Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать. ВИДЕО

В понедельник, 2 сентября, диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

В Улан-Батор руководитель России прибыл по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Отмечается, что стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Читайте также: Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС