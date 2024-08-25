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"Я поднимусь на F-16 вместо него, хорошо?" - мать погибшего пилота Джуса села за штурвал истребителя. ВИДЕО

25 августа, через год после гибели украинского пилота Андрея Пильщикова (Джуса), мать пилота села за штурвал истребителя F-16, на котором так мечтал летать ее сын. Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал соответствующее видео.

"На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", - отметил Олещук.

"... К сожалению, Джус совсем немного не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли", - добавил Олещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны привлечь пилотов F-16 на пенсии для помощи Украине, - сенатор Грэм

Напомним, известный летчик Андрей Пильщиков (Джус) погиб в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа 2023 года. В результате трагедии погибли также двое других пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Автор: 

F-16 (553) Олещук Николай (107) пилот (82)


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Топ комментарии
+14
Краще б Олещук розповів причину, по якій Джус не попав в першу групу курсантів на F-16, але не розповість, щоб у людей не з'явилися сумніви в адекватності його керівництва....
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25.08.2024 11:58
+13
Він досвідчений пілот був, хтось же має небо тримати, поки інші навчаються. Я думаю на F-16 набирали молодь, щоб з нуля, так би мовити, навчити вже на нових машинах.
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25.08.2024 12:00
+11
Джус звільнявся з лав, коли повернувся з навчання в штатах. Причина була - застаріла система організації та мотивації повітряних сил, та особисті конфлікти з керівництвом.
Після вторгнення поновився, але вже мав бекграунт.
Ця професія найдорожча для будь-якої держави, тому їм не потрібні "революціонери". І ось, на тренуваннях до свята, зі пердунами не розминувся.
Шкода, це ніякими обіцянками та квартирами не компенсувати. Добре, що жіночка тримається.
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25.08.2024 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Якого беника иого не включили на навчання на Ф -16
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25.08.2024 11:57 Ответить
Він досвідчений пілот був, хтось же має небо тримати, поки інші навчаються. Я думаю на F-16 набирали молодь, щоб з нуля, так би мовити, навчити вже на нових машинах.
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25.08.2024 12:00 Ответить
Причина зовсім не та...
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25.08.2024 12:02 Ответить
Якаб не була , це війна і все може бути навіть ***** соже здохнути.
нам потрібно лише помолитися за нього , причини будуть після війни і перемоги
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25.08.2024 12:11 Ответить
В сміслє "куйло може сдохнути"?
куйло сдохне - ця інформація 100% надійна.
Всі помирають - навіть Христос помер - а куйло так точне не вище Всевишнього.
ліліпутін - послідка в його чемодані.
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25.08.2024 13:12 Ответить
НУМО, ондого, усi гуртом молiмося, я вже бiльше нiж пiвроку як роблю посили у космос - ПЫНЯ, ЗДОХНИ !!! МИР-ПЕРЕМОГА, ПРИЙДИ У ЦЬОМУ РОЦi !!!
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25.08.2024 14:26 Ответить
Проблема первой группы, как не раз уже было написано - отсутствие знания английского языка. А он как-раз свободно владел английским. Он просто обязан был быть среди первых.
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25.08.2024 13:16 Ответить
Та ці "перші серед перших" вже два роки невідомо хто! А інші воюють і навіть гинуть, як Джус. Хлопці скоро зможуть викладачами в педвузах стати з курсу англійської мови. Може, після війни і це знадобиться...
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25.08.2024 13:29 Ответить
+ +
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25.08.2024 16:17 Ответить
...проблема другої групи... (молодіжної) це знання англійської мови і нульові навички у бойовому використанні винищувача. Щоб стати професійним пілотом-винищувачем... потрібно мінімум ТРИ роки. А до Франції поїхали 19-річні сцикуни в НУЛЬОВИМ рівнем підготовки! Через 5-7 років з них зроблять щось!!! А зараз у нас по Україні ветшаються сотні цівільних пілотів ( з них багато бувших військових) з вільним володінням англійською мовою..але **СТАРИХ**.... 35-45 років...
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25.08.2024 17:21 Ответить
Краще б Олещук розповів причину, по якій Джус не попав в першу групу курсантів на F-16, але не розповість, щоб у людей не з'явилися сумніви в адекватності його керівництва....
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25.08.2024 11:58 Ответить
Хай озвучить причину катастрофи краще.
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25.08.2024 12:03 Ответить
Зіткнення на розвороті при польоті парою.
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26.08.2024 11:36 Ответить
Він не скаже, то може ви, якщо знаєте?
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25.08.2024 12:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SFUyTD7eB68 https://www.youtube.com/watch?v=SFUyTD7eB68

з 38:00 ......
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25.08.2024 12:33 Ответить
Триндець ... Вердикт "неперспективний".

