebook.com/100003734820659/posts/pfbid0Yo19mvDfanGWTHWrwdWePF8mkWZHwLWYZcD5HqUss4mMZZcczz9PKVkTSnc2TTqdl/ оприлюднила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

З її слів, про авіакатастрофу, в якій загинули досвідчені українські пілоти, вона дізналася ще увечері 25 серпня. Очевидці трагедії розповіли, що винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном в момент, коли проводилися дитячі змагання.

Читайте також: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-08-26/aviakatastrofa-v-jitomirskoy-oblasti-stali-izvestnyi-novyie-detali-gibeli-pilotov/303531 Авіакатастрофа на Житомирщині: стали відомі нові деталі загибелі пілотів

Сюмар розповіла, що українські пілоти вирішили відтягнути палаючі літаки подалі від населеного пункту, щоб запобігти загибели цивільних осіб.

"Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили… Неймовірна важка втрата неймовірно мужніх воїнів пілотів і потрібних машин… Вічна памʼять Героям, що були героями в небі, а тепер триматимуть його прямо там… Завжди", - резюмувала Сюмар, оприлюднюючи нові подробиці авіакатастрофи на Житомирщині.

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26.08.2023 20:36 Ответить
Так, очевидці авіатрощі розповідають, що два літаки Л-39 зіткнулися просто над населеним пунктом. В той же час на сільскому стадіоні зібрався досить великий натовп: проводилися спортивні змагання для дітей. Однак Джусові та його бойовим побратимам вдалося уникнути жертв серед цивільного населення.

"Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання. Вони відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні… Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили".
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26.08.2023 20:40 Ответить
Жесть . Лайк за інформацію.
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27.08.2023 00:07 Ответить
Зачем совершали опасные маневры над стадионом с кучей народа. Никто не хочет спросить?
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27.08.2023 07:00 Ответить
Напевно начальство дало завдання.
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27.08.2023 13:46 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat' ...🇺🇦
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26.08.2023 20:42 Ответить
Дуже сумно((( дякуємо за захист нашим Героям!!! 💔💔💔🥲🥲🥲🙌🙌🙌🙌💛💙
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26.08.2023 21:19 Ответить
*** зна що відбувається.
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26.08.2023 22:09 Ответить
Як же так, хлопці. Втрати на рівному місці. Не можна такого допускати.
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26.08.2023 22:34 Ответить
вічна пам'ять хлопцям!!
ps й вкоте вже несила бачити (суто випадково) неголену мармизу у зелених спортивних кальсонах та самовдоволене їбало дєрьмака!! як хочеться, аби бодай один калібр, один благословенний кинжал таки влучив куди треба!!!!!!!!
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27.08.2023 00:10 Ответить
Прикро що стільки бойових вилетів мав. А загинув під час тренувальних польотів!
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27.08.2023 00:49 Ответить
Хрєново.
Гарні льотчики на вагу золота, тим паче зараз в Україні....
Чи не кремляндія прибирає наших військових спецалістів.
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27.08.2023 01:23 Ответить
КАК МОГЛИ ПОГИБНУТЬ ТАКИЕ ОПЫТНЫЕ ЛЁТЧИКИ НА УЧЕБНЫХ САМОЛЕТАХ В ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ УКРАИНЫ?
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29.08.2023 14:15 Ответить
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