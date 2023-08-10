Девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына погибли в результате обстрела Запорожья. ВИДЕО
В результате ракетного удара РФ по Запорожью погибли девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Матвеевском сельском центре культуры и отдыха.
"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня их нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с ними частицу души каждого из нас.
Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение! Сначала это были сольные выступления Кристины и игра Светланы в группе "Діамант", а после они начали играть вместе, создали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems", - говорится в сообщении.
Ранее 23 отдельная бригада ООП "Хортица" НГУ публиковала видео девушек, исполнявших песню, и отметила, что они - дочери нацгвардейцев, защищающих Украину на Запорожском направлении.
Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью погиб 43-летний мужчина и две женщины, 19 и 21 года. Еще 9 - получили ранения, среди них 11-месячный ребенок.
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Дівчата, які співають на цьому відео в Запоріжжі, через годину після концерту загинули внаслідок ракетного удару російських терористів.
Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік.
https://twitter.com/i/status/1689584051596775424
Для ***** вони нацисти та бЕндерівки
Вічна пам'ять загиблим
Хай зчезне вата з лиця землі
Внаслідок підриву кацапських військових об'єктів всі живі, принаймні цивільні - всі живі, тільки вікна вилітають. А нелюди навмисно розстрілюють українців, цивільних, маленьких, молодих, старих, нелюдам пох куди стріляти, аби знищувати нас.. Сцуки мерзенні !!
Вічна пам'ять...
Прийми Святий Боже та заспокой душі Янголів Світлани та Христини!
Щирі співчуття батькам та рідним… Святі діти України, майбутнє нашої Неньки…
Горітимите рашисти кацапські у пеклі вічно! Ніколи ніякоі пощади вам падли рашистські не буде!
Отой мацковським шансон, у вільній Україні, МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНИЙ!
Московіти *****, це навала онуків тих, хто відправлявав Українців до таборів ГУЛАГУ на СМЕРТЬ!!
Кари, оркам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
Нещодавно вийшов з АТБ і вони співали, а я розраховувався карткою і грошей не було.
Я зупинився їх послухав і думаю наступного разу обов'язково матиму спеціально для них гроші.
ВИБАЧТЕ МЕНЕ ДІВЧАТА!!!!
СЛЬОЗИ!
********* ублюдок путлер, гори в аду падло!
Світла памʼять та щирі співчуття родинам - це страшне горе для батьків !!