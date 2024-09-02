Рішення уряду Монголії не арештовувати Путіна завдало удару по МКС та системі міжнародного кримінального права

Уряд Монголії завдав удару по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права, тим що вирішив не арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. МЗС працюватиме, щоб це мало наслідки для Улан-Батора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини", - заявив речник міністерства закородонних справ Георгій Тихий.

За його словами, відомство працюватиме з партнерами над тим, "щоб це мало наслідки для Улан-Батора".

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Що передувало?

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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