ЄС висловив жаль через рішення Монголії проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Стано сказав, що ЄС взяв до уваги приїзд до Улан-Батора керманича РФ Володимира Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати його за ордером прокурора МКС.

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що Монголія, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України", - заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Він додав, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

Нагадаємо, що Монголія пояснила невиконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна своєю залежністю від імпорту російських енергопродуктів.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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