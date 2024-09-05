Зеленський про відмову Монголії арештувати Путіна: Поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право

Президент Володимир Зеленський заявив, що Монголія не поважає міжнародне право, оскільки відмовилася арештувати російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News.

За словами президента, якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вона й приймає Путіна. Такі дії є відповіддю Монголії на міжнародне право: поважає його вона чи ні.

"Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру", - сказав Зеленський.

Водночас, наголосив він, якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то це не означає, що не буде відповідальності тієї чи іншої людини.

"Бо більшість країн все одно чекатимуть на відповідальність, і вона все одно буде", – підсумував він.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

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