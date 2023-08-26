Известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине (обновлено)
Ушел из жизни известный пилот с позывным Джус. СМИ утверждают, что он и еще два летчика погибли в результате столкновения двух украинских учебных самолетов вечером 25 августа в Житомирской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.
Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной "JUICE"", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области возбуждено уголовное производство. Предварительная квалификация – нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).
"Причины катастрофы устанавливаются. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
О гибели Джуса его друзья и знакомые пишут на его странице в фейсбуке.
"Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - пишет Павел Поцелуев.
"Ты был настолько прогрессивным, современным, всесторонне развитым, так органично выглядел вместе с американцами, что иногда казалось, что ты скорее американский шпион, выучивший украинский) или человек из будущего, из Украины будущего, давно вступившего в НАТО, и отправила в полу-совковое прошлое своих лучших людей",- вспоминает Дмитрий Воробьев.
Джус (Андрей Пильщиков) служил лётчиком истребителя МиГ-29.
С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.
В интервью The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News призвал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.
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Розбивався винищувач - 1-2 труни, бомбардувальник - кілька трун...
Просто напишите в гугле "bfm dogfight" и посмотрите хотя бы картинки манёвров на учениях....
а потом не задавайте глупых вопросов, как так они столкнулись в огромном пространстве
Мабуть зрадники які співпрацюють з окупантами і створили поломки в літаках
Бо досвідчений пілот при справному літаку не зможе просто так попасти в авіакатастрофу
Окупантам така аварія вигідна тим щоб показати заходу
Ось дивіться ваші пілоти
Бездарні не вміють літати на старих літаках а ви їх хочете навчити на нових
Бо окупант працює і руками українських громадян які за гроші ладні на все
А пілотам Взагалі Заборонити спілкуватися с пресою та ділитися своїм життям в соцсетях
Вічна пам'ять Герою!
Царствие небесное.
Друже Джус, як же так ...
Поки не знайшла відео, не знаю, чи є якийсь репортаж.
Але думаю, що, напевне, не можна поки оприлюднювати.
От нафіга такі шоу до всіляких дат? А останнє ще й під час війни...
Вічна пам'ять, Callsign Juice. 😪😪😪
Наразі причина катастрофи невідома.🙁
Прямо над хатами, але жодної не зачепили: нові подробиці авіакатастрофи на ЖитомирщиніСубота, 26 серпня 2023, 18:49
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2023-08-26/na-zhitomirschine-stolknulis-ukrainskie-mig29-vse-podrobnosti-o-katastrofe/303517 Українські винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном, після чого впали за межами населеного пункту на Житомирщині.
Подробиці авіакатастрофи https://www.facebook.com/100003734820659/posts/pfbid0Yo19mvDfanGWTHWrwdWePF8mkWZHwLWYZcD5HqUss4mMZZcczz9PKVkTSnc2TTqdl/ оприлюднила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.
З її слів, про авіакатастрофу, в якій загинули досвідчені українські пілоти, вона дізналася ще увечері 25 серпня. Очевидці трагедії розповіли, що винищувачі зіткнулися в небі прямо над сільським стадіоном в момент, коли проводилися дитячі змагання.
Читайте також: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-08-26/aviakatastrofa-v-jitomirskoy-oblasti-stali-izvestnyi-novyie-detali-gibeli-pilotov/303531 Авіакатастрофа на Житомирщині: стали відомі нові деталі загибелі пілотів
Сюмар розповіла, що українські пілоти вирішили відтягнути палаючі літаки подалі від населеного пункту, щоб запобігти загибели цивільних осіб.
"Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили… Неймовірна важка втрата неймовірно мужніх воїнів пілотів і потрібних машин… Вічна памʼять Героям, що були героями в небі, а тепер триматимуть його прямо там… Завжди", - резюмувала Сюмар, оприлюднюючи нові подробиці авіакатастрофи на Житомирщині.
"Вони стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання. Вони відтягували палаючі і падаючі літаки подалі від села. Аби не загинули цивільні… Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили".
ps й вкоте вже несила бачити (суто випадково) неголену мармизу у зелених спортивних кальсонах та самовдоволене їбало дєрьмака!! як хочеться, аби бодай один калібр, один благословенний кинжал таки влучив куди треба!!!!!!!!
Гарні льотчики на вагу золота, тим паче зараз в Україні....
Чи не кремляндія прибирає наших військових спецалістів.