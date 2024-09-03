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Новини
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Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб’єктність, - Костін

Володимир Путін

Генпрокурор Андрій Костін прокоментував відмову Монголії виконати ордер МКС на арешт диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Костіна опубліковано на сайті Офісу Генпрокурора.

"Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі.

Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу", - зазначив генпрокурор.

Також дивіться: Путін прибув із візитом до Монголії, яка зобов’язана його арештувати. ВIДЕО

Костін зауважив, що надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн.

"Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність.

Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці", - наголосив він.

За словами Костіна, Україна продовжить активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

Також читайте: У МКС нагадали, що Монголія зобов’язана арештувати Путіна під час його візиту до країни

Що передувало?

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Автор: 

путін володимир (23787) Монголія (42) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+7
Та плювати монголам на ці балачки. Вони на утриманні у Китая і клали з прибором на власну суб'єктність.
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03.09.2024 14:34
+7
Закрывайте посольство, разрывайте все дип. отношения с Монголией.
Нужно хоть как-то реагировать на такие выходки и беззаконие.
Иначе ублюдки будут продолжать такие же провокации.
Нужны дела в ответ, а не соплежуйство.
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03.09.2024 15:08
+3
Свою міжнародну суб'єктність?

Вообще-то она подставила под удар (струи подозрительной желтой жидкости) европейскую напыщенную бюрократию с её бесконечной говорильней ни о чем.

А всё потому что МУС в своей никчемной бумажке перепутал слова "Ордер на арест" с "Приказом о ликвидации".
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03.09.2024 14:40
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Костя, Молдова, наприклад, може бути максимально суб'єктною, але, якщо і в Україні, і в Румунії при владі будуть мудаки, то молдова
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03.09.2024 14:32 Відповісти
Та плювати монголам на ці балачки. Вони на утриманні у Китая і клали з прибором на власну суб'єктність.
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03.09.2024 14:34 Відповісти
Свою міжнародну суб'єктність?

Вообще-то она подставила под удар (струи подозрительной желтой жидкости) европейскую напыщенную бюрократию с её бесконечной говорильней ни о чем.

А всё потому что МУС в своей никчемной бумажке перепутал слова "Ордер на арест" с "Приказом о ликвидации".
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03.09.2024 14:40 Відповісти
Ну знаєте, Монголія - така діра без норм спецслужби і з продажними чиновниками, що якраз "приказ о ликвидации" наші могли цілком організувати своїми силами!
Ну камон, заслали спецназ під видом туристів/учених і розваляли кортеж хйла фпвхами чи ще чимось там... За потреби підкупили б там ментів, щоб підібратися ближче до дороги...
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03.09.2024 14:45 Відповісти
це й у срасії можна зробити
питання до гур та сбу
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03.09.2024 16:48 Відповісти
У срасії ментів на кожному кроці і фсбшників повно, а в Монголії з цим простіше - там толком не те що розвідки, навіть армії нормальної нема. У Монголії степ, туди якусь зброю провезти неважко.
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03.09.2024 17:22 Відповісти
але є плюси:

але українця в срасії не вирахуєш, достатньо просто імітувати кацапський говір

на срасії просто підкупити будь кого з ментів або наркош

дрон зібрати та замовити можна на срасії
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03.09.2024 17:25 Відповісти
Думаю, у плані підкупу Монголія нічим не відрізняється...
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03.09.2024 17:31 Відповісти
не бував, не знаю
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03.09.2024 17:45 Відповісти
Партайгеноссе цеденбал не выдаст
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03.09.2024 14:41 Відповісти
Х7йло через Монголію хоче "посміятись" з міжнародного суду. Він обрав Монголію бо в неї майже немає армії, тому не дивно якщо вони не наважиться заарештувати війскового злочинця. А ось розвідка однієї з країн НАТО могли б провести "спець-операцію" й заарештувати та вивезти Х7йла на територію однієї з країн НАТО, але їм теж сміливості навряд вистачить. Час покаже.
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03.09.2024 14:41 Відповісти
А чому однієї з країн НАТО, а не України?
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03.09.2024 14:46 Відповісти
Разведка занята помощью туарегам (Судану, свой вариант).
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03.09.2024 14:50 Відповісти
Бо проти країни НАТО Засрашкінськи рашисто-нацисти не полізуть агресією!
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03.09.2024 15:55 Відповісти
Всім ******. Міжнародні правила не діють, особливо в Азії. Монголи слухають китайців.
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03.09.2024 14:44 Відповісти
Генпрокурор знайшов підставу, щоб висловитись.
Не думаю, що сам...
Ну, не про зрадників та хабарників від влади ж говорити...
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03.09.2024 15:06 Відповісти
- Костін! Ваше кредо ?
- Зовнішня політика....!
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03.09.2024 15:16 Відповісти
Закрывайте посольство, разрывайте все дип. отношения с Монголией.
Нужно хоть как-то реагировать на такие выходки и беззаконие.
Иначе ублюдки будут продолжать такие же провокации.
Нужны дела в ответ, а не соплежуйство.
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03.09.2024 15:08 Відповісти
Росія плює на всіх , і робить те , що їй вигідно.
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03.09.2024 15:37 Відповісти
уууу... Костін подав голос...швидко! це ж не з березня пілписувати підозру Дмитруку...ганьбище!
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03.09.2024 16:01 Відповісти
Костін перднув в болото. В зелене болото. Ніхто нічого Монголії не зробить. Навіть з санкціями проблема. Ще потрібно постаратись знайти, чим Монголію покарати, і що обмежити. Туди все йде з Кацапії і з Китаю. А цим похеру чиясь "стурбованість". А з Монголії йде тільки сировина.
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03.09.2024 16:49 Відповісти
 
 