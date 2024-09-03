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ЄС висловив жаль через рішення Монголії проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

стано,пітер

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Стано сказав, що ЄС взяв до уваги приїзд до Улан-Батора керманича РФ Володимира Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати його за ордером прокурора МКС.

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що Монголія, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України", - заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Він додав, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

Нагадаємо, що Монголія пояснила невиконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна своєю залежністю  від імпорту російських енергопродуктів.

Читайте також: Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб’єктність, - Костін

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Читайте також: Монголія пояснила відмову арештувати Путіна залежністю від імпорту російських енергопродуктів

Автор: 

арешт (2521) путін володимир (23787) Євросоюз (13388) Монголія (42)


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Топ коментарі
+14
это все равно как если бы в полицейский участок пришел разыскиваемый преступник, но его там отказались арестовать, потому что он дал им пачку сигарет и пообещал еще две
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03.09.2024 20:27
+13
***** знищив світовий порядок і разом зі своїми дружбанами обісцяв Захід. Захід втерся. От і все.
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03.09.2024 20:35
+12
Блин, мировой порядок точно требует перезагрузки. Вместо того, чтобы выпихнуть монголию из всех организаций, на которые имеется влияние, ЕС огорчился. Хорошо хоть не расплакался. Объяснение монголии тоже сильное, если его масштабировать в сторону уменьшения, будет звучать примерно так. Да, я прятал у себя дома серийного убийцу и похитителя детей, но он же давал мне за это деньги.
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03.09.2024 20:27
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Монголія продемонструвала справжню ціну Римського статуту- як туалетного паперу, та й то жорсткого.
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03.09.2024 21:35 Відповісти
да и ЕС продемострировала полную не компетентность .. надо было выражать не сожаление а озабоченность....
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04.09.2024 08:05 Відповісти
Йой сі лишенько, що ж той Т9 робить... )
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03.09.2024 20:14 Відповісти
В таку ось недоорганізацію ми тільки вступили, а вони вже обісралися.
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03.09.2024 20:14 Відповісти
А що, роісія вже також ратифікувала Римський Статут ?
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03.09.2024 20:21 Відповісти
Дайте автору кави, копняка і завдання поправити заголовок.
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03.09.2024 20:15 Відповісти
Монголія Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна своєю залежністю від імпорту російських енергопродуктів. Джерело:

керивництву Монголії теж треба виписати ордер на арешт .
У разі, якщо хутина арештували, то енергоносії все одно раша би продавала Монголії БО Є КОНТРАКТИ І ШТРАФИ. А ще раше комусь потрібно продавати енергоносії.
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03.09.2024 20:17 Відповісти
Повна деградація - озабоченность, беспокойство, жаль
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03.09.2024 20:21 Відповісти
Монгол монголу око не виклює.
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03.09.2024 20:23 Відповісти
ЄС висловив жаль через рішення Монголії

Вже виправили дупорукі писаки.
Але дійсно - коли вже слово впало, чом би не вломити і Молдові?
Ги-ги...
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03.09.2024 20:23 Відповісти


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03.09.2024 20:23 Відповісти
Блин, мировой порядок точно требует перезагрузки. Вместо того, чтобы выпихнуть монголию из всех организаций, на которые имеется влияние, ЕС огорчился. Хорошо хоть не расплакался. Объяснение монголии тоже сильное, если его масштабировать в сторону уменьшения, будет звучать примерно так. Да, я прятал у себя дома серийного убийцу и похитителя детей, но он же давал мне за это деньги.
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03.09.2024 20:27 Відповісти
это все равно как если бы в полицейский участок пришел разыскиваемый преступник, но его там отказались арестовать, потому что он дал им пачку сигарет и пообещал еще две
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03.09.2024 20:27 Відповісти
Ваша аналогия, пожалуй, ддаже лучше
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03.09.2024 20:29 Відповісти
а монголи так же ж пишалися, що хоч один їхній монгол з Орди таки дійшов до Європи і навіть став суддею того еуропейського суду..
- і от так мощщщно обісралися з цим ******, на увесь притомний Світ.. бо бізнес, він - понад усе.. яке там право, закони, підписи-зобов'язання... головне - "морду кірпічОм" і вперед за живим баблом....
хоче є підозра, що справжнє ***** таки не поїхало до Монголії і обійшлися двійником-удмуртом, кАрочє, кого не шкода..
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03.09.2024 20:28 Відповісти
***** знищив світовий порядок і разом зі своїми дружбанами обісцяв Захід. Захід втерся. От і все.
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03.09.2024 20:35 Відповісти
Цивілізація хоче стабільності і зони комфорту будь що ...
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03.09.2024 21:24 Відповісти
Потужно! І головне дієво!
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03.09.2024 20:42 Відповісти
ООН - лайно, МКС - Лайно, МАГАТЕ - таке саме. Амнетсі... грінпіс... ЮНЕСКО... НАТО ... В якій вигрібній ямі ми живемо...!
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03.09.2024 20:44 Відповісти
Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут. Джерело:
І що ви цім монголам зробите?
Може хоч виключити з Римського статуту?
Чи боїтеся що знов орда нападе?
То потомки цієї орди вже напали на Україну .
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03.09.2024 20:45 Відповісти
Окрім жалю могли би ще просльозитися.
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03.09.2024 20:51 Відповісти
а шо це за юридична категорія "жаль"???
гей.ропейці, ви вже зовсім й.обу далися!
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03.09.2024 20:56 Відповісти
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03.09.2024 21:03 Відповісти
А взагалі в том римському статуті е юридична відповідальність за невиконання ордеру на арешт ,крім жалю . Якщо е, то планують застосовувати ? Якщо ні , то нах він потрібен . *** це прецедент .
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03.09.2024 21:24 Відповісти
Жаль ето новый вид озабоченности?
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03.09.2024 21:33 Відповісти
Це вирок, - «ЖАЛЬ», усій Європейській системі правосуддя… та суддям що винесли нікчемний вирок…
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03.09.2024 21:45 Відповісти
!!!!!!!!!! І всій европейській дермократії.
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03.09.2024 22:00 Відповісти
А осуждение выразили? Додики
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03.09.2024 21:58 Відповісти
Потужне самоприниження таких інституцій як ООН, МКС, НАТО це страшна небезпека для існування всієї Планети.
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03.09.2024 22:11 Відповісти
Імпотенти висловили жаль. Мені їх також жаль.
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03.09.2024 22:25 Відповісти
Тю...А шо вам та Монголія ? Чи може хтось виконав свої обов'язки за Будапештським меморандумом ?
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03.09.2024 22:41 Відповісти
гейропейцям не привикати! їх регулярно негри на пару з арабами деруть і жарять у всі діри. так тепер ще і монголоїди обкінчали! гейропейці все стерплять, бо вони тепер там всі поголовно толерантні.

європейці, які щось могли і вміли, всі померли аж 80-100 років назад під час двох великих воєн!!!
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04.09.2024 00:04 Відповісти
Яка стидоба. Яке дно. Взяли вони до уваги....За щоку ви взяли в черговий раз. Нікчеми. Слизняки.
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04.09.2024 01:45 Відповісти
Монгол пойдёт на любое преступление если ПриБЫлЬ💲💲 будет превышать 300 % эх оп9ть 4ленин ошибс9 кто бы сомневалс9 🥱
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04.09.2024 07:18 Відповісти
 
 