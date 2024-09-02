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Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать. ВИДЕО

В понедельник, 2 сентября, диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

В Улан-Батор руководитель России прибыл по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Отмечается, что стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Читайте также: Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС

Автор: 

визит (3081) путин владимир (31267) Монголия (43)


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Топ комментарии
+28
Схожа не схожа, а в світі вже не працюють міжнародні договори та статути. На це все поклав болт не тільки *****, а і ООНа та і НАТа, куди ми прагнемо вступити вже не та НАТа...
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02.09.2024 18:55
+25
Кожен крок цього уй@бка по землі Монголії -це повне і завершене нівелювання цих всіх Римських статутів і взагалі міжнародного права. На те і був розрахунок. Настає світова анархія. Амінь.
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02.09.2024 18:51
+21
Особа, зовні схожа на Путіна, прибула в Монголію. Країну, яка, схоже, ратифікувала Римський статут... Чи вже ні?
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02.09.2024 18:43
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Особа, зовні схожа на Путіна, прибула в Монголію. Країну, яка, схоже, ратифікувала Римський статут... Чи вже ні?
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02.09.2024 18:43 Ответить
от тепер монголам є випрадвння - клієнт бил не настоящій
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02.09.2024 18:44 Ответить
Двійник «Удмурт» поїхав замість оригіналу.
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02.09.2024 18:45 Ответить
професору Солов"ю є шанс на реабілітацію історії з холодильником
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02.09.2024 18:46 Ответить
Схожа не схожа, а в світі вже не працюють міжнародні договори та статути. На це все поклав болт не тільки *****, а і ООНа та і НАТа, куди ми прагнемо вступити вже не та НАТа...
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02.09.2024 18:55 Ответить
А влада України поклала болт на національне право ... теж якось не камільфо ...
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02.09.2024 20:38 Ответить
Наприклад?
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02.09.2024 21:25 Ответить
немає нормального президента сша. Інше похідне
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03.09.2024 00:11 Ответить
Ну якщо не заарештують - то рашка стане тепер "Великомонголоруссю"
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02.09.2024 18:43 Ответить
Надалі так і будемо називати цю країну - «Монголія, яка мала заарештувати Пу..на».
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02.09.2024 18:44 Ответить
а мешканців - монговцамі.
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02.09.2024 18:47 Ответить
MongoDB, де DB означає "должна била" 😂
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02.09.2024 19:01 Ответить
Ну все! Більше ніколи не буду слухати гурт "The Hu"!
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02.09.2024 19:01 Ответить
А Hu це *****?
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02.09.2024 19:28 Ответить
Цікаве припущення... 😂
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03.09.2024 08:44 Ответить
Батиї засцяли
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02.09.2024 18:45 Ответить
А проти уряду Монголії МКС може відкрити справу і видати ордер?
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02.09.2024 18:46 Ответить
Які правові наслідки матиме країна, яка ратифікувала Римський статут, але відмовилась його виконувати?
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02.09.2024 18:49 Ответить
а ніякі. Хіба що Кєрулєн буде асоціюватись з підарасами, а Онон із "золотим дощем".
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02.09.2024 18:53 Ответить
з цього приводу висловлять глибоке занепокоєння.
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02.09.2024 18:55 Ответить
Для Монголії ніяких. Ця країна взагалі не вбудована в світову систему. Подивіться на Монголію..це чорна діра на карті світу. Задайте собі питання -коли ви взагалі згадували про існування цієї країни? Коли були якісь новини про Монголію? Взагалі щось.... Отож.
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02.09.2024 18:56 Ответить
Так оказалось что и так можно жить не плохо. И мировое сообщество где то есть и они, но не сильно нужны друг другу. Монголы очень самодостаточны, не усложняют, ископаемые исползуют для для всех. Олигархов там нет. И такие страны есть и не мало. Вот знакомый пару лет назад был долго в Парагвае, та говорит жил бы там. А что знаем мы за страну эту? А Португалия? Та класс живут и почти все довольны. Понятие ,бедность, очень растяжимое. Мы погибаем от наследия совка и олигархата что наплодили на постсовке. Размытое общество сформировалось. Не смысла быть ответственным, гражданином---и самое худшее---не охота соблюдать законы. Можно было и не проводить реформы отраслевые, рынок, хоть и жёстко, всё бы отполировал. А судебно-правовую только провести---и всё! Полная вчистую замена там. Хорватия на это потратила 15 лет. А страна не большая и не индустриальная. Лично у меня прогноз плохой, очень плохой. Война сильный рычаг и способ всё сменить, но рычаг этот работает в обе стороны. И чуть не патриотично---кацапы возможно войну эту используют в лучшую для себя сторону---как в февральскую революцию. Но не от поражения а от победы.
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02.09.2024 19:21 Ответить
"Монголы очень самодостаточны..." Дальше уже можно не читать. Китай-вот альфа и омега всех теперешних мутных процессов. США не реагируют по большому счёту. Мутки продолжатся. Вот и всё. А разговоры про судебно-правовую систему, реформы и тому подобное -обычный самообман.
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02.09.2024 19:41 Ответить
Так а что же плохого в том что с Китаем всё у монголов класс!? Религия одна, культура как так тоже. Азиаты. Большими же надо было быть идиотами обьявить в 92--94гг о внеблоковости и нейтральности! Плюс Будапешт. Какой тут самообман---за такое с 5 метров как в своё время деда с бабой румынских шмаляют 3 часа суд устроив для протоколу. Речь не о задворках и провинциальности. Если кем хотеть и быть и стать---так Конвент запустить хотя бы на 3 месяца и Гревскую площадь застроить гильотинами. Шутка.Поздно всё. Монголы то точно останутся и образ жизни не сменят---а вот за некоторых не уверен.
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02.09.2024 19:54 Ответить
так, вірно, з 1368 затихла )))
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03.09.2024 09:38 Ответить
Думаю, монголи в Гаазі швиденько підписали якісь документи на незрозумілій їм мові і до відльоту пішли по магазинам за колготками і Таблероном. )
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02.09.2024 20:45 Ответить
путін носить горшок за собою й п"є з власного стаканчика й на руках невидимі силіконові рукавички
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02.09.2024 18:49 Ответить
Ця потвора зараз більше на монгола схожа чим самі монголи,як вони її заарештують?
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02.09.2024 18:48 Ответить
а кінь Шредінгера вже у холодильнику, чи ще ні?
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02.09.2024 18:49 Ответить
мабуть, поки ШІ робить на 3D прект двійника
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02.09.2024 18:50 Ответить
Воскрес вчора.

