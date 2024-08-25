"Я поднимусь на F-16 вместо него, хорошо?" - мать погибшего пилота Джуса села за штурвал истребителя. ВИДЕО

25 августа, через год после гибели украинского пилота Андрея Пильщикова (Джуса), мать пилота села за штурвал истребителя F-16, на котором так мечтал летать ее сын. Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал соответствующее видео.

"На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", - отметил Олещук.

"... К сожалению, Джус совсем немного не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли", - добавил Олещук.





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Напомним, известный летчик Андрей Пильщиков (Джус) погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.