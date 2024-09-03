Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность, - Костин

Генпрокурор Андрей Костин прокомментировал отказ Монголии выполнить ордер МУС на арест диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Костина опубликовано на сайте Офиса Генпрокурора.

"Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре.

Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность соблюдать свои обязательства по международному праву - это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу", - отметил генпрокурор.

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Костин отметил, что предоставление гарантий безопасности преступнику подрывает саму суть глобальной правовой системы и серьезно нарушает ценности демократических стран.

"Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность.

Украина хорошо знает цену независимости. Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы", - подчеркнул он.

По словам Костина, Украина продолжит активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии.

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Что предшествовало?

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.