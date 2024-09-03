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Монголия объяснила отказ арестовать Путина зависимостью от импорта российских энергопродуктов

Путін і президент Монголії

Монголия не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Об этом заявил представитель правительства Монголии в комментарии изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель монгольского правительства сказал, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, и это усложняет возможность ареста Путина по ордеру МУС.

"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших непосредственных соседей (РФ и Китая, - ред.), раньше мы страдали от перебоев по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - сказал представитель монгольских властей.

Кроме этого, он добавил, что Монголия "всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается ее официальными заявлениями".

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

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Автор: 

визит (3079) путин владимир (31237) россия (95467) Монголия (43)


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Топ комментарии
+23
ТА просто міжнародного права не існує. І всі договори - туалетний папір. Є лиш калаш, калаш рушить світом
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03.09.2024 16:50
+21
Це тоді це навіть не плювок, а дефекація в обличчя так званому "міжнародному правосуддю"
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03.09.2024 16:52
+18
Тут мова йде про взагалі світові інститути...ООН Радбез ..Червоний хрест..та інший непотріб..те ж саме НАТО--це вивіска на дверях.
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03.09.2024 16:52
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Правила форума Совет форумчан
перед законом всі рівні, але деякі трошки рівніші...
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03.09.2024 16:49 Ответить
- Рафік не виновник самсем. Просто оч кушать хоца
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03.09.2024 17:09 Ответить
У них путіна не арештували, у нас через кордон дають тікати всім, хто підозрюється в тих чи інших злочинах, в тому числі і зрадникам. Знову весь світ винуватий
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03.09.2024 17:22 Ответить
То есть, то, что они тебе свой член на лоб положили, ты оправдываешь тем, что у нас тоже есть свои проблемы? Прекрасное оправдание...
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03.09.2024 18:22 Ответить
Мені на них якось... Це 95% дописувачів звинувачують то Польщу, лише тому, що вона не хоче вступати у війну - це її право, то весь світ. Але ці люди абсолютно нормально дивляться на те, що коїться в Україні. Вам ніхто нічого не винен
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03.09.2024 19:01 Ответить
Ты идиот? Конечно должен. Если страна подписала договор с международным судом- она - ДОЛЖНА его исполнять.
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03.09.2024 19:26 Ответить
Ну так і ДПСУ повинна була затримати Дмитрука )) Взагалі спочатку у себе треба лад навести, потім вимагати щось від інших
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03.09.2024 19:32 Ответить
Как незаконный побег Дмитрука влияет на международный договор между Монголией и международным судом. Ты точно- тупорылый кретин.
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03.09.2024 19:49 Ответить
Якщо монгольських чоловіків будуть гвалтувати за гроші,то вони й цьому знайдуть виправдання.
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03.09.2024 16:50 Ответить
Кацапів гвалтують кадирівці навіть не за гроші, а просто їх тоді менше б'ють. Якщо за гроші, то вже не згвалтування, а по згоді.
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03.09.2024 18:10 Ответить
ТА просто міжнародного права не існує. І всі договори - туалетний папір. Є лиш калаш, калаш рушить світом
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03.09.2024 16:50 Ответить
Монголія сама незалежна країна в Світі. Від неї ніде ніщо не залежить.
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03.09.2024 16:50 Ответить
Рашиська кривава паскуда ще раз витерло ноги об міжнародне право.
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03.09.2024 16:50 Ответить
Монголия? Магнолия? Гамнолия!
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03.09.2024 16:51 Ответить
Це тоді це навіть не плювок, а дефекація в обличчя так званому "міжнародному правосуддю"
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03.09.2024 16:52 Ответить
Тут мова йде про взагалі світові інститути...ООН Радбез ..Червоний хрест..та інший непотріб..те ж саме НАТО--це вивіска на дверях.
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03.09.2024 16:52 Ответить
ну тупі- заарештували б - їм би потім безкоштовно нафту гнали б 😂
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03.09.2024 16:52 Ответить
років на 100....
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03.09.2024 16:55 Ответить
Ще одне пiдтвердження, що тiльки груба сила працює зараз.
Нияки ООН, Червони Хрести, Гаагi - не варти нiчого....
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03.09.2024 16:54 Ответить
і Монголіїї нічого не буде--висловлять чергові озабоченності
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03.09.2024 17:04 Ответить
И опять я про своё. Срочно выйти из Будапешта 94. Денонсировать тот меморандум для начала. Мы одни остались в нем. Хотя бы это. И смотреть реакцию, и восстановить статус страны с ЯО. А изготовить---- там видно будет. Война хороша одним---- всё ускоряется сильно. Что нам терять!?
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04.09.2024 08:22 Ответить
потрібно просто перестати платити внески в ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ та інші організації з "трьох літер".
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03.09.2024 16:56 Ответить
Тобто монголи сказали прямо, психопат може вбивати в своє задоволення.Запитання,якщо не можете арештувати тоді якого біса запрошуєте до себе? Бидло є бидло.
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03.09.2024 16:58 Ответить
То ви так і в рубльову зону увійдете.
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03.09.2024 16:59 Ответить
Схоже що - десь так і було . ***** викрутив монголам руки щоб вчергове принизити західні інституції , і показати світу ще одну - кузькіну мать . Це звісно - їх не надто оправдовує .

