На фронте погиб украинский воин Роман Черномаз "Корсар", известный журналист и фотограф. ФОТО

Андрей Ильенко обнародовал информацию о том, что в ходе боев на Восточном фронте погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Роман Черномаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Черномаз Роман Богданович "Корсар" 11.05.1976 - 13.06.2023.

Защищая родную землю, в бою на Восточном фронте смертью героя погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Роман Черномаз.

Роман всю жизнь посвятил Украине. Многолетний украинский активист, защитник украинского языка, участник Языкового майдана и Революции Достоинства, много лет принадлежал ВО "Свобода". Был журналистом, одним из лучших репортажных фотографов Украины – снял на свой фотоаппарат тысячи политических акций. Именно камера Романа снимала, как "Беркут" расстреливал людей на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время Революции Достоинства.

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Происходил из известной патриотической семьи. Отец Богдан Черномаз — украинский историк, диссидент и заключенный советских концлагерей, писатель и общественный деятель, член Украинского Хельсинкского Союза, умер в 2021 году. Мать – Татьяна Черномаз – активистка, много лет возглавлявшая Черкасскую областную организацию ВО "Свобода", ныне волонтер, помогает Силам обороны Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения Роман как доброволец присоединился к рядам 3-го батальона "Свобода". Прошел адские бои в Северодонецке, Зайцево, под Бахмутом. Во время войны сменил фотоаппарат на снайперскую винтовку и стал снайпером, одним из лучших в батальоне.

Побратимы по оружию и сотни людей из общественной жизни, которые знали Романа Черномаза, вспоминают его как человека полностью отданного украинскому делу. Он обладал безумной энергией и работоспособностью, человеческой добротой, острым разумом, большой смелостью и твердостью убеждений, которым не изменил и ради которых пошел до конца.

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Нация потеряла своего верного отпрыска. Но он все равно остается с нами в одном строю. Будем всегда помнить.

У Романа осталась мама Татьяна Александровна и сестра София.

Прощание с Романом Черномазом состоится в Умани 31 августа 2023 года:

11:30 Свято-Троицкая церковь ПЦУ, ул. Саксаганского, 4.

12:30 общегородское чествование "Живой коридор почета" от Аллеи Героев (ул. Небесной Сотни, 33) до поворота на ул. Черновола (ул. Европейская, 24).

13:15 Митинг-захоронение на Аллее Героев (Кладбище "Софиевская Слободка").

14:30 Поминальный обед. Кафе "Кулинария" ул. Независимости, 67.

Карта для финансовой поддержки семьи Героя (4149 4998 0442 4016 Черномаз Татьяна Александровна, мать). Вечная Слава Герою!"

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