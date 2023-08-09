Войска РФ атаковали жилой квартал Запорожья: 2 человека погибли, есть раненые
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 9 августа, враг атаковал жилой квартал Запорожья, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые. Дополнительная информация уточняется", - написал он.
В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что предварительно известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
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