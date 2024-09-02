Рішення уряду Монголії не арештовувати Путіна завдало удару по МКС та системі міжнародного кримінального права
Уряд Монголії завдав удару по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права, тим що вирішив не арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. МЗС працюватиме, щоб це мало наслідки для Улан-Батора
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини", - заявив речник міністерства закородонних справ Георгій Тихий.
За його словами, відомство працюватиме з партнерами над тим, "щоб це мало наслідки для Улан-Батора".
Що передувало?
Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.
Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.
Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.
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Да что тут предлагать… А то пишут, пишут…
конгресс, немцыримские статуты какие-то… голова пухнет
А про процент кацапів там? Так у нас вся лугандонія у більшості кацапорила. Допомогло ісконним руЗьким це зараз? Чи не кацапія знищує Донбас..який на 90 відсотків заселений рузькоговорящими?
Мене б дуже задовольнило, щоб з 268 тисяч бурятів... 265 тисяч утилізували в Україні. А дві тисячі хай би бігали у кошарах. Також у бурятських калмиків з бурятськими кацапами... І хай вони подохнуть і в Монголії..і в Маріуполі всі... БЕЗ ВИНЯТКУ!!!
МКС звинувачує обидві сторони у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів під час нинішньої війни в секторі Газа. Це рішення було піддано різкій критиці в Ізраїлі, США та низці країн ЄС.
УСЬО - США не може й пікинути проти Монголії...
Ні... це Монголія...
Це сон...
Це Сі...
Прийом *** русі...
І чемодан при ньом...
Із купою лайна беценно...го...
Всі голі...
Постановка мезонсцени...
На його думку, якщо КНР і збирається "напасти та анексувати" Тайвань, то точно не заради територіальної цілісності. "Якщо це робиться заради територіальної цілісності, то чому Китай не повертає з Росії землі, які були передані за Айгунським договором? Росія зараз у найслабшому становищі, чи не так? Ви можете попросити Росію віддати землю, але ви цього не робите.
Наші хлопці повернувшись з полону розказували які тортури з нuмu робuлu a predставнuкu червоного хресту булu прuсутні прu цому і ржалu .
п.с.Завдяки такому "розголосу"за кордоном досі не знають навіть про подвиг Мацієвського , якого було вбито за "Слава Україні", а ці кадри мали б облетіти весь світ і білборди розставлені усюди.
Війна продемонструвала Who is who так би мовити.
Навіть нікчемна «Ліга Націй» спромоглася позбавити членства двох агресорів: нацистську Німеччину та срср!
А наступниця ООН не здатна навіть на це…
В этом случае ордер на арест формально нарушен не будет.
Шукаючи позитив. ***** в своєму стилі прощупує. Такий стиль бува приводить до того, що як їбане струмом.
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Moskva delenda est
що всі міжнародні організаціі ООН,НАТО,СУД.. це фуфло
Хто і як забезпечує примусове виконання рішень МКС?
"Захоплення літака глави іноземної держави-нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище закону, ніхто не знаходиться поза досяжністю санкцій США», - заявив телеканалу CNN один з американських чиновників.
Китай похлопотав?
а вся реальність полягає в тому, що в кого ядерка, того і "право"!
ось коли МКС ***** ядеркою по сатанинському кремлю, тоді буде і в МКС право.....
але проблема: в МКС НЕМА ЯДЕРКИ!
Світ заслуговує на 3ю світову на всі 100%