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Воин-добровольец из Запорожья Сергей Галаган умер в возрасте 37 лет после нескольких ранений. ФОТО

Ветеран АТО из Запорожья Сергей Тиунов обнародовал информацию о смерти воина-добровольца Сергея Галагана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке. 

Тиунов написал: "Умер воин. Он пошел добровольцем в Запорожскую ТрО в марте 2022 г. Все это время в окопах на самом передке. Две взрывные травмы, боевая травма с переломом конечности. Когда стало совсем плохо со здоровьем, попросился на ВЛК. Приехал домой и ночью умер. Остановилось сердце. В 37 лет. Сергей Галаган. Он до мобилизации даже не был на военном учете, но пришла беда, и генетическая память наследственного козака отправила его на войну.Он не опозорил свой род галаганов-козаков. Почивай с миром, воин. Ты сделал все, что смог!"

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Воин-добровольец из Запорожья Сергей Галаган умер в возрасте 37 лет после нескольких ранений 01

Автор: 

Запорожье (2654) смерть (9223) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+39
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Сергія 😪😪😪
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12.08.2023 12:19
+20
Номер карти б виклали для допомоги родині воїна .
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12.08.2023 12:17
+13
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:27
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Номер карти б виклали для допомоги родині воїна .
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12.08.2023 12:17 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Сергія 😪😪😪
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12.08.2023 12:19 Ответить
😢😢😢😢😢
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12.08.2023 12:24 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.08.2023 12:27 Ответить
А молодчики от 18-25 прохлаждаются в теньку, слушают моргенчлена и инстасобаку. Ну да, пусть "деды" воюют... я тоже дед, увы, как этот парень
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12.08.2023 12:35 Ответить
А по-твоему, умертвлять - так всех ?)
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12.08.2023 12:38 Ответить
"Умєртвлять" - ні. Стерилізувати - так. Щоб бидло не розмножувалося.
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12.08.2023 12:42 Ответить
И разумеется кто быдло а кто нет - будешь решать именно ТЫ?)

А если допустим принять законопроект о стерилизации быдла, чтобы не размножалось, но определять быдло будет Ермак с Зелей - согласишься ?
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12.08.2023 12:56 Ответить
Я свое отскакал уже на дискаче под ревас с екстези под драм енд бас со шмарами до четырьох утра. закрыть нахер эти богодельни к херам. нету там ничего хорошего!!!
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12.08.2023 12:50 Ответить
И что это даст, кроме недопоступления денег в местные бюджеты, и сьезжающей набекрень психики тех, кого по тем или иным причинам не взяли, и им некуда деть энергию ?

Ну будут бухать, насиловать, грабить, разбивать.

Ты вроде свое уже отскакал, но так ничему и не научился.
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12.08.2023 12:54 Ответить
Не всі, у були знайомі й 21, 26 років яких забрала ця війна, тут справа у вихованні та навколишній ситуації!
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14.08.2023 09:31 Ответить
Спочивай з миром, український Воїне!
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12.08.2023 12:39 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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12.08.2023 12:40 Ответить
Спочивай з миром.
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12.08.2023 12:41 Ответить
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12.08.2023 12:54 Ответить
Вічна пам"ять Герою! Співчуття родині. ((( Небо забирає кращих.
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12.08.2023 13:01 Ответить
Шана 🇺🇦
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12.08.2023 13:28 Ответить
Дякуємо, Воїне за те, що ми живі. Пробач. Вічна пам'ять.
Ганьба всім тиловим щурам/чоловікам.
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12.08.2023 13:31 Ответить
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12.08.2023 13:34 Ответить
Сум((( Довго Україна потім буде оговтуватися від ціе навали кацвпо-орди...Ідуть сьогодні найкращі -найкращий Український генофонд..., путлер же навпаки - знищуе свою кінчену біомасу, натомість вивозить в орду сотні тисяч наших дітей/молодь....
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12.08.2023 14:19 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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12.08.2023 14:49 Ответить
коли стало зовсім погано попросився на ВЛК, чи "відпустили на ВЛК", коли вже стало зовсім погано (щоб не треба було писати купу пояснювальних а ще платити компенсації за загиблого)?
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12.08.2023 17:02 Ответить
Вечная память павшим героям защитникам УКРАИНЫ!
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12.08.2023 19:06 Ответить
 
 