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Новини
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Монголія пояснила відмову арештувати Путіна залежністю від імпорту російських енергопродуктів

Путін і президент Монголії

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Про це заявив речник уряду Монголії у коментарі виданню Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник монгольського уряду сказав, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших безпосередніх сусідів (РФ та Китаю, - ред.), раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - сказав представник монгольської влади.

Окрім цього, він додав, що Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується її офіційними заявами".

Читайте також: Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб’єктність, - Костін

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Читайте також: Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент: У Європарламенті звернулися до Борреля

Автор: 

візит (1582) путін володимир (23787) росія (65073) Монголія (42)


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Топ коментарі
+23
ТА просто міжнародного права не існує. І всі договори - туалетний папір. Є лиш калаш, калаш рушить світом
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03.09.2024 16:50
+21
Це тоді це навіть не плювок, а дефекація в обличчя так званому "міжнародному правосуддю"
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03.09.2024 16:52
+18
Тут мова йде про взагалі світові інститути...ООН Радбез ..Червоний хрест..та інший непотріб..те ж саме НАТО--це вивіска на дверях.
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03.09.2024 16:52
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перед законом всі рівні, але деякі трошки рівніші...
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03.09.2024 16:49 Відповісти
- Рафік не виновник самсем. Просто оч кушать хоца
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03.09.2024 17:09 Відповісти
У них путіна не арештували, у нас через кордон дають тікати всім, хто підозрюється в тих чи інших злочинах, в тому числі і зрадникам. Знову весь світ винуватий
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03.09.2024 17:22 Відповісти
То есть, то, что они тебе свой член на лоб положили, ты оправдываешь тем, что у нас тоже есть свои проблемы? Прекрасное оправдание...
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03.09.2024 18:22 Відповісти
Мені на них якось... Це 95% дописувачів звинувачують то Польщу, лише тому, що вона не хоче вступати у війну - це її право, то весь світ. Але ці люди абсолютно нормально дивляться на те, що коїться в Україні. Вам ніхто нічого не винен
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03.09.2024 19:01 Відповісти
Ты идиот? Конечно должен. Если страна подписала договор с международным судом- она - ДОЛЖНА его исполнять.
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03.09.2024 19:26 Відповісти
Ну так і ДПСУ повинна була затримати Дмитрука )) Взагалі спочатку у себе треба лад навести, потім вимагати щось від інших
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03.09.2024 19:32 Відповісти
Как незаконный побег Дмитрука влияет на международный договор между Монголией и международным судом. Ты точно- тупорылый кретин.
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03.09.2024 19:49 Відповісти
Якщо монгольських чоловіків будуть гвалтувати за гроші,то вони й цьому знайдуть виправдання.
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03.09.2024 16:50 Відповісти
Кацапів гвалтують кадирівці навіть не за гроші, а просто їх тоді менше б'ють. Якщо за гроші, то вже не згвалтування, а по згоді.
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03.09.2024 18:10 Відповісти
ТА просто міжнародного права не існує. І всі договори - туалетний папір. Є лиш калаш, калаш рушить світом
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03.09.2024 16:50 Відповісти
Монголія сама незалежна країна в Світі. Від неї ніде ніщо не залежить.
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03.09.2024 16:50 Відповісти
Рашиська кривава паскуда ще раз витерло ноги об міжнародне право.
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03.09.2024 16:50 Відповісти
Монголия? Магнолия? Гамнолия!
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03.09.2024 16:51 Відповісти
Це тоді це навіть не плювок, а дефекація в обличчя так званому "міжнародному правосуддю"
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03.09.2024 16:52 Відповісти
Тут мова йде про взагалі світові інститути...ООН Радбез ..Червоний хрест..та інший непотріб..те ж саме НАТО--це вивіска на дверях.
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03.09.2024 16:52 Відповісти
ну тупі- заарештували б - їм би потім безкоштовно нафту гнали б 😂
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03.09.2024 16:52 Відповісти
років на 100....
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03.09.2024 16:55 Відповісти
Ще одне пiдтвердження, що тiльки груба сила працює зараз.
Нияки ООН, Червони Хрести, Гаагi - не варти нiчого....
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03.09.2024 16:54 Відповісти
і Монголіїї нічого не буде--висловлять чергові озабоченності
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03.09.2024 17:04 Відповісти
И опять я про своё. Срочно выйти из Будапешта 94. Денонсировать тот меморандум для начала. Мы одни остались в нем. Хотя бы это. И смотреть реакцию, и восстановить статус страны с ЯО. А изготовить---- там видно будет. Война хороша одним---- всё ускоряется сильно. Что нам терять!?
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04.09.2024 08:22 Відповісти
потрібно просто перестати платити внески в ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та інші організації з "трьох літер".
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03.09.2024 16:56 Відповісти
Тобто монголи сказали прямо, психопат може вбивати в своє задоволення.Запитання,якщо не можете арештувати тоді якого біса запрошуєте до себе? Бидло є бидло.
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03.09.2024 16:58 Відповісти
То ви так і в рубльову зону увійдете.
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Схоже що - десь так і було . ***** викрутив монголам руки щоб вчергове принизити західні інституції , і показати світу ще одну - кузькіну мать . Це звісно - їх не надто оправдовує .

