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Зеленський про відмову Монголії арештувати Путіна: Поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право

Зеленський про відмову Монголії арештувати Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Монголія не поважає міжнародне право, оскільки відмовилася арештувати російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News.

За словами президента, якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вона й приймає Путіна. Такі дії є відповіддю Монголії на міжнародне право: поважає його вона чи ні.

"Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру", - сказав Зеленський.

Водночас, наголосив він, якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то це не означає, що не буде відповідальності тієї чи іншої людини.

"Бо більшість країн все одно чекатимуть на відповідальність, і вона все одно буде", – підсумував він.

Читайте: Кулеба про відмову Монголії арештувати Путіна: Грубе порушення зобов’язань перед МКС

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Дивіться: Путін прибув із візитом до Монголії, яка зобов’язана його арештувати. ВIДЕО

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Топ коментарі
+8
"зезедент" із інвест дєдушкой "зеленого-квартлу " теж не поважає американську юстицію,котра потребує його видачі...
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05.09.2024 15:28
+6
Бедная Монголия . Все в ЕС забыли , когда после 2014-го в десна целовались с ху@лом .
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05.09.2024 15:26
+5
Міжнародне право не поважають навіть його творці, що він хоче від якоїсь Монголії? Повагу зазвичай ще заслужити треба.
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05.09.2024 15:32
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Бедная Монголия . Все в ЕС забыли , когда после 2014-го в десна целовались с ху@лом .
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05.09.2024 15:26 Відповісти
У них был шанс придушить урода . Так и сейчас очко играет .
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05.09.2024 15:29 Відповісти
Той хто вірить що цей путєн справжній такі ж ідіоти як і Зеленський.
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05.09.2024 15:39 Відповісти
а яка різниця справжній чи ні, кацапи сказали, що путлєр поїхав в Монголію, і якщо б там його затримали, то всі інші були б підробками, навіть справжній з бункера, і всі б тролили кацапів, що у них х..ло несправжнє, і того би засудили і в тюрму посадили. і нехай би кацапи гавном сходили, а тиго що у них ніхто б не визнава, воно й так не рукопожатне, то тільки бульбенфюрер і північнокорейський підсвинок з ним спілкувалися, а їх теж ніхто не визнає.
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05.09.2024 16:17 Відповісти
ну так само ідіотом можна назвати і тих, хто вірить у те, що ху йло в холодильнику на Валдаї. )) а адекватним українцям пох який там хутін - справжній, несправжній, двійник, трійник і т.д. Головне тут - це те, що притомні українці вірять в те, що на федерації більша половина того насілєнія - це вони всі хутіни - вертухаї. а інша, значно менша половина - просто терпіли, які ні на що не здатні вплинути, мовчки працюють, сплачують податки і підтримують режим хутіних і його здатність вести війну проти України.. вже 10 років від солов*я і років з 4 від "хєнєрала"
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05.09.2024 17:11 Відповісти
... постійно чути з їхніх каналів про "піріхват власті", який все переноситься і переноситься на наступний рік. і так з року в рік ті ікспєрди вішають ту локшину на вуха.. і багато хто вірить у ці казки. )
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05.09.2024 17:15 Відповісти
Так своі ж в доску - газ - нафта - Гаага далеко
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05.09.2024 15:27 Відповісти
"зезедент" із інвест дєдушкой "зеленого-квартлу " теж не поважає американську юстицію,котра потребує його видачі...
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05.09.2024 15:28 Відповісти
Журналістські розслідування не публікують в тєлєзі!
І так, Рівне - українськомовне, спалилася ти!
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05.09.2024 15:47 Відповісти
А ходить це огидне Пуйло, наче чималенький дрючок в дупі (чи то подарунок від дяді Сі?))
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05.09.2024 15:31 Відповісти
Міжнародне право не поважають навіть його творці, що він хоче від якоїсь Монголії? Повагу зазвичай ще заслужити треба.
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05.09.2024 15:32 Відповісти
Саме тому рашиський виродок поїхав що б продемонструвати що йому на-рать на міжнародне право ,раз пронесло поїде і в іншу країну.
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05.09.2024 15:34 Відповісти
Хоч і не поважають, зате власною Конституцією не підтераються
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05.09.2024 15:38 Відповісти
Смешной расеянский высер
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05.09.2024 15:46 Відповісти
А шо їхня конституція забороняє москалів видавати?
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05.09.2024 16:26 Відповісти
Мордоровские зольдатен ограбили магазин в Курском городке фКореневе,это очередной ограбленный магазин оркскими мародерами
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05.09.2024 15:38 Відповісти
не вбивцю поважають, а газіки вбивці. сцарь їх за газ купив.
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05.09.2024 15:39 Відповісти
Просто цікаво...
Зеленський мабуть вважає своїм обов'язком побити горшки з усіма державами?
Що таке мова дипломатії мабуть ніколи не чув
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05.09.2024 15:48 Відповісти
у Монголіїї зараз майже така ж "незалежність", яка була у нас до 14 року..., коли росіяни почували себе у нас навіть краще ніж вдома..., якщо що, вони могли прикрутити вентиль й все.... де та наша незалежність тільки лишалась..., а в Монголіїї тієї незалежності тільки відсотків 5, не більше..., а 95 % то нафта від хазяїна, тому це не країна, а провінція, майже федеральний округ...
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05.09.2024 15:49 Відповісти
Арати,потомки Сухе-Батора та Чойбалсана, навіть не відали, що то таке ВКС, пізно їм глобальний поц роз'яснив.
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05.09.2024 16:20 Відповісти
Поважають тільки силу. До 2014-го року Захід був сильним. Всіх неслухняних криваво карав. А тепер всі плюють.
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05.09.2024 16:33 Відповісти
Країна затиснута між росією (агресор) і Китаєм (союзник росії), не має навіть виходу до моря. Як би вони його вивезли, щоб кудись передати? За туарегів теж раділи, що ті вмазали по всій морді вагнерам. І де ті туареги? Повбивали їх всіх, навіть дітей.
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05.09.2024 16:38 Відповісти
та прикопали б десь у степу
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05.09.2024 20:48 Відповісти
Їм мабуть не можна в степу прикопувати. У них може теж "женевська конвенція".
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06.09.2024 13:39 Відповісти
Всі чомусь обговорюють вже наслідок,а не першопричину.Чому ніхто не задає питання-для чого взагалі Монголія запрошувала цього нациста до себе в країну тим самим створюючи прецедент чергового розтоптування міжнародного права.
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05.09.2024 16:48 Відповісти
Їх могли попросити так, що у них відмовитись не було шансу.

