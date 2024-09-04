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Новини
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Кулеба про відмову Монголії арештувати Путіна: Грубе порушення зобов’язань перед МКС

Кулеба про відмову Монголії арештувати Путіна

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Монголія, відмовившись арештувати російського диктатора Володимира Путіна, грубо порушила свої зобов'язання за Римським статутом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Міністр зазначив, що після перших новин про візит Путіна до Монголії реакція Києва була "сильною".

"Ми послали їм (Монголії. – Ред.) чіткий сигнал напередодні візиту. Його проігнорували. Ми послали чіткий сигнал після того, як візит почався. Схоже, його теж ігнорують", - наголосив Кулеба.

За його словами, Україна обговорюватиме подальші дії після візиту Путіна до Монголії, зокрема й з міжнародними партнерами.

"Судячи з того, що я побачив, Монголія вирішила грубо порушити свої зобов'язання за Римським статутом", - додав очільник МЗС.

Читайте: Рішення уряду Монголії не арештовувати Путіна завдало удару по МКС та системі міжнародного кримінального права

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб’єктність, - Костін

Автор: 

арешт (2523) путін володимир (23790) Монголія (43) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
в міжнародній хєрні непередбачено покарання для країн,які не виконали свої міжнародні обов'язки...тільки озабочєнность і осуждєніє.
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04.09.2024 09:02
+5
так як вони залежать від кацапських енергоносіїв, то мають зазнати значних збитків на експорті своїх товарів,, неспіввимірних. тоді зрозуміють. кацапи би всеодно газ і нафту їм продавали, бо гроші треба.
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04.09.2024 08:37
+5
ніякі закони в світі не діють, починаючи від Міжнародного права.Кожна країна за себе. Нам допомагають,дякувати богу, бо так вигідно країнам, які нам допомагають, а не тому, що вони підписали Будапештський меморандум. ООН , приміром, заявила про порушення прав людини дурова - того підпільного керівника світового наркотрафіку і тероризму.
А карлик лише й цього хоче, воно нікому не було потрібне, це миршаве низькоросле чмо,навіть сфотографуватись не могло з світовими лідерами, бо зріст 152 на підборах. І оця агресивна мразь затаїла злість проти всього світу, впевнившись, що якщо воно не може дружити, то почне все купувати. його просто потрібно вбити, як скажену тварину, і витрачати мільярди не на війну, а на перфектного "снайпера"для цієї гидоти.
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04.09.2024 08:42
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Пока западную демократию возглавляет убогая деменция о верховенстве права можно не вспоминать
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04.09.2024 08:32 Відповісти
А де зараз взяти Маккейна або Рейгана? Трамп рішучий, але явна проросійська істота, відчувається що він дійсно симпатизує росії.
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04.09.2024 10:20 Відповісти
Покарання якесь буде чи просто по3,14здіти?
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04.09.2024 08:34 Відповісти
ЄС висловив жаль . чи не покарання.
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04.09.2024 08:41 Відповісти
в міжнародній хєрні непередбачено покарання для країн,які не виконали свої міжнародні обов'язки...тільки озабочєнность і осуждєніє.
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04.09.2024 09:02 Відповісти
Які дії послідують надалі. Конкретні, а не анонс на своїй сторінці. Європа висловила жаль, а Ви? Яке покарання буде для Монголії
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04.09.2024 08:34 Відповісти
так як вони залежать від кацапських енергоносіїв, то мають зазнати значних збитків на експорті своїх товарів,, неспіввимірних. тоді зрозуміють. кацапи би всеодно газ і нафту їм продавали, бо гроші треба.
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04.09.2024 08:37 Відповісти
Монголія шось експортує? Ну окрім Чінгізхана і його орди? Але то давно було.
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04.09.2024 09:08 Відповісти
насправді так, педівікія пише: на експорт йде хутро, вовна, шкіра, шкіряні і хутряні вироби, худоба і продукти тваринництва, фосфорити, флюорити, молібденова руда.
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04.09.2024 15:42 Відповісти
Покарання за що ?
Монголія не порушувала норм Римського статуту мкс.
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04.09.2024 11:20 Відповісти
"... на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів." Джерело:

А ще кажуть про корупцію в Україні Ось корупція, продажність світового рівня!!!
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04.09.2024 08:35 Відповісти
Ну і що далі? Як завжди *********-********* і на цьому закінчиться? А поставити монголію перед вибором - рассея чи цивілізований світ кишка тонка?
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04.09.2024 08:40 Відповісти
Так і поставлять. На все свій час!
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04.09.2024 09:22 Відповісти
ніякі закони в світі не діють, починаючи від Міжнародного права.Кожна країна за себе. Нам допомагають,дякувати богу, бо так вигідно країнам, які нам допомагають, а не тому, що вони підписали Будапештський меморандум. ООН , приміром, заявила про порушення прав людини дурова - того підпільного керівника світового наркотрафіку і тероризму.
А карлик лише й цього хоче, воно нікому не було потрібне, це миршаве низькоросле чмо,навіть сфотографуватись не могло з світовими лідерами, бо зріст 152 на підборах. І оця агресивна мразь затаїла злість проти всього світу, впевнившись, що якщо воно не може дружити, то почне все купувати. його просто потрібно вбити, як скажену тварину, і витрачати мільярди не на війну, а на перфектного "снайпера"для цієї гидоти.
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04.09.2024 08:42 Відповісти
Для чого тоді писати недієві міжнородні папірці ? Щоб папір..дєть
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04.09.2024 08:59 Відповісти
''Римський статут''-ще одна ''фількіна грамота'' на який даже зачухана монголія ''поклала болт''.
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04.09.2024 09:00 Відповісти
Ідіоти потомки Чингісхана. Арештували б ***** - і купалися б в інвестиціях зі всього світу. Країна прославилася б на десятиліття.
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04.09.2024 09:14 Відповісти
Монголії нас@ать ! Вона самого бога за бороду ухапила.
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04.09.2024 09:19 Відповісти
Напоминает страшилки всяких мудозвонов про "не проголосуете за меня - пенсии не получите!"
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04.09.2024 09:48 Відповісти
Що ви хочете від Монголії, коли західні країни бояться. Хоча група монголів вийшла зустрічати путіна з плакатами "putin killer" і поліція їм не заважала. Однак треба все ж таки виключити Монголію з римського статуту.
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04.09.2024 10:17 Відповісти
👉Ніякого колишнього світового порядку вже давно немає. (Тільки імитація).
Зараз навпаки доруйновують цей "світовий порядок" - хочуть встановити (скоріше за все тотальну діктатуру у всьому світі) 👈
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04.09.2024 10:54 Відповісти
 
 