А єсли монголи не захотят прінять с почестямі нашего прєзідєнта - отключім газ ..))
.
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03.09.2024 16:59 Відповісти
монголія втратила шанс , арешт х..ла - це як перемога на Олімпіаді олімпіад, країна втратила шанс стати зіркою
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Це називається "честная давалка"
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03.09.2024 17:00 Відповісти
Монгол же не хохол?
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03.09.2024 17:11 Відповісти
римським статутом і ордером міжнародного кримінального суду з цинічним задоволенням підтерлися. Як і самим Міжнародним Кримінальним Судом. Хто вискаже найбільше занепокоєння?
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03.09.2024 17:11 Відповісти
Макрон.
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03.09.2024 17:13 Відповісти
Кстати США его не подписывали.
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04.09.2024 08:23 Відповісти
Чую пропадосів.
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03.09.2024 17:12 Відповісти
А якби якийсь монгол під час виступу мангольського *********** завалив паскуду, міг би потім пояснити це наявністю манголії на мапі, мовляв, не було б такої країни - не було б *********** і відповідно завалити його було б неможливо в принципі.
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03.09.2024 17:13 Відповісти
ну що ж треба збільшити кількість технічних причин які заважатимуть постачанню . дрони запускати на кацапію прямо з монголії ...
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03.09.2024 17:14 Відповісти
Ху-йло туди їхало спеціально для дискредитації ордера МКС. Інших причин для відвідин кількох тисяч кілометрів пустелі очевидно не було...
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03.09.2024 17:15 Відповісти
гомській владі Монголії просто очень нАдА "деньги".. нічАво лічного - просто бізнес...
яке там європейське право - ординці досі вживають кров з молоком...
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03.09.2024 17:20 Відповісти
Вже писала - що цей карлик хоче лише самоствердитись за рахунок дрібного шантажу сусідів, "мєлкій фраєр". Воно готове все золото росії відвалити, щоб лишень показати, яке воно "могутнє".
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03.09.2024 17:21 Відповісти
Так тоді або хрестика нехай знімуть, або труси вдягнуть
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03.09.2024 17:23 Відповісти
взагалі-то в такому випадку інші країни не давали дозволу на перебування на своїй території...
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03.09.2024 17:25 Відповісти
Старший брат хоче нафти від молодшого.
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03.09.2024 17:27 Відповісти
А ви на щось надіялись
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03.09.2024 17:33 Відповісти
А шо, так можна?
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03.09.2024 17:47 Відповісти
А якого біса вузькоокі підписували той Статут?
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03.09.2024 17:49 Відповісти
А просто так. Як гівном по паркану розмазати. Виявляється в нашому світі все можна підписувати просто так. Для приколу. А по факту-анархія. Право сили.
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03.09.2024 19:04 Відповісти
когда то монголы и их империя были воиными покорившими полмира,а сейчас они дешёвые проститутки на подсосе у рашки и китая!
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03.09.2024 17:51 Відповісти
Нейтральна незалежна Монголія залежить від російської нафти. Тому потужно поклала бовт на міжнародні договори. Схоже, вибудовується та цементується вісь росія-монголія-китай-корея
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03.09.2024 17:55 Відповісти
Якби монголи арештували ху@ ла , вони би стали людьми ,
яких поважає весь цивілізований світ
і залили би ту Монголію безкоштовним бензином ,
а так залишились монголами , яких не поважатимуть у світі😡

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03.09.2024 18:01 Відповісти
бачили фільм "Борат"? Початок знімався в румуннському селі під вивіскою що це Казахстан ... Отак приблизно вони виглядають для нам
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03.09.2024 18:32 Відповісти
Насправдi в римскому статутi багато "але" якi дають на законних пiдставах країнам якi ратифiкували його, право не виконувати вимоги суду. Навiть в цьому роцi був прецидент, коли США вiльно прийняла Нетаньяху на якого ордер МКС хоча вони подписанти Римського статуту, але зазначили ще давно,що не будуть його виконувати справедливо бойачись позовiв пiсля iрака.
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03.09.2024 18:11 Відповісти
США не ратифікували Римський статут, тож мали право не виконувати ордер МКС.
А Монголія все підписала та ратифікувала, тож НЕ мала права НЕ виконувати. Але підтерлася тим статутом просто за грошики. Бо "джаст бізнес" та "20 копійок більше за 10".
І якщо за це їй нічого не буде, це кінець міжнародного права. З відтепер злочинцю можна все. Аби були гроші та зброя.
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04.09.2024 10:03 Відповісти
Або повернули "ісконно історичні Улуси - моква і суждаль"
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03.09.2024 18:30 Відповісти
Залежать тільки кремлівські шлюхи, орбан не дасть збрехати
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03.09.2024 18:51 Відповісти
Оце опустили міжнародне право. Навіть глибше ніж воно вже опущене. Молодці.👏
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03.09.2024 19:01 Відповісти
это все равно как если бы в полицейский участок пришел разыскиваемый преступник, но его там отказались арестовать, потому что он дал им пачку сигарет и пообещал еще две
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03.09.2024 19:54 Відповісти
 
 