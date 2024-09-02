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Рішення уряду Монголії не арештовувати Путіна завдало удару по МКС та системі міжнародного кримінального права

Російський диктатор Володимир Путін (фото ілюстративне)

Уряд Монголії завдав удару по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права, тим що вирішив не арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. МЗС працюватиме, щоб це мало наслідки для Улан-Батора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини", - заявив речник міністерства закородонних справ Георгій Тихий.

За його словами, відомство працюватиме з партнерами над тим, "щоб це мало наслідки для Улан-Батора".

Дивіться: Путін прибув із візитом до Монголії, яка зобов’язана його арештувати. ВIДЕО

Що передувало?

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Читайте: Путін надіслав Кім Чен Ину табун коней як оплату за снаряди для ударів по Україні

Автор: 

арешт (2521) МЗС (4119) путін володимир (23787) Монголія (42) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+61
Захід з його законами і імпотентними організаціями вже давно став посміховиськом для всього світу
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02.09.2024 21:19
+57
а тепер джек пот - пята стаття уставу НАТО працює так само як оцей от ордер..
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02.09.2024 21:20
+29
і прибалти, схоже, це розуміють
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02.09.2024 21:21
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Монголи тупо не зрозуміли, хто то був взагалі. )
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02.09.2024 21:18 Відповісти
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02.09.2024 21:45 Відповісти
Монголи тупо не зрозуміли
+++
Да что тут предлагать… А то пишут, пишут… конгресс, немцы римские статуты какие-то… голова пухнет
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02.09.2024 22:20 Відповісти
Захід з його законами і імпотентними організаціями вже давно став посміховиськом для всього світу
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02.09.2024 21:19 Відповісти
Так усе правильно написав- добро повинно мати кулаки, бо зло ніколи не почує слова. Мені подобається із біблії,яку для бідних переписали. Коли Ісуса вдарили по щоці( у ті часи так робили, коли хтось казав неправду чи образу), він відповів- доведи, що я збрехав і я підставою іншу, а якщо ти навів поклеп- то я тобі дам ляпаса. Цей варіант дуже добре знають в Ізраїлі - бо вони мають прямий переклад з арамейської, ми маємо переклад на грецьку і так далі. До чого це я- поки киздюлей не будуть давати сковорідкам з ушами і тюрбанам вони будуть налити, бо зло розуміє лише одно- силу правди.
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02.09.2024 22:02 Відповісти
а тепер джек пот - пята стаття уставу НАТО працює так само як оцей от ордер..
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02.09.2024 21:20 Відповісти
і прибалти, схоже, це розуміють
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02.09.2024 21:21 Відповісти
Не прибалти, а балтійці.
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03.09.2024 00:08 Відповісти
пробачте, але не "прибалти", а "страни Балтії"... Але взагалі згоден з Вашою думкою...
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03.09.2024 00:54 Відповісти
Країни 😀
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03.09.2024 07:48 Відповісти
Не знаю стосовно "джекпоту", але те що кацапи саме на це сподіваються впевнений. Тепер очікуємо напад на маленьку і слабку країну НАТО. Без цього кацапам для підтвердження "вялічія" ніяк.
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02.09.2024 22:39 Відповісти
Інакше й бути не могло, адже Монголія - один із давніх вассалів кремля. Тим більш, що лисий зварьований дідуган якусь подачку запропонує, звісно - не на шару.
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02.09.2024 21:23 Відповісти
Монголія вже давно в сфері впливу Китаю. Її можна навіть вважати китайською колонією, або китайською провінцією.
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02.09.2024 22:41 Відповісти
.. монголи... прапращури кацапів!! Населення Монголії 3.4 міліона ! Здається вони враховують і поголів*я баранів...))) І Монголія... це та ж бурятія ! Нічим не відрізняється від смердячої кацапії! Тому нічого дивного!