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02.09.2024 18:54 Ответить
жаль. А так хотілось свята.
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02.09.2024 18:55 Ответить
Ця комедія буде продовжуватися ще декілька днів. Доки кацапам не доведеться визнати очевидне. Я згадую подібні фотки про жиріка. А в той час він виявляється здох. Це кацапські скрєпи.
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02.09.2024 18:59 Ответить
Human Rights Watch закликала Монголію заарештувати Путіна.
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02.09.2024 18:49 Ответить
А занепокоєння будуть? Може хоч засудження? Ну, стурбованість точно має бути.
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02.09.2024 18:49 Ответить
якщо поїхав то не заарештують, фсо все контролює
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02.09.2024 18:50 Ответить
Кожен крок цього уй@бка по землі Монголії -це повне і завершене нівелювання цих всіх Римських статутів і взагалі міжнародного права. На те і був розрахунок. Настає світова анархія. Амінь.
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02.09.2024 18:51 Ответить
+++
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02.09.2024 19:53 Ответить
Амінь.
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02.09.2024 20:35 Ответить
Президент Монголии затем и прислал приглашение, чтобы арестовать. Щас.
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02.09.2024 18:52 Ответить
***** обрало саме Монголію щоби показати як воно поклало на міжнародне право
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02.09.2024 18:52 Ответить
исконнаруZZкие Батыйпатроны масковии
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02.09.2024 19:00 Ответить
Я би монголів не ображав, країна затиснута між Рашистською Фашизацією та Китаєм.
***** тут мудак двічі - показує слабкість демократичного світу та демонструє зневагу до Монголії.
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02.09.2024 19:09 Ответить
погоджуюсь - але , Україна ще не прийняла той статут а Монголія прийняла ...
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02.09.2024 19:21 Ответить
Від Монголії навіть суддя в МКС засідає...
Україна два тижні тому ратифікувала РС. Правда з відтермінуванням на 7 років.
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02.09.2024 19:28 Ответить
Ну що цивілізація ще один ковток ?
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02.09.2024 18:52 Ответить
***** своїм візитом демонструє, що всі ці МКС-и та статути - пусте місце.
за для того він і поперся до монголії.
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02.09.2024 18:53 Ответить
Подивиться з ким у Монголії кордони і зразу зрозумієте "кому" та "що" вона винна...
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02.09.2024 18:53 Ответить
Живучі з такими сусідами навіщо їм той суд?
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02.09.2024 19:56 Ответить
Ссяти він хотів на той Римський статут якщо чесно, не здивуюсь якщо саме для цього він туди і полетів. "От бачите я в країні яка ратифікувала Римський статут, вільно тут гуляю, мені щей кланяються і руку тиснуть"
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02.09.2024 18:54 Ответить
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02.09.2024 18:56 Ответить
а я тобі скажу теж одну річ, може не дуже розумну, зате правдиву: те, що не можна каддафі, ***** - можна. каддафі не зробив і сотої долі того, що натворив *****.
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02.09.2024 19:02 Ответить
бо кадафі образив святих американців, а х* - Україну, яку ніхто за людей не ввважає
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03.09.2024 00:14 Ответить
Уверен на 100% что прислало двойника. Но факт говорит о том что Монголия высралась на международные законы и обязаности. А ето уже прицидент. И если не будут приняты меры етот мир развалится
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02.09.2024 18:57 Ответить
При етом еще находятся дурачки которые верят в переговоры и какие то договоренности. ***** вам наглядно показал как он всеми вашими договоренностями, законами и даже судебными приписаниями вытирал свою обосраную жопу
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02.09.2024 19:03 Ответить
👍
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02.09.2024 19:51 Ответить
Давайте запрогнозую. Ні, не будуть. Ні, не розвалиться. 😄

