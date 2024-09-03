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Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность, - Костин

Володимир Путін

Генпрокурор Андрей Костин прокомментировал отказ Монголии выполнить ордер МУС на арест диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Костина опубликовано на сайте Офиса Генпрокурора.

"Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре.

Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность соблюдать свои обязательства по международному праву - это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу", - отметил генпрокурор.

Смотрите: Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать. ВИДЕО

Костин отметил, что предоставление гарантий безопасности преступнику подрывает саму суть глобальной правовой системы и серьезно нарушает ценности демократических стран.

"Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность.

Украина хорошо знает цену независимости. Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы", - подчеркнул он.

По словам Костина, Украина продолжит активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МКС напомнили, что Монголия обязана арестовать Путина во время его визита в страну

Что предшествовало?

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Автор: 

путин владимир (31237) Монголия (43) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+7
Та плювати монголам на ці балачки. Вони на утриманні у Китая і клали з прибором на власну суб'єктність.
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03.09.2024 14:34
+7
Закрывайте посольство, разрывайте все дип. отношения с Монголией.
Нужно хоть как-то реагировать на такие выходки и беззаконие.
Иначе ублюдки будут продолжать такие же провокации.
Нужны дела в ответ, а не соплежуйство.
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03.09.2024 15:08
+3
Свою міжнародну суб'єктність?

Вообще-то она подставила под удар (струи подозрительной желтой жидкости) европейскую напыщенную бюрократию с её бесконечной говорильней ни о чем.

А всё потому что МУС в своей никчемной бумажке перепутал слова "Ордер на арест" с "Приказом о ликвидации".
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03.09.2024 14:40
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Костя, Молдова, наприклад, може бути максимально суб'єктною, але, якщо і в Україні, і в Румунії при владі будуть мудаки, то молдова
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03.09.2024 14:32 Ответить
Та плювати монголам на ці балачки. Вони на утриманні у Китая і клали з прибором на власну суб'єктність.
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03.09.2024 14:34 Ответить
Свою міжнародну суб'єктність?

Вообще-то она подставила под удар (струи подозрительной желтой жидкости) европейскую напыщенную бюрократию с её бесконечной говорильней ни о чем.

А всё потому что МУС в своей никчемной бумажке перепутал слова "Ордер на арест" с "Приказом о ликвидации".
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03.09.2024 14:40 Ответить
Ну знаєте, Монголія - така діра без норм спецслужби і з продажними чиновниками, що якраз "приказ о ликвидации" наші могли цілком організувати своїми силами!
Ну камон, заслали спецназ під видом туристів/учених і розваляли кортеж хйла фпвхами чи ще чимось там... За потреби підкупили б там ментів, щоб підібратися ближче до дороги...
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03.09.2024 14:45 Ответить
це й у срасії можна зробити
питання до гур та сбу
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03.09.2024 16:48 Ответить
У срасії ментів на кожному кроці і фсбшників повно, а в Монголії з цим простіше - там толком не те що розвідки, навіть армії нормальної нема. У Монголії степ, туди якусь зброю провезти неважко.
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03.09.2024 17:22 Ответить
але є плюси:

але українця в срасії не вирахуєш, достатньо просто імітувати кацапський говір

на срасії просто підкупити будь кого з ментів або наркош

дрон зібрати та замовити можна на срасії
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03.09.2024 17:25 Ответить
Думаю, у плані підкупу Монголія нічим не відрізняється...
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03.09.2024 17:31 Ответить
не бував, не знаю
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03.09.2024 17:45 Ответить
Партайгеноссе цеденбал не выдаст
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03.09.2024 14:41 Ответить
Х7йло через Монголію хоче "посміятись" з міжнародного суду. Він обрав Монголію бо в неї майже немає армії, тому не дивно якщо вони не наважиться заарештувати війскового злочинця. А ось розвідка однієї з країн НАТО могли б провести "спець-операцію" й заарештувати та вивезти Х7йла на територію однієї з країн НАТО, але їм теж сміливості навряд вистачить. Час покаже.
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03.09.2024 14:41 Ответить
А чому однієї з країн НАТО, а не України?
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03.09.2024 14:46 Ответить
Разведка занята помощью туарегам (Судану, свой вариант).
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03.09.2024 14:50 Ответить
Бо проти країни НАТО Засрашкінськи рашисто-нацисти не полізуть агресією!
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03.09.2024 15:55 Ответить
Всім ******. Міжнародні правила не діють, особливо в Азії. Монголи слухають китайців.
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03.09.2024 14:44 Ответить
Генпрокурор знайшов підставу, щоб висловитись.
Не думаю, що сам...
Ну, не про зрадників та хабарників від влади ж говорити...
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03.09.2024 15:06 Ответить
- Костін! Ваше кредо ?
- Зовнішня політика....!
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03.09.2024 15:16 Ответить
Закрывайте посольство, разрывайте все дип. отношения с Монголией.
Нужно хоть как-то реагировать на такие выходки и беззаконие.
Иначе ублюдки будут продолжать такие же провокации.
Нужны дела в ответ, а не соплежуйство.
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03.09.2024 15:08 Ответить
Росія плює на всіх , і робить те , що їй вигідно.
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03.09.2024 15:37 Ответить
уууу... Костін подав голос...швидко! це ж не з березня пілписувати підозру Дмитруку...ганьбище!
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03.09.2024 16:01 Ответить
Костін перднув в болото. В зелене болото. Ніхто нічого Монголії не зробить. Навіть з санкціями проблема. Ще потрібно постаратись знайти, чим Монголію покарати, і що обмежити. Туди все йде з Кацапії і з Китаю. А цим похеру чиясь "стурбованість". А з Монголії йде тільки сировина.
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03.09.2024 16:49 Ответить
 
 