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02.09.2024 21:23 Відповісти
Відрізняється і дуже сильно. Китайці там вже багато чого набудували.
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02.09.2024 22:42 Відповісти
... мова не про набудували!! Мова, що буряти ментально нічим від монголів не відрізняються! Однаково тваринний світ.... Він і у гарній кошарі може жити! Але так і залишиться на рівні тварини...
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02.09.2024 23:32 Відповісти
Можна бути щасливою і порядною людиною і в кошарі. Нормальні буряти цілими селами замість мобілізації втекли до Монголії. Місцеві буддисти їх там прийняли. І, до речі, в тих "кошарах" які я бачив по ютюбу ******** техніки аж занадто...
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03.09.2024 00:25 Відповісти
... невже Буча...та Ірпінь, куди втекли нормальні буряти цілими ротами , це Монголія? Щось нічого не чутно було, про спротив і небажання воювати в Україні. Ціх нормальних паскуд зараз повний Маріуполь... Це теж Монголія? Я давненько був в Улан-Баторі... Років 7 тому! Не думаю...що за сім років радянський (по всьому) Улан Батор вийшов з кошари. Ви були у ютубівському Улан-Баторі?! Так чому ця вузкоока мразота диувалася унітазам та асфальту в українськіх селах? Не треба розповідати казки про нормальних бурятів !! Цю гидоту треба знищувати. А дії Монголії стосовно Римського статусу яскравий приклад... що барани завжди будуть баранами... А там вся країна БАРАНИ... Доречі у Бучі спілкувалися з полоненим бурятом (вивозили його для зьомок для ТВ). Воно навіть не чуло, що є така країна Україна. Воно приїхало (освобождать захваченную украинцами РОССИЮ
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03.09.2024 01:03 Відповісти
Бурятів в самій Бурятії до початку війни було всього 268 тисяч, а от панаєхавшіх кацапів там було під 700 тисяч (61% населення). Нам немає ніякої різниці якого сорту і кольору окупанти з Бурятії. Більшість мобілізованих звідти це кацапи і калмики. Зараз втеча в Монголію набула масового характеру. Вже відомі випадки пограбування і вбивства "своошників" в Бурятії. Там, як всюди не всі обдовбані пропагандою.
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03.09.2024 01:55 Відповісти
.. так вбивства і пограбування СВОшників в бурятії це спротив і помста???!! Просто у смердячого бурята , який вбивав в Україні з*явилися грошики. Пару мільонів для нього, як для Вас особистий будинок у центрі Лондону. А поруч, такий же смердячий бурят і без грошиків! От Вам пограбування та вбивство...))) Чи то може голожопий бурят протестує проти війни в Україні? Не всі обдовбані пропагандою? Та 99 відсотків цієї падалі і близько не знають, де та Україна. Ім похер ваша пропаганда. Там посжрать...поспать та посрать..це ГОЛОВНЕ в житті! І біжать вони в Монголію. ( якщо це правда) не по політичним мотивам! Пожрати в Монголії можна безкоштовно...бо і там і там вузькоокі барани. А от про більшість мобілізованих в бурятії кацапів... та ще й калмиків... ( ...місто Еліста, це за Байкалом, в бурятії??) це Ви насмішили!! То кацапи..які живуть у бурятії виключно з плоскими рилами і вузькими очима? Чи по Київщині бігали такі ..вузькоокі кацапи? А зараз сотні бурятів у Маріуполі Монголію щукають?
А про процент кацапів там? Так у нас вся лугандонія у більшості кацапорила. Допомогло ісконним руЗьким це зараз? Чи не кацапія знищує Донбас..який на 90 відсотків заселений рузькоговорящими?
Мене б дуже задовольнило, щоб з 268 тисяч бурятів... 265 тисяч утилізували в Україні. А дві тисячі хай би бігали у кошарах. Також у бурятських калмиків з бурятськими кацапами... І хай вони подохнуть і в Монголії..і в Маріуполі всі... БЕЗ ВИНЯТКУ!!!
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03.09.2024 08:59 Відповісти
"Понаехвших" які не захочуть повернутись доведеться вбити. Всіх. Разом з самками і виплодом. Я особисто відчуваю найбільшу зневагу до тувинців. Оце тварюки так тварюки! За рівнем озвіріння буряти в порівнянні з тувинцями "піонери в коротких штанцях"...
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03.09.2024 09:11 Відповісти
правнука решили не арестовывать))))
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02.09.2024 21:26 Відповісти
Удар по МКС та системі міжнародного кримінального права завдало "Безпрецедентні спроби тиску на МКС щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта, а також трьох лідерів ХАМАС - Ях'ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії."

