Кулеба про відмову Монголії арештувати Путіна: Грубе порушення зобов’язань перед МКС

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Монголія, відмовившись арештувати російського диктатора Володимира Путіна, грубо порушила свої зобов'язання за Римським статутом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Міністр зазначив, що після перших новин про візит Путіна до Монголії реакція Києва була "сильною".

"Ми послали їм (Монголії. – Ред.) чіткий сигнал напередодні візиту. Його проігнорували. Ми послали чіткий сигнал після того, як візит почався. Схоже, його теж ігнорують", - наголосив Кулеба.

За його словами, Україна обговорюватиме подальші дії після візиту Путіна до Монголії, зокрема й з міжнародними партнерами.

"Судячи з того, що я побачив, Монголія вирішила грубо порушити свої зобов'язання за Римським статутом", - додав очільник МЗС.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

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