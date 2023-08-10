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Девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына погибли в результате обстрела Запорожья. ВИДЕО

В результате ракетного удара РФ по Запорожью погибли девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Матвеевском сельском центре культуры и отдыха.

Девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына погибли в результате обстрела Запорожья 01

"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня их нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с ними частицу души каждого из нас.

Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение! Сначала это были сольные выступления Кристины и игра Светланы в группе "Діамант", а после они начали играть вместе, создали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems", - говорится в сообщении.

Ранее 23 отдельная бригада ООП "Хортица" НГУ публиковала видео девушек, исполнявших песню, и отметила, что они - дочери нацгвардейцев, защищающих Украину на Запорожском направлении.

Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью погиб 43-летний мужчина и две женщины, 19 и 21 года. Еще 9 - получили ранения, среди них 11-месячный ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали жилой квартал Запорожья: 2 человека погибли, есть раненые

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+74
красуні... царство небесне!!! смерть кацам!!!
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10.08.2023 13:46
+56
На відео такі молоденькі та талановиті... Царство вам небесне дівчатка... Смерть та пекло кацапсятині вонючій, біосміттю людства!
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10.08.2023 13:50
+48
Прокляття вам, убивці!!!
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10.08.2023 13:48
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красуні... царство небесне!!! смерть кацам!!!
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10.08.2023 13:46 Ответить
Маскалям.
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10.08.2023 14:23 Ответить
яке царство чувак? Де той бог ваш
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10.08.2023 14:26 Ответить
Баба і кіт

Дівчата, які співають на цьому відео в Запоріжжі, через годину після концерту загинули внаслідок ракетного удару російських терористів.
Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік.

