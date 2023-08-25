На фронте погиб украинский воин Роман Черномаз "Корсар", известный журналист и фотограф. ФОТО
Андрей Ильенко обнародовал информацию о том, что в ходе боев на Восточном фронте погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Роман Черномаз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Черномаз Роман Богданович "Корсар" 11.05.1976 - 13.06.2023.
Защищая родную землю, в бою на Восточном фронте смертью героя погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Роман Черномаз.
Роман всю жизнь посвятил Украине. Многолетний украинский активист, защитник украинского языка, участник Языкового майдана и Революции Достоинства, много лет принадлежал ВО "Свобода". Был журналистом, одним из лучших репортажных фотографов Украины – снял на свой фотоаппарат тысячи политических акций. Именно камера Романа снимала, как "Беркут" расстреливал людей на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время Революции Достоинства.
Происходил из известной патриотической семьи. Отец Богдан Черномаз — украинский историк, диссидент и заключенный советских концлагерей, писатель и общественный деятель, член Украинского Хельсинкского Союза, умер в 2021 году. Мать – Татьяна Черномаз – активистка, много лет возглавлявшая Черкасскую областную организацию ВО "Свобода", ныне волонтер, помогает Силам обороны Украины.
С первых дней полномасштабного вторжения Роман как доброволец присоединился к рядам 3-го батальона "Свобода". Прошел адские бои в Северодонецке, Зайцево, под Бахмутом. Во время войны сменил фотоаппарат на снайперскую винтовку и стал снайпером, одним из лучших в батальоне.
Побратимы по оружию и сотни людей из общественной жизни, которые знали Романа Черномаза, вспоминают его как человека полностью отданного украинскому делу. Он обладал безумной энергией и работоспособностью, человеческой добротой, острым разумом, большой смелостью и твердостью убеждений, которым не изменил и ради которых пошел до конца.
Нация потеряла своего верного отпрыска. Но он все равно остается с нами в одном строю. Будем всегда помнить.
У Романа осталась мама Татьяна Александровна и сестра София.
Прощание с Романом Черномазом состоится в Умани 31 августа 2023 года:
11:30 Свято-Троицкая церковь ПЦУ, ул. Саксаганского, 4.
12:30 общегородское чествование "Живой коридор почета" от Аллеи Героев (ул. Небесной Сотни, 33) до поворота на ул. Черновола (ул. Европейская, 24).
13:15 Митинг-захоронение на Аллее Героев (Кладбище "Софиевская Слободка").
14:30 Поминальный обед. Кафе "Кулинария" ул. Независимости, 67.
Карта для финансовой поддержки семьи Героя (4149 4998 0442 4016 Черномаз Татьяна Александровна, мать). Вечная Слава Герою!"
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https://delo.ua/politics/sin-skandalnoyi-lvivskoyi-suddi-bilinskoyi-zaxishhaje-yiyi-v-jespl-vid-imeni-********-423032/
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Зе влада знищує патріотів насправді, руками кацапів..
ненавиджу сук проклятих, свинособак. І самі не живуть і іншим не дають, потвори мерзенні.