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Новости Агрессия России против Украины Война
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На фронте погиб украинский воин Роман Черномаз "Корсар", известный журналист и фотограф. ФОТО

Андрей Ильенко обнародовал информацию о том, что в ходе боев на Восточном фронте погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Роман Черномаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Черномаз Роман Богданович "Корсар" 11.05.1976 - 13.06.2023.

Защищая родную землю, в бою на Восточном фронте смертью героя погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Роман Черномаз.

Роман всю жизнь посвятил Украине. Многолетний украинский активист, защитник украинского языка, участник Языкового майдана и Революции Достоинства, много лет принадлежал ВО "Свобода". Был журналистом, одним из лучших репортажных фотографов Украины – снял на свой фотоаппарат тысячи политических акций. Именно камера Романа снимала, как "Беркут" расстреливал людей на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время Революции Достоинства.

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Происходил из известной патриотической семьи. Отец Богдан Черномаз — украинский историк, диссидент и заключенный советских концлагерей, писатель и общественный деятель, член Украинского Хельсинкского Союза, умер в 2021 году. Мать – Татьяна Черномаз – активистка, много лет возглавлявшая Черкасскую областную организацию ВО "Свобода", ныне волонтер, помогает Силам обороны Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения Роман как доброволец присоединился к рядам 3-го батальона "Свобода". Прошел адские бои в Северодонецке, Зайцево, под Бахмутом. Во время войны сменил фотоаппарат на снайперскую винтовку и стал снайпером, одним из лучших в батальоне.

Побратимы по оружию и сотни людей из общественной жизни, которые знали Романа Черномаза, вспоминают его как человека полностью отданного украинскому делу. Он обладал безумной энергией и работоспособностью, человеческой добротой, острым разумом, большой смелостью и твердостью убеждений, которым не изменил и ради которых пошел до конца.

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Нация потеряла своего верного отпрыска. Но он все равно остается с нами в одном строю. Будем всегда помнить.

У Романа осталась мама Татьяна Александровна и сестра София.

Прощание с Романом Черномазом состоится в Умани 31 августа 2023 года:

11:30 Свято-Троицкая церковь ПЦУ, ул. Саксаганского, 4.

12:30 общегородское чествование "Живой коридор почета" от Аллеи Героев (ул. Небесной Сотни, 33) до поворота на ул. Черновола (ул. Европейская, 24).

13:15 Митинг-захоронение на Аллее Героев (Кладбище "Софиевская Слободка").

14:30 Поминальный обед. Кафе "Кулинария" ул. Независимости, 67.

Карта для финансовой поддержки семьи Героя (4149 4998 0442 4016 Черномаз Татьяна Александровна, мать). Вечная Слава Герою!"

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На фронте погиб украинский воин Роман Черномаз Корсар, известный журналист и фотограф 01

Автор: 

Свобода (2752) смерть (9214) Национальная гвардия (2109) потери (4372)


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Топ комментарии
+35
Співчуття рідним та близьким.
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25.08.2023 18:43
+25
нестерпно ((((
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25.08.2023 18:46
+21
С.У.М.
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25.08.2023 18:48
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25.08.2023 18:43 Ответить
нестерпно ((((
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25.08.2023 18:46 Ответить
С.У.М.
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25.08.2023 18:48 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!

Герої Захищають власним життям свободу Україну від таборів ГУЛАГУ, а слуги без народу, у цей же час, на їх КРОВІ гроші заробляють…
https://delo.ua/politics/sin-skandalnoyi-lvivskoyi-suddi-bilinskoyi-zaxishhaje-yiyi-v-jespl-vid-imeni-********-423032/

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!
‼️🇺🇦❤️😡😠🪖⚔️💯✊💪🫡❤️🇺🇦‼️⚔️🇨🇦🇯🇵🇺🇸🇪🇺🇪🇸🇩🇪🇦🇿🇮🇩🇦🇺🇪🇸🇺🇦‼️❤️
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25.08.2023 19:06 Ответить
Герої нажаль вмирають,а щоб їх менше вмирало,треба більше техніки, дронів та якісних турнікатів. І це все прямозалежне від уряду та КМС. Бо саме МО- забов'язене зебезпечити солдатів зброєю та іншими засобами. А в нас поки МО судиться зі ЗМІ.

Слава Героям України!
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25.08.2023 20:07 Ответить
низький уклін...подяка...- тільки одне: що б це все, і Життя Героя Патріота України було не марно - потім ..., в майбутньому (((
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25.08.2023 20:10 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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25.08.2023 20:11 Ответить
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25.08.2023 20:18 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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25.08.2023 20:18 Ответить
Кому там Свобода якась не така?
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25.08.2023 20:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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25.08.2023 20:41 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
Хай земля буде пухом.
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25.08.2023 21:26 Ответить
Ось так була людина, а тепер - немає. Горіти всім російським покидькам у пеклі за кожне життя, що забрали чи поламали
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25.08.2023 22:24 Ответить
Хоть один зелений загинув? Свободовці так, ЄС так ,а где зелени? Покажіть!
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25.08.2023 22:25 Ответить
и только Мордатый Жека по-прежнему не даёт шанса злопыхателям
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25.08.2023 22:54 Ответить
Боляче. Кожного разу боляче... Вічна пам'ять герою.
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25.08.2023 23:27 Ответить
Вічна пам'ять і Слава Герою !
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26.08.2023 00:21 Ответить
Земля пухом Героям України.

Зе влада знищує патріотів насправді, руками кацапів..
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26.08.2023 02:00 Ответить
Важка втрата для всіх українців, для України. Кожен захисник - важка втрата! Скільки українських родин осиротіло((
ненавиджу сук проклятих, свинособак. І самі не живуть і іншим не дають, потвори мерзенні.
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26.08.2023 02:05 Ответить
Вічная пам'ять.
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26.08.2023 10:11 Ответить
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26.08.2023 16:51 Ответить
 
 