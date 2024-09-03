ЕС выразил сожаление из-за решения Монголии проигнорировать ордер МКС на арест Путина

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Стано сказал, что ЕС принял во внимание приезд в Улан-Батор руководителя РФ Владимира Путина несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы задержать его по ордеру прокурора МУС.

"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест... ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он добавил, что ЕС поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет относительно событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Напомним, что Монголия объяснила невыполнение ордера Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина своей зависимостью от импорта российских энергопродуктов.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

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