F-16 сбили некоторые ракеты во время последней массированной атаки РФ по Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны с помощью западных истребителей F-16 сбили некоторые российские ракеты во время массированной атаки в понедельник, 26 августа.
Об этом он сказал во время форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.
"F-16 - это очень хороший результат, немало об этом говорили. Уже в рамках огромной российской ракетной атаки (26 августа, - ред.) мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Мы благодарим партнеров, что предоставили нам эти истребители", - заявил президент.
Зеленский отметил, что Украина не имеет много истребителей F-16 и полученных пока недостаточно.
"Мы имеем предложения к США, и все зависит от их разрешения", - резюмировал глава государства.
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alex #471802
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