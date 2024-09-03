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ЕС выразил сожаление из-за решения Монголии проигнорировать ордер МКС на арест Путина

стано,пітер

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Стано сказал, что ЕС принял во внимание приезд в Улан-Батор руководителя РФ Владимира Путина несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы задержать его по ордеру прокурора МУС.

"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест... ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он добавил, что ЕС поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет относительно событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Напомним, что Монголия объяснила невыполнение ордера Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина своей зависимостью от импорта российских энергопродуктов.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Читайте также: Монголия объяснила отказ арестовать Путина в зависимости от импорта российских энергопродуктов

Автор: 

арест (10455) путин владимир (31237) Евросоюз (17113) Монголия (43)


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Топ комментарии
+14
это все равно как если бы в полицейский участок пришел разыскиваемый преступник, но его там отказались арестовать, потому что он дал им пачку сигарет и пообещал еще две
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03.09.2024 20:27
+13
***** знищив світовий порядок і разом зі своїми дружбанами обісцяв Захід. Захід втерся. От і все.
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03.09.2024 20:35
+12
Блин, мировой порядок точно требует перезагрузки. Вместо того, чтобы выпихнуть монголию из всех организаций, на которые имеется влияние, ЕС огорчился. Хорошо хоть не расплакался. Объяснение монголии тоже сильное, если его масштабировать в сторону уменьшения, будет звучать примерно так. Да, я прятал у себя дома серийного убийцу и похитителя детей, но он же давал мне за это деньги.
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03.09.2024 20:27
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Монголія продемонструвала справжню ціну Римського статуту- як туалетного паперу, та й то жорсткого.
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03.09.2024 21:35 Ответить
да и ЕС продемострировала полную не компетентность .. надо было выражать не сожаление а озабоченность....
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04.09.2024 08:05 Ответить
Йой сі лишенько, що ж той Т9 робить... )
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03.09.2024 20:14 Ответить
В таку ось недоорганізацію ми тільки вступили, а вони вже обісралися.
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03.09.2024 20:14 Ответить
А що, роісія вже також ратифікувала Римський Статут ?
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03.09.2024 20:21 Ответить
Дайте автору кави, копняка і завдання поправити заголовок.
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03.09.2024 20:15 Ответить
Монголія Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна своєю залежністю від імпорту російських енергопродуктів. Джерело:

керивництву Монголії теж треба виписати ордер на арешт .
У разі, якщо хутина арештували, то енергоносії все одно раша би продавала Монголії БО Є КОНТРАКТИ І ШТРАФИ. А ще раше комусь потрібно продавати енергоносії.
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03.09.2024 20:17 Ответить
Повна деградація - озабоченность, беспокойство, жаль
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03.09.2024 20:21 Ответить
Монгол монголу око не виклює.
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03.09.2024 20:23 Ответить
ЄС висловив жаль через рішення Монголії

Вже виправили дупорукі писаки.
Але дійсно - коли вже слово впало, чом би не вломити і Молдові?
Ги-ги...
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03.09.2024 20:23 Ответить


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03.09.2024 20:23 Ответить
Блин, мировой порядок точно требует перезагрузки. Вместо того, чтобы выпихнуть монголию из всех организаций, на которые имеется влияние, ЕС огорчился. Хорошо хоть не расплакался. Объяснение монголии тоже сильное, если его масштабировать в сторону уменьшения, будет звучать примерно так. Да, я прятал у себя дома серийного убийцу и похитителя детей, но он же давал мне за это деньги.
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03.09.2024 20:27 Ответить
это все равно как если бы в полицейский участок пришел разыскиваемый преступник, но его там отказались арестовать, потому что он дал им пачку сигарет и пообещал еще две
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03.09.2024 20:27 Ответить
Ваша аналогия, пожалуй, ддаже лучше
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03.09.2024 20:29 Ответить
а монголи так же ж пишалися, що хоч один їхній монгол з Орди таки дійшов до Європи і навіть став суддею того еуропейського суду..
- і от так мощщщно обісралися з цим ******, на увесь притомний Світ.. бо бізнес, він - понад усе.. яке там право, закони, підписи-зобов'язання... головне - "морду кірпічОм" і вперед за живим баблом....
хоче є підозра, що справжнє ***** таки не поїхало до Монголії і обійшлися двійником-удмуртом, кАрочє, кого не шкода..
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03.09.2024 20:28 Ответить
***** знищив світовий порядок і разом зі своїми дружбанами обісцяв Захід. Захід втерся. От і все.
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03.09.2024 20:35 Ответить
Цивілізація хоче стабільності і зони комфорту будь що ...
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03.09.2024 21:24 Ответить
Потужно! І головне дієво!
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03.09.2024 20:42 Ответить
ООН - лайно, МКС - Лайно, МАГАТЕ - таке саме. Амнетсі... грінпіс... ЮНЕСКО... НАТО ... В якій вигрібній ямі ми живемо...!
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03.09.2024 20:44 Ответить
Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут. Джерело:
І що ви цім монголам зробите?
Може хоч виключити з Римського статуту?
Чи боїтеся що знов орда нападе?
То потомки цієї орди вже напали на Україну .
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03.09.2024 20:45 Ответить
Окрім жалю могли би ще просльозитися.
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03.09.2024 20:51 Ответить
а шо це за юридична категорія "жаль"???
гей.ропейці, ви вже зовсім й.обу далися!
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03.09.2024 20:56 Ответить
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03.09.2024 21:03 Ответить
А взагалі в том римському статуті е юридична відповідальність за невиконання ордеру на арешт ,крім жалю . Якщо е, то планують застосовувати ? Якщо ні , то нах він потрібен . *** це прецедент .
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03.09.2024 21:24 Ответить
Жаль ето новый вид озабоченности?
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03.09.2024 21:33 Ответить
Це вирок, - «ЖАЛЬ», усій Європейській системі правосуддя… та суддям що винесли нікчемний вирок…
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03.09.2024 21:45 Ответить
!!!!!!!!!! І всій европейській дермократії.
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03.09.2024 22:00 Ответить
А осуждение выразили? Додики
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03.09.2024 21:58 Ответить
Потужне самоприниження таких інституцій як ООН, МКС, НАТО це страшна небезпека для існування всієї Планети.
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03.09.2024 22:11 Ответить
Імпотенти висловили жаль. Мені їх також жаль.
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03.09.2024 22:25 Ответить
Тю...А шо вам та Монголія ? Чи може хтось виконав свої обов'язки за Будапештським меморандумом ?
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03.09.2024 22:41 Ответить
гейропейцям не привикати! їх регулярно негри на пару з арабами деруть і жарять у всі діри. так тепер ще і монголоїди обкінчали! гейропейці все стерплять, бо вони тепер там всі поголовно толерантні.

європейці, які щось могли і вміли, всі померли аж 80-100 років назад під час двох великих воєн!!!
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04.09.2024 00:04 Ответить
Яка стидоба. Яке дно. Взяли вони до уваги....За щоку ви взяли в черговий раз. Нікчеми. Слизняки.
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04.09.2024 01:45 Ответить
Монгол пойдёт на любое преступление если ПриБЫлЬ💲💲 будет превышать 300 % эх оп9ть 4ленин ошибс9 кто бы сомневалс9 🥱
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04.09.2024 07:18 Ответить
 
 