Всі просто "покладуть болт" і зроблять вигляд, наче ніц не відбуло ся.
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02.09.2024 19:04 Ответить
Там в местном музее я в детстве видел шикарную вещь для Путина,здоровенную кангу,колодку для шеи и большой меч в комплекте для срубания головы.Вот пусть на Воване этот раритет монголы и испытают.
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02.09.2024 18:59 Ответить
Які механізми покарання країн, що не виконують Римський статут? Ніяких. Тому цей ліліпут хоче ствердитись, доказуючи, що він все може. Цьому карлику, на якого НІХТО НІКОЛИ не звертав увагу неважливо, що він там пропонує монголам. Йому важливо задовольнити своє мізерне его. Психологія таких карликових ублюдків давно відома.
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02.09.2024 19:01 Ответить
***** в черговий раз насеріло на щось междунарідне. Тільки ще монголів втягнуло.
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02.09.2024 19:01 Ответить
Якщо не заарештують то Україна отой статут може викинути на смітник-він не вартий паперу на якому написаний!
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02.09.2024 19:02 Ответить
у нас вже є подібний папірець. Матимемо ще
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03.09.2024 00:15 Ответить
Все по казці Чуковського "Тараканище"
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02.09.2024 19:02 Ответить
Воєний злочинець терорист прибув у країну яка ратифікувала римський статут ,ця паскуда все робить спеціално що б в будь який спосіб дискридитувати світовий порядок ,для цієї погані немає ніяких законів ,хто ж вбє цю мерзоту ? тільки так можна зупинити душевно хворого маняка.
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02.09.2024 19:02 Ответить
Україна має розірвати із Монголією відносини
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02.09.2024 19:50 Ответить

Ага. Ага.
Римский суд не будет разрывать, а Украина, которая не является членом этой блудни разорвет.
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02.09.2024 20:03 Ответить
Путін у черговий раз показав і довів, що усі Світові та Міжнародні інституції ООН, Міжнародний червоний Хрест, Міжнародний Гаазький кримінальний суд не вартують навіть і ломаної, дирявої, затертої копійки і разом з ними й усі їх рішення, ухвали, ордера! Мав він їх усіх у відє і какав на них з великенної гори! І разом із ним та сама Монголія! Нажаль це правда! Тому варто змінювати своє відношення до усіх цих ілюзорних "світових гарнтій безпеки"
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02.09.2024 19:03 Ответить
Ну, бачте... П'ятьма тисячами плутонієвих "головок" і бикуванням можна досягти значно більше, ніж просто бикуванням.
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02.09.2024 19:05 Ответить
І додати нічого.
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02.09.2024 20:38 Ответить
A law that cannot be enforced does not exist.
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02.09.2024 19:07 Ответить
а монголія приєднувалася до потужнього комюніке надглобального "саміту миру" у швейцарії? чи факсом зе-лупі надіслала підпис, разом з тобаго й ботсваною? й, до речі, а як там пропагандони зеленого вилупка про велике рішення зеленосяйного приєднатися до римського статуту? ну шо, кацапи всунули писком у лайно?! а монголи розмазали?!
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02.09.2024 19:07 Ответить
Зачем ещё показывать его видео, и почему его лицо не затушировано как это делают прогрессивные СМИ, и почему имя путина здесь пишут ещё с большой буквы? Например, израильские СМИ как cursorinfo и др. пишут имя убийцы, агрессора, диктатора путина с маленькой буквы, как они пишут - "до полной победы Украины".
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02.09.2024 19:15 Ответить
Та дайте ж хто небудь цьому уйобку по башці!
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02.09.2024 19:17 Ответить
Закони треба виконувати. Тоді чия ж це парадигма і теологічна сутність - " Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна", хто постійно порушує міжнародне право ? Ну, звичайно, це ... найближчий друг Путіна - Нетаньяху, який і легітимізував його в 2015 р. Тому, все нормально, ця логіка витримує і не такі дрібниці, як МКС, тероризм, фашизм.
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02.09.2024 19:18 Ответить
Ху№ло приперлось до Ху№релсуха ! І що тут дивного ?...
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02.09.2024 19:18 Ответить
Хурелсуха принял ********* - происхождение явно от одого "корня".
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02.09.2024 19:20 Ответить
Пуйло поїхав на історичну батьківщину власну та усіх видів чухонців.
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02.09.2024 19:21 Ответить
дурень думкою багатіє

