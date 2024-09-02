Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать. ВИДЕО
В понедельник, 2 сентября, диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.
Об этом сообщают российские пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.
В Улан-Батор руководитель России прибыл по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.
Отмечается, что стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.
Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
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***** тут мудак двічі - показує слабкість демократичного світу та демонструє зневагу до Монголії.
Україна два тижні тому ратифікувала РС. Правда з відтермінуванням на 7 років.
за для того він і поперся до монголії.
Всі просто "покладуть болт" і зроблять вигляд, наче ніц не відбуло ся.
Ага. Ага.
Римский суд не будет разрывать, а Украина, которая не является членом этой блудни разорвет.
100% - це демонстрація сили... мов "класти я хотів не лише на ваші оон, паре, пасє, мегате, обсє" та інше лайно, а й на мкс
захід свідомо несе себе у хаос.... нахіба - не можу зрозуміти, нажаль
Щоб не створився прецедент безкарного нехтування міжнародним правом.
Нехтування вимогами ратіфікованого Римського статуту повинно відчутно каратися економічно і політично.
Ту-204 ? Или МС-21 с некомпозитными чугунными крыльями ?
Чмуйло летает только перепроверенном Ил-96.