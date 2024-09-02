Путін прибув із візитом до Монголії, яка зобов’язана його арештувати. ВIДЕО

У понеділок, 2 вересня, диктатор РФ Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом.

Про це повідомляють російські пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

До Улан-Батора керманич Росії прибув на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Зазначається, що сторони проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.

Як відомо, Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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