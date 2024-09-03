Монголия объяснила отказ арестовать Путина зависимостью от импорта российских энергопродуктов
Монголия не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.
Об этом заявил представитель правительства Монголии в комментарии изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель монгольского правительства сказал, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, и это усложняет возможность ареста Путина по ордеру МУС.
"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших непосредственных соседей (РФ и Китая, - ред.), раньше мы страдали от перебоев по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - сказал представитель монгольских властей.
Кроме этого, он добавил, что Монголия "всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается ее официальными заявлениями".
Визит Путина в Монголию
Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.
Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нияки ООН, Червони Хрести, Гаагi - не варти нiчого....
А єсли монголи не захотят прінять с почестямі нашего прєзідєнта - отключім газ ..))
.
яке там європейське право - ординці досі вживають кров з молоком...
яких поважає весь цивілізований світ
і залили би ту Монголію безкоштовним бензином ,
а так залишились монголами , яких не поважатимуть у світі😡
А Монголія все підписала та ратифікувала, тож НЕ мала права НЕ виконувати. Але підтерлася тим статутом просто за грошики. Бо "джаст бізнес" та "20 копійок більше за 10".
І якщо за це їй нічого не буде, це кінець міжнародного права. З відтепер злочинцю можна все. Аби були гроші та зброя.