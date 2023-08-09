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Запорожье (2340) обстрел (20241)

Войска РФ атаковали жилой квартал Запорожья: 2 человека погибли, есть раненые

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорожье

Сегодня, 9 августа, враг атаковал жилой квартал Запорожья, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Дополнительная информация уточняется", - написал он.

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В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
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Дайте Запоріжжю Patriot!!!! Щоночі ракетні обстріли.
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09.08.2023 20:33 Ответить
Та і короткого візиту Хаймарсу вистачить. Прото очі свім вже замусолили ті С-300 під Токмаком - стоять у всіх на виду, так і просяться до Хаймарсів, але ніяк не дочекаються. Раніше їх регулярно хаймарсили навіть по кілька штук за раз, потім знову і знову.
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09.08.2023 20:46 Ответить
Зараз з карману дістану...
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09.08.2023 21:29 Ответить
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09.08.2023 21:22 Ответить
 
 