МКС звинувачує обидві сторони у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів під час нинішньої війни в секторі Газа. Це рішення було піддано різкій критиці в Ізраїлі, США та низці країн ЄС.
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02.09.2024 21:26 Відповісти
Знайшли до кого апелювати з приводу права, до монголів!!!! Бу-га-га-га, ой тупіііі…
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02.09.2024 21:28 Відповісти
Чувак на етнічну батьківщину приїхав, ностальгія замучила, а його цькують за це...
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02.09.2024 21:31 Відповісти
17 липня 1998 міжнародне співтовариство досягло історичного рубежу, коли 120 держав підписало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83 Римський статут - правову основу для створення постійного міжнародного кримінального суду, 21 країна утрималася від голосування. Сімома країнами, які проголосували проти договору, були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA Ірак , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F Лівія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катар , та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD Сполучені Штати Ємену .
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02.09.2024 21:31 Відповісти
Попри те, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 уряд США підписав Римський статут у 2000 році, вже 2002 року він відкликав свій підпис. Спочатку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Білл Клінтон , підписуючи документ, пояснив, що США не збираються ратифікувати Римський статут, доки в повній мірі не ознайомляться з діяльністю МКС. Згодом адміністрація Буша-молодшого, маючи на меті захист власних військовослужбовців, взагалі відмовилась від участі в Римському статуті, назвавши його таким, що порушує національні інтереси та суверенітет США. Окрім того, у 2002 році був ухвалений спеціальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2 Закон про захист американських військовослужбовців , котрий дозволив застосування військової сили для визволення будь-якого американського громадянина, або громадян країн союзників США, затриманих на території будь-якої держави Водночас, США уклали низку двосторонніх угод, в котрих зобов'язали відповідні держави не видавати підозрюваних американських громадян Міжнародному кримінальному суду; у разі порушення цих домовленостей США припинять надавати військову допомогу та будь-яку іншу підтримку...

УСЬО - США не може й пікинути проти Монголії...
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02.09.2024 21:34 Відповісти
грьобана імітація світового цивілізаційно-правового облаштування відносин країн у світі ! А ХТОСЬ ДО СОВІСТІ ПАРТНЕРІВ СТУКАЄ? ДЖІСЬОМОК та ДЖІДВАДЦЯТОК... та не дай боже яких вітрів у світі супер держав та їхніх порядків , то воїнів України засудять аби не отримувати зайвих мігрантів , що обʼєднаються зі своїми сімʼями котрі вже посвіту
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02.09.2024 21:40 Відповісти
Теперь можно все документы подписанные Монголией засунуть ей в жопу. Они ни копейки доверия не стоят после того как Монголия в одностороннем порядке разорвала договор с МКС который сама и подписала
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02.09.2024 21:31 Відповісти
Теперь вообще ВСЕ документы можно засунуть в жопу.Перейдена та черта,которая как-то,что-то регулировала,сдерживала,ограничивала.
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02.09.2024 21:42 Відповісти
а она и раньше была перейдена. Забрали 3ий потенциал оружия в мире за пустые обещания, тихо слились, а сейчас еще и глумятся. Дать ракету на 100 или 130 км? 10 танков или 16 и т.д.
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03.09.2024 00:07 Відповісти
Це почесна варта, чи вже конвой?

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02.09.2024 21:33 Відповісти
Якісь півні, і одна курка…
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02.09.2024 22:31 Відповісти
МУС, як i ООН, це просто паперова органiзацiя!
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02.09.2024 21:35 Відповісти
Неужели, были идиоты, которые надеялись что его "арестуют"?
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02.09.2024 21:36 Відповісти
Гівнолія?
Ні... це Монголія...
Це сон...
Це Сі...
Прийом *** русі...
І чемодан при ньом...
Із купою лайна беценно...го...

Всі голі...

Постановка мезонсцени...
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02.09.2024 21:37 Відповісти
Написяли МКС в глаза. Вы бы их хоть выгнали для вида, а то совсем нехорошо получается.
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02.09.2024 21:40 Відповісти
До монголів приїхала ксерокопія пуйла . Кому воно потрібне ?
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02.09.2024 21:41 Відповісти
МУС ідеальний роботодавець. За шалені зп видає укази, що мають значення як казки про карлсон.
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02.09.2024 21:43 Відповісти
Куди котиться світ, безсилі куколди об яких кожен день витирають ноги, тепер ще й монголія, країна з трьох міліонів
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02.09.2024 21:44 Відповісти
пастухів.
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02.09.2024 21:46 Відповісти
А чому судді МКС не приїхали зараз в Монголію виїздним засіданням, та не арештували злочинця?
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02.09.2024 21:46 Відповісти
Монголія не має виходу до моря і межує лише з Росією та Китаєм, що ускладнило б процес доставки Путіна до Гааги в випадку його арешту та видачі.
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02.09.2024 21:53 Відповісти
Китай має відібрати у Росії Далекий Схід, оскільки він претендує на землі Тайваню. З такою заявою виступив президент Тайваню Лай Цінде.