А єсли монголи не захотят прінять с почестямі нашего прєзідєнта - отключім газ ..))
.
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03.09.2024 16:59 Ответить
монголія втратила шанс , арешт х..ла - це як перемога на Олімпіаді олімпіад, країна втратила шанс стати зіркою
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03.09.2024 16:59 Ответить
Це називається "честная давалка"
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03.09.2024 17:00 Ответить
Монгол же не хохол?
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03.09.2024 17:11 Ответить
римським статутом і ордером міжнародного кримінального суду з цинічним задоволенням підтерлися. Як і самим Міжнародним Кримінальним Судом. Хто вискаже найбільше занепокоєння?
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03.09.2024 17:11 Ответить
Макрон.
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03.09.2024 17:13 Ответить
Кстати США его не подписывали.
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04.09.2024 08:23 Ответить
Чую пропадосів.
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03.09.2024 17:12 Ответить
А якби якийсь монгол під час виступу мангольського *********** завалив паскуду, міг би потім пояснити це наявністю манголії на мапі, мовляв, не було б такої країни - не було б *********** і відповідно завалити його було б неможливо в принципі.
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03.09.2024 17:13 Ответить
ну що ж треба збільшити кількість технічних причин які заважатимуть постачанню . дрони запускати на кацапію прямо з монголії ...
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03.09.2024 17:14 Ответить
Ху-йло туди їхало спеціально для дискредитації ордера МКС. Інших причин для відвідин кількох тисяч кілометрів пустелі очевидно не було...
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03.09.2024 17:15 Ответить
гомській владі Монголії просто очень нАдА "деньги".. нічАво лічного - просто бізнес...
яке там європейське право - ординці досі вживають кров з молоком...
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03.09.2024 17:20 Ответить
Вже писала - що цей карлик хоче лише самоствердитись за рахунок дрібного шантажу сусідів, "мєлкій фраєр". Воно готове все золото росії відвалити, щоб лишень показати, яке воно "могутнє".
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03.09.2024 17:21 Ответить
Так тоді або хрестика нехай знімуть, або труси вдягнуть
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03.09.2024 17:23 Ответить
взагалі-то в такому випадку інші країни не давали дозволу на перебування на своїй території...
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03.09.2024 17:25 Ответить
Старший брат хоче нафти від молодшого.
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03.09.2024 17:27 Ответить
А ви на щось надіялись
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03.09.2024 17:33 Ответить
А шо, так можна?
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03.09.2024 17:47 Ответить
А якого біса вузькоокі підписували той Статут?
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03.09.2024 17:49 Ответить
А просто так. Як гівном по паркану розмазати. Виявляється в нашому світі все можна підписувати просто так. Для приколу. А по факту-анархія. Право сили.
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03.09.2024 19:04 Ответить
когда то монголы и их империя были воиными покорившими полмира,а сейчас они дешёвые проститутки на подсосе у рашки и китая!
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03.09.2024 17:51 Ответить
Нейтральна незалежна Монголія залежить від російської нафти. Тому потужно поклала бовт на міжнародні договори. Схоже, вибудовується та цементується вісь росія-монголія-китай-корея
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03.09.2024 17:55 Ответить
Якби монголи арештували ху@ ла , вони би стали людьми ,
яких поважає весь цивілізований світ
і залили би ту Монголію безкоштовним бензином ,
а так залишились монголами , яких не поважатимуть у світі😡

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03.09.2024 18:01 Ответить
бачили фільм "Борат"? Початок знімався в румуннському селі під вивіскою що це Казахстан ... Отак приблизно вони виглядають для нам
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03.09.2024 18:32 Ответить
Насправдi в римскому статутi багато "але" якi дають на законних пiдставах країнам якi ратифiкували його, право не виконувати вимоги суду. Навiть в цьому роцi був прецидент, коли США вiльно прийняла Нетаньяху на якого ордер МКС хоча вони подписанти Римського статуту, але зазначили ще давно,що не будуть його виконувати справедливо бойачись позовiв пiсля iрака.
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03.09.2024 18:11 Ответить
США не ратифікували Римський статут, тож мали право не виконувати ордер МКС.
А Монголія все підписала та ратифікувала, тож НЕ мала права НЕ виконувати. Але підтерлася тим статутом просто за грошики. Бо "джаст бізнес" та "20 копійок більше за 10".
І якщо за це їй нічого не буде, це кінець міжнародного права. З відтепер злочинцю можна все. Аби були гроші та зброя.
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04.09.2024 10:03 Ответить
Або повернули "ісконно історичні Улуси - моква і суждаль"
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03.09.2024 18:30 Ответить
Залежать тільки кремлівські шлюхи, орбан не дасть збрехати
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03.09.2024 18:51 Ответить
Оце опустили міжнародне право. Навіть глибше ніж воно вже опущене. Молодці.👏
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03.09.2024 19:01 Ответить
это все равно как если бы в полицейский участок пришел разыскиваемый преступник, но его там отказались арестовать, потому что он дал им пачку сигарет и пообещал еще две
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03.09.2024 19:54 Ответить
 
 