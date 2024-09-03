Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб’єктність, - Костін

Генпрокурор Андрій Костін прокоментував відмову Монголії виконати ордер МКС на арешт диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Костіна опубліковано на сайті Офісу Генпрокурора.

"Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі.

Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу", - зазначив генпрокурор.

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Костін зауважив, що надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн.

"Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність.

Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці", - наголосив він.

За словами Костіна, Україна продовжить активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

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Що передувало?

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.