На його думку, якщо КНР і збирається "напасти та анексувати" Тайвань, то точно не заради територіальної цілісності. "Якщо це робиться заради територіальної цілісності, то чому Китай не повертає з Росії землі, які були передані за Айгунським договором? Росія зараз у найслабшому становищі, чи не так? Ви можете попросити Росію віддати землю, але ви цього не робите.
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02.09.2024 22:01 Відповісти
Згідно з Айгунським договором, укладеним між Російською імперією та імперією Цин у 1858 році, кордон двох країн був закріплений по річці Амур. В результаті території ******** Амурської області і частково Хабаровського краю увійшли до складу Російської імперії. Наступний, Пекінський договір 1860 року закріпив за Росією майбутній Приморський край.
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02.09.2024 22:05 Відповісти
і без цього вони б його не заарештували
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03.09.2024 00:08 Відповісти
Усі цивілізовані країни мають розірвати дипломатичні відносини з монголією, як з поплічником тероризму
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02.09.2024 21:50 Відповісти
Коли вже зрозумієте, що міжнародного права же не існує! Існує лише сила ядерної зброї! Українське суспільство невиліковно хворе на дитячу наївність.
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02.09.2024 21:52 Відповісти
Не існує ніякої "сили ядерної зброї" , існує міф про всемогутність ядерки , який ті хто нею володіє з усих сил намагаються підтримувати .Цей міф точно такий самий як міф про міжнародне право , просто у іншій інтерпретації . Не задумувалися чому після 1945 ту "всемогутню" більше ніде не застосовували , невже тому що тих хто нею обладав гуманізм загриз ? ((
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02.09.2024 22:08 Відповісти
Якесь ***** похерило всю систему міжнародної безпеки.
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02.09.2024 21:53 Відповісти
Висловлять глибоку стурбованість. Тобто, насрали на міжнародні закони. Якщо міжнародне право не функціонує, для чого країни валять туди внески?Таке враження, ніби рашка понатикувала своїх агентів скрізь в міжнародні інституції, заправляє усім, а ми ще й платимо їм за це, як дурники.
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02.09.2024 21:55 Відповісти
А так воно і є . Подивіться на Міжнародній Кровавuй хрест що повністю куплений россію.
Наші хлопці повернувшись з полону розказували які тортури з нuмu робuлu a predставнuкu червоного хресту булu прuсутні прu цому і ржалu .
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03.09.2024 02:32 Відповісти
Про це заявляв Орест Грицюк , військовополонений..." коли до військовополонених приїжджали російські представники Червоного Хреста наших хлопців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео" ТОді чому такий факт не був промовлений батьками полонених і Золкіним на зустрічі з МКЧХ?????Чому ми завжди мовчимо, як гречкосії? По всьому світу повинні розлітатись кадри знущань, катувань, які ми чуємо і бачимо, але не чує світ? В нас немає ким перекладати відео, звернення, сайти? Це що за ганьба? Із-за тупих і невчених владників ми явно програємо у питаннях гласності російських злочинів. У нас весь народ повинен вільно розмовляти англійською і доносити про це всім, а не мекати, як на зустрічі з батьками. Добре, що російську шнель вивчили, невідомо, для чого.
п.с.Завдяки такому "розголосу"за кордоном досі не знають навіть про подвиг Мацієвського , якого було вбито за "Слава Україні", а ці кадри мали б облетіти весь світ і білборди розставлені усюди.
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03.09.2024 06:17 Відповісти
Практично всі міжнародні інституції показали себе бутафорією.
Війна продемонструвала Who is who так би мовити.
Навіть нікчемна «Ліга Націй» спромоглася позбавити членства двох агресорів: нацистську Німеччину та срср!
А наступниця ООН не здатна навіть на це…
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02.09.2024 21:57 Відповісти
Німеччину не позбавляли. Лише совок.
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03.09.2024 03:14 Відповісти
Если не хотят арестовывать хйло, то его можно не выпускать обратно из Монголии.
В этом случае ордер на арест формально нарушен не будет.
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02.09.2024 21:57 Відповісти
Ну от допустим арештувала б монголія *****. І як його потім везти в Гаагу? Через кацапську підарацію чи через китай? Повітряний простір відкриють для конвойного літака?
Шукаючи позитив. ***** в своєму стилі прощупує. Такий стиль бува приводить до того, що як їбане струмом.

