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Зеленский прибыл на "Рамштайн": Планируются переговоры с Остином, Писториусом и Шольцом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", - говорится в сообщении.

Зеленский примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Также проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

"После этого - Италия. Международный экономический форум "Амброзетти", встречи с представителями итальянского бизнеса. Переговоры с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн", чтобы лично попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия, - Spiegel

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Рамштайн (147)


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Топ комментарии
+5
НЕБРИТЕ ЧУЧЕЛКО В ЗЕЛЕНИХ КАЛЬСОНАХ ... ПОТУЖНО .
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06.09.2024 11:24
+5
Черговий день позору. І так вже 6 років.
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06.09.2024 11:26
+5
Хрипло небрите....
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06.09.2024 11:28
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Шось дадуть - в США може "згоріти" 6 млд допомоги
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06.09.2024 11:14 Ответить
Ого, як закабанів! Ще трохи - і буде, як Ин. І не лише по вазі і поставі, а й по всьому решта.
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06.09.2024 11:18 Ответить
НЕБРИТЕ ЧУЧЕЛКО В ЗЕЛЕНИХ КАЛЬСОНАХ ... ПОТУЖНО .
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06.09.2024 11:24 Ответить
Сьишу голос из прекрастного далеко.
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06.09.2024 11:19 Ответить
Слышу
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06.09.2024 11:20 Ответить
Черговий день позору. І так вже 6 років.
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06.09.2024 11:26 Ответить
Хрипло небрите....
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06.09.2024 11:28 Ответить
Все в зеленых рубашках,как в КВН.
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06.09.2024 11:31 Ответить
Він же в Україну не повернеться? Правда? Невже це тіко мрії?
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06.09.2024 14:53 Ответить
Шкода партнерів бо спілкуватися з цим неадекватом ще те задоволення, я наприклад навідь на його небрите рило дивитись не хочу а щей слухати шо це обдолбане меле🤮🤮🤮
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06.09.2024 16:52 Ответить
Зе-Гевара
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06.09.2024 17:07 Ответить
 
 