100% - це демонстрація сили... мов "класти я хотів не лише на ваші оон, паре, пасє, мегате, обсє" та інше лайно, а й на мкс

захід свідомо несе себе у хаос.... нахіба - не можу зрозуміти, нажаль
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02.09.2024 19:26 Ответить
Монголия??? Магнолия??? А, вспомнил, гамнолия
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02.09.2024 19:27 Ответить
Підбере ×уйло у монголів шкапу на посаду голови МІД і заплатить з валізки.
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02.09.2024 19:28 Ответить
Спеціально спланований, і куплений контрактами візит. Щоб показати всьому світу нікчемність МКС.
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02.09.2024 19:36 Ответить
Реакція МКС повинна бути дуже відчутною для Монголії.
Щоб не створився прецедент безкарного нехтування міжнародним правом.
Нехтування вимогами ратіфікованого Римського статуту повинно відчутно каратися економічно і політично.
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02.09.2024 19:48 Ответить
Дякую. Єдиний нормальний коментар зі всіх.
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02.09.2024 22:28 Ответить
нічого вони не зроблять
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03.09.2024 00:17 Ответить
Арештовувати не можна, бо на другий саммит миру нікому буде їхати
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02.09.2024 19:36 Ответить
***** зламало систему міжнародного права!
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02.09.2024 19:51 Ответить
Все сломали подхалимы. И в Украине, и в Московии, и в азиатских странах.
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02.09.2024 20:05 Ответить
Ну увидим, надеюсь Монголия всё сделает правильно.
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02.09.2024 20:29 Ответить
Вони родичі, ординці. Тому нічого дивного в цьому нема і як казали стародавні римляни: "свій до свого, по своє".
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02.09.2024 21:50 Ответить
А что это за двухмоторное корыто, на котором ОНО прилетело ?
Ту-204 ? Или МС-21 с некомпозитными чугунными крыльями ?
Чмуйло летает только перепроверенном Ил-96.
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02.09.2024 21:50 Ответить
Для того, щоб жодна країна не наважувалася ігнорувати міжнародне право: вона просто повинна перетворюватися в такому випадку на парія в юридичному сенсі. Тобто не хочеш дотримуватися взятих на себе міжнародних юридичних зобов'язань, без проблем, але тоді міжнародне право перестає захищати і тебе: всі твої резиденти (і юр. особи, і фізичні громадяни) втрачають право захищати свої права в судах інших країн (що б проти них не було вчинене, навіть вбивство), а ось по будь-яким позовам інших проти представників країни-парія автоматично і однозначно будуть виноситися рішення не на користь останніх. Якщо подібне буде запроваджено, ніхто не наважиться ігнорувати міжнародне право та рішення міжнародних юридичних інституцій.
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02.09.2024 23:05 Ответить
повинна , в ідеалі. А на практиці буде 0. Поки не буде нормального президента сша, світ буде котитися в ж*
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03.09.2024 00:18 Ответить
Монголія стала членом МКС у 2003 році. Згідно з установчим договором, держава зобов'язана співпрацювати з судом, в тому числі заарештовувати і видавати будь-яких підозрюваних, які в'їжджають на її територію. У 2023 році Монголія також номінувала одного з суддів свого Верховного суду на посаду судді МКС, і він став першим монгольським суддею Міжнародного кримінального суду. https://www.dw.com/uk/mongolia-ne-vikonala-order-mks-na-arest-putina/a-70116302
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03.09.2024 11:21 Ответить
 
 