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F-16 сбили некоторые ракеты во время последней массированной атаки РФ по Украине, - Зеленский

Зеленський заявив про залучення F-16 до збиття ракет 26 серпня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны с помощью западных истребителей F-16 сбили некоторые российские ракеты во время массированной атаки в понедельник, 26 августа.

Об этом он сказал во время форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"F-16 - это очень хороший результат, немало об этом говорили. Уже в рамках огромной российской ракетной атаки (26 августа, - ред.) мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Мы благодарим партнеров, что предоставили нам эти истребители", - заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина не имеет много истребителей F-16 и полученных пока недостаточно.

"Мы имеем предложения к США, и все зависит от их разрешения", - резюмировал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) F-16 (549)


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нове улюблене слово зе-*******: ДЕЯКІ. замість ПОТУЖНО
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27.08.2024 15:19 Ответить
потужно буде далi))
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27.08.2024 15:22 Ответить
росiйська розвiдка така: "шо делаецца?!!"
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27.08.2024 15:54 Ответить
 
 