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Moskva delenda est
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02.09.2024 22:02 Відповісти
можна не везти. Посадити там у тюрму і хай сидить.
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03.09.2024 00:09 Відповісти
Це той суд, що іноді просить більше доказів про злочини (уйла в Україні та іноді вагається в достатності доказової бази? Тоді моя відповідь мксам така сама як і оонам, а саме 🤮🤮🤮🤮🤮
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02.09.2024 22:08 Відповісти
фуйло показав
що всі міжнародні організаціі ООН,НАТО,СУД.. це фуфло
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02.09.2024 22:09 Відповісти
міжнародного права не існує для тих,хто має ядерний арсенал
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02.09.2024 22:12 Відповісти
це ви про монголію?🙃
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02.09.2024 22:45 Відповісти
це я про росію і інших
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03.09.2024 15:48 Відповісти
Який може бути удар по мертвому тілу!
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02.09.2024 22:35 Відповісти
Хто і як захистить Монголію у разі, якщо у разі виконання Монголією рішення МКС, Монголії загрожуватимуть вторгненням держави - терористи, озброєні ЗМУ?
Хто і як забезпечує примусове виконання рішень МКС?
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02.09.2024 22:42 Відповісти
Додатковий доказ того, що міжнародне право то пустий звук. Треба такі «міжнародні установи» на кшталт МУС, ООНЧервоний Хрест негайно розформувати. То тільки попил грошей. Тільки прямі міждержавні договори сяк, так можуть спрацювати
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02.09.2024 22:44 Відповісти
Потому что никакого "международного права" не существует в природе. В это верят только старые сельские идиоты. Дебелизор - зло.
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02.09.2024 22:52 Відповісти
США конфіскували літак президента Венесуели Мадуро (борт №1) який знаходився в Домініканській Республіці.

"Захоплення літака глави іноземної держави-нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище закону, ніхто не знаходиться поза досяжністю санкцій США», - заявив телеканалу CNN один з американських чиновників.
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02.09.2024 22:45 Відповісти
Монголи - це такі вузькоглазі долбо..би , які по підручникам Історії СРСР перескочили з феодалізму в соціалізм. І вирішили ратифікувати статут МКС , щоб напевно показати, що вони ніби цивілізований народ. Але тут їх як долбо..бів підставили і тим самим одним махом вони довели , який вони "цивілізований" недонарод. Їхнє місце тепер далеко в одному місці. Ратифікували статут МКС і на нього "смачно" насрали. ЗА ТАКЕ ТРЕБА КАРАТИ ВЖЕ. Може піти ланцюгова реакція. І тоді ті судді в балахонах своїх в Гаазі будуть виглядати ЖАЛЮГІДНО -і це ще слабо сказано
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02.09.2024 22:55 Відповісти
Путін поїхав туди по радянську зброю?
Китай похлопотав?
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02.09.2024 23:21 Відповісти
АХАХАХАХАХАХАХААХАХХА!!!!! ось і все міжнародне "право".....
а вся реальність полягає в тому, що в кого ядерка, того і "право"!

ось коли МКС ***** ядеркою по сатанинському кремлю, тоді буде і в МКС право.....

але проблема: в МКС НЕМА ЯДЕРКИ!
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03.09.2024 00:09 Відповісти
при слабкому сенільному президенті сша ще не то буде
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03.09.2024 00:10 Відповісти
Знову виявилося, що "якщо дуже хочеться, то можна" попри всі закони, бумажки, підписи та поважне надування щок? Та не може ж бути, ніколи такого не було і осьо знову.
Світ заслуговує на 3ю світову на всі 100%
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03.09.2024 00:16 Відповісти
 
 