Зеленский прибыл на "Рамштайн": Планируются переговоры с Остином, Писториусом и Шольцом. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", - говорится в сообщении.
Зеленский примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Также проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.
"После этого - Италия. Международный экономический форум "Амброзетти", встречи с представителями итальянского бизнеса. Переговоры с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", - добавил президент.
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