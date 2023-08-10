Девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына погибли в результате обстрела Запорожья. ВИДЕО

В результате ракетного удара РФ по Запорожью погибли девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Матвеевском сельском центре культуры и отдыха.

"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки - Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня их нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с ними частицу души каждого из нас.

Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение! Сначала это были сольные выступления Кристины и игра Светланы в группе "Діамант", а после они начали играть вместе, создали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems", - говорится в сообщении.

Ранее 23 отдельная бригада ООП "Хортица" НГУ публиковала видео девушек, исполнявших песню, и отметила, что они - дочери нацгвардейцев, защищающих Украину на Запорожском направлении.

Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью погиб 43-летний мужчина и две женщины, 19 и 21 года. Еще 9 - получили ранения, среди них 11-месячный ребенок.

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