Нас також колись "попросили" стати без'ядерною державою.
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05.09.2024 22:12 Відповісти
Був в них шанс Їх ніхто не заставляв організовувати шабаш під якесь совкове свято.Просто їх як і всіх підпуйловників купили за дешевий газ,як колись їх предки купляли московських князів за дешеві ярлики.
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06.09.2024 01:34 Відповісти
Виключно з поваги до міжнародного права, Зеленський змушений вже другий рік переховувати Коломойського від американської Феміди у темних підвалах буковельського СІЗО.
Чи він тільки за іншими бачить?
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05.09.2024 17:16 Відповісти
Монголія має відповісти за цілування з воєнним злочинцем.
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05.09.2024 17:28 Відповісти
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05.09.2024 18:13 Відповісти
Уланбатор вийшов на мітинг проти путіна.
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05.09.2024 18:14 Відповісти
Пуйло недавно був в азербайджані ..шось не дуже кричали
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05.09.2024 19:21 Відповісти
Азербайджан не ратифіковував Римський статут, на відміну від Монголії.
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05.09.2024 22:15 Відповісти
после того как манголия наплевала на свои обязательства перед судом, надо мангольского судью из того суда, вежливо попросить покинуть свое место и поехать назад в манголию, ну и саму манголию попросить на выход из этого суда.
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05.09.2024 19:31 Відповісти
для монголії гроші не пахнуть
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05.09.2024 22:35 Відповісти
 
 