Путін прибув із візитом до Монголії, яка зобов’язана його арештувати. ВIДЕО
У понеділок, 2 вересня, диктатор РФ Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом.
Про це повідомляють російські пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.
До Улан-Батора керманич Росії прибув на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.
Зазначається, що сторони проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.
Як відомо, Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.
Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.
Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.
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***** тут мудак двічі - показує слабкість демократичного світу та демонструє зневагу до Монголії.
Україна два тижні тому ратифікувала РС. Правда з відтермінуванням на 7 років.
за для того він і поперся до монголії.
Всі просто "покладуть болт" і зроблять вигляд, наче ніц не відбуло ся.
Ага. Ага.
Римский суд не будет разрывать, а Украина, которая не является членом этой блудни разорвет.
100% - це демонстрація сили... мов "класти я хотів не лише на ваші оон, паре, пасє, мегате, обсє" та інше лайно, а й на мкс
захід свідомо несе себе у хаос.... нахіба - не можу зрозуміти, нажаль
Щоб не створився прецедент безкарного нехтування міжнародним правом.
Нехтування вимогами ратіфікованого Римського статуту повинно відчутно каратися економічно і політично.
Ту-204 ? Или МС-21 с некомпозитными чугунными крыльями ?
Чмуйло летает только перепроверенном Ил-96.