Монголія пояснила відмову арештувати Путіна залежністю від імпорту російських енергопродуктів

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Про це заявив речник уряду Монголії у коментарі виданню Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник монгольського уряду сказав, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших безпосередніх сусідів (РФ та Китаю, - ред.), раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - сказав представник монгольської влади.

Окрім цього, він додав, що Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується її офіційними заявами".

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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