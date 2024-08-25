"Я поднимусь на F-16 вместо него, хорошо?" - мать погибшего пилота Джуса села за штурвал истребителя. ВИДЕО
25 августа, через год после гибели украинского пилота Андрея Пильщикова (Джуса), мать пилота села за штурвал истребителя F-16, на котором так мечтал летать ее сын. Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал соответствующее видео.
"На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", - отметил Олещук.
"... К сожалению, Джус совсем немного не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли", - добавил Олещук.
Напомним, известный летчик Андрей Пильщиков (Джус) погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
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нам потрібно лише помолитися за нього , причини будуть після війни і перемоги
куйло сдохне - ця інформація 100% надійна.
Всі помирають - навіть Христос помер - а куйло так точне не вище Всевишнього.
ліліпутін - послідка в його чемодані.
з 38:00 ......
Хто ж тоді перспективний, як не Джус?!
"Він вісім років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах.
Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні ******** літаків https://suspilne.media/556459-f-16-dla-sil-oboroni-ak-partneri-pogodzuvali-peredacu-zahidnih-vinisuvaciv-ukraini/ F-16 ".
Після вторгнення поновився, але вже мав бекграунт.
Ця професія найдорожча для будь-якої держави, тому їм не потрібні "революціонери". І ось, на тренуваннях до свята, зі пердунами не розминувся.
Шкода, це ніякими обіцянками та квартирами не компенсувати. Добре, що жіночка тримається.
пердуни це, хто?
Максимум будуть десь з кордону Польщі робити взлети по тривозі. Щоб наші не придерались.
зазвичай про пердунів пишуть жінки, дівчата, молодиці
але там вище написано не про стрій, а про злагодженість льотчиків...це коли всі втрьох в небі взаємодіють, а не один із них виділяється найкращими якостями
Там, і там людей не стало за примхи свято проведення.
А ви мені про дисципліну вішаєте.
По тегам вже затерли(закарпатський батальон, що всьому було виною телеграм оповіщення).
Як дсн-льотчик на броворах.
Як майор дарованими гранатами.
Як і про ліквідацію пари снайперів, що воювали найманцями 2014 (засідка, жінка закрила чоловіка).
Скоро не знайдете як збивали літак з піхотою(без розвідки), коли кіборгам в аеропорту треба було підкріплення.
Дурнями були, дурнями залишетесь.
Над дедукціює ще попрацюйте, бачу лише перекази, немає опрацювання.
В наш час споживати інформацію треба дуже ретельно. Бо шашликами нас годують, ті вважають нас голодними. Чи хочуть щоб ми шашликами тільки жили?
Знаю, що не можна зруйнувати ідею, якщо її не існує.
Там не має словосполучення одностороннє використання.
Вибачте, що я вам це не пояснюю. Сподіваючись на вашу особисту аналітику, а ви мені спідниці приміряєте). Я втрачаю надію, що з вами можна щось для себе з'ясувати нове.
Тому, не журіться - десь 30 років ми роздавали існуючі мрії, тепер будем створювати ще довше нові.
а могло би бути менше, ,,не має,, у цьому випадку пишеться разом
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-20-24/h_4c18c2037ea5effd11b52811e7f57463 CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны
Детали: Пилоты начали подготовку в середине октября.
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Известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.
Разница почти 2 месяца. И потом может дело в том, что он не знал английский, а первых набирали со знанием языка
І в США він був у 2018 році... коли українські ВПС реально стали на крило... І звільнився у 2021 році... як кілька ДЕСЯТКІВ пілотів ВПС...бо зелена гнида повністью розвалював ЗСУ. І повернулися зразу після вторгнення... десятки..і навіть ті..які звільнилися 20 років тому. Полковник Матюшенко.... 61 рік... повернувся до строю у перші дні війни... Не літав більш 20 років на бойових... Загинув..
Подивіться який вік загинувших... А зараз 21 річні... з мовою сильно навоюють?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
РигоАНАЛИ, одразу після убивств на Майдані Патріотів України, отримали результати за свої злочини в Україні!! Прокляття матерів, убитих Патріотів України, Ганя германша, ЯкунОвощ, царьов, разом з десятками зкацаплених, це відчули на своїхдітях!!
І мертвим, і живим !
Слава Герою Джусу !
перша ескадрілія F-16 має бути "Ескадрілія Джус"
Питання чи є програма швидкого навчання пілотів, чи тільки через офіційний навчальний заклад- повний курс навчання? Як варіант - СУшками можна закрити небо від ракет, не треба Ф16 на те, навчити швидко людей за мінімальний термін на збиття ракет.
Памятаймо Захисників України !!! Вони не потікали з України, як привладні з ріднею, що сиділи на посадах в КМУ ВРУ ОПУ судах та інших ЦОВВ, у продовж 30 років в Україні! Гройсман з Яценюком та Мохніцкий з Яремою, можуть підтвердити!
Слава Україні!!
Мама Джуса вважає, що причина цього незалежність Андрія і його здатність висловлювати незгоду командирам.
вище написали, що він разом з іще двома авіаторами загинув на тенуваннях до свята, очевидно незлагодженість далася взнаки
в 19 році до влади народ обрав молоде, не повязане з попередньою традицією, керівництво...як багато з виборців каже, так висловили незгоду з діями ,,совкового командування,,...
військова авіація, то набагато складніше