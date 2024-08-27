F-16 сбили некоторые ракеты во время последней массированной атаки РФ по Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны с помощью западных истребителей F-16 сбили некоторые российские ракеты во время массированной атаки в понедельник, 26 августа.

Об этом он сказал во время форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"F-16 - это очень хороший результат, немало об этом говорили. Уже в рамках огромной российской ракетной атаки (26 августа, - ред.) мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Мы благодарим партнеров, что предоставили нам эти истребители", - заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина не имеет много истребителей F-16 и полученных пока недостаточно.

"Мы имеем предложения к США, и все зависит от их разрешения", - резюмировал глава государства.

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