Хто ж тоді перспективний, як не Джус?!

"Він вісім років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах.
Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні ******** літаків https://suspilne.media/556459-f-16-dla-sil-oboroni-ak-partneri-pogodzuvali-peredacu-zahidnih-vinisuvaciv-ukraini/ F-16 ".
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25.08.2024 13:28 Ответить
Джус звільнявся з лав, коли повернувся з навчання в штатах. Причина була - застаріла система організації та мотивації повітряних сил, та особисті конфлікти з керівництвом.
Після вторгнення поновився, але вже мав бекграунт.
Ця професія найдорожча для будь-якої держави, тому їм не потрібні "революціонери". І ось, на тренуваннях до свята, зі пердунами не розминувся.
Шкода, це ніякими обіцянками та квартирами не компенсувати. Добре, що жіночка тримається.
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25.08.2024 13:15 Ответить
на тренуваннях до свята потрібна злагодженість і дотримання правил, а не революціонерство...
пердуни це, хто?
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25.08.2024 14:18 Ответить
Старі люди, що фізично не повинні літати.
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25.08.2024 15:44 Ответить
на ф16, як варіант, найкраще справлятимуться не молоді українці із знанням англійської, а пенсіонери воєнні авіатори із сша...вже й закон про подвійне громадянство підписаний
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25.08.2024 19:01 Ответить
Бачив. Але це колискова для погано сплячих.
Максимум будуть десь з кордону Польщі робити взлети по тривозі. Щоб наші не придерались.
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25.08.2024 19:20 Ответить
вони немолоді, але справлятимуться...
зазвичай про пердунів пишуть жінки, дівчата, молодиці
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25.08.2024 20:43 Ответить
Ви десь бачили на змаганнях 60 річних пілотів формули 1, чи олімпійських чемпіонів в 50 років? Пілот винищувача це навчаний, 25 - 30 річний чоловік, а не старе пердло...
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26.08.2024 11:31 Ответить
льотчикам, і у америці, не треба мати вік 60 років і 33 страхового стажу, щоб вийти на пенсію
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26.08.2024 12:29 Ответить
Американці не поїдуть, а своїх нема. Цю тему треба розглядати з 90х років, коли була знищена Українська авіаційна школа, цей процес завершився з правлінням Кучми. Далі тільки мрак і відмінний відбір, чверть століття пройшло, позаростало бурʼянами. Всіх це влаштовувало, ніхто питань не задавав. А тепер тіж люди горлають, …та посадіть в ті літаки пілотів, нехай летять…, ага, щас..
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26.08.2024 12:44 Ответить
Рекетчиків теж до свята вишикували (по правилам) нагороджували, тепер на Закарпатті лежать, спочивають...
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25.08.2024 15:47 Ответить
перед строєм завжди проводиться багато заходів...доводяться завдання, ставляться задачі, які по радіо не варто передавати, визначаються порядки та злагодженість....у строю почують всі одночасно і почують відповіді...так було, кращого не придумали
але там вище написано не про стрій, а про злагодженість льотчиків...це коли всі втрьох в небі взаємодіють, а не один із них виділяється найкращими якостями
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25.08.2024 19:09 Ответить
Ви чи не розумієте обставин, чи дурня клеїте?
Там, і там людей не стало за примхи свято проведення.
А ви мені про дисципліну вішаєте.
По тегам вже затерли(закарпатський батальон, що всьому було виною телеграм оповіщення).
Як дсн-льотчик на броворах.
Як майор дарованими гранатами.
Як і про ліквідацію пари снайперів, що воювали найманцями 2014 (засідка, жінка закрила чоловіка).
Скоро не знайдете як збивали літак з піхотою(без розвідки), коли кіборгам в аеропорту треба було підкріплення.
Дурнями були, дурнями залишетесь.
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25.08.2024 19:31 Ответить
бачу справжнього ракетчика у якого здійснилась мрія стати космонавтом...
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25.08.2024 20:42 Ответить
Тролінг це добре. Я ділюсь своїми думками. Це не вірші, їх не потрібно вчити.
Над дедукціює ще попрацюйте, бачу лише перекази, немає опрацювання.
В наш час споживати інформацію треба дуже ретельно. Бо шашликами нас годують, ті вважають нас голодними. Чи хочуть щоб ми шашликами тільки жили?
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25.08.2024 20:57 Ответить
дуже скудні ці свої думки...завчені, наче віршики, зведені воєдино і зовсім не в тему, коментарі на цензорі...поменше їжте того, чим вас годують..отакі жінки, дівчата, молодиці понапихають в себе все, що влазить, і ********* досвідчених пілотів україни
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26.08.2024 06:42 Ответить
Вас відносить в країну самоствердження. Поплавайте трохи. Кого там *********, я не знаю?
Знаю, що не можна зруйнувати ідею, якщо її не існує.
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26.08.2024 11:21 Ответить
**зведені воєдино і зовсім не в тему**
Там не має словосполучення одностороннє використання.
Вибачте, що я вам це не пояснюю. Сподіваючись на вашу особисту аналітику, а ви мені спідниці приміряєте). Я втрачаю надію, що з вами можна щось для себе з'ясувати нове.
Тому, не журіться - десь 30 років ми роздавали існуючі мрії, тепер будем створювати ще довше нові.
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26.08.2024 11:53 Ответить
як багато слів і все про ,,я,, і все про себе...
а могло би бути менше, ,,не має,, у цьому випадку пишеться разом
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26.08.2024 12:13 Ответить
Лайк, лайк. (оплески)
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26.08.2024 12:16 Ответить
Первые четыре украинских пилота завершат обучение на истребителях F-16 до лета.

Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-20-24/h_4c18c2037ea5effd11b52811e7f57463 CNN со ссылкой на Национальную гвардию Аризоны

Детали: Пилоты начали подготовку в середине октября.
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Известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.

Разница почти 2 месяца. И потом может дело в том, что он не знал английский, а первых набирали со знанием языка
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25.08.2024 13:29 Ответить
Звідки ви берете, що він не знав англійську?
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25.08.2024 13:46 Ответить
Я высказал предположение, теперь знаю, что он стажировался в Штаиах на Ф15.
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25.08.2024 15:14 Ответить
...Ну не стажувався...на Ф-15..а просто політав з інструктором. Так і американці , які приїздили в Україну..каталися на Су-27... Міг-29...
І в США він був у 2018 році... коли українські ВПС реально стали на крило... І звільнився у 2021 році... як кілька ДЕСЯТКІВ пілотів ВПС...бо зелена гнида повністью розвалював ЗСУ. І повернулися зразу після вторгнення... десятки..і навіть ті..які звільнилися 20 років тому. Полковник Матюшенко.... 61 рік... повернувся до строю у перші дні війни... Не літав більш 20 років на бойових... Загинув..
Подивіться який вік загинувших... А зараз 21 річні... з мовою сильно навоюють?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
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25.08.2024 17:41 Ответить
Як раз він знав англійську так, як мало хто з пілотів.
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25.08.2024 14:16 Ответить
🙏🏼
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25.08.2024 12:08 Ответить
Бережіться гніву Матері, вона не зупиниться ні перед чим і ні перед ким.
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25.08.2024 12:19 Ответить
Це ПРАВДА!!
РигоАНАЛИ, одразу після убивств на Майдані Патріотів України, отримали результати за свої злочини в Україні!! Прокляття матерів, убитих Патріотів України, Ганя германша, ЯкунОвощ, царьов, разом з десятками зкацаплених, це відчули на своїхдітях!!
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25.08.2024 13:44 Ответить
Героям Слава !
І мертвим, і живим !

