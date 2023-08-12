Воин-добровольец из Запорожья Сергей Галаган умер в возрасте 37 лет после нескольких ранений. ФОТО

Ветеран АТО из Запорожья Сергей Тиунов обнародовал информацию о смерти воина-добровольца Сергея Галагана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Тиунов написал: "Умер воин. Он пошел добровольцем в Запорожскую ТрО в марте 2022 г. Все это время в окопах на самом передке. Две взрывные травмы, боевая травма с переломом конечности. Когда стало совсем плохо со здоровьем, попросился на ВЛК. Приехал домой и ночью умер. Остановилось сердце. В 37 лет. Сергей Галаган. Он до мобилизации даже не был на военном учете, но пришла беда, и генетическая память наследственного козака отправила его на войну.Он не опозорил свой род галаганов-козаков. Почивай с миром, воин. Ты сделал все, что смог!"

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