https://twitter.com/i/status/1689584051596775424

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10.08.2023 13:47 Ответить
Прокляття вам, убивці!!!
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10.08.2023 13:48 Ответить
На відео такі молоденькі та талановиті... Царство вам небесне дівчатка... Смерть та пекло кацапсятині вонючій, біосміттю людства!
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10.08.2023 13:50 Ответить
Для нас дівчата були артистами
Для ***** вони нацисти та бЕндерівки
Вічна пам'ять загиблим
Хай зчезне вата з лиця землі
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10.08.2023 13:55 Ответить
Дівчатка мали чисто російське призвіща. росіяни-ви нелюді!
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10.08.2023 17:59 Ответить
Я навіть вибуху не чув. Вдарили по мікрорайону який в іншому кінці міста. А дівчатам царство небесне.
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10.08.2023 13:56 Ответить
Шкода дівчаток, трагедія.. (((( Будьте прокляті кацапи у вікі віків!
Внаслідок підриву кацапських військових об'єктів всі живі, принаймні цивільні - всі живі, тільки вікна вилітають. А нелюди навмисно розстрілюють українців, цивільних, маленьких, молодих, старих, нелюдам пох куди стріляти, аби знищувати нас.. Сцуки мерзенні !!
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10.08.2023 14:05 Ответить
Мразота рашистська, ви не повинні жити на планеті Земля, ви хвора нація і повинні здохнути.
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10.08.2023 14:09 Ответить
Це якись піздець, я вибачюсь але в ватному Запоріжжі знайшлось дві світлі людини й тих вбили фашисти
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10.08.2023 14:11 Ответить
******* в тому, що Запоріжжя ти назвав ватним. Це місто зупинило навалу орків та мало не щодня потерпає від обстрілів. Я тут живу. З самого народження. Запоріжжя було й буде українським містом зі славною козацькою історією. Так що, вата у тебе в голові, нешановний!
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10.08.2023 14:39 Ответить
Це моє рідне місто в якому я народився та прожив більшу частину мого життя і я не ношу рожевих окулярів я знаю на всі сто що якщо б не ультрас з Дніпра та Харькова та деяка активна молодь з самого ЗП - сидів би ти зараз в ЗНР з москальським паспортом! Більшість містян - терпіли та ватники які 20 років як скот їздять на маршрутках перероблених з вантажівок та спілкуються виключно російською. Так це не бамбас де було повно ждунів руцького миру але ось скажи мені скільки в співвідношенні розмовляють українською? 90 до 10 чи навіть 95 до 5 на користь російської!! Може щось після війни й змінилося але мені було достатньо клоунади 2019 щоб остаточно прийняти рішення та поїхати де очі глядять й не чути усього цього - "а какая разница"
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10.08.2023 17:15 Ответить
Запорожье- украинский город, где люто ненавидят рашистов.Мои родные и многие знакомые сейчас воюют, к сожалению некоторых уже нет...И какое ты имеешь право навешивать ярлыки, болван? ...А девчонкам -вечная память...
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10.08.2023 18:20 Ответить
Ти для початку май повагу до тих самих загиблих та пиши Українською, на україномовному форумі тоді може і поспілкуємося - а так ти ж і є прямий доказ про що я кажу - вам вже ракети на голову, а ви все - "какая разница", "не в мове дело" і т.д
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10.08.2023 20:29 Ответить
у 2014-му там шалені мітинги були за рашу топило пів міста. Я не буду навішувати ярлики, але гарно пам"ятаю які там бійки були "за расєю". В Дніпрі так само цілі бійні були.
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14.08.2023 12:41 Ответить
То ти мабуть все свое свідоме життя в Запоріжжі попрацював як не на Запоріжсталі так в моторсічі?
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10.08.2023 18:54 Ответить
Ні не все життя - мені достатньо було одного року щоб зрозуміти що це не моє та почати свою справу, але не в тому річ, ватники це не працівники заводів які бухають за прохідною, ватники це всі ті люди системи, що досі сидять по своїх кабінетах, хто в універі, хто в шкільному закладі, вся ця роздута районна та обласна канцелярія, міська архітектура та головна їх філія - мусора, які не хочуть жити за правилами як в європі - вони хочуть жити як на расії, а разом і з ними купа підприємців які харчуються з простих громадян.
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10.08.2023 21:13 Ответить
Дыйсно, з перерахованим тобою важко не погодитись....
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11.08.2023 12:12 Ответить
Ти обсераєшь місто в якому народився? Та йди в дупу розумнику! Люди які розмовляють россійською зараз свої житті кладуть на фронті. Багато таких. А ти, "герой клавіатури" сиди за кордоном та не патякай на Запоріжжя!
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12.08.2023 11:03 Ответить
О-о сам йди ти до сраки, це проста констатація факту! Усі знають що Запоріжжя мусорське місто з переважно російномовним населенням орієнтованим на схід, яке завжди голосувало за російський вектор, навіть після усіх подій 2013-2014 років кого вибирає не-ватний нарід? Вірно опзж, тобто ту ж свму мерзоту яка все це спричинила. А на фронті кладуть свої життя не за своєю волею чи мовоною ознакою - вони пожинають те що сіяли всі ці роки, коли напряму або мовчки підтримували рососію, ось і ти пишеш наративами російської пропаганди - "Ти обсераєшь місто в якому народився?" - ДА і ще раз ДА, і це нормально з точки зору, розумної та свободної людини - критикувати, критикувати - владу, критикувати сусіда, брата, свата - кума... Чи то для тебе нормально коли 73% громадян як барани надивились телевізора та під час війни обирають коміка який не просто ватник а мегаватник у кубі? Як він там казав? - "Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку" і ось тобі результати другого туру цирку по Запорізькій обл. - 86,55% при явці 64,26% ~ 55% обрали осе це! То як тобі подобається? - кушай не заляпайся!
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12.08.2023 14:50 Ответить
Як гарно співає!
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10.08.2023 14:11 Ответить
А тим часом донька Генпрокурора хоче додому в Монако, бо від Фінляндії її нудить: https://censor.net/ua/news/3436157/donka_genprokurora_kostina_skarjytsya_na_jyttya_u_finlyandiyi_ta_hoche_dodomu_v_monako_fotoreportaj
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10.08.2023 14:12 Ответить
Для чого нам такий генпрокурор? Він приїхав на заробітки? А у Монако не беруть на роботу ?
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10.08.2023 15:14 Ответить
Уявляєте друзі скільки отримує цей нахабний генпрокурор !!! Сам живе як вареник у маслі та ще й доньку-шалаву катає по заграницям !
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10.08.2023 15:16 Ответить
Мені здається, що Монако у згадках цієї шльондри це не країна, а кафе у Києві.
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10.08.2023 15:21 Ответить
Нехай мене Бог судить,але треба бити по кацапським будинкам,не скло вибивати,а вбивати цих паскуда,їх рідних та близьких,у це треба "грати у двох",а не "в одні ворота", ну а дівчаткам-Царство Небесне,та пробачте нас,що не вберегли.
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10.08.2023 14:21 Ответить
На масковії свято🤬
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10.08.2023 14:25 Ответить
Що б ви виздихали рашиська мерзота ,будь проклята росія і все що повязане з цією імперією зла.
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10.08.2023 14:34 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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10.08.2023 15:15 Ответить
Пздц нет слов.... видимо это те воображаемые иностранные наемники о которых бредят кацапы....
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10.08.2023 15:17 Ответить
Жах, в той час, як батьки на фронті, їх діти гинуть в тилу. Царство небесне.
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10.08.2023 15:22 Ответить
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10.08.2023 15:27 Ответить
Біль, сум, сльози…
Прийми Святий Боже та заспокой душі Янголів Світлани та Христини!
Щирі співчуття батькам та рідним… Святі діти України, майбутнє нашої Неньки…
Горітимите рашисти кацапські у пеклі вічно! Ніколи ніякоі пощади вам падли рашистські не буде!
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10.08.2023 22:02 Ответить
Туга огортає серце за втрачене життя дівчаток!! Це зробили орки ***** з московії!!
Отой мацковським шансон, у вільній Україні, МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНИЙ!
Московіти *****, це навала онуків тих, хто відправлявав Українців до таборів ГУЛАГУ на СМЕРТЬ!!
Кари, оркам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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10.08.2023 15:49 Ответить
Серце кров'ю обливається. Дівчатка дуже артистично виконують пісню. Пісню до болю мені близьку, бо коли під служби в сов.армії співали тихцем в "каптерці" в/ч "Десни"цю пісню в далекому 1976 році чуть-чуть не "загримів" в дис.бат. Правда там не тільки ця пісня була, а й самвидат та др. даже журнал "Плейбой". Якась **** з "своїх" же і здала.
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10.08.2023 15:51 Ответить
Господи, яке горе!
Нещодавно вийшов з АТБ і вони співали, а я розраховувався карткою і грошей не було.
Я зупинився їх послухав і думаю наступного разу обов'язково матиму спеціально для них гроші.
ВИБАЧТЕ МЕНЕ ДІВЧАТА!!!!
СЛЬОЗИ!
********* ублюдок путлер, гори в аду падло!
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10.08.2023 16:30 Ответить
Нестерпний біль за нашими красунями 😪😪😪
Світла памʼять та щирі співчуття родинам - це страшне горе для батьків !!
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10.08.2023 16:49 Ответить
Спочивайте з миром, дівчата. Вічна Вам пам'ять. А на москалів прокляття та помста.
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10.08.2023 19:13 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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10.08.2023 19:51 Ответить
 
 