Слава Герою Джусу !
перша ескадрілія F-16 має бути "Ескадрілія Джус"
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25.08.2024 12:44 Ответить
До сліз
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25.08.2024 12:59 Ответить
Чи є прискорена програма навчання пілотів в Україні? Чи тільки через офіційний навчальний заклад повний цикл навчання?
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25.08.2024 13:19 Ответить
... пілотами не стають. Їми народжуються. Оті..що народжуються, талановиті.. можуть швидше
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25.08.2024 17:47 Ответить
Муйня. Ще не бачив жодного щоб без навчання, з народження керував літаком. Ці казочки "пацікам на століку" розповідайте.
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26.08.2024 02:01 Ответить
..... ну якщо мозок нездатний витягнути , що значить фраза... не стають... а народжуються... то що з Вами можна говорити? При навчанні виявляється, що людина пілот з народження.. Є такий вислів... Так і з лікарями..так і з художниками..співаками...тощо !!!))) Треба бути відвертим дурнем ( з народження.), щоб трактувати мій вислів.. як керування літаком з народження... БЕЗ НАВЧАННЯ!!!
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26.08.2024 12:27 Ответить
Питання не у тому було.
Питання чи є програма швидкого навчання пілотів, чи тільки через офіційний навчальний заклад- повний курс навчання? Як варіант - СУшками можна закрити небо від ракет, не треба Ф16 на те, навчити швидко людей за мінімальний термін на збиття ракет.
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26.08.2024 23:28 Ответить
..якщо це підготовлений пілот... то буде пЕвний курс і навіть швидкісного навчання. Якщо це з вулиці...то це буде пОвний курс навчання. І з тих і з тих виділяються люди, які при навчанні швидко і якісно опановують техніку пілотування, бойового застосування. Оце ті.. про яких кажуть... НАРОДИЛИСЯ ПІЛОТАМИ! А є ті... і їх максимальна більшість, які потрібно набивати навички ..вчитися..вчитися і вчитися. Якщо народжений може вилетіти самостійно через короткий час, бо талановитий, то іншим потрібно значно більше часу, щоб опанувати ПРОСТІЙШІ навички. А до 30-35 відсотків так і не можуть опанувати пілотську науку. І все це тільки через ОФІЦІЙНІ авіаційні заклади. Ніякими Сушками Ви небо не закриєте. Сьогоднішня Сушка... це просто літак, який не має повного комплексу застосування . Якщо Ф-16, це основна частина авіаційного комплексу, який складається з літака-розвідника, (типу АВАКС) ... центра обробки інформації , автоматичного комплексу літака, який зв*язаний з наземними та льотними структурами... то Су-- це кусок заліза, пілот, його очі, слабенький локатор з прицілом... і зв*язок з землею, накшталт.. Василь...ти де?. І Ви пропонуєте таким варіантом прикрити небо від ракет?. І Ви вважаєте, що збивати ракети , це раз плюнути. Судячи по Вашим дописам...так і є по Вашому. ))) Дуже багато АЛЕ... і я не думаю, що мені хватить часу це Вам пояснити.
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27.08.2024 11:10 Ответить
Матуся з дитиною, постійно відчувають зв'язок!!!
Памятаймо Захисників України !!! Вони не потікали з України, як привладні з ріднею, що сиділи на посадах в КМУ ВРУ ОПУ судах та інших ЦОВВ, у продовж 30 років в Україні! Гройсман з Яценюком та Мохніцкий з Яремою, можуть підтвердити!
Слава Україні!!
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25.08.2024 13:30 Ответить
Нужно больше пиара, особенно Зеленскому и мы победим.
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25.08.2024 13:34 Ответить
Олещук не взяв Джуса, який відмінно знав англійську, був професіоналом вищого класу, в першу групу льотчиків для навчання на F-16, а тепер піариться викладаючи ролики з його мамою.

Мама Джуса вважає, що причина цього незалежність Андрія і його здатність висловлювати незгоду командирам.
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25.08.2024 13:34 Ответить
а чим була викликана його здатність висловлювати незгоду, адже робота авіаторів , як і хірургів має бути колективна, точна, злагоджена, врівноважена...
вище написали, що він разом з іще двома авіаторами загинув на тенуваннях до свята, очевидно незлагодженість далася взнаки
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25.08.2024 14:31 Ответить
Здатність висловлювати незгоду совковому командуванню це риса характеру, яка є далеко не в усіх.
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25.08.2024 14:39 Ответить
очевидно, він намагався зсередини зламати систему...
в 19 році до влади народ обрав молоде, не повязане з попередньою традицією, керівництво...як багато з виборців каже, так висловили незгоду з діями ,,совкового командування,,...
військова авіація, то набагато складніше
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25.08.2024 14:52 Ответить
Джус звільнявся із лав Повітряних сил при молодому_обличчі Зе в 2021 році.
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25.08.2024 15